Почему интеллигенция должна помогать рабочему классу?

Под моей статьей о буржуазной интеллигенции, которая отрицает существование рабочего класса и не желает ему помогать https://forum-msk.org/material/news/14187626.html?#c14188746, был оставлен такой комментарий:

«Но почему интеллигенция обязана этому классу (то есть – рабочему классу, прим. автора) что-то делать? У интеллигенции есть свои классовые интересы. Ей интересны они, а не интересы рабочего класса, как и рабочему классу нет дела до классовых интересов интеллигенции. Рабочий класс наоборот ругает интеллигенцию и хочет ее поработить, придя к власти и установив диктатуру. Так с чего вдруг интеллигенция должна идти этому навстречу и плясать под дудку раб. класса, вы себя спрашивали?»

Этот комментарий явно оставил именно такой вот невежественный и безграмотный интеллигентик с большим самомнением. Он не знает даже того, что интеллигенция является не классом, а прослойкой между классами. И поэтому своих отдельных классовых интересов она не имеет, а призвана служить рупором интересов одного из основных классов – либо пролетариата, либо буржуазии. Ну, а какому классу служить – это каждый выбирает для себя. Одни интеллигенты встают на сторону трудящихся, ограбленных и угнетенных, и борются за их освобождение, за общенародную собственность. Другие интеллигенты предпочитают встать на сторону эксплуататоров, грабителей и паразитов, и помогают им удерживать в рабстве трудящихся, сохранять эксплуататорские порядки и частную собственность. Что выбрать – каждый решает сам. И каждый сам отвечает за свой выбор – перед собственной совестью и перед судом истории.

Итак – почему же интеллигенция должна помогать рабочему классу?

Ответ такой – потому что это в ее интересах. Потому что только при власти рабочего класса она будет занимать достойное место в обществе.

Правда, в позднем Советском Союзе интеллигенция этого уже не понимала. Наоборот - она вообразила, что Советская власть ее притесняет и держит в черном теле. А уж Советская власть ли не заботилась об интеллигенции!

И надо сказать прямо – позднесоветская интеллигенция была даже слишком избалована заботой Советской власти.

Да - советский народ заботился о своей интеллигенции, любил ее, гордился ею. Это любовное отношение к своей, советской, интеллигенции у нашего народа зародилось еще в первые годы Советской власти. Когда победивший рабочий класс вырастил свою пролетарскую интеллигенцию, вышедшую из его рядов – он был счастлив и рад. Наконец-то ему не надо было идти на поклон к прежней, царской, буржуазной интеллигенции, терпеть ее шкурничество, потворствовать ее амбициям – и постоянно ожидать от нее ножа в спину. Наконец-то у него была своя интеллигенция, образованная не хуже прежней, царской, и при этом – пролетарская, плоть от плоти рабочего класса!

Естественно, что рабочий класс ее ценил, берег, заботился о ней.

В раннем, сталинском Советском Союзе интеллигенция действительно была пролетарской. Она ощущала себя частью рабочего класса, чувствовала его интересы своими и свое назначение видела в том, чтобы служить своему классу. Однако после смерти Сталина и захвата власти оппортунистами-хрущевцами началась скрытая буржуазная контрреволюция, ползучий возврат к капитализму. Контрреволюционные процессы происходили во всех сферах жизни. В том числе – и в сознании интеллигенции.

Хрущевская клика исподволь разрушала диктатуру пролетариата. Она всячески отодвигала рабочий класс от власти, усыпляла его классовое самосознание. Рабочий класс поддался на хитрость. Он променял диктатуру пролетариата на успокоенное обывательское существование. Он потерял свое революционное сознание, перестал быть господствующим классом.

Интеллигенция перестала гордиться тем, что она – представительница рабочего класса. Она уже не чувствовала себя частью рабочего класса. Теперь она чувствовала себя частью совсем другого класса – класса новой советской буржуазии, который уже сформировался и окреп благодаря предательской политике хрущевцев.

Интеллигенция восприняла идеологию и настроение этого класса. А его идеологией и его настроением в первую очередь была - ненависть к социализму и Советской власти и стремление их уничтожить. И интеллигенция, обслуживая его интересы, стала транслировать эти идеи. Она с ненавистью заговорила о «хамской» власти трудящихся, о «кухарках, которые вздумали управлять государством». Она стала умиляться над поручиками Голицыными и корнетами Оболенскими, над всем правящим классом дореволюционной России. И давала понять, что ей претит служить «хамам», а гораздо приятней было бы служить «господам».

Вдобавок она стала дико восторгаться буржуазным Западом. Особенную зависть у нее вызывало положение западной интеллигенции. Она воображала, что у интеллигенции на Западе не жизнь, а малина. Что на нее льется самый настоящий золотой дождь! А кроме того – неограниченная свобода, что хочешь, то и делай! А вот ее, страдалицу, позднесоветскую интеллигенцию, совсем не ценят, излишне ограничивают, слишком много от нее требуют, словом – всячески притесняют.

