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Московский листок

С Новым годом, дорогие! И вас с Новым годом, недорогие...

Опубликовано 30.12.2017 автором в разделе комментариев 16

зарплата цик новый год памфилова
С Новым годом, дорогие! И вас с Новым годом, недорогие...

Доходы главы Центризбиркома Эллы Памфиловой за 2016 год в 30,7 миллиона рублей складываются из зарплаты в 5,7 миллиона и средств от продажи недвижимости, сообщила в среду пресс-служба ЦИК, комментируя недавние публикации в СМИ.

24,16 миллиона, указали в ведомстве, "это разовый доход, полученный от продажи дома и земельного участка, и не имеющий никакого отношения к зарплате".

И они считают, что это - исчерпывающее объяснение. То есть глава ЦИК обычно зарабатывает не полмиллиона долларов в год, а всего каких-то 8,5-9 тысяч "зеленых" в месяц. Чепуха, ей богу, вон отдельные федеральные министры и по несколько миллионов долларов в год поднимают, и ничего.

Не будем иронизировать на тему "лубяной избушки" бывшего председателя заводского профкома за 400 тысяч долларов - это при нынешнем-то катастрофическом падении цен именно на подобную недвижимость в Подмосковье. 

Остановимся на скромной зарплате в полмиллиона рублей в месяц.

Для сравнения - сахаровская премия, которая вручается раз в жизни тем журналистам, кому посчастливилось получить ее живым, это те же полмиллиона. Пулитцеровская премия - это 10 тысяч долларов.

Ну и средняя зарплата в Российской Федерации в 2017 году около 35 тысяч рублей - после вычета налогов 30 тысяч. 

Вот вопрос. Средняя зарплата депутата Госдумы - те же полмиллиона плюс минус. Тоже самое получают крупные чиновники. Почему?

Почему при средней зарплате в стране, крутящейся вокруг 500 долларов (а это средняя, то есть между "минималкой" в 7,5 тысяч и зарплатой Сечина в 20 миллионов), высокопоставленные чиновники позволяют себе иметь в 15-20 раз больше?

Нет, я не ханжа и понимаю, что неприлично министру ходить в дырявых ботинках, а главе ЦИК с прической, сделанной в паркмахерской эконом-класса. Эти люди примерно оценивают уровень своих повседневных расходов и платят себе соответствующую зарплату. Из бюджета.

А почему они наши повседневные расходы не считают ни в какой степени равными своим?

Ведь зарпата - это оценка труда. А труд государственного служащего напрямую связан с его результатом. Или не напрямую? Или вообще не связан?

Ведь потому общество и платит государственным служащим, что они в первую, вторую и третью очередь работают на его, общества, интересы. На интересы граждан.

Тогда объясните мне, почему зарплата чиновника так грандиозно превышает зарплату рядового гражданина?

Они, конечно, искренне считают себя незаменимыми специалистами, без которых мы все тут обнищаем и зарежем друг друга кухонными ножами. Однако та же госпожа Памфилова до того, как возглавить ЦИК, никогда в этой системе не работала, то есть до назначения была вообще никаким не специалистом в том деле, которое приносит ей доход в сотню тысяч долларов в год. Я понимаю, это деньги, на которые приличному человеку в приличном современном городе едва-едва прожить.

Но остальные - что, неприличные? Им как-то по-другому жить надо? Харей не вышли?

Кстати, и пенсии высокопоставленным чиновникам также соотносятся с рядовыми пенсиями. У них что, какая-то особенно квалифицированная, ценная для государства, особого статуса старость?

Почему кто-то, выйдя на пенсию, может практически не менять уровень своего потребления по "элитному" классу - при том, что основная масса пенсионеров в стране живет впроголодь? И, кстати, они так бедно живут благодаря трогательной заботе тех чиновников, которые и на пенсии потребляют в десяток раз больше.

