Сон начальника отдела программирования КОИБ

Данный рассказ является выдумкой автора и любые совпадения с реальной жизнью могут быть только случайностью.

После напряжённого рабочего дня Иван Иванович (ИИ), начальник отдела программирования комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) долго не мог заснуть, обдумывая новую программу. Но всё же заснул. И приснился ему сон.

Будто сидит он на своём рабочем месте, вдруг открывается дверь и заходит Большой Человек (БЧ), в смысле человек с такой должностью, которую не стоит поминать всуе...

И говорит ему БЧ: «Иван Иванович, а что может твой отдел сделать для выполнения установки, озвученной сам знаешь кем сам знаешь где, называемой 70Х70?»

ИИ: «Мы рассматривали данную проблему и решили, что вполне можем обеспечить 70% голосов за определённого кандидата, а вот насчёт явки 70% это к председателям ТИК. Кстати, мой родственник председатель ТИК в N-ске, так он говорил, что не видит проблем.»

БЧ: «Рассказывай!»

ИИ: «Для работы программы в КОИБ с флешки вводят некую информацию. Количество кандидатов, какой кандидат под каким номером стоит в списке и т.д. Наряду с этой информацией, содержащейся в видимом всем файле, предлагается записать в некий «скрытый» сектор дополнительную информацию. Основное содержание этой информации – какому из кандидатов какую часть голосов других кандидатов начислять. Скажем 3-му кандидату засчитывать каждый 2-й голос кандидата №1, каждый 5-й голос кандидата №2, и так далее. Какие именно пропорции здесь выдержать, должны дать специалисты по выборам. В результате за счёт перераспределения голосов нужный кандидат может получить требуемые 70% голосов. Это если специалисты по выборам не напортачат.»

БЧ: «А как насчёт возможных проверок?»

ИИ: «Для того, чтобы обойти проверки, перед началом работы программа проверяет текущую дату и, если дата не совпадает с датой, записанной в «скрытом» секторе, программа считает голоса как положено, без перераспределения голосов. То же самое происходит, если в «скрытом» секторе отсутствует информация. Это нужно для тех КОИБ (5% от общего количества), которые подлежат проверке путём ручного пересчёта бюллетеней по закону. Номера избирательный участков, на которых будет проводиться эта проверка, определяются «случайным образом» программой, которую пишут в соседнем отделе. Так что нужно только договориться с ними, чтобы программа выдала нужные номера избирательных участков, на которых будут использоваться КОИБ без «закладок». Ну и естественно, нельзя ни в коем случае допустить ручной пересчёт голосов на избирательных участках с КОИБами с «закладками». Сейчас ручной пересчёт устраивают в случае явной неисправности КОИБ или отсутствия электричества на избирательном участке в течение достаточно длительного времени. Эти пересчёты не направлены на проверку правильности работы программы подсчёта голосов. А вот пересчёт бюллетеней по требованию кого-либо после получения итогового протокола – вот это будет полный писец.»

БЧ: «Вроде всё нормально. Соседнему отделу задачу мы поставим. Насчёт запрета ручного пересчёта голосов, посчитанных КОИБ – проследим. Работа в этом направлении уже идёт.»

ИИ: «Есть некоторый нюанс. КОИБов в России тысяч 5 на примерно 100 000 участков по стране. Так что я бы рекомендовал использовать их в регионах, где большое количество активных наблюдателей и голосование идёт «под видео». Скажем в Москве. Причём как раз на участках с "активными" наблюдателями и под видео наблюдение. С явкой при наблюдателях не «поиграешь», тут уж сколько придёт, столько и придёт, а вот перераспределение голосов сработает. Причём внешне никаких фальсификаций не заметить.»

БЧ: «А почему с явкой «поиграть» не получится?»

