Столетие Великого Октября позади. Что дальше?

История есть не что иное, как последовательная смена отдельных поколений, каждое из которых использует материалы, капиталы, производительные силы, переданные ему всеми предшествующими поколениями; в силу этого данное поколение, с одной стороны, продолжает унаследованную деятельность при совершенно изменившихся условиях, а с другой - видоизменяет старые условия посредством совершенно измененной деятельности.

К. Маркс

Трудно представить себе большей гнусности, чем ту, которую совершила российская буржуазия по отношению к Великой Октябрьской социалистической революции. Превратив столетие этой величайшей в истории революции в фарс, она унизила всю тысячелетнюю историю России. Но что же из этого? Разве буржуазия не встретила эту первую в истории социалистическую революцию, итогом которой стало образование первого в мире социалистического государства - государства рабочих и крестьян - СССР, самой дикой злобой, самой бесшабашной ложью и клеветой? Разве буржуазия не вела против этого первого социалистического государства тайную и открытую войну с первого же дня его образования? Если буржуазия с первых же дней появления социалистического государства вела борьбу против него, то можно ли удивляться, что она уже после уничтожения его продолжает глумиться над памятью его?

Что же в дальше? Будем причитать, предаваться воспоминаниям, утешая себя поговоркой: «дважды в одну реку не войти», или будем действовать в духе великих большевиков - Ленина и Сталина: революционизировать общество, ускорять второе издание Великого Октября?

Согласно марксистскому, т.е. научному, пониманию, основой общественного прогресса является изменение материальных условий жизни общества, развитие способов производства. К. Маркс указывал, что в жизни общества, как и в природе, диалектически сочетаются количественные и качественные изменения, здесь также постепенная эволюция на определённом этапе приводит к качественным скачкам, к перерывам постепенности, выступающим в виде социальной революции. Социальная революция представляет собой такую фазу развития общества, когда, по словам В. Ленина, «разрешаются те многочисленные противоречия, которые медленно накапливаются периодами так называемого мирного развития». (В. Ленин, «Против бойкота», 1907 г.)

Короче говоря, социальная революция не случайное, а естественное, закономерное явление, вытекающее из состояния материальных условий жизни общества на определённых ступенях его развития, из присущих ему внутренних противоречий.

Наиболее глубокая причина социальной революции заложена в противоречии способа производства материальных благ. Это противоречие заключается в следующем. Будучи фундаментом общественной жизни, способ производства материальных благ представляет собой единство производительных сил и производственных отношений. Развитие обеих сторон способа производства происходит неодинаково: сначала изменяются и развиваются производительные силы, как наиболее революционный элемент производства, а затем в зависимости от этих изменений и в соответствии с их развитием совершенствуются производственные отношения.

Любое эксплуататорское общество базируется на той или иной форме частной собственности на землю и средства производства, однако никакая форма частной собственности, на защите которой стоят определённые эксплуататорские классы, не может дать безграничный простор для развития производительных сил. Поэтому «на известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или - что является только юридическим выражением этого √ с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции». (К. Маркс, К критике политической экономии).

Уничтожив первое в истории социалистическое государство, буржуазия совершила не революция, а контрреволюцию. Или, точнее сказать, захватив государственную власть в российском обществе, буржуазия установила в нём не высшую, а низшую форму общественной жизни, ту, что имела место до социализма - капитализм, т.е. общество, которое базируется на частной собственности на землю и средства производства. Конечно, современный капитализм отличается от капитализма начала XX века, но только по форме. По своему же существу он представляет собой капитализм на высшей стадии его развития - государственно-монополистический капитализм. Это доказывается тем, что в обществе господствуют: во-первых, главные особенности капитализма - частная собственность на землю и средства производства и наёмный труд; во-вторых, главные черты государственно-монополистического капитализма, а именно: монополизм, паразитизм, загнивание и умирание.

Короче говоря, восстановив капитализм, буржуазия восстановила и главную причину социалистической революции - противоречие между производительными силами и капиталистическими (частными) производственными отношениями. Следовательно, новая социалистическая революция неизбежна.

