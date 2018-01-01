Пробельная культурология и пробельная политика

Когда сорок лет назад я работал в ВИНИТИ АН СССР, то среди закрытых разработок там была т.н. «пробельная информатика», т.е восстановление по контексту искусственно заблокированной информации.

Понятно, что это было очень важно для разведки всех видов - военной, политической, экономической. Если рассматривать систему (государство, корпорацию, спецслужбу как информационный «чёрный ящик», то «слепое пятно» в опредёлённой сфере значительно больше говорит о её важности, нежели аффектированная тенденциозная интерпретация.

В марте 2006 года, написав про то, что в пространном обращении к лидерам 8-ки покойного Всероссийского Гражданского конгресса не было упоминаний Чечни, я напомнил, что «первый принцип пробельной информатики гласит: главный смысл - это, что скрыто».

В октябре 2017 я вспомнил об этом, не обнаружив в ещё более пространном заявлении Всероссийского Съезда за права человека ни войны на востоке Украины, ни Крыма, ни российского участия в гражданской войне в Сирии... Хотя это было на пике скандала с разоблачением комиссией ООН зариновых бомбардировок.

Видимо, либеральную интеллигенцию очень хорошо научили искусству поднимать темы, которые объединяют, а не те которые разделяют. Вот иранские демонстранты связь между социально-экономическими проблемами и вмешательством аятолл в Сирии и Ливане осознали. Российские - ещё не вполне...

То, что является стержневыми факторами отечественной политике очень легко определить именно потому, что их старательно обходят «легальные» «соперники» Путина в благодарность за что на них не обрушивают шквальный пропагандистский огонь, ведь, казалось бы, они задевают весьма чувствительные темы.

Режим, в третий раз громогласно объявивший, что «сматывает манатки» из Сирии (и очень вовремя - в случае если очередная Иранская революция приведёт к прекращению вмешательства Тегерана, то «вагнеровцам» и иным «борцам с международным терроризмом» пришлось бы остаться именно с ним наедине), позволял агитировать за этом вывод войск и не объявлял его махровым национал-предательством.

Точно также как и планы созыва в будущем международной конференции по Крыму.

Тут нюанс - согласие Украины на такую конференцию означает, что Киев признаёт Полуостров не оккупированной, но «спорной» территорией, что тут же позволяет отменить санкции. Это как четверть века палестино-израильских переговоров...

Но категорически исключено обсуждение темы интервенции на восток Украины именно как продолжающейся агрессии. Кроме того, вне поля дебатов находится требование наказания за организацию уничтожения российской ракетной установкой малайзийского «Боинга». Но главное - тема участия в коррупционных схемах верхушки режима.

Но перейдём к историко-культурологическому аспекту «пробельности». Культуры успешно создают свою «автомодель» - тот образ, который они транслируют своим. Поэтому для понимания собственной страны и народа очень важно интересоваться мнением окружающих, джае весьма и весьма критически и тенденциозно настроенных. При создании «автомодели» культурные традиции старательно блокируют некоторые факты.

Для разгонки (дабы разжечь): всем христианским историкам религии, в т.ч. теологам, известно, что евангельские дидактические наставления - о том, что спасение жизни (в широком смысле слова) позволяет «нарушать субботу» (т.е. религиозные запреты), что межличностные конфликты нежелательно переносить на уровень государства, что главное в религиозной дидактике - это воспитание в каждом нравственной интуиции, позволяющей отделять добро от зла - вырабатывались одновременно в первохристианской и раввинистической среде, и что первоначальный конфликт был не между церковью и синагогой, но именно между синагогой и Храмом. Но полагается считать, что христианская «духовность» противостоит «талмудической законности»...

Русская культурная «автомодель» не показывает поощрение всеми паттернами норадринолиновой зависимости (т.е. искусственного погружения в стресс и в агрессию), которая прорывается только в описаниях драк как неотъемлемой части любого праздника или досуга - от танцулек до свадеб или религиозных («престольных») праздников. Напротив, нормативная культура подаёт себя как носителя идеи мира, согласия и стремления к гармонии.

