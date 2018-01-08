Патриотизм и демократия понятия относительные

Однажды на совещании, когда речь зашла о национальной идее, президент сказал, что национальной идеей может быть патриотизм. То что патриотизм нельзя воспитать говорильней доказывать не надо. Жизнь сама показывает это. Патриотизм можно воспитывать в человеке только личным примером, начиная с руководства страны. Другого пути нет и быть не может.

5 - го января с утра пораньше слушаю радио "Комсомольская правда". От комсомольской правды ничего не осталось кроме названия, однако иногда находит на говорунов просветление. Идёт обсуждение ушедшего года и перспективы в наступающем. Политический отдел спрашивает обозревателей газеты о перспективе в образовании если на пятый срок пройдёт действующий президент. Ответ меня шокировал. "В.Путин за 4 - е срока в образовании заслуживает кол". Далее разговор переходит на экономические темы. "Он не разбирается в экономике". Если это так то именно по этой причине президент держит действующее правительство, которое без обозревателей каждый рабочий, низовой бюджетник знают, что оно никакое не правительство. За 18 лет нет развития о чём говорит 20 миллионов человек, доход которых ниже прожиточного минимума. Миллионов 40 живут на прожиточный минимум, которого нет ни в одной стране мира. Эти люди живут среди нас и их большинство. О каком патриотизме можно говорить?

Смотрим праздничный телевизор. Программы почти одинаковы, устаёшь переключать каналы. И больше заняться нечем. В выходные и праздники посёлки в России вымирают. Ни одного движения. Редко кто сходит в магазин за хлебом. И нет пьяных. Тихо как на кладбище. Остановились на концерте который ведёт Коля Басков с женщиной, которую мы раньше не видели. Кто - то что - то поёт, кругом вертятся полуголые девицы изображая непристойные позы. Сосед на девятом десятке, плохо видит и говорит, они же голые. Дет, они не голые полоски утонули в разрезах и их не видно. Срамота какая. На следующий день всё повторяется и вдруг толпа молодёжи в каком - то зале танцует. Они называют это танцами. Голос за кадром говорит, что некоторые прямо в танце совокупляются и парочка как будто в тумане, не рассмотреть подробности. Потом показали толи спектакль, толи оперу в Новосибирском театре ранее назывался "Красный факел". Там действительно все голые и даже совокупляются, некоторые прикрываясь простынёй. И вдруг кадр мужика от колен до талии в чём мать родила с увеличением. Прибор во всей красе. Голос за кадром говорит, что это снимок обнажённого тела Серебренникова. А ведь раньше, когда его задержали вся "культурная" рать выступила за освобождение режиссёра. А тут метнулся в стан врага и Басилошвили. Ему не нравятся порядки при коммунистах, не нравится и нынешняя власть. Я имел смелость написать ему письмо и получил ответ. Жалуется на жизнь при капитализме. Зарплата в 11600 рублей приходится подрабатывать. По его мнению Ельцину и Гайдару не дали возможность довести реформы до конца. Вот ведь как оборачиваются мозги у человека, которого советский народ любил. А что делал Ельцин после Гайдара Басилошвили уже обозрить не в состоянии.

Странно проходят новогодние каникулы. Показали монолог Яны Поплавской. Речь шла о культуре и патриотизме. "Меня тошнит от голых жоп (в интернете заменили на слово задница)и женоподобных мужиков, которых мне впихивают под видом высокого искусства. Я ненавижу слово толерантность". Есть в стране люди, которые мыслят реально и не стесняются сказать правду. Однако о ней никто из тех кому дозволено выходить в эфир не скажет что она патриот своей Родины. К сожалению таких людей в России почти не осталось. Доллар сделал своё дело. Понятие толерантность действительно для оболванивания народа и получение прибыли определённому кругу лиц.