Но социалистическая революция, как и всякая социальная революция, не делается «по заказу» или по чьему-либо произволу или желанию. Её нельзя декретировать: нельзя ей назначить срок, нельзя её вызвать или же запретить. Для свершения социалистической революции необходимы объективные и субъективные условия.

Объективное условие социалистической революции - это, прежде всего, наличие материальных условий социализма. Что это означает? Это означает, что обобществление производства, которое неумолимо происходит самим развитием капитализма, доведено до такой степени, что создана возможность не только для управления всем хозяйством страны из единого центра, но и создан аппарат управления хозяйством, который может быть использован рабочим классом после прихода его к власти. Такие материальные условия были созданы ещё в начале 20-го века √ государственно-монополистический капитализм. Вот почему В. Ленин называл государственно-монополистический капитализм преддверием к социализму. К числу объективных предпосылок социалистической революции относятся не только экономические причины. Они включают и социально-политические условия, прежде всего, резкое обострение классовых противоречий, соотношение классовых сил. Революция становится возможной и неизбежно тогда, когда крайне обостряются противоречия между буржуазией и рабочим классом. Поэтому революция может произойти не всегда, когда налицо противоречие между производительными силами и производственными отношения. Такое противоречие уже давно существует в развитых капиталистических странах, но это не значит, что там есть все объективные условия для социалистической революции. Для того чтобы революция стала возможной, необходимо ещё наличие революционной ситуации, которая складывается в различных странах в зависимости от экономической и политической обстановки. Признаками революционной ситуации являются: «1) невозможность для господствующих классов сохранить в неизменном виде своё господство; тот или иной кризис «верхов», кризис политики господствующего класса, создающий трещину, в которую прорывается недовольство и возмущение угнетённых классов; 2) обострение выше обычного нужды и бедствий угнетённых классов; 3) значительное повышение вследствие этого активности масс, которые в «мирную» эпоху дают себя грабить спокойно, а в бурные времена кризиса привлекаемых, как всей обстановкой кризиса, так и самими «верхами», к самостоятельному историческому выступлению». (В. Ленин, «Крах XX Интернационала», 1915 г.)

Однако не всякая революционная ситуация приводит к революции. Так, в России в 1879-1880 годах революционная ситуация была, а революции не произошло. Революционная ситуация имелась в России и в 1905 г., но тем не менее революция тогда потерпела поражение.

Революционная ситуация - необходимое, но не достаточное условие социальной революции. Революционная ситуация, зрелость объективного фактора создают лишь возможность победоносной революции, а чтобы превратить эту возможность в действительность, необходима и зрелость субъективного фактора, то есть готовность и способность революционного класса на революционные массовые действия, достаточно сильные, чтобы сломить (или надломить) старое правительство, которое, как указывал В. Ленин, никогда не «упадёт», если его не «уронят».

К числу элементов субъективного фактора социалистической революции относятся: 1) осознание массами необходимости уничтожения капитализма, их готовность и решимость вести борьбу до конца; 2) наличие организованности и сознательности рабочего класса, при условии, что у него есть союзники и что руководит революцией достаточно опытная и закалённая в боях, способная выработать стратегию и тактику борьбы и претворить её в жизнь большевистская (марксистская) партия.

Итак, социалистическая революция, как и всякая социальная революция, требует единства объективных и субъективных условий. Это закон социальной революции, подтверждённый, как отмечал В. Ленин, всеми революциями, и в частности тремя русскими революциями XX века.

Между тем социалистической революции препятствует, по-видимому, одна огромная трудность. Дело в том, что сознание людей отстаёт в своём развитии от фактических условий их жизни. В этом смысле объективные (материальные) предпосылки социалистической революции созревают раньше, чем субъективный фактор. Отсюда следует, что в эпоху полного созревания объективных условий социалистической революции (государственно-монополистический капитализм) субъективный фактор является центральным вопросом всей современной революционной эпохи.

И буржуазия прекрасно понимает это. Поэтому она всячески препятствует развитию субъективного фактора социалистической революции, блокирует включение его в современную общественную жизнь. Это препятствование состоит в следующем.