Примечание. Не надо путать с этого поощрением адреналиновой зависимости в иных культурах, проявляющееся в культивирование привлекательности опасных путешествий, экстремального спорта или азартных игр.

Наверное, будут очень интересны исследования о трансформации «норадреналиновых» культур в «адренолиновые», из мира Дюма в мир Верна...

Ещё одно небольшое отклонение от темы. После победы большевиков история науки стала трактоваться так как этого и хотели позитивисты XIX века - «житийными» описаниями учёных и путешественников. Национально-государственная же история - «житийными» описаниями полководцев и правителей, к которым добавили революционеров и вождей восстаний.

Но Пугачёв совершенно затмил Пржевальского, и в русской культуре знаменитая встреча Стенли и Ливингстона «я, полагаю, доктор Ливингстон?», и близко не могла бы занять место, подобное той, что она занимает в англосаксонской традиции. Но представьте себе встречу Рериха и Блюмкина на Тибете: «Товарищ комбриг, какими судьбами! - Обижаете, батенька, с сентября - комдив...»

Но вернёмся к евреям. У еврейского народа обязан быть мощный пласт языческой традиции и не менее мощный пласт описания доблести аристократов (князей-шейхов-наси) - условно говоря, богатырских саг или любого аналога бедуинской «артурианы». Но Старый Завет - это как история КПСС, написанная троцкистами, и иудейский монотеизм появляется внезапно, как Афина из черепа Зевса, протрепанированного Гефестом.

Как я понимаю, тотальная резня носителей языческой традиции произошла во время «еврейского салафита» Илии-пророка. Догадываюсь, что через два тысячелетия сходное произошло на Руси при «подавлении восстаний волхов».

В Библии есть только отрывочные описания терпимости царей к «идолам» и распространённости ханаанско-филистимлянско-финикийского обряда ритуального жертвоприношения детей Молоху (бронзовому царю-быку). Про аристократию, почти всю погибшую во время Первой Иудейской войны (в боях с римлянами и от рук радикалов среди восставших в осаждённом Иерусалиме) вообще почти ни слова, кроме отрывочных выпадов против «прислужников царя» и знати...

Хотя понятно, что основную роль во всех войнах играли именно воины-профессионалы. Но возвеличивания удостоились не они, а «судии» - харизматические выходцы из народа: либо бывшие атаманы бедуинских шаек, либо относящиеся к шаманскому (пророческому-нави) сословию.

И теперь вновь о пробельности в культуре. Известный культуролог проф. Игорь Григорьевич Яковенко подчёркивал блокирование русской культурой двух тем: существование двух субэтносов - «северного» и «южного» в том этносе, который сейчас именуется «русским», а век назад «великороссами» (чтобы выделить от «тоже русских» - бело- и малороссов) и почти нормальность гомосексуальных отношений в допетровской Руси, причём в обоих её половинах - Западной (Сечь) и Восточной - Московия.

«Южнорусский» субэтнос сейчас пытается идентифицировать себя в качестве отдельного «казачьего этноса», что не совсем правильно.

Любители считать гаплогруппы могут сказать, что у северорусов больше финноугорских генов, а у южнорусов - тюркских и кавказских. Но я выделю совершенно разные социокультурные модели, точно также как в северной и южной Франции - «открытый», легко интегрирующий ассимилированных «инородцев», и «закрытый», схожий в этом с Кавказом.

Что касается гомосексуальности, то в ватагах или дружинах, где высоко ценились молодые мужчины, их смерть при неизбежных столкновениях самцов рассматривалась как трудновосполнимый ущерб. Поэтому убийство проигравшего заменилось его изнасилованием.

