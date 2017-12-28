Мысли может и главные, смотря для кого

Чиновники принимающие активное участие на различных тусовках, а они как правило одни и те же, говорят о величии страны. Особенно в этом усердствует Франс Адамович. Об этом говорят опросы ВЦИОМ. А вот есть и другие опросы. Например, "Советская Россия". 67 % считают, что в стране кризис. 21 % считают, что кризиса нет и 12 % не определились. Эти люди боятся высказывать негативное отношение к власти и придерживаются нейтралитета. 21 и 12 даёт сумму 33 %. Примерно такое количество избирателей проголосовало в прошлом году за депутатов от партии власти. Как они поведут себя в будущем году предсказать трудно если не учитывать мероприятия, которые проводит кандидат - самовыдвиженец в президенты за последние дни. Некоторые группы людей он посетил лично, многих пригласил в Москву, с чиновниками всех уровней провёл деловые совещания, на которых шёл разговор о будущем страны. Не обошёл даже пенсионеров. Пообещал проиндексировать на 4 % не с февраля а с января. Спасибо, отец родной, или как уже пытаются называть, "Ваше величество". Подходит. Беда в том что народ стал плохо думать, а может он думал так всегда. Ведь в советское время за народ думала партия коммунистов и это нас устраивало. Жильё, зарплата, образование, здравоохранение было доступно и позволяло даже ездить на отдых по профсоюзным путёвкам. Сейчас этого ничего нет. Надо зарабатывать столько, что бы мог поехать отдохнуть или попасть к врачу. Сегодня это под силу только чиновникам и воровскому люду. Например, совладелец Промсвязьбанка Д. Ананьев уехал за границу. Говорит что подлечиться. А мы и в России к врачу попасть не можем. Их просто нет во многих населённых пунктах.
В одной газете председатель Челябинского областного совета ветеранов А.Сурков пишет статью "Главные мысли о главном". Масло масленое. В чём он видит главные мысли? В том, что говорит действующий президент. "В.Путин абсолютно прав, назвав патриотизм национальной идеей". И далее А.Сурков пишет, что так и должно быть вот только дума не приняла закон о патриотизме. Председатель областного совета ветеранов, наверное, человек не молодой, а своего мнения не имеет. Мало того он вообще не хочет думать. А какие пункты в закон предложил бы автор этой статьи. Если бы мне предложили написать такой закон, то первым пунктом был бы такой: 1. Провести расследование предательской деятельности Ельцина по ликвидации Союза и генералитета доблестной Советской армии, который отдал приказ расстрелять в 1993 году советскую власть. Следующие пункты уже не так важны. Неужели Суркову до этого трудно догадаться. Да и не надо догадываться, просто оценить кто уничтожил Союз и расстрелял советскую власть. Живёт, наверное, припеваючи.
А в советское время был закон о патриотизме? До окончания Отечественной войны о патриотизме вообще не говорили. Разгромили беляков вместе с Антантой, строили великое государство, работая по десять часов и более, голодали, но строили. И ведь построили. О патриотизме заговорили, когда начали осознавать то, что совершили защитники Отечества во время Великой Отечественной войны. Действительно они были героями. Героями были и те кто восстанавливал народное хозяйство и никто не говорил, что это патриоты. Оказывается патриотизм по мнению автора статьи может быть только если будет закон. Вот поэтому мы и потеряли великое государство. Патриотизм воспитать законами и болтовнёй невозможно. В мирное время его нельзя увидеть. Он проявляется только в экстремальных случаях. Человека убивают, а современный патриот, которого воспитывают ветераны, снимает на телефон и старается выбрать более яркий кадр, когда жертва летит от последнего удара. Вот такие сегодня патриоты. Есть и другие случаи, но они редки. Тонет человек в ледяной воде и вдруг прохожий бросается спасать. До этого момента он и не думал, что может совершить такой поступок. Так что, А.Сурков, закон о патриотизме если таковой будет, то кроме усмешки ничего не вызовет у нормального человека. Человека патриота может подготовить только примеры в повседневной жизни, которые проявляются в экстремальных условиях.
Не знаю как в других странах, а в Советском Союзе патриотизм воспитывался на примере действий руководителей государства. Всё шло оттуда. Генеральный, глава правительства, первые секретари областей, районов и так до сельских поселений. Если руководители не воровали и жили среди народа помогали как могли - вот это и готовило народ к патриотическим действиям. В конце семидесятых и в начале восьмидесятых многие руководители успокоились и начали понемногу хапать, что и привело к развалу страны. Переродились и патриоты. Они стали оценивать то, что произошло ранее, их либо обманывали, либо они сами ничего не замечали. Они бессознательно повелись на действия вновь возникших чиновников. Воровство стало нормой поведения. Разница только в том, что не каждый мог подворовывать. Нет примеров для патриотического подражания, а вот обратных на каждом шагу. Геннадий Андреевич на одной тусовке обрисовал нашу нищенскую жизнь и заявил, что из страны за последние годы вывезено более миллиарда долларов. С.Марков у Норкина сказал, что в Англии около 1000 наших олигархов, имеют недвижимость, активы и собачек. Они вряд ли вернут в Россию эти богатства. А рабочий, пенсионер, низовой бюджетник живут впроголоть. Кто из них будет патриотом? Может вы - А.Сурков? А тысяча уехавших и их дети могут быть патриотами? А сколько уехало в США и другие страны?
