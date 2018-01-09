Столетие Великого Октября позади. Что дальше?

История есть не что иное, как последовательная смена отдельных поколений, каждое из которых использует материалы, капиталы, производительные силы, переданные ему всеми предшествующими поколениями; в силу этого данное поколение, с одной стороны, продолжает унаследованную деятельность при совершенно изменившихся условиях, а с другой - видоизменяет старые условия посредством совершенно измененной деятельности.
К. Маркс
Трудно представить себе большей гнусности, чем ту, которую совершила российская буржуазия по отношению к Великой Октябрьской социалистической революции. Превратив столетие этой величайшей в истории революции в фарс, она унизила всю тысячелетнюю историю России. Но что же из этого? Разве буржуазия не встретила эту первую в истории социалистическую революцию, итогом которой стало образование первого в мире социалистического государства - государства рабочих и крестьян - СССР, самой дикой злобой, самой бесшабашной ложью и клеветой? Разве буржуазия не вела против этого первого социалистического государства тайную и открытую войну с первого же дня его образования? Если буржуазия с первых же дней появления социалистического государства вела борьбу против него, то можно ли удивляться, что она уже после уничтожения его продолжает глумиться над памятью его?
Что же в дальше? Будем причитать, предаваться воспоминаниям, утешая себя поговоркой: «дважды в одну реку не войти», или будем действовать в духе великих большевиков - Ленина и Сталина: революционизировать общество, ускорять второе издание Великого Октября?
Согласно марксистскому, т.е. научному, пониманию, основой общественного прогресса является изменение материальных условий жизни общества, развитие способов производства. К. Маркс указывал, что в жизни общества, как и в природе, диалектически сочетаются количественные и качественные изменения, здесь также постепенная эволюция на определённом этапе приводит к качественным скачкам, к перерывам постепенности, выступающим в виде социальной революции. Социальная революция представляет собой такую фазу развития общества, когда, по словам В. Ленина, «разрешаются те многочисленные противоречия, которые медленно накапливаются периодами так называемого мирного развития». (В. Ленин, «Против бойкота», 1907 г.)
Короче говоря, социальная революция не случайное, а естественное, закономерное явление, вытекающее из состояния материальных условий жизни общества на определённых ступенях его развития, из присущих ему внутренних противоречий.
Наиболее глубокая причина социальной революции заложена в противоречии способа производства материальных благ. Это противоречие заключается в следующем. Будучи фундаментом общественной жизни, способ производства материальных благ представляет собой единство производительных сил и производственных отношений. Развитие обеих сторон способа производства происходит неодинаково: сначала изменяются и развиваются производительные силы, как наиболее революционный элемент производства, а затем в зависимости от этих изменений и в соответствии с их развитием совершенствуются производственные отношения.
Любое эксплуататорское общество базируется на той или иной форме частной собственности на землю и средства производства, однако никакая форма частной собственности, на защите которой стоят определённые эксплуататорские классы, не может дать безграничный простор для развития производительных сил. Поэтому «на известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или - что является только юридическим выражением этого √ с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции». (К. Маркс, К критике политической экономии).
Уничтожив первое в истории социалистическое государство, буржуазия совершила не революция, а контрреволюцию. Или, точнее сказать, захватив государственную власть в российском обществе, буржуазия установила в нём не высшую, а низшую форму общественной жизни, ту, что имела место до социализма - капитализм, т.е. общество, которое базируется на частной собственности на землю и средства производства. Конечно, современный капитализм отличается от капитализма начала XX века, но только по форме. По своему же существу он представляет собой капитализм на высшей стадии его развития - государственно-монополистический капитализм. Это доказывается тем, что в обществе господствуют: во-первых, главные особенности капитализма - частная собственность на землю и средства производства и наёмный труд; во-вторых, главные черты государственно-монополистического капитализма, а именно: монополизм, паразитизм, загнивание и умирание.
Короче говоря, восстановив капитализм, буржуазия восстановила и главную причину социалистической революции - противоречие между производительными силами и капиталистическими (частными) производственными отношениями. Следовательно, новая социалистическая революция неизбежна.
Но социалистическая революция, как и всякая социальная революция, не делается «по заказу» или по чьему-либо произволу или желанию. Её нельзя декретировать: нельзя ей назначить срок, нельзя её вызвать или же запретить. Для свершения социалистической революции необходимы объективные и субъективные условия.