В советское время телевидение, художественная литература рассказывали народу о подвигах освоения северного морского пути, разведке полезных ископаемых, лётчиках во время ВОВ, битвы под Куском и Сталинградом, защитниках Брестской крепости, А.Матросове и молодогвардейцах, строительстве заводов - гигантов и так далее. Сейчас всё изменилось. Патриоты, которых день и ночь воспитывают ветераны, куда - то исчезают, на горизонте остаются одни предатели. Вот что пишет по этому поводу В.Большаков в книге "Охота за золотом Путина". "К началу горбачёвской перестройки подгнило что - то в Лубянском королевстве, и основательно. Служба КГБ его сотрудники, разлагалась на корню". В 1979 году остался в Японии, о потом перебрался в США сотрудник разведки С.Левченко, который сдал агентуру Японии. В 1980 году в США оказался майор В.Шеймов - сотрудник одной из самых секретных управлений КГБ. В этом же году на французскую разведку стал работать сотрудник внешней разведки В.И.Ветров. Потом его расстреляли. В 1982 году в Англию бежал майор В.А.Кузичкин, в США полковник В.Мартынов. В 1983 году сбежал туда же майор С.Моторин. В 1984 году майор С.Воронцов связался в Москве с агентами ЦРУ и его расстреляли в 1986 году. Полковник В.Васильев вышел на агента ЦРУ и был тоже позднее расстрелян. И таких десятки если не сотни. Например, в 1992 году бежал в Великобританию бывший начальник архива КГБ, полковник В.Митрохин. Через некоторое время "МИ -6" вывезла из России 6 больших ящиков материалов, подготовленных предателем для получения вознаграждения. Народ почти ничего не знает о предательстве высших кругов Советского Союза, которое расцвело с перестройкой. А главный перестройщик живёт в столице и комментирует проблему выдвижения Путина на следующий срок. Вот это и есть патриотизм о котором говорит президент. О разложении главного охранителя государства даже сложили анекдот. "На том месте, где стоял снесённый толпой памятник Дзержинскому, стоит чекист с плакатиком на груди, на котором написано: "Продам Родину. Недорого". Служба окончательно шла к полной деградации, доллары уже открыто командовали парадом. И тут в службе появляется Е.Примаков, который и спас эту службу от разгрома, став директором Службы внешней разведки. И вот приходит новый начальник М.Фрадков. О нём автор пишет так: "Если бы в команде Путина кто - нибудь попытался бы найти чемпиона по части некомпетентности, он наверняка назвал бы кандидатом номер одни М.Фрадкова. Практически на любом посту он дело проваливал". При этом в центе Москвы этот непотопляемый кагебист имеет дворец стоимостью примерно 800 миллионов рублей. Так с кого брать пример воспитывая патриотов? Вот поэтому в стране кроме воров и придурков никого не остаётся. Все, кто попал в поле зрения Кремля с хорошей стороны, теперь имеют одну проблему как можно быстрее сделать деньги и уматать, когда будут наступать на пятки. Даже Генеральный прокурор озаботился тем, что во Франции задержали сенатора Керимова, якобы за неуплату налогов. Он же имеет неприкосновенность. Разве неприкосновенность международного уровня? И это Генеральный прокурор. Каким образом сенатор оказался во Франции, когда в России рабочие дни. Это Ю.Чайку не волнует? Вот так у нас работают депутаты, сенаторы, прокуроры. Поехал устраивать финансовые проблемы, а сенаторство это отмазка внутри страны. А какие могут быть налоги во Франции у сенатора России? Он работает на Францию или на Россию? Оказывается зарабатывает миллионы в России, но для Франции. Конечно на его примере теперь будут ветераны воспитывать патриотов.

Когда В.Путин в 2012 году в третий раз вернулся в Кремль ему доложили, что едва ли не половина его высших чиновников и депутатов, и даже некоторые генералы ФСБ, МВД и Минобороны имеют счета и недвижимость за рубежом, что почти у всех у них дети живут и учатся за границей. Сделав вид, что он недоволен такими вольностями решил принять закон по которому государственные и муниципальные служащие и депутаты должны закрыть свои счета в иностранных банках, а также избавиться от всех зарубежных активов. Депутаты послушные президенту такой закон приняли моментально. Первым отреагировал Бортников. Приказал до 1 - го декабря избавиться от зарубежной собственности. Копия приказа бывшего Министра внутренних дел Нургалиева. "Избавиться от коррупции за два месяца". Более бестолковых приказов и законов придумать наша власть не могла. Счета и недвижимость вся эта верховная шушера перевела на родственников или на подставные компании в офшорах и вопрос был решён.С этого момента они стали патриотами своей Родины. Некоторые депутаты даже развелись с жёнами, переписав активы на их фамилии. Говорят даже Жириновский развёлся, который никак не может попасть в президенты.

А что творится на российской эстраде? Все без исключения артисты взяли тему для своих выступлений с интимных органов человека. Даже кино "Ментовские войны" не обходятся без постельных сцен. Пошлость стала верхом патриотизма и демократии. На сцене "великий" пародист В.Винокур и весь его театр зациклился на человеческих надуманных пороках от которых советскому человеку стаёт не по себе. Странность в его пародиях бестолковых и пошлых в том, что эту фальшь смотрит и слушает его мама, сидящая на первом ряду. Старушка замирает от восторга на победные выступления сыночка. И ей из зала преподносят приличный букет за воспитание такого пародиста. Вова готовит своё выступление тщательно. Куда мы идём? Власть на это не обращает внимание. Она живёт совершенно в другой стране и готова в любой момент покинуть её. Наступил полный хаос.

