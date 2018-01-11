Их осталось только двое - Навальный и кукловод Путина

Наша кремлёвская «Джоконда»

Каникулы закончились, пора приниматься за дела. Поскольку тема о Навальном сложная, то дам её небольшими порциями.

Начну с того что для получения правильного результата мышления необходимо не только уметь логично (правильно) мыслить, но и иметь правильные и полные исходные данные для мышления, а наличие таких данных от нас не всегда зависит.

Имеем ли мы такие правильные и полные исходные данные при оценке Навального и Кремля? Это вопрос!

В мотивах Кремля может быть «нечто», что Кремль скрывает, а нам это «нечто» не видно, в итоге результат нашего мышления может быть неправильным, в данном случае может быть неправильной моя оценка умственных способностей кремлёвской камарильи.

Разумеется, одновременно я могу ошибаться и на счёт самостоятельности и ума Навального, но в этом случае получится, что я оцениваю не его, а некий стоящий за ним или рядом с ним коллектив.

В обоих случаях, как говорится в Псалтыре, «темна вода во облацех воздушных».

Пока же, при тех исходных данных, что имеются, интеллектуальные способности Навального восхищают, а дебильность Кремля удивляет. Хотя «удивляет» это не то слово. Уже чуть ли не 30 лет Кремлю не нужны умные люди, уже три десятилетия там нужны «свои» - нужны соучастники преступлений Кремля. Поэтому было бы глупо утверждать, что для работников Кремля совместим ум с замалчиванием происходящих на глазах этого работника преступлений. Не совместим!

Это всё понятно, но в деле с Навальным Кремль передвинулся с диагноза «дебилы» в диагноз «имбецилы».

Тут как в деле с «Джокондой» Леонардо да Винчи. Одни гадают, что её загадочная улыбка означает какие-то возвышенные мысли, а другие утверждают, что она просто дура, и у неё на губах улыбка идиотки.

Вот так и с Кремлём в деле с Навальным. Толи в Кремле что-то задумали коварное, толи там уже повально одни дебилы.

Хотели как лучше?

Ведь очевидно, что Кремль хотел нейтрализовать этого своего конкурента, ну так какие были проблемы с Навальным? Он что - первый? Нужно было не обращать на него внимания - разрешать ему митинги, которые, скорее всего, скатились бы по размерам и эффективности, как минимум, до митингов «встроенной оппозиции», или даже «неустроенной».

Участвовать в выборах? Да помилуй бог - хоть сто раз! У Навального что - реально были шансы их выиграть и стать президентом?? Не смешите!

Да, действительно, у него подписчиков 1 миллион 600 тысяч, пусть ещё столько же побоялись связи с ним, но являются его сторонниками. Это много, это очень много! Столько нет у всей остальной «неустроенной» оппозиции вместе взятой! Но даже при этом, это ведь не то количество, которое не то, что даёт возможность выиграть выборы, но даёт хотя бы набрать количество голосов, достаточное для организации протестов по пересмотру результатов голосования, - даёт возможность организовать майдан, которого как бы боятся все пропутинские дебилы. И Навальный бы после выборов стал в лучшем случае «первым среди равных» в толпе «неустроенной оппозиции» (которая за его успехи ненавидит его больше, чем камарилью Кремля).

Интеллектуалы этой неустроенной оппозиции с самого начала мудро голосили, что цель Навального - привлечь на выборы дополнительных избирателей. И, действительно, нет сомнений в том, что Кремль в явке избирателей на выборы крайне заинтересован.

Но тогда борьба Кремля с Навальным вызывает ещё большее удивление.

Понятное дело, что дебилам, обсевшим Кремль в качестве советников и специалистов, глубоко плевать, что там думает Запад в связи с издевательствами над Навальным и его сторонниками, - как Запад оценивает «демократию» в России. Этим дебилам думать об этом не по уму, да они за это и не отвечают. Но ведь есть главный вопрос выборов, который, казалось бы, и дебилу понятен, повторю, это вопрос явки избирателей на выборы. И что Кремль для этого делает??

Я вот пытаюсь понять поведение лишних для жизни людей - тех, кто смысл жизни видит в еде и развлечениях, - и для этого захожу посмотреть на завсегдатаев развлекательных сайтов. Они обычно минусуют всех, кто заикнётся на их сайте о политике. Эти по своей сути развлекающиеся дебилы, но эти дебилы считают проявлением своего ума то, что они презирают политику. Они «выше политики», следовательно, выше и того, чтобы ходить на выборы. Поэтому они всех, пишущих на вопросы политики (даже с какими-нибудь невинными обзорами положения на Украине), немедленно минусуют и посылают со своего сайта на специализированные политические сайты… За исключением «постов» о Навальном! Какой-нибудь понос о том, что «Навальный - вождь школоты», вызывает кучу одобрительных комментариев и «лайков». Как я понял, для этих развлекающихся дебилов поливать дерьмом Навального - равно предъявлению документа о том, что ты патриот.