Объективное условие социалистической революции - это, прежде всего, наличие материальных условий социализма. Что это означает? Это означает, что обобществление производства, которое неумолимо происходит самим развитием капитализма, доведено до такой степени, что создана возможность не только для управления всем хозяйством страны из единого центра, но и создан аппарат управления хозяйством, который может быть использован рабочим классом после прихода его к власти. Такие материальные условия были созданы ещё в начале 20-го века √ государственно-монополистический капитализм. Вот почему В. Ленин называл государственно-монополистический капитализм преддверием к социализму. К числу объективных предпосылок социалистической революции относятся не только экономические причины. Они включают и социально-политические условия, прежде всего, резкое обострение классовых противоречий, соотношение классовых сил. Революция становится возможной и неизбежно тогда, когда крайне обостряются противоречия между буржуазией и рабочим классом. Поэтому революция может произойти не всегда, когда налицо противоречие между производительными силами и производственными отношения. Такое противоречие уже давно существует в развитых капиталистических странах, но это не значит, что там есть все объективные условия для социалистической революции. Для того чтобы революция стала возможной, необходимо ещё наличие революционной ситуации, которая складывается в различных странах в зависимости от экономической и политической обстановки. Признаками революционной ситуации являются: «1) невозможность для господствующих классов сохранить в неизменном виде своё господство; тот или иной кризис «верхов», кризис политики господствующего класса, создающий трещину, в которую прорывается недовольство и возмущение угнетённых классов; 2) обострение выше обычного нужды и бедствий угнетённых классов; 3) значительное повышение вследствие этого активности масс, которые в «мирную» эпоху дают себя грабить спокойно, а в бурные времена кризиса привлекаемых, как всей обстановкой кризиса, так и самими «верхами», к самостоятельному историческому выступлению». (В. Ленин, «Крах XX Интернационала», 1915 г.)
Однако не всякая революционная ситуация приводит к революции. Так, в России в 1879-1880 годах революционная ситуация была, а революции не произошло. Революционная ситуация имелась в России и в 1905 г., но тем не менее революция тогда потерпела поражение.
Революционная ситуация - необходимое, но не достаточное условие социальной революции. Революционная ситуация, зрелость объективного фактора создают лишь возможность победоносной революции, а чтобы превратить эту возможность в действительность, необходима и зрелость субъективного фактора, то есть готовность и способность революционного класса на революционные массовые действия, достаточно сильные, чтобы сломить (или надломить) старое правительство, которое, как указывал В. Ленин, никогда не «упадёт», если его не «уронят».
К числу элементов субъективного фактора социалистической революции относятся: 1) осознание массами необходимости уничтожения капитализма, их готовность и решимость вести борьбу до конца; 2) наличие организованности и сознательности рабочего класса, при условии, что у него есть союзники и что руководит революцией достаточно опытная и закалённая в боях, способная выработать стратегию и тактику борьбы и претворить её в жизнь большевистская (марксистская) партия.
Итак, социалистическая революция, как и всякая социальная революция, требует единства объективных и субъективных условий. Это закон социальной революции, подтверждённый, как отмечал В. Ленин, всеми революциями, и в частности тремя русскими революциями XX века.
Между тем социалистической революции препятствует, по-видимому, одна огромная трудность. Дело в том, что сознание людей отстаёт в своём развитии от фактических условий их жизни. В этом смысле объективные (материальные) предпосылки социалистической революции созревают раньше, чем субъективный фактор. Отсюда следует, что в эпоху полного созревания объективных условий социалистической революции (государственно-монополистический капитализм) субъективный фактор является центральным вопросом всей современной революционной эпохи.
И буржуазия прекрасно понимает это. Поэтому она всячески препятствует развитию субъективного фактора социалистической революции, блокирует включение его в современную общественную жизнь. Это препятствование состоит в следующем.
При помощи огромной пропагандистской машины - СМИ - буржуазия сводит всю общественную жизнь к политико-юридическим вопросам. День и ночь все буржуазные СМИ говорят о правах человека, свободных выборах, свободе слова, угрозе миру со стороны террористов, о войне в Украине, Сирии и т.д. Кроме того, СМИ устраивают круглосуточные шоу с участием политиков, экономистов, артистов, спортсменов, депутатов, министров и т.д, которые развлекают население рассказами о своих скотских похождениях, полошат своё грязное белья перед всем миром. В то же время социально-экономические вопросы сводятся к чисто бытовым вопросам (починить канализацию, убрать мусорную свалку, научить алкаша уважать соседей и т.д.), к морализаторской болтовне о социальном партнёрстве и ответственности бизнеса, о цифровой экономике, о борьбе с коррупцией, о выполнении майских указов, адресной помощи малоимущим, налоговой амнистии и т.д. Всё это, конечно, притупляет, парализует субъективный фактор социалистической революции, блокирует включение его в общественную жизнь.