Президент доволен действиями военных в Сирии. Благодарит командиров и рядовых, которые якобы спасли страну от наших же террористов. Но ни президент, а уж тем более ни премьер, не задали себе вопрос: а почему несколько тысяч молодых парней и даже девушек оказались в рядах террористов? Что их побудило перебираться окольными путями в Сирию и другие соседние страны. Нищета, безработица, наплевательское отношение власти на проблемы молодёжи. Президент обращает внимание на байкеров, которых раньше называли престкпниками, особенно перед выборами, на Общероссийский народный фронт, где есть и взрослые, которые находят добывать небольшие сумма на пропитание, на волонтёрские организации. Но это далеко не вся молодёжь. Сегодня на ряду с террористами, которые прошли обучение в Сирии, надо опасаться молодёжь, которая не поехала в Сирию, а осталась дома, но без дела. Энергию надо куда - то девать. И выход они найдут. Помните организацию в Хабаровском крае, которая боролась с несправедливостью с оружием в руках, убивая сотрудников силовых структур и не только. Подобная организация была и в Петербурге, стоящая за чистоту рядов, убивая приезжих. Вот их сегодня надо бояться. Власть для них ничего не делает. А делать в принципе ничего не надо особенного. Надо дать всем работу и приличный заработок, хотя бы такой, который на западе.

Однажды рассматривая тему предательства нашей власти написал полный текст Доктрины США против СССР. Якобы написанная А.Даллесом в 1945 году. Не важно кем написана, важен глубокий смысл. Приведу несколько цитат. "Посеяв хаос, мы заметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти ценности верить. Мы найдём своих единомышленников, своих союзников и помощников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на Земле народа. В управлении государства мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, беспринципности. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого, хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, предательство, национализм и вражду народов - всё это мы будем культивировать в сознании людей". Господа и товарищи, попробуйте найти хотя бы одно слово, смысл которого не исполняется? На это США потратила десятки миллиардов долларов. А наш бюджет не может накормить работающий народ. Уже при Путине в 2010 году сбежал в США начальник 4 - го Управления "С" полковник Потеев, прихватив личные дела нескольких нелегалов. Под это предательство попала группа в составе 10 человек, в том числе с А. Чапман. Так на кого ссылаться ветеранам, когда они якобы воспитывают патриотов. А сами ветераны не явились предателями? Да они отстояли Советский Союз. Страна потеряли десятки миллионов граждан. Надо отметить, что погибли действительно патриоты. Гитлер умело выбивал порядочных людей. От его рук погиб мой отец в 1943 году под Ленинградом. А где сегодня Ленинград? Его продали те кто остался от войны. И остались не самые лучшие. Мощную армию Гитлера победили, а с тремя предателями не могли справится. И теперь они воспитывают патриотов. Ни стыда , ни совести у оставшихся ветеранов. Здесь надо иметь ввиду не простых солдат, а только генералитет Советского Союза. Им захотелось большего чем имели и они действительно получили. Президент генералитету прилично добавил к пенсиям, бесплатно лекарства и для них оно есть. Для простых смертных бесплатных лекарств в аптеках не бывает. Собственнику не выгодно закупать и отдавать по рецепту. А для генералов всё есть.

Ещё одна цитата. "И лишь немногие, очень немногие будут догадываться, что происходит. Но таких людей мы будем ставить в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдём способ их оболгать и объявить отбросами общества". Красивее и правдивее не скажешь. Можно подумать, что эта Доктрина написана сегодня по результатам развала общества, деградации властных чиновников, самодурству и беспринципности. Можно добавить ещё и тотальному воровству. А скоро выборы. Промажем на сей раз, поленимся поднять задние места и сходить к урнам, чтобы проголосовать головой, а не ногами, пеняйте на себя. За нас простых смертных никто Россию не спасёт. А главное не спасёт народ от вымирания. Сегодня живёт только власть, а народ бедствует. СМИ радуют нищий народ тем, что министр финансов России Силуанов получает зарплату в размере 1,7 миллионов рублей, а главный экономист развития страны Орешкин - 1, 27 миллионов рублей. За какие заслуги? Заслуги никого не интересуют, главное на каких должностях они сидят. Вот поэтому такой бардак в стране.

Смотрите что выдал в эфир главный экономист страны Орешкин. "В замедлении экономического роста виноваты российские граждане, которые оказывается мало работают и не инвестируют собственные средства в экономику России". И это человек возглавляет министерство экономического развития страны. Его надо гнать поганой метлой с этой должности. И кто это должен сделать? Тот кто доволен работой правительства в том числе и министром экономического развития. Об этом он сказал на одном из совещаний.

Что будет в течение последующих шести лет предсказать можно с точностью до 100 процентов если мы изберём представителя партии власти, того кто создал партию власти.