Действительно – Советская власть ставила для интеллигенции определенные рамки, требовала от нее исполнять свой долг перед трудовым народом. Советская власть говорила интеллигенции: «Да, мы вас уважаем и ценим. Рабочий класс готов дать вам все необходимое, чтобы вы росли и шли вперед. Но и вы должны отдать свой долг рабочему классу. Служите ему, живите его интересами, делайте то, что требуется ему!»

Обуржуазившаяся позднесоветская интеллигенция считала это для себя унизительным – как так, он нее требуют, чтобы она кому-то служила! Это ей должны служить! Это у нее рабочий класс в неоплатном долгу - а она ему ничего не должна. Это ей должны все предоставить – а от нее ничего требовать нельзя!

И вот, она вообразила себе, что при новых хозяевах, капиталистах, все так и будет. Будут ее на руках носить и пылинки с нее сдувать, и будет у нее полная лафа - все ей дадут, все разрешат, и ничего с нее не будут спрашивать.

Но прошло время, и она поняла - что крупно промахнулась! Оказалось, что новые хозяева вовсе не горят желанием ее ублажать. Наоборот – ее просто в грош не ставят! Буржуазия дает преференции только единицам – тем интеллигентам, которые особенно сверхталантливо и сверхуспешно продвигают в массы буржуазную идеологию. Они – привилегированные лакеи капитала. Они получают в награду за свою службу деньги и известность, высокие посты и эфирное время.

А вот подавляющее большинство, рядовые интеллигенты - мало чем отличаются от пролетариата. Они почти такие же наемные рабы капиталистов - низкооплачиваемые, безо всякого общественного веса.

Стало понятно, что именно рабочий класс действительно ценил свою интеллигенцию и заботился о ней (хотя он при этом и спрашивал с нее, требовал, чтобы она исполняла свой долг, служила трудовому народу, а не своим прихотям и амбициям).

А вот для капитала интеллигенция – всего лишь дешевая прислуга, если не хуже.

Буржуазии не нужна ни наука, ни культура, ни искусство. Она как та свинья под дубом – она ценит только то, что приносит непосредственную и немедленную выгоду.

Посмотрите, что теперь творится в нашей культуре, науке и образовании. Как будто Мамай прошел. Как будто у нас свирепствует какой-то дикарь с дубиной, который поклялся не оставить камня на камне. Школы и вузы закрываются. Научные институты закрываются. Академия наук херится.

И вот наша интеллигенция задним числом опять плачется: ее не ценят, не уважают, не признают ее заслуг! Она - у разбитого корыта, она не получила того, что ожидала за свое предательство!

Ну что ж - справедливая расплата!

Но что же делать интеллигенции теперь? Как выбраться из того болота, в котором она оказалась (и сама для этого здорово постаралась)? Кто ее спасет оттуда?

Так вот – спасти ее может только рабочий класс! Только он может свергнуть существующие порядки, от которых страдают все трудящиеся, в том числе и рядовая интеллигенция.

Освобождая себя, рабочий класс освободит и все угнетенные слови населения. А также - эту опролетарившуюся рядовую интеллигенцию, которой теперь большинство.

Некоторые спросят - но где доказательства, что при власти рабочего класса положение большинства интеллигенции улучшится?

Доказательства следует искать в логике и в опыте прошлого.

Буржуазия не хочет поддерживать науку и образование, старается на них экономить – потому что не желает делиться своими прибылями, тратить свои деньги на трудовой народ. Да вдобавок еще если этот народ станет слишком образованным – он того и гляди поймет, что его эксплуатируют, и начнет сопротивляться. Зачем же ей на свои деньги его образовывать, чтобы он потом против нее же восстал? Лучше урезать насколько возможно и образование, и науку. А оставить только по минимуму, чтобы обучать квалифицированных рабов, которые смогут работать на современном оборудовании и обогащать ее своим трудом.

Так обстоит дело при господстве буржуазии.

Совсем другое дело, когда власть будет в руках рабочего класса. Социалистическое общество, которое стремится создать рабочий класс – может быть построено только на основе науки и при условии высокой образованности народа. Поэтому при диктатуре пролетариата наука и образование будут стоять во главе угла. Рабочий класс не будет бояться, что трудящиеся станут слишком образованными. Как раз наоборот – он будет стремиться, чтобы трудящиеся становились все более образованными и культурными. Это будет один из главных приоритетов власти рабочего класса. А отсюда следует, что интеллигенция при власти рабочего класса будет играть очень важную роль.