ИИ: «Представьте, что на участок из 1000 человек, зарегистрированных на нём, пришло 200-300 человек. КОИБ путём «арифметики» выдал, что пришло 700 (обеспечит явку 70%). Наблюдатели, которые ведут подсчёт избирателей, насчитали на 400-500 человек меньше. На видео те же самые 200-300 избирателей, плюс у председателя УИК 400-500 неиспользованных бюллетеней. И как от них избавляться при наблюдателях? Да и вообще превышение значения счётчика КОИБ над реальным количеством проголосовавших одна из причин ручного пересчёта бюллетеней. Так что 70% явки нужно обеспечивать за счёт участков, на которых нет КОИБ и лучше, если нет видеонаблюдения. Так что это к моему родственнику из ТИК»

БЧ: «А если кто «влезет в программу» и обнаружит эту «закладку»?

ИИ: «А что мешает присвоить программе гриф Совсекретно или Гостайна? Кто «влезет», вообще может срок схлопотать. Может он вообще агент вражеских спецслужб и «влез» на предмет влияния на итоги наших выборов.»

Тут Иван Иванович проснулся. «И приснится же такой бред! «Скрытый сектор» … куда проще можно всё сделать. Но на таком заказе действительно можно было бы срубить бабла!»

Ссылки на статьи по теме: Не вырубишь топором. Чего ждать от фальсификаторов на выборах-2018 https://sobesednik.ru/politika/ne-vyrubish-toporom-chego-zhdat-ot-falsifikatorov-vyborov-2018

Член движения «Сонар» Дмитрий Нестеров – о том, почему фальсификаторам выборов не потребуется взламывать КОИБы топором.

«– Пересчитать руками?

– Да. Сейчас контрольный пересчёт во многих регионах, в том числе в Подмосковье, убирается из числа нормативных требований. Тем самым КОИБы становятся больше похожи на «чёрные ящики», которым остаётся только верить. То, что не бывает совершенных КОИБов, – это естественно. Но то, что наши комиссии систематически отказываются от контрольных процедур, настораживает.

Должна быть возможность контроля. Вы не можете дать наблюдателям право влезать в электронику или на скорую руку смотреть, что там на флешках записано – это не очень естественно и практично, да и невозможно. Есть простые процедуры, которые почему-то убираются.»

Комплекс обработки избирательных бюллетеней https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9

Критика

По сообщениям избирательных комиссий, тесты КОИБов показывают, что точность подсчёта голосов при их использовании выше, чем при ручном подсчёте членами участковой избирательной комиссии[5]. Однако такая точка зрения разделяется не всеми. Высказывается мнение, что эти устройства могут быть использованы для фальсификации итогов голосования. Претензии предъявляются уже к самому принципу автоматизированного подсчёта голосов как непрозрачному, закрытому для общественного контроля и уязвимому перед злоумышленниками.[6]. В целях облегчения наблюдения за выборами и выявления возможных нарушений или ошибок программного обеспечения нормативы ЦИК предусматривают проведение ручного пересчёта голосов, по решению ЦИК даже для выборов в муниципальные ОМСУ, только на 5 % оборудованных КОИБ участков, выбираемых по жребию.

В 2013 году компьютерщики-энтузиасты нашли на сайте госзакупок исходные программные коды КОИБов, которые обрабатывали голоса на выборах мэра Москвы 8 сентября 2013 года. Оказалось, возможностей для манипуляций с электронными урнами не меньше, чем с обычными. Так, например, программисты обнаружили в кодах КОИБов уязвимости, которые дают возможность изменить количество голосов, отданных за кандидатов. Уязвимости в КОИБах были допущены разработчиками частной фирмы ЗАО «КРОК-инкорпорейтед», которая распоряжается программным обеспечением, доставляет и контролирует КОИБы во время выборов и в межвыборный период. КОИБы хранятся на складе фирмы, а сотрудники «КРОК-инкорпорейтед» являются операторами КОИБ на презентациях. Владельцем «КРОК-инкорпорейтед» является Борис Бобровников. В феврале 2009 года он был включен в «первую сотню» резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации.

P.S. Любые проблемы с доверием к результатам КОИБ можно снять элементарно. Просто разрешить Инструкцией ЦИК (даже не нужно менять закон) ручной пересчёт бюллетеней по требованию любого участника избирательного процесса (наблюдателя, члена УИК, члена избирательной комиссии более высокого уровня, представителя кандидата).