Мы как-то считаем, что пропаганда Кремля против Навального совсем не эффективна. На самом деле в ходе этой пропаганды дебилы убеждают дебилов, в том числе убеждают ненавидеть Навального… и этим проявлять свой патриотизм. Ведь дебилы ничем другим показать свой патриотизм не могут.

Можно сказать, что этих развлекающихся дебилов в общей массе избирателей очень мало. Я тоже думал, что их очень не много, но вот включил «Новогоднее обращение Алексея Навального» на Ютубе, когда его просмотрели уже 2 миллиона 120 тысяч человек, но при этом «лайки» поставили всего 215 тысяч, а «дизлайки» - 178 тысяч. Если «дизлайки» ставит не автомат, то это те «политизированные» дебилы, которые «борются с американским агентом» Навальным. Вот и получается, что активных пропутинских дебилов почти столько же, сколько и активных сторонников Навального.

А ведь тут так. Если бы Навального не было вообще, то пропутиских дебилов ни что бы не оторвало от онанизма - ни что бы не оторвало их от дивана, чтобы пойти на выборы. Ведь для них пойти на выборы, это признаться в том, что они тоже интересуются политикой. Но вот если бы Навальный был среди кандидатов, то большинство пропутинских дебилов оторвали бы задницы от кресел, чтобы пойти и проголосовать за путина, поскольку для них это было бы проявлением сегодня модного в их среде дебильного патриотизма.

Является ли то, о чём я выше сказал, значимым, или маловажным, - это второй вопрос. Важно то, что в любом случае мы привыкли считать, что не приходят на выборы только противники Кремля. Мы не принимаем во внимание, что не приходят голосовать и не все сторонники Кремля. Соответственно, определёнными действиями можно поднять и тех, и других.

И получается, если бы Кремль не попирал Конституцию и допустил Навального к выборам, то на избирательные участки пришли бы не только сторонники Навального. Для того, чтобы проголосовать за путина, туда пришли бы и дебильные противники Навального, которые обычно на выборы не ходят.

А вот при отсутствии Навального в списке кандидатов, и настоящие граждане России из-за протеста на выборы не пойдут, и пропутинские дебилы не расстанутся с диванами ввиду отсутствия такой необходимости.

Ну и зачем это надо было Кремлёвской Джоконде??

Наши права и фашизм

Теперь ещё раз относительно законности отстранения Навального от участия в выборах (я об этом уже не раз писал).

Вот 30 декабря 2017 года СМИ сообщили, что Верховный суд РФ отказался удовлетворять жалобу Навального на отказ ЦИК России в регистрации инициативной группы для выдвижения Навального кандидатом в президенты, а 6 января, уже 2018 года и Апелляционная коллегия Верховного суда оставила в силе это решение.

Вообще-то, провести даже собрание по организации инициативной группы очень не просто хотя бы потому, что нужно заплатить нотариусам, которые зафиксируют, что количество членов собрания превышает 500 человек. Я участвовал в создании двух инициативных групп и знаю это не понаслышке. Так вот, Навальный создал инициативные группы сразу в 20 городах России, и его в сумме выдвинули не 500, а 16 000 человек! Я не помню, чтобы в России кто-то из оппозиции совершил подобный подвиг! Смотрите, есть такое пропутинское молодёжное движение «Наши», так они отказались от выдвижения своего кандидата Б. Якименко не потому, что в кандидатах сам путин появился, а потому, что «не удалось собрать и оформить данные на часть инициативной группы, поэтому было принято решение не подавать эти документы в ЦИК». То есть, даже эти пропутинцы без административного ресурса не смогли собрать для инициативной группы 500 человек. А Навальный в условиях террора против своих сторонников собрал 16 000!

Но Центризбирком принял решение «отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента России Алексея Анатольевича Навального и его уполномоченных представителей, в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права».

Представитель Навального в Верховном Суде А. Помазуев резонно мотивировал, что Верховный Суд попрал Конституцию, а С. Сахаров, представитель бывшего борца за права человека, а ныне председателя ЦИК Э. Памфиловой, заявил о, якобы, правильном «толковании судом норм права»: «Перечень причин для ограничения пассивного избирательного права, изложенный в конституции, не является исчерпывающим и может быть расширен федеральным законом», — сказал этот «юрыст». И добавил, что Конституционный суд РФ ранее признал закон о выборах соответствующими Конституции. «Оценивать законность и обоснованность приговора суда, - добавил Сахаров, - ЦИК не может из-за принципа разделения властей».

Звучит всё это умно, по-юридически, но это не объяснение, а циничная брехня для тупых дебилов, которые даже читать Конституцию не берутся.

Повторю для лиц с нормальным умственным развитием. Читайте внимательно: Конституцию РФ принимал народ, а не судьи Конституционного суда. То, что Конституцию принял народ, вы способны понять? Поэтому и понимать, что в Конституции написано, может, и должен любой человек без продажных и подлых толкователей в Конституционном и Верховном судах.