При помощи огромной пропагандистской машины - СМИ - буржуазия сводит всю общественную жизнь к политико-юридическим вопросам. День и ночь все буржуазные СМИ говорят о правах человека, свободных выборах, свободе слова, угрозе миру со стороны террористов, о войне в Украине, Сирии и т.д. Кроме того, СМИ устраивают круглосуточные шоу с участием политиков, экономистов, артистов, спортсменов, депутатов, министров и т.д, которые развлекают население рассказами о своих скотских похождениях, полошат своё грязное белья перед всем миром. В то же время социально-экономические вопросы сводятся к чисто бытовым вопросам (починить канализацию, убрать мусорную свалку, научить алкаша уважать соседей и т.д.), к морализаторской болтовне о социальном партнёрстве и ответственности бизнеса, о цифровой экономике, о борьбе с коррупцией, о выполнении майских указов, адресной помощи малоимущим, налоговой амнистии и т.д. Всё это, конечно, притупляет, парализует субъективный фактор социалистической революции, блокирует включение его в общественную жизнь.

При таких обстоятельствах перед коммунистами (большевиками) возникает вопрос: как включить в общественную жизнь субъективный фактор социалистической революции, т.е. как ускорить осознание рабочим классом необходимости уничтожения капитализма, его готовности и решимости вести борьбу до замены его социализмом? Решение этой важнейшей задачи осознания рабочим классом необходимости уничтожения капитализма, замены его социализмом, даст толчок и к ускоренному росту организованности рабочего класса, т.е. восстановлению им своей настоящей коммунистической партии - революционной большевистской партии.

Короче, как оживить и включить субъективный фактор социалистической революции в общественную жизнь?

Ответ на этот вопрос простой.

В противовес буржуазии, которая сводит всю общественную жизнь к политико-юридическим вопросам, сводить всю общественную жизнь к социально-экономическим вопросам. А так как современный российский рабочий класс вышел из социализма и поэтому всё ещё помнит, что при социализме земля, жильё, образование, лечение и т.д. были бесплатными, то социально-экономические вопросы формулировать так, чтобы они преломлялись через важнейшие вопросы социалистической общественной жизни.

Прежде всего, это земельный вопрос. Земля - это природой данное необходимое условие всякой жизни, и поэтому доступ к ней должен быть бесплатным, как это было при социализме! Отсюда лозунги: Долой куплю-продажу земли! Долой налог на землю!

Далее, это вопрос о крупных средствах производства. Крупные средства производства могут быть созданы и приведены в действие исключительно трудом рабочего класса, усилиями всего общества. Поэтому они должны находиться исключительно в общественной собственности и использоваться для удовлетворения материальных потребностей всего общества, как это было при социализме, а не для обогащения отдельного (частного) лица! Отсюда лозунг: Долой частную собственность на крупные средства производства!

Наконец, это вопрос о банках. В условиях господства частной собственности банк является орудием эксплуатации трудового народа, всего общества. Эта эксплуатация выражается в следующем. Банк берёт деньги взаймы по низким процентам, а отдаёт их в ссуду по более высоким процентам. Разница между процентом, взимаемым банком за ссуды, и процентом, уплачиваемым за вклады, является источником прибыли банка. За счёт этой разницы банк покрывает расходы, связанные с выполнением своих операций. Остающаяся сумма составляет прибыль банка. Говоря другими словами: банк даёт и получает больше, чем дал взаймы, не пошевельнув даже пальцем для этого; а тот, кто взял в долг должен биться, чтобы вернуть долг и сверх того ещё уплатить проценты. Отсюда лозунг: Долой частные банки - торговлю деньгами (ростовщичество)! Банки должны находиться в общественной собственности и осуществлять мобилизацию временно свободных денежных средств и использовать их для развития народного хозяйства, как это было при социализме!

К этим основным лозунгам необходимо добавить ещё лозунги.

Долой ипотечное жильё (долговое закабаление трудового народа банками)! Жильё должно предоставляться бесплатно, как это было при социализме!

Долой платную медицину! Медицина должна быть бесплатной, как это было при социализме!

Долой платное образование! Образование должно быть бесплатным, как это было при социализме!