Ну что поделать, у нас в одной стране образовалось сразу два народа. Говорят вроде на одном языке, но понять друг друга не смогут. Как сытый голодного.

Многовато, говорят одни, для одной женщины пенсионного возраста годовой доход в 30 миллионов. А им в ответ - вы не волнуйтесь, там зарплаты "всего" 6 "лимонов", остальное - это она поместье продала...

24 миллиона рублей в год - годовой бюджет небольшого райцентра где-нибудь в Карелии. В Калевале или Лоухи бюджет даже поменьше будет. Неплохо живет тётенька Памфилова.

А всем остальным - с Новым годом!

 



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Всего комментариев к статье: 16
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Re: Никто, кроме нас!
макробий4-5 написал 30.12.2017 18:20
Зажигательно, но в лужу.
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(без названия)
ммм написал 30.12.2017 18:11
мрак
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ведь вы же нигде не работаете
гжа пампфулл написал 30.12.2017 18:07
ведь вы же нигде не работаете - заявила элочка пампфилова навальному ... По моему мнению - именно Навальный и РАБОТАЕТ -везде ездит и встречается с НАРОДОМ ! а вот эллочка - действительно не работает - перекладывает бумажки с одного конца стола на другой!
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Никто, кроме нас!
Кот написал 30.12.2017 17:32
Обыграть им нас не удалось. Замены нам нет. Проблема с Путиным должна быть решена в ближайшее время. Мы остались непреклонны. Возможно, даже больше, чем необходимо. Но это наш выбор. Они должны были четко уяснить себе ситуацию. С этой задачей мы справились. Теперь им надо делать выводы из всего этого. Речь сейчас уже идет не о Путине, а о будущих наших отношениях с ними. Возможно, никаких отношений и не будет. Их просто распустят, а Путина отстранят от власти силовым путем. Это крайний случай. Надо быть готовыми ко всему, но основной вариант все же мирное развитие событий. Отставка Путина с последующей передачей власти в наши руки при действующем парламенте. Будем надеяться, что все пойдет именно по этому сценарию. Сопротивление Путина, сколь бы яростным оно ни было, должно быть подавлено. Иначе все они окажутся в тупике. Тогда уже на повестке дня будет стоять военный переворот. Другого выхода не будет.
----
Постараемся не забегать вперед. Все может сейчас меняться калейдоскопически. Предсказать дальнейшее развитие событий со 100%-ой точностью невозможно. Слишком много различных факторов надо принимать во внимание. Но одно можно сказать с полной уверенностью: скоро вся полнота власти будет сосредоточена в наших руках. Смерть капиталу! Да здравствует грядущая Революция в России! Продолжение Великой Октябрьской Социалистической Революции 1917 года. Дело Ленина живет и побеждает! С наступающим Новым годом, товарищи!
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Странный Вы какой-то, господин Баранов!
Эллочка Людоедова написал 30.12.2017 17:07
Государственные служащие, военные и гражданские, вообще зарплаты не получают. Они вообще без зарплаты живут. А то, что они получают, называется не зарплатой, - ибо как подсчитать их зарплату и чем измерить? - а денежным довольствием, денежным содержанием, жалованьем! Их денежно довольствуют, содержат и жалуют. И сие свыше, сиречь по высочайшему произволению свершается. Вот Вы хотели бы быть содержанцем или содержанкой, чтобы Вас довольствовали? Думаю, что нет. А нам приходится! А так как это очень оскорбительно, то за наши оскорбленные чувства государственных служащих Государь нам доплачивает - делает компенсацию к прожиточному минимуму. И получаются вот такие деньги. А Вы как думали? Мы же тоже люди и нам очень не просто выдавать на гора по 146%! Кроме того, учитывайте наши нравственные страдания, нас очень часто мучает совесть, а за мучения тоже полагается компенсация.
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Re:
Truzadrotttt написал 30.12.2017 17:07