Именно так было после Октября семнадцатого года. Тогда наблюдалось просто взрывное проникновение науки и культуры в народные массы. Огромные пласты народа, дотоле отлученные от культуры и науки – смогли приобщиться к ней и мощно двинули ее вперед. И понятное дело, что интеллигенция при этом играла значимую роль, пользовалась авторитетом и уважением.

Так что рабочий класс будет по-настоящему ценить интеллигенцию и заботиться о ней, даст ей достойное место в обществе.

А что касается средств – то рабочий класс не будет скупиться на науку, культуру и образование. Раз все богатства страны в его руках, а не в руках капиталистов - то он будет их использовать так, как считает нужным – на благо всего трудового народа.

***

Отсюда ясно: единственное спасение интеллигенции - в рабочем классе. Только он сможет ее вытянуть из болота, если он сумеет освободиться и переустроить общество на справедливых началах. Поэтому собственный интерес интеллигенции диктует ей идти к рабочему классу и всеми силами ему помогать. Если интеллигенция поможет рабочему классу – рабочий класс поможет интеллигенции.

И вот как можно ответить на этот вопрос – почему интеллигенция должна помогать рабочему классу? Ответ такой – она должна это сделать, чтобы помочь самой себе.

Итак - если интеллигенция не хочет быть дешевой и презираемой прислугой олигархов, если она хочет занять достойное место в обществе, пользоваться уважением своего народа – она должна идти к рабочему классу, просвещать его идеями социализма, призывать его к свержению буржуазного строя.

А если она готова и дальше быть подтиркой для капитала – тогда пусть и дальше расстилается перед паразитами и прославляет их порядки. Пусть и дальше проклинает Октябрьскую революцию, клевещет на Советскую власть, ностальгирует о монархии и ползает на карачках перед «царственными мучениками». Тогда она получит то, чего заслуживает. Буржуазия будет подтираться ею еще циничней. Будет еще активней херить культуру, науку, образование, медицину, закрывать школы, больницы, вузы, НИИ. И наша интеллигенция, наши ученые, преподаватели, учителя и врачи - пойдут мести улицы и мыть посуду. Авось хоть тогда поумнеют.

От редакции: Начнем с начала - между пролетариатом и рабочим классом много общего, но это отнюдь не одно и тоже. Как раб, получив свободу, переставал быть рабом, так и пролетариат, получив власть и собственность, перестал быть пролетариатом.

Поэтому в СССР вообще не было пролетариата, поскольку и власть, и собственность принадлежала трудящимся классам: рабочим и крестьянам. А вот интеллигенции власть не принадлежала, поскольку и не могла принадлежать как прослойке. Это не значило, что интеллигент не мог оказаться в органах власти - еще как мог, но "от имени и по поручению" правящего класса.

И этот факт интеллигенцию удручал, как только становился ею осознан. И было от чего огорчаться - сама трудовая советская интеллигенция чувствовала свое прямое родство с рабочими и крестьянами, часто, когда речь шла об интеллигентах в первом-втором поколениях, это была буквально родственная связь. И в то же время, проделав некоторый путь к образованию и культуре, интеллигент начинал осознавать свою как бы второсортность, неважно, реальную или мнимую - главное что начинал ощущать.

В свою очередь рабочий класс постепенно переставал быть тем передовым классом, что совершил революцию в 1917 году - наиболее моильные, активные и толковые представители рабочего класса получали образование, делали карьеру - и переставали быть частью рабочего класса. А оставшаяся рабочая масса самоуспокаивалась, пребывала в удобном положении гегемона и что там греха таить - деградировала. Шел своего рода встречный процесс. Интеллигенция как носитель идеологии и конструктор смыслов перрождалась и переставала им быть, а рабочий класс сам будучи не в состоянии нести идеологическую функцию, все больше приобретал черты мелкобуржуазные, мещанские - либо люмпенизировался.

На финал бывшая советская интеллигенция и стала локомотивом капиталистической реставрации, частью выродив из своей среды национальную буржуазию, а частью оказалась у разбитого корыта, но при этом не готовой вернуться к прежней идеологической модели. И уж тем более бывшая советская интеллигенция оказалась не готова осознать, что стала пролетариатом! Рабочие - те осознали, но без водительства со стороны интеллигенции оказались не способны ни защищать свои интересы, ни даже порой просто их осознать.

А интеллигенция, как сказано выше, та ее часть, что пролетаризировалась, к роли водительства кого-либо и даже себя самой также оказалась не готова. Появилась даже люмпен-интеллигенция, однако кроме алкоголизма и наркомании, а также бесконечного нытья тоже ни к чему оказалась не способна.

И сегодня вопрос в том, чтобы как рабочий класс, так и пролетаризованная интеллигенция для начала осознали как свое истинное положение, так и полное сродство между собой. Осознали собственные интересы. А там уж не так далеко от способов отстаивания этих своих интересов.

Вот примерно так...

А.Б.