При таких обстоятельствах перед коммунистами (большевиками) возникает вопрос: как включить в общественную жизнь субъективный фактор социалистической революции, т.е. как ускорить осознание рабочим классом необходимости уничтожения капитализма, его готовности и решимости вести борьбу до замены его социализмом? Решение этой важнейшей задачи осознания рабочим классом необходимости уничтожения капитализма, замены его социализмом, даст толчок и к ускоренному росту организованности рабочего класса, т.е. восстановлению им своей настоящей коммунистической партии - революционной большевистской партии.
Короче, как оживить и включить субъективный фактор социалистической революции в общественную жизнь?
Ответ на этот вопрос простой.
В противовес буржуазии, которая сводит всю общественную жизнь к политико-юридическим вопросам, сводить всю общественную жизнь к социально-экономическим вопросам. А так как современный российский рабочий класс вышел из социализма и поэтому всё ещё помнит, что при социализме земля, жильё, образование, лечение и т.д. были бесплатными, то социально-экономические вопросы формулировать так, чтобы они преломлялись через важнейшие вопросы социалистической общественной жизни.
Прежде всего, это земельный вопрос. Земля - это природой данное необходимое условие всякой жизни, и поэтому доступ к ней должен быть бесплатным, как это было при социализме! Отсюда лозунги: Долой куплю-продажу земли! Долой налог на землю!
Далее, это вопрос о крупных средствах производства. Крупные средства производства могут быть созданы и приведены в действие исключительно трудом рабочего класса, усилиями всего общества. Поэтому они должны находиться исключительно в общественной собственности и использоваться для удовлетворения материальных потребностей всего общества, как это было при социализме, а не для обогащения отдельного (частного) лица! Отсюда лозунг: Долой частную собственность на крупные средства производства!
Наконец, это вопрос о банках. В условиях господства частной собственности банк является орудием эксплуатации трудового народа, всего общества. Эта эксплуатация выражается в следующем. Банк берёт деньги взаймы по низким процентам, а отдаёт их в ссуду по более высоким процентам. Разница между процентом, взимаемым банком за ссуды, и процентом, уплачиваемым за вклады, является источником прибыли банка. За счёт этой разницы банк покрывает расходы, связанные с выполнением своих операций. Остающаяся сумма составляет прибыль банка. Говоря другими словами: банк даёт и получает больше, чем дал взаймы, не пошевельнув даже пальцем для этого; а тот, кто взял в долг должен биться, чтобы вернуть долг и сверх того ещё уплатить проценты. Отсюда лозунг: Долой частные банки - торговлю деньгами (ростовщичество)! Банки должны находиться в общественной собственности и осуществлять мобилизацию временно свободных денежных средств и использовать их для развития народного хозяйства, как это было при социализме!
К этим основным лозунгам необходимо добавить ещё лозунги.
Долой ипотечное жильё (долговое закабаление трудового народа банками)! Жильё должно предоставляться бесплатно, как это было при социализме!
Долой платную медицину! Медицина должна быть бесплатной, как это было при социализме!
Долой платное образование! Образование должно быть бесплатным, как это было при социализме!
Сергей Копылов написал 09.01.2018 06:48
И еще раз - все предложенное уже было. Но Союз рухнул. У вас ответ только ОДИН - предательство. Но это и есть идеализм чистейшей воды, когда нет речи ни о производительных силах, ни о производственных отношениях по-настоящему, а кругом одни предатели. Все! Ничего другого у вас за душой нет, какие бы словеса вы здесь ни выкручивали.
Или присоединяйтесь к концепции Российского Союза - или тяните мочало и дальше.
Куда ты залетел написал 09.01.2018 04:59
империя уголовников написал 09.01.2018 04:41
что делают погононосцы чекисты? - убивают народ миллионами, десятки миллионов убиты замучены запытаны - погононосцами за 100 лет.
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что сделали погононосцы армейцы - отправили на смерть подконтрольных рабов в 1941 - убили 30 млн в войну и 5 после войны.
