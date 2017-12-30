С Новым годом, дорогие! И вас с Новым годом, недорогие...

Доходы главы Центризбиркома Эллы Памфиловой за 2016 год в 30,7 миллиона рублей складываются из зарплаты в 5,7 миллиона и средств от продажи недвижимости, сообщила в среду пресс-служба ЦИК, комментируя недавние публикации в СМИ.

24,16 миллиона, указали в ведомстве, "это разовый доход, полученный от продажи дома и земельного участка, и не имеющий никакого отношения к зарплате".

И они считают, что это - исчерпывающее объяснение. То есть глава ЦИК обычно зарабатывает не полмиллиона долларов в год, а всего каких-то 8,5-9 тысяч "зеленых" в месяц. Чепуха, ей богу, вон отдельные федеральные министры и по несколько миллионов долларов в год поднимают, и ничего.

Не будем иронизировать на тему "лубяной избушки" бывшего председателя заводского профкома за 400 тысяч долларов - это при нынешнем-то катастрофическом падении цен именно на подобную недвижимость в Подмосковье.

Остановимся на скромной зарплате в полмиллиона рублей в месяц.

Для сравнения - сахаровская премия, которая вручается раз в жизни тем журналистам, кому посчастливилось получить ее живым, это те же полмиллиона. Пулитцеровская премия - это 10 тысяч долларов.

Ну и средняя зарплата в Российской Федерации в 2017 году около 35 тысяч рублей - после вычета налогов 30 тысяч.

Вот вопрос. Средняя зарплата депутата Госдумы - те же полмиллиона плюс минус. Тоже самое получают крупные чиновники. Почему?

Почему при средней зарплате в стране, крутящейся вокруг 500 долларов (а это средняя, то есть между "минималкой" в 7,5 тысяч и зарплатой Сечина в 20 миллионов), высокопоставленные чиновники позволяют себе иметь в 15-20 раз больше?

Нет, я не ханжа и понимаю, что неприлично министру ходить в дырявых ботинках, а главе ЦИК с прической, сделанной в паркмахерской эконом-класса. Эти люди примерно оценивают уровень своих повседневных расходов и платят себе соответствующую зарплату. Из бюджета.

А почему они наши повседневные расходы не считают ни в какой степени равными своим?

Ведь зарпата - это оценка труда. А труд государственного служащего напрямую связан с его результатом. Или не напрямую? Или вообще не связан?

Ведь потому общество и платит государственным служащим, что они в первую, вторую и третью очередь работают на его, общества, интересы. На интересы граждан.

Тогда объясните мне, почему зарплата чиновника так грандиозно превышает зарплату рядового гражданина?

Они, конечно, искренне считают себя незаменимыми специалистами, без которых мы все тут обнищаем и зарежем друг друга кухонными ножами. Однако та же госпожа Памфилова до того, как возглавить ЦИК, никогда в этой системе не работала, то есть до назначения была вообще никаким не специалистом в том деле, которое приносит ей доход в сотню тысяч долларов в год. Я понимаю, это деньги, на которые приличному человеку в приличном современном городе едва-едва прожить.

Но остальные - что, неприличные? Им как-то по-другому жить надо? Харей не вышли?

Кстати, и пенсии высокопоставленным чиновникам также соотносятся с рядовыми пенсиями. У них что, какая-то особенно квалифицированная, ценная для государства, особого статуса старость?

Почему кто-то, выйдя на пенсию, может практически не менять уровень своего потребления по "элитному" классу - при том, что основная масса пенсионеров в стране живет впроголодь? И, кстати, они так бедно живут благодаря трогательной заботе тех чиновников, которые и на пенсии потребляют в десяток раз больше.

Ну что поделать, у нас в одной стране образовалось сразу два народа. Говорят вроде на одном языке, но понять друг друга не смогут. Как сытый голодного.

Многовато, говорят одни, для одной женщины пенсионного возраста годовой доход в 30 миллионов. А им в ответ - вы не волнуйтесь, там зарплаты "всего" 6 "лимонов", остальное - это она поместье продала...

24 миллиона рублей в год - годовой бюджет небольшого райцентра где-нибудь в Карелии. В Калевале или Лоухи бюджет даже поменьше будет. Неплохо живет тётенька Памфилова.

А всем остальным - с Новым годом!