Провокационные загадки

Главной загадкой христианства я считаю не то был ли физически жив его основоположник на рассвете 16 нисана 33 года, после того мастерский удар копьём центуриона Лонгина избавил его от отёка лёгких, а щедростью члена Синедриона Иосифа из Аримафеи он был более чем на 30 часов помещён в закрытое прохладное место в настоящем компрессе из алоэ, но события за неделю до этого.

Подробнее всего кульминацию событий описал апостол Иоанн, знавший всё явно по пересказам.

«Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришёл в Иерусалим и нашёл, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из верёвок, выгнал из храма всех, [также] и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли. (Ин. 2:13-16)».

Итак, вот вообразите себе мизансцену. Через Золотые (восточные) ворота популярный бродячий проповедник на осле въезжает прямо на Храмовую гору, практически во внешний двор Храма (Второго Храма, Храма Ирода, Храма Зоровавеля). Его сопровождают тысячи сторонников, называющие его Спасителем (Осанна) и Помазанником (Сын Давида - второе, после Иммануила, мессианское имя) и чествующие его как царя - устилают дорогу бурнусами и размахивают ветвями, которые, скорее всего, были оставлены с прошлого октября (суккот) для растопки жертвенников и тандыров для мацы, по принципу «священное для священного».

Этот проповедник устраивает в самых канун величайшего праздника погром. И местная храмовая стража («рабы первосвященника» - некий аналог современной израильской друзской конной полиции), наверняка очень хорошо получающие от торговцев и менял, особенно в пасхальную неделю, когда день год кормит - робко бездействуют. Как тегеранская полиция сейчас.

Кстати, выращивание голубок для храмовых жертвоприношений - очень выгодная отрасль для галилейских крестьян.

И вот, разогнав сотни менял и торговцев, рассыпав тысячи особых жертвенных безгербовых серебряных монеток (которые толпа вовсе не бросается делить - значит фанатики), заставив здоровых левантийских бугаёв с дубинами опасливо притаиться за колоннадой, вождь всего этого движения произносит пылкую речь... И уходит...

Вот этот отказ в момент победоносной кульминации от следующих революционных действий - и есть, по моему мнению, самая большая загадка тех событий.

При последующих юридических событиях святотатственный погром у храмовых дверей в вину не ставится. И только очень странная фраза про разрушение Храма и восстановление его в три дня может быть понята как реплика в ключевом по важности разговоре.

Приблизительно такой: «Помазанник, бери Храм, царствуй! - Мне не нужен этой Храм (Ирода), я могу в три дня построить новый, если вы разрушите этот...».

И в этом призыве разрушить нет никакого святотатства.

Ведь сам Храм Ирода стоял на месте Второго Храма Зоровавеля, законченного в конце 6 века до н.э., который Ирод Первый «перестроил», сделав значительно больше и великолепней.

Самой большой загадкой сравнительно недавней еврейской истории я полагаю непропорционально быстрый рост числа восточноевропейских евреев. 120 лет назад общее число евреев Российской империи, Венгрии и Румынии было около 7 млн.

Евреи в этих местностях жили в бедности и подвергались гонениям, зафиксированных хрониками и очевидцами.

Но при этом - стократный рост численности от уровня «генетической бутылки» в 50 тыс., ставшей итогом страшной резни крестоносцами прирейнских, северофранцузских и итальянских еврейских общин. Через два века оставшихся западноевропейских евреев изгоняют во время Чёрной смерти - как «отравителей». И только ещё через полтора столетия Западная Европа вновь заселяется евреями изгнанными из Испании, сефардами.

Темпы роста восточноевропейских евреев, десятикратно превышающий демографические показатели окрестных христианских народов можно рационально объяснить только инкорпорацией огромного массива местного населения.

Но нет никаких сведений о прозелитизме (тем более, что есть прямой религиозный запрет на него) или скандалов с церковью - 14 век - Рим не дремлет. За совращение христиан - костёр. Но в Речи Посполитой нет никаких претензий, а есть наибольшее благоприятствование переселившимся.

Более того, крестившиеся становятся шляхтой. Версия о вливании в еврейские ряды хазар или иных тюркских народов исключается - нет никаких сообщений о таком грандиозном событии, нет конфликтов между «новыми» и «старыми» евреями. Нет и тюркизмов в идише. Есть славянизмы, а основа - старогерманская, отчасти - готская.

У меня есть одно объяснение - массовый переход к иудаизм остатков кельтов-язычников, в т.ч. из значительного кельтского ареала в южной Польше. Церковь избавилась от проблем борьбы с язычниками, язычники «тихо исчезли» и получили респектабельный статус.

А местные кельты в то время говорили уже на западнославянских и старогерманских диалектах, поэтому идиш они приняли без проблем. Точно также в своё время стали испанскими евреями остатки колоний карфагенян и финикийцев, мгновенно и многократно увеличив небольшую иудейскую общину на Пиренеях.

И теперь о русской загадке. Совсем недавно, в «Пробельной культурологии и пробельной политике» я писал о загадочном подчинении древних русичей литовскому пантеону, о первой религиозной реформе конунга Вольдемара (кагана Василия) - выстраивания по военному централизованного культа, литовского в своей основе пантеона. Но почему победители не принесли своего скандинавского культа, почему «россы» не построили «славятичей» под Тора и Одина?

У меня есть две версии. Первая - шведы-россы вписались в уже сложившуюся и довльно мощную литовско-славянскую религиозно-социальную систему, полностью утратив свою вероисповедную самость. Приблизительно также как бедуины-идумеяне из тейпа Ирода Первого вписались в Иудейское царство.

Вторая - варяги пришли на будущую Русь не поклонниками асов, но христианами. Только не будущими католиками (до раскола церквей было ещё семь десятилетий, хотя друг друга уже терпеть не могли), а одной из разновидностью ересей, например, Маркиона, как все германцы Тёмных веков.

Или они были неким синтезом маркионитства и митраизма, также весьма популярного среди германских племён («нанюхались» его в римской армии)...

Такая вера рассматривалась как эзотерическая, как вера «дружины», подчинённым автохтонам же оставляли их «предрассудки».

Тогда понятно, что римский вариант крещения исключался - будущие католики были очень суровы к ересям. Исключались и исламские и иудейские варианты.

А вот Византия была идеальна. Там, разумеется, религиозной нетерпимости было не менее, и конфликты по ярости не уступали периоду альбигойских или гугенотских войн, но там эта борьба шла между различными интерпретациями средиземноморских течений. И главное - основная военная сила Византии была в наёмниках - славянах и норманнах, с ними бы не стали ссориться по пустякам.

Но вот следующая генерация православных варягов воспылала религиозной страстью неофитов и устроила литовско-славянской шаманской касте (волхвам) геноцид, лишившей Русь значительной части своей древней традиции.

Точно также как резня «почитателей Ваала» при Илье-Пророке лишила древней языческой традиции евреев.