Почему находящиеся в открытом доступе данные о доходах Памфиловой не интересовали никого, пока Навальный не поднял эту тему?
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Re: Re: напомню банальное
Правдорубченко написал 30.12.2017 16:52
Т.е. вы за патеернализм умных буржуев. Ну да, это и есть основной тренд пока. Я же говорю о том, что возможны и другие варианты, но это основной, никто не спорит. Поэтому Грудинин и лучше всех.
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Re: з.п. выбивается забастовками
гоблян написал 30.12.2017 16:22
Зарплата выбивается забастовками, а общенародная собственность на средства производства - революцией.
Добрые дяди из КПРФ и революция - вещи перпендикулярные, и в этом они от дядей из АП ровно ничем не отличаются.
Есть лозунг "Вся власть народу!".
А есть - вся власть добрым дядям.
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(без названия)
отец Пигидий написал 30.12.2017 16:18
Кстати... Архитектурный совет Москвы опубликовал на своем сайте советы по выбору подарков на Новый год: среди них значится, в частности, мастурбатор, который, по уверению архитекторов, подарит "незабываемые ощущения". По мнению архитекторов, это "подарок, который вполне можно преподнести и себе любимому, порадует фактурным "фасадом" и подарит незабываемые ощущения". В описании мастурбатора на профильных сайтах говорится, что его применение обещает "целый водопад незабываемых впечатлений"" (http://www.mk.ru/social/2017/12/29/arkhsovet-moskvy-predlozhil-kupit-na-novyy-god-masturbator.html).
.
Как-то все это символично для страны 404, которая напоминает один сплошной акт мастурбации - суррогата настоящего действа.
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(без названия)
аетот-какиво зовуць написал 30.12.2017 16:13
тожэ у дзиравых ьациках ходзил, шшто низзя?ЗНАК?Ы?
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Харей не вышли?
Обожатель министров и депутатов написал 30.12.2017 15:24
Все просто. Весь этот люд есть &#171;вещь в себе&#187;. Они существуют друг для друга, заботятся друг о друге, закон выпускают выгодные друг другу и т.д. Остальных людей для них не существует. НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
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Re: напомню банальное
Н о р д - МАН написал 30.12.2017 15:11
з.п. выбивается забастовками.
==================
По ТК РФ - кол-договором. Исполняемым ДОБРОСОВЕСТНО.
Вне ТК РФ и вне Закона как такового (с ДОБРОСОВЕСТНОСТЬЮ его исполнения) - суровой реальностью осознания работодателем без-альтернативности. Или ее цены/последствий.
Когда человек делает работу, не имеет значения, сколько у него зарплата. Потому что фирма за типовой выезд по сервисному контракту берет 50 тысяч, а без сервисного контракта, по разовому - 200 тыс.
Вот и подумайте - сколько стоит труд человека (интеллектуальный) при такой альтернативе?
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напомню банальное
Правдорубченко написал 30.12.2017 14:41
з.п. выбивается забастовками. НСОТ - это узаконенный директорский произвол. https://www.roi.ru/32442/
Но увы и ах, для профсоюзной борьбы и просто активизма нужны некоторая способность к самоорганизации, некоторый ум, кое-какие навыки и какая-никакая культура. Ежели ни того, ни другого ни третьего, то надо хоть доброго патерналистского буржуина Грудининиа поддержать, понадеявшись, что добрые, взрослые дяди из КПРФ все за вас сделают. Но и то правда, добрые дяди из КПРФ все-таки лучше злых дядь из АП.
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(без названия)
Вис написал 30.12.2017 14:35
Кстати тетенька памфилова глубоко пенсионного возраста
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Тетя Панфилова
Клочков написал 30.12.2017 14:31
С новым годом-с!
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Даешь ВсеРоссийскую стачку трудящихся!!!
Лис написал 30.12.2017 14:22
Долой диктатуру богатых психопатов!!!
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