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что делают сегодня псы в погонах - защищающие крысокарлика? - они убивают народ - МИЛЛИОНАМИ - и скоро - убьют еще 30 млн, погононосцы - это ОХРАНА - сегодня власть захватили уголовники убийцы садисты ПОЛНОЕ ДЕРЬМО - НЕЛЮДИ - и им служат погононосцы - и чекисты и армейцы и каратели псы полицаи.
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что будут со страной с народом - когда правят уголовники убийцы садисты ***** - хуже гитлеровских солдат (они убивали чужой народ - эти убивают свой) - ТАК ЧТО ЖЕ БУДЕТ - если правят садисты убийцы воры и маньяки?
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БУДЕТ СМЕРТЬ НАРОДА - через псарню через взаимоуничтожение как стравили украинцев и вату - так же будет и тут - стравят псарню зомбычье и простых людей - война неизбежна, а там уже и голод - ведь еды в мордоре нет - 80% импорт, а когда отрубят свет, банды перекроют дороги - и понеслась - ТАКАЯ РЕЗНЯ БУДЕТ - и длиться эта резня будет больше 6 лет - пока на территории мордора не придет в полный каменный век - ВСЁ!
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тысячи, десятки тысяч банд уголовников погононосцев зомбычья криминала бывших карателей алкашни нацменов диаспоральных тожеросиан - создадут на территории мордора - десятки тысяч концлагерей - где будут содержать рабов - 5% мужчин, 15% детей и 80% женщин, их будут заставлять работать, еббать и в оконцовке есть - скармливать тем самым рабам, сами то уголовники будут есть детское мясо - нежное и сочное.
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какой строй будет после капитализма? - рабовладельческий электронный концлагерь, а потом пришельцы ликвидируют эту заразу - погононосцев богатье псарню всех кто выживет после того как мордор - инкапсулирует миллионы уголовников - бандитов воров убийц погононосцев - наворовавших в концлагере миллионы, и успевших сбежать на запад.
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вы думаете они там на западе смогут жить честно и культурно?
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НЕТ - они там сделают все как в поганой - создадут банды убийц, криминализируют псарню, посадят в чиновники - убийц и уголовников - а дальше по накатанной - так что планете хана.
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НИКТО НЕ СМОЖЕТ - УБИТЬ - ДЕСЯТОК МИЛЛИОНОВ ПСОВ КАРАТЕЛЕЙ - УБИЙЦ В ПОГОНАХ МОРДОРА - ВОРОВ-УГОЛОВНИКОВ, ДЕПУТАН-БАНДЮГАН, СУДЕЙ-УБИЙЦ, ВСЮ БЛАТОТУ ВЕСЬ КРИМИНАЛ ЧТО В МОРДОРЕ БОГАТ И ПРИ ОРУЖИИ - ЭТА АРМИЯ РАСКВАРТИРОВАНА В КАЖДОМ ГОРОДЕ В КАЖДОМ СЕЛЕ В КАЖДОЙ МАЛЕНЬКОЙ ДЕРЕВНЕ - либо зомбычье, либо уголовники дибо псарня, держат хазу.
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юуждущее поганой - война-смерть-массовые людоедства и распад на воюющие мордорчики и снова война голод мор и людоедства.
.
кто то верит что больного проказой спидом раком ... да ВСЕМИ болезнями сразу - можно вылечить?
.
крыса - похоронил русский народ - руками псарни и ворья-богатья.
.
аминь
.
ведь план голгофа - есть ни что иное как гарвардский проект и доктрина даллеса, и он выполняется уже более 30 лет, если считать что андропов его запустил в 83
.
бегите пока можно.
.
спасайтесь.
.
завтра только смерть.
.
от пыток
.
или от голода
.
или съедят
.
голод и людоедства - это фирменный почерк чекистов, ЧЕКА-забой скота (иврит) БЫДЛО - скот ведомый на убой (польск)
Меркель222 написал 09.01.2018 02:58
то есть, автор неявно постулирует, что следующей формой после капитализма будет социализм. А доказательства? что такого нового предлагает социализм? особенно интересуют производительные силы. ЧТо, открыт новый вид энергии? Может роботов с ИИ изобрели? но тогда следующим будет не социализм, а роботизм, ибо причем тут рабочие(и совершаемая ими революция)??
Почему капитализм сменил феодализм более-менее понятно: случилась промышленная революция, появились станки, оборудование и т.д. что же появилось сегодня(кроме желания), чтобы капитализм "умер"?