В схожей ситуации проигравшего западного рыцаря брали в плен, и он жил - по большей части в качестве почётного благородного гостя - в замке победителя, пока за него выплачивали выкуп. А что взять с «лыцаря» или дружинника? Это ведь только на Западе дружинники поголовно стали дворянством. Потому что стран было много и их можно было захватывать, щедро оделяя победителей деревнями и замками.

Давайте зададим себе вопрос: почему при наличии в Древней Руси достаточно многочисленного и развитого пантеона до нас не дошла мифология, повествующая о сложных и захватывающих отношениях между ними? Ведь есть огромный древнегреческий массив. Есть скандинавско-германский, включающий и Артуриану, и вагнеровские сюжеты... Про «Махаяну» я уже молчу...

Русь покорили почитатели Одина и Тора. И правили ей до своего, как я понимаю, весьма формального, крещения, 130 лет. Однако никаких следов не просто насаждения, но исповедования культа персонажей «Эды» нет.

Более того, когда киевский конунг Вольдемар решает стать каганом (великим герцогом, фюрстом, как бы его звали его правящие готские коллеги) и проводит первую свою религиозную реформу, повторившую политику царя Набонида за полтора тысячелетия до этого - свозит в столицу «идолов» (местночтимых богов, покровителей племён), то во главе новой, стройной иерархии оказывается литовский бог-громовник Перун/Перкун (Зевс, Мардук, Индра, Тор).

Вообще, у русичей пантеон - сплошь древнелитовский. Многочисленные элементы индо-арийских языков обычно стараются отнести за счёт происхождения от племён, вышедших из Индостана или с Гималаев... Но значительно более простое объяснение лежит на поверхности: старолитовский очень близок к санскриту. То, кто дал богов, дал и язык. Естественно было бы предположить, что выходцы из литовских племён образовали для славянских и финноугорских племён жреческое сословие, дав религию и «высокий язык». Но литовское господство в религии могло означать и высокий уровень присутствия литовцев среди второго сословия «дваждырожённых» - воинов, протоаристократии (ведь это уже была урбанизированная культура).

Тогда получается, что вместо мифического «Хазарского ига» было вполне реальное литовское доминирование. И небольшой отряд нормандских (старо-шведских, из района нынешнего Хельсинки) воинов не только не смог навязать своих асов, но принял богов местной аристократии. Но официальным историкам показалось куда красивея версия о периоде господства заморской «готской» аристократии, нежели соседнего литовского племени, весьма упорного в своём язычестве.

Чтобы было не обидно. Так же сложилось и в Британии XI века: феодальная верхушка - галлизированные за четверть тысячелетия норманны, средний и низший слой дворян - предыдущие победители - немцы - англы и саксы, а религия была интерпретацией католицизма ирландскими монахами.

Современные же израильские историки полагают, что знаменитое покорение Ханаана Иисусом Лунным (Иехошуа бин Нун, первоначально - Хошеа/Спаситель, Осия синодального перевода) - было в значительной степени восстанием порабощённого сельского населения против городской культуры иевусеев.

Тут заиорданские (хапиру) бедуины, форсировавшие Иордан у стен Иерихона, сыграли роль казаков Разина или Пугачёва. Естественно, что разрушение урбанизированной цивилизации облегчило поглощение этих земель знающими железо филистимлянами.

Так же естественно, что иудаизированные раскрепощённые ханаанеи, с одной стороны, стали крепко держаться за новую веру как символ своей идентичности (точь в точь как Русь, завоёванная Ордой), но с другой стороны, всё время возвращалась к «обычаям предков», повергая библейских пророков в ужас своим нескончаемым соскальзыванием к «идолопоклонству».

От самих же исконных «хапиру» сохранился аравийский культ звёзд (знаменитое свадебное пожелание «мазелтов» - это пожелание благого расположения созвездий, «хорошего гороскопа») и воскрешённая первыми христианами «бедуинская литургия» в виде ритуального ужина, на котором глава тейпа раздаёт куски жертвенного мяса (козлятина или баранина), благословляет присутствующих и произносит некий дидактический текст.