Насколько же мы поглупели. Автор пишет , "Патриотику подменяем программой". Во - первых в патриотизме слово "патриотика" не применима, пахнет нечистотами и обыденностью. Во - вторых патриотизм не может быть национальной идеей. Патриотизм - это когда власть служит народу на всех направлениях. Понимая это народ отвечает ей тем же. Вот так и зарождается патриотизм. В нынешней России этот процесс идёт в обратном направлении. Народ нищает, а миллиарды долларов по - прежнему текут за рубеж. И вернуть их уже не представляется возможным.
На некоторые вопросы на счёт патриотизма отвечает и сам автор, но он не понимает, что противоречит себе. Пишет, что в Польше убирают памятники освободителям, а в России делают то же самое. И кто это делает? Тот кто получает за рабский труд 10 - 15 тысяч рублей или даже 30 тысяч? Нет это делают очень богатые или те бестолочи которых обманули. Им сказали, что уберите памятники героям СССР и вы получите признание и миллионы долларов. При этом действующая власть практически не препятствует вандализму. Мы бы не делали то же самое если бы ветераны в своё время либо арестовали, либо просто уничтожили предателей и теперь не пришлось бы А. Суркову писать о том, что дума не приняла закон о патриотизме.
Непонимание современной истории лично меня просто бесит. Сурков пишет, что в 90 - е убрали мемориальную доску Л.Брежнева, Ф.Дзержинского, а теперь восстановили. И что? Сейчас это не имеет никакого значения. А вот если бы в то время вы со своим Челябинским областным советом настучали бы по головам тем кто срывал памятные доски, возможно сейчас мы бы жили в совершенно другой стране. Вы наверное тысячный а может и миллионный возмущаетесь тем, что в Екатеринбурге построили Ельцин - центр, который пропагандирует то, что Ельцин не видел даже во сне под хмельком. Из предателя сделали Героя. Президент на ХV!! съезде партии "Единая Россия" напомнил о девяностых годах, о разрухе, голоде, однако о Ельцин- центре умолчал. Почему? Да потому что политика партии останется и на последующие 6 лет, а Сурков будет писать бред человека потерявшего ориентир в государстве. Национальное самосознание давно разрушено и об этом вы сами подтвердили своей статьёй. Никто не возмущается тем, что происходит в России. С 2014 года на 5 миллионов увеличилось количество нищих. И что? Оказывается вас это не постигло. О каком самосознании вы пишите. Господи, откуда вы такие берётесь. Какое самосознание если 20 миллионов людей в стране живут в нищете. Вам известно как живут те миллионы, которые получают прожиточный минимум? Вы, наверное, получаете гораздо больше.
А кто наложит вето на снос памятников прошлого и будет воевать с негативным настоящим? Бред выжившего из ума. Чтобы осуществить предлагаемое надо поменять систему управления страной, а это значит сменить власть. Как это может произойти? По щучьему велению? Надо вам и вашим ветеранам искупить своё предательство и совместно с другими ветеранами пойти в Кремль и потребовать смены политики в стране. Конечно вам это не удастся сделать даже если вы сами до этого догадаетесь. Против вас президент кроме полиции создал Росгвардию. А это контора серьёзная. Ваша статья напоминает детский лепет. Надо призывать и работать самому на то, чтобы 18 марта на выборы пришло большинство населения страны. Не менее 90 %. И чтобы они голосовали не ногами, а головой, оценивая достижения власти за 18 лет.
Далее автор пишет, что в 2015 году правительство выделило около 2 - х миллиардов рублей якобы на реализацию государственной программы "Патриотического воспитания". Деньги распределили между предприятиями производящими ценности , а вот ветеранским организациям ни копейки. И правильно сделали. Какой от вас толк. Своё отношение к власти и народу вы показали в 1991 и в 1993 годах. Действительно тихоокеанскому осетру и амурскому тигру предпочтительнее. От этих природных ресурсов для народа пользы больше. Жалуется писатель, что уже два года не награждают ветеранов за активную работу по патриотическому воспитанию. А покажите результат? Девочки школьницы избивают своих сверстниц до полусмерти при этом молодые люди наблюдают и снимают на телефон. Вы телеканал "Домашний смотрите"? В 11 лет школьница беременеет. Они устраивают шалаши вблизи жилых массивов для случек, дома мешают родственники. Алкоголь, наркотики, деньги стали необходимым атрибутом жизни молодёжи. А денег нет, они на кустах не растут. И тут фантазия ваших воспитанников не имеет предела. Они такие устраивают карусели, что взрослый вор не догадается. Похищение, убийства, подлоги, спланированное воровство с применением шантажа и так далее.
Автор ссылается на законы, которые по его мнению не исполняются. А вы читали Конституцию? Назовите хотя бы одну статью, которую не нарушила власть. Имею ввиду те статьи которые касаются социальной сферы. Это основной закон страны, а президент является гарантом. А вы о каких - то законах. Основной закон не исполняется.
Рядом с вашей статьёй газета помещает небольшую заметку Н.Савенковой "Покаяния Улюкаева". Описывает вкратце то что произошло с бывшим министром. И что? Оскомина уже от этих бестолковых комментариев. Но никто не догадается спросить силовиков о тех сотнях тысяч долларов, которые были обнаружены при обыске на квартире ив кабинете. О тез монетах золотых весом по 3 килограмма. Что с этим добром? Какая организация лишилась этих ценностей. Они лежали в корзине для мусора и не были учтены в бухгалтерском отчёте. И 2 миллиона долларов тоже непонятно откуда появились. Вопросы есть у трезвого народа, но нет ответа у жирных чиновников и их подражателей. Вот такая у нас система, а Сурков ждёт закона о патриотизме. Вы лучше выборы ждите и думайте куда они приведут страну и народ, если и дальше будете писать бестолковые статьи.
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interier написал 28.12.2017 04:58
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