Обьяснение не дается, дальше можно не читать
док-кар написал 09.01.2018 02:37
9. Верую полной верой, что Тора эта не будет заменена и что не будет другой Торы от Творца (благословенно Имя Его)
Нет смысла спорить с кулиевыми и снегирями, в голове у них полный разрыв с действительностью. Да и смысла нет: осталось таких сектантов всего ничего. Никакого влияния на умы людей они уже давно не оказывают, и, хотя полностью соответствуют определению тоталитарной секты, опасности уже не представляют. Полное несоответствие их "учения" с мировым историческим опытом и катастрофические результаты коммунистического эксперимента в тех странах, где его попытались провести - хорошее противоядие для человечества. В этом смысле эта ВОСР действительно имеет всемирно-историческое значение: люди, будьте бдительны! Кровь, смерть и горе неизбежно сопровождают коммунистический режим. НИКАКИХ преимуществ перед развитым капитализмом(не нашим, разумеется, а нормальным, западным, скандинавским и т.п.) НЕТ. И образование (в т.ч. и высшее), и здравоохранение в большинстве развитых стран бесплатное, и уровень жизни и количество степеней свободы не сопоставимы. Верующие люди говорят: "Я верю в бога, верю в бессмертие души", но не пытаются это доказывать. Верую - и все. И никто с ними спорить не будет (ну, воспитанные люди) - веришь и ладно. Эти же все чего то доказывают, спорят, не могут угомониться. Ну-ну, пусть беснуются.
Правдорубченко написал 09.01.2018 02:23
Правдорубченко написал 09.01.2018 02:18
распад и войны снова и снова написал 09.01.2018 02:10
будущее - настолько ужастно - что лучше умереть сегодня, или убегать из поганой, но кто понимают те и так бегут - как никогда не бежали из сколенвстана - упыри без войны не уйдут.
Будут геноцидить миллионами пока народ спит, а как проснется, развяжут ВЕЛИКИЙ САДИЗМ - уж сколько будет зла и горя в каждой семье, 9 из 10 мужсин будут убиты запытаны съедены. 9 из 10 женщин будут массово изнасилованы до смерти запытаны и съедены. дети будут превращены в живые консервы их оставят на потом, пытать их не будут, а вот есть - и насиловать - ОБЯЗАТЕЛЬНО.
псарня погононосцы каратели и богатье, живут жируя на русской крови и не видят как плохо живется в мордоре, но итог один.
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скоро псарню спустят с поводка - наступит эпоха великого садизма, будут убиты запытаны положены в колбасу - около 30 млн, оставшихся людей, постом когда людей будет совсем мало, выживут при этом геноциде тольео упыри погононосцы и зомбычье - реальне вурдалаки уголовники, потом они начнут резать и грабить богатье, а потом когда богатье поймет какого монстра они взрастили, на псарню натравят кавказверье и начнется межнациональная резня, если конечно раньше не начнется гражданская война.
межнациональная резня неизбежна как ночь - и каждый погононосец - особенно русский - получит - ВСЁ - ЧТО ЗАСЛУЖИЛ - ЗА ГЕНОЦИД ЗА САДИЗМ ЗА ЗАЩИТУ УПЫРЕЙ И ЛИЧНО КРЫСЫ.
мордор распадетс на десятки сотни и тысячи стран-концлагерей, где геноцид и людоедства будут продолжены, эпоха великого геноцида закончится - эпохой великого садизма, а она завершится эпохой великого людоедства, дальше - войны банд кланов диаспор псарни и зомбычья уголовников друг с другом - за бабу, за бензин, за еду, за батарейку, за чистые носки.
рашказона - превратится в такой АД - что никогда ни где не видела планета. И ВСЁ ЭТО - БЛАГОДАРЯ КАРАТЕЛЯМ ПСАРНЕ ПОГОНОНОСЦАМ ЧИНОВНИКАМ СУДЬЯМ И ВСЕМ КТО СЛУЖИТ КРЕМЛЁВСКОМУ КРЫСОКАРЛИКУ.
столько злобы в людях - столько злобы по зомбоящику - что ясно - война будет такая что гитлер позавидует. сами друг друга поубивают - русский=мертвый.