Сами посудите. К примеру, если вы сами установили своим детям правило возвращаться домой не позже восьми вечера, то зачем вам высокооплачиваемые мерзавцы, которые по заданию педофилов будут вам же это ваше правило «толковать» типа того, что на самом деле вы этим правилом допускаете возвращение детей домой и в пять утра? Тем более, если вы сами к этому правилу приписали, что ничто не может этому правилу противоречить и никто не может его изменить?

Итак, статья 32 Конституции РФ:

«1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей.

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе.

5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия».

Как видите, в наше право избираться и быть избранным, Конституцией внесены всего два ограничения - нужно быть дееспособным и быть на свободе. И всё! Список ограничений исчерпан! И в Конституции нет ни малейших намёков на то, что эту статью кому-то разрешается «расширять».

Более того, специально для фашистских мерзавцев, «расширяющих» попрание прав человека, статья 18 Конституции РФ установила: «Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием».

А завершается глава 2 Конституции «Права и свободы человека и гражданина» статьёй 63: «Положения настоящей главы составляют основы правового статуса личности в Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией». А этот порядок изменения дан в статье 135 Конституции РФ, и относительно главы 2 он таков: «1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием». Поняли? Никто, никакие депутаты не имеют права совать нос в главу 2, соответственно, в статью 32 Конституции РФ. Ни о каком «расширении» статей главы 2 кнопкодавами Думы и речи быть не может!

Вы полагаете, что кто-то на Западе позволит себе, прочитав в Конституции РФ статью 32, заявить, что она разрешает «расширение»?

Сейчас идёт скандальчик по поводу того, что и ЕС, и США пообещали не признавать законность выборов в Рашке из-за недопуска Навального. «Ответственные лица» в Рашке завертели задами, прикидываясь дурачками, не понимающими, о чём идёт речь, и дружно начали вопить, что это «вмешательство в выборы». Очнитесь - выборов-то ещё нет! А есть нарушение прав граждан России на участие в этих выборах, и только об этом речь пока и идёт.

И о позиции Запада в этом вопросе, СМИ сообщают: «В Госдепе заявили, что таким образом российское правительство не смогло создать в стране условия «для осуществления прав человека и реализации основных свобод». Также с критикой такого решения выступила Европейская служба внешних дел». То есть, Запад тычет фашистов Кремля мордой в Конституцию России, а в ответ несётся вопль, что Запад не знает российского законодательства.

В этом смысле интересна Памфилова, ещё недавняя защитница прав человека фашистского Кремля:

«Комментируя критику Госдепа и Европейской службы внешних дел, глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что подобные заявления говорят об «игнорировании или незнании» российского законодательства. «В связи с этим закономерен вопрос: чем вызвана привилегированная забота в отношении господина Навального? Почему ранее по аналогичным ситуациям не была проявлена такая же озабоченность в отношении [судьбы] других граждан России, которым было отказано в регистрации из-за судимости?» — заявила глава ЦИК. Она отметила, что с 2012 года из-за судимости комиссия отказала регистрировать 250 кандидатам, и «ни у кого, включая еврочиновников» не возникало сомнений по поводу таких решений избирательной комиссии».

Вот это по-бабьи! Вот это вам ещё пример «кремлёвской Джоконды»: никто её за язык не тянул, а она уже призналась, что и все выборы с 2012 года, на которые не были допущены аж 250 кандидатов в президенты и депутаты, тоже являются незаконными, поскольку попрали права человека, установленные статьёй 32 Конституции РФ.

Ну, представьте себя гражданином США или европейцем. Ведь если на Западе какой-то подлец согласится с фашистами Рашки в том, что конституционное ограничение прав человека фашисты могут расширять, как хотят, то его тут же спросят, неужели это «расширение» запретов возможно только в отношении лиц, судимых фашистами Рашки? Ведь если расширять, то расширять! Не так ли?

Поэтому, почему это расширение не касается, скажем, запрета на участие в выборах тех тупых фашистов, которые боятся участвовать в предвыборных дебатах? Почему, осуждённым фашистским режимом баллотироваться в президенты нельзя, а таким тупым и трусливым фашистам можно?

Почему это расширение не касается, скажем, и тех паразитов-фашистов, которые на посту президента стоят народу по 40 миллионов в день, но за государственный счёт катались на горных лыжах, ездили на рыбалки и нырял за амфорами?

Если выясняется, что Конституция РФ разрешает не допускать на выборы по такому незначительному поводу, как осуждение, то, значит, она разрешает убирать с выборов тупых и ленивых уродов, виду их явной профессионально-трудовой дефективности? Не так ли?

Так что, как видите, дело не в Конституции, а в лицах, устроившихся судьями, - в лицах, которые для получения доходов судьи-фашиста, с энтузиазмом уничтожают права граждан России по заказу Кремля.

Посему - читайте Конституцию сами!! И лично вдумывайтесь в то, что в ней сказано!

Теперь о глубокомысленном заключении «юрыста» ЦИКи о том, что: «Оценивать законность и обоснованность приговора суда ЦИК не может из-за принципа разделения властей».

