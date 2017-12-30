С Новым годом, дорогие! И вас с Новым годом, недорогие...

Доходы главы Центризбиркома Эллы Памфиловой за 2016 год в 30,7 миллиона рублей складываются из зарплаты в 5,7 миллиона и средств от продажи недвижимости, сообщила в среду пресс-служба ЦИК, комментируя недавние публикации в СМИ.
24,16 миллиона, указали в ведомстве, "это разовый доход, полученный от продажи дома и земельного участка, и не имеющий никакого отношения к зарплате".
И они считают, что это - исчерпывающее объяснение. То есть глава ЦИК обычно зарабатывает не полмиллиона долларов в год, а всего каких-то 8,5-9 тысяч "зеленых" в месяц. Чепуха, ей богу, вон отдельные федеральные министры и по несколько миллионов долларов в год поднимают, и ничего.
Не будем иронизировать на тему "лубяной избушки" бывшего председателя заводского профкома за 400 тысяч долларов - это при нынешнем-то катастрофическом падении цен именно на подобную недвижимость в Подмосковье.
Остановимся на скромной зарплате в полмиллиона рублей в месяц.
Для сравнения - сахаровская премия, которая вручается раз в жизни тем журналистам, кому посчастливилось получить ее живым, это те же полмиллиона. Пулитцеровская премия - это 10 тысяч долларов.
Ну и средняя зарплата в Российской Федерации в 2017 году около 35 тысяч рублей - после вычета налогов 30 тысяч.
Вот вопрос. Средняя зарплата депутата Госдумы - те же полмиллиона плюс минус. Тоже самое получают крупные чиновники. Почему?
Почему при средней зарплате в стране, крутящейся вокруг 500 долларов (а это средняя, то есть между "минималкой" в 7,5 тысяч и зарплатой Сечина в 20 миллионов), высокопоставленные чиновники позволяют себе иметь в 15-20 раз больше?
Нет, я не ханжа и понимаю, что неприлично министру ходить в дырявых ботинках, а главе ЦИК с прической, сделанной в паркмахерской эконом-класса. Эти люди примерно оценивают уровень своих повседневных расходов и платят себе соответствующую зарплату. Из бюджета.
А почему они наши повседневные расходы не считают ни в какой степени равными своим?
Ведь зарпата - это оценка труда. А труд государственного служащего напрямую связан с его результатом. Или не напрямую? Или вообще не связан?
Ведь потому общество и платит государственным служащим, что они в первую, вторую и третью очередь работают на его, общества, интересы. На интересы граждан.
Тогда объясните мне, почему зарплата чиновника так грандиозно превышает зарплату рядового гражданина?
Они, конечно, искренне считают себя незаменимыми специалистами, без которых мы все тут обнищаем и зарежем друг друга кухонными ножами. Однако та же госпожа Памфилова до того, как возглавить ЦИК, никогда в этой системе не работала, то есть до назначения была вообще никаким не специалистом в том деле, которое приносит ей доход в сотню тысяч долларов в год. Я понимаю, это деньги, на которые приличному человеку в приличном современном городе едва-едва прожить.
Но остальные - что, неприличные? Им как-то по-другому жить надо? Харей не вышли?
Кстати, и пенсии высокопоставленным чиновникам также соотносятся с рядовыми пенсиями. У них что, какая-то особенно квалифицированная, ценная для государства, особого статуса старость?
Почему кто-то, выйдя на пенсию, может практически не менять уровень своего потребления по "элитному" классу - при том, что основная масса пенсионеров в стране живет впроголодь? И, кстати, они так бедно живут благодаря трогательной заботе тех чиновников, которые и на пенсии потребляют в десяток раз больше.
Ну что поделать, у нас в одной стране образовалось сразу два народа. Говорят вроде на одном языке, но понять друг друга не смогут. Как сытый голодного.
Многовато, говорят одни, для одной женщины пенсионного возраста годовой доход в 30 миллионов. А им в ответ - вы не волнуйтесь, там зарплаты "всего" 6 "лимонов", остальное - это она поместье продала...
24 миллиона рублей в год - годовой бюджет небольшого райцентра где-нибудь в Карелии. В Калевале или Лоухи бюджет даже поменьше будет. Неплохо живет тётенька Памфилова.
А всем остальным - с Новым годом!
макробий4-5 написал 30.12.2017 18:20
ммм написал 30.12.2017 18:11
гжа пампфулл написал 30.12.2017 18:07
Кот написал 30.12.2017 17:32
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Постараемся не забегать вперед. Все может сейчас меняться калейдоскопически. Предсказать дальнейшее развитие событий со 100%-ой точностью невозможно. Слишком много различных факторов надо принимать во внимание. Но одно можно сказать с полной уверенностью: скоро вся полнота власти будет сосредоточена в наших руках. Смерть капиталу! Да здравствует грядущая Революция в России! Продолжение Великой Октябрьской Социалистической Революции 1917 года. Дело Ленина живет и побеждает! С наступающим Новым годом, товарищи!
Эллочка Людоедова написал 30.12.2017 17:07
Truzadrotttt написал 30.12.2017 17:07
Правдорубченко написал 30.12.2017 16:52
гоблян написал 30.12.2017 16:22
Добрые дяди из КПРФ и революция - вещи перпендикулярные, и в этом они от дядей из АП ровно ничем не отличаются.
Есть лозунг "Вся власть народу!".
А есть - вся власть добрым дядям.
отец Пигидий написал 30.12.2017 16:18
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Как-то все это символично для страны 404, которая напоминает один сплошной акт мастурбации - суррогата настоящего действа.
аетот-какиво зовуць написал 30.12.2017 16:13
Обожатель министров и депутатов написал 30.12.2017 15:24
Н о р д - МАН написал 30.12.2017 15:11
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По ТК РФ - кол-договором. Исполняемым ДОБРОСОВЕСТНО.
Вне ТК РФ и вне Закона как такового (с ДОБРОСОВЕСТНОСТЬЮ его исполнения) - суровой реальностью осознания работодателем без-альтернативности. Или ее цены/последствий.
Когда человек делает работу, не имеет значения, сколько у него зарплата. Потому что фирма за типовой выезд по сервисному контракту берет 50 тысяч, а без сервисного контракта, по разовому - 200 тыс.
Вот и подумайте - сколько стоит труд человека (интеллектуальный) при такой альтернативе?
Правдорубченко написал 30.12.2017 14:41
Но увы и ах, для профсоюзной борьбы и просто активизма нужны некоторая способность к самоорганизации, некоторый ум, кое-какие навыки и какая-никакая культура. Ежели ни того, ни другого ни третьего, то надо хоть доброго патерналистского буржуина Грудининиа поддержать, понадеявшись, что добрые, взрослые дяди из КПРФ все за вас сделают. Но и то правда, добрые дяди из КПРФ все-таки лучше злых дядь из АП.
Вис написал 30.12.2017 14:35
Клочков написал 30.12.2017 14:31
Лис написал 30.12.2017 14:22