брэд написал 09.01.2018 01:38
-
Вы себе льстите, Кулиев. Это не буржуазия, это народу ваш коммунизм не интересен и не нужен. Никто народу не запрещал праздновать столетие "вашей" революции (правда, вы к ней не имеете отношения). Просто не нужно оно народу. И вы не нужны. Или вы привыкли все по разнарядке, празднования по разнарядке, казенный энтузиазм? А тут казенного энтузиазма на вас не выделили, как в советские времена. Вот незадача!
Действительно, "трудно представить себе большую гнусность".
.
"Разве буржуазия не вела против этого первого социалистического государства тайную и открытую войну с первого же дня его образования? "
-
Только невинными овечками не надо прикидываться. Уж такой войны на разрушение страны, как коммунисты вели изнутри, не было. Сначала разделили единую Россию на нац. республики, а потом их распустили в 1989-1991.
.
"она уже после уничтожения его"
-
Интересно, и кто же это его уничтожил? Кто эта неведомая личность?
.
"Что же в дальше?"
-
А ничего дальше. Отдыхайте. Разрушили страну, все.
.
"восстановив капитализм, буржуазия восстановила и главную причину социалистической революции - противоречие между производительными силами и капиталистическими (частными) производственными отношениями. Следовательно, новая социалистическая революция неизбежна."
-
Это пустые переливания из пустого в порожнее. Уж вам ли не знать, что "социалистическая революция" 1917 произошла вопреки теориям Маркса в стране с неразвитыми кап. отношениями. А второй соц. страной стала Монголия, стоявшая на уровне первобытного строя. Так что эти теории можете засунуть куда-нибудь, они ни к чему.
.
"Отсюда лозунги: Долой куплю-продажу земли! Долой налог на землю!"
-
Так в СССР был налог на землю для частников.
.
"Крупные средства производства могут быть созданы и приведены в действие исключительно трудом рабочего класса, усилиями всего общества. ...Отсюда лозунг: Долой частную собственность на крупные средства производства!"
-
А в чью они перейдут собственность? В собственность коммунистов. Но общество не хочет допустить развращения коммунистов частной собственностью, не хочет, чтобы коммунисты стали капиталистами. Будьте коммунистами, живите в казармах и довольствуйтесь малым.
.
"Банки должны находиться в общественной собственности и осуществлять мобилизацию временно свободных денежных средств и использовать их для развития народного хозяйства, как это было при социализме!"
-
К сожалению при социализме банки были теми же ростовщиками, они использовали, как вы выражаетесь, для развития, выдавая кредиты организациям.
Савинков написал 09.01.2018 01:36
А соц. революции в эрефии уже никогда не будет. Как сказал однажды главный коммуняка страны Зю - лимит на революции у р закончен и попросил молиться богу. Ха-ха. Вот это коленкор, правда? Да, прав был новый хозяин жизни Волин, который сказал "Россия может делать только говно". Даже коммунисты у нас стали с запахом говна.
!!!!TOQQ!TOTJA-BOG!!!& написал 09.01.2018 01:21
- Таки буржуазия поступила вполне таки правильно по своим таки меркам - зачем и та Революция - таки им и яхт с дворцами хватит!
А вот бесноватые гав-нолики, которые смогли расплодиться немернено в Стране Советов, безумные вчонкины, которые могли даже бездельничать и им жилось таки неплохо, а особенно тупые, вечнопьяные роботы-матаголики, с которым в Стране Советов КПСС носилась, как дурак со ступой, всячески их таки ублажая и которые были гегемонами - то таки поступили нехорошо! Но мамка-история - она таки строгая и им дала уже и даст еще по ж-пе - таки мало не покажется... То таки да...
ds436fg написал 09.01.2018 01:07
Кредо марксистов или что такое реальный социализм написал 09.01.2018 00:51
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Самарин Е.Ф., "ИСКРА", электронная газета
.
"Аляска - самый социалистический штат Америки." (Из американских газет)
.
В США есть замечательное предприятие - Постоянный фонд Аляски (ПФА). Он был создан в 1976 г. по итогам референдума среди жителей штата.
В фонд направляются ежегодные отчисления (25%) от доходов частных компаний, добывающих нефть на условиях долгосрочной аренды на территории штата в 103 млн акров (почти треть Аляски).
.
Конституция штата гласит, что сам фонд должен оставаться в неприкосновенности, по усмотрению законодателей штата может использоваться лишь тот реальный доход, который приносит инвестирование средств фонда. До сих пор эти деньги шли только на выплату дивидендов жителям Аляски и на реинвестирование в сам фонд.
.
Доходность фонда за последние пять лет была на уровне 5,78%. В состав портфеля входят акции компаний США (35%), американские облигации (25%), ценные бумаги других стран (22%), вложения в недвижимость (10%) и прочие инвестиции (8%).
.
История выплаты дивидендов ПФА жителям Аляски
.
Год Сумма
.
1982 $1,000.00
1983 $386.15
1984 $331.29
1985 $404.00
1986 $556.26
1987 $708.19
1988 $826.93
1989 $873.16
1990 $952.63
1991 $931.34
1992 $915.84
1993 $949.46
1994 $983.90
1995 $990.30
1996 $1,130.68
1997 $1,296.54
1998 $1,540.88
1999 $1,769.84
2000 $1,963.86
2001 $1,850.28
2002 $1,540.76
2003 $1,107.56
2004 $919.84
2005 $845.76
2006 $1,106.96
2007 $1,654.00
2008 $3,269.00
2009 $1,305.00
2010 $1,281.00
2011 $1,174.00
2012 $878.00
2013 $900.00
2014 $1,884.00
2015 $2,072.00
2016 $1,022.00
.
Аляска - один из самых богатых штатов США и единственный штат США, в котором сокращается пропасть между богатыми и бедными. Дивиденды стимулируют развитие местной экономики.
.
Постоянный фонд Аляски - это прообраз будущей социалистической экономики.
.
Что такое социализм?
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Это тот же капитализм только с тремя обязательными условиями.
1. Государство является главным игроком на фондовом рынке, стремясь скупить акции всех прибыльных предприятий.
Прибыль государственных предприятий выплачивается в виде дивидендов по именным акциям всем гражданам социалистического государства.
2. Чтобы капиталисты не перевернули этот порядок, его охраняет народное ополчение, которое является главной военной силой в государстве.
Если рабочие составляют большинство народного ополчения, устанавливается диктатура пролетариата.
Личная гвардия главы государства, политическая полиция, полицейские войска ликвидируются.
В мирное время Вооруженные Силы социалистического государства состоят из народного ополчения и наемных вооруженных формирований, которые находятся под строгим контролем народного ополчения.
В случае войны посредством мобилизации из бойцов народного ополчения и из наемных вооруженных формирований создаются регулярные Вооруженные Силы. После окончания войны регулярные Вооруженные силы подлежат немедленному роспуску, а их командование автоматически утрачивает свои полномочия.
3. Прообразом социалистического государства станет Римская республика V-I в. до н. э. в сочетании с швейцарским федерализмом.
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В таком обществе устранено главное противоречие капитализма - противоречие между общественным характером производства и частнокапиталистическим способом присвоения.
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Это - "общество, которое по-новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей."
Ф. Энгельс.
надо добавить . написал 09.01.2018 00:45
Встретил Трафика Хулиева, дал ему в бубен, чтобы зубы посыпались, а государство ему бесплатные вставные зубы сделает.
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 09.01.2018 00:33
Наверное ДЛЯ Освобождения России(i СНГ)
от НЫНЕшних НОВЫХ буржуев=ПАРАЗИТОВ -
олигархата и ВСЕХ ихнИХ-"пристяжных" -
в России НУЖНА...Новая Революция!
[НАЗРЕЛА необходимость - Пришло Время!]
```````
1.ЧТО такое НЫНЕшнее "российское"
правительство ДЛЯ России? ЭТО...
КОЛОНИАЛЬНАЯ администрация ВМЕСТЕ с...ГАУЛЯЙТЕРОМ - Медведевым(АЙ-фон)!
2.ЧТО такое ДЛЯ России - т.н."единая-
россия"? ЭТО - ЧЛЕНЫ ПАРАЗИТического-
ПРЕСТУПНОГО КЛАНА,представители НА
МЕСТАХ от КОЛОНИАЛЬНОЙ администрации!
[т.е.полит-ПАРАЗИТЫ = ВРАГИ России]
```````
Только ТОТАЛЬНАЯ(повсеместная)СМЕНА
НЫНЕшней,т.н."российскОЙ" власти-МАСТИ - сМОЖЕТ Спасти Россию от...
окончательного РАЗРУШЕНИЯ изнутри...!
>ДОЛОЙ - НЫНЕшний ПАРАЗИТический -
ПРАВЯЩИЙ - политический Г Н О Й!!!
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так - мысли
мимо ПРОХОДЯЩЕГО...- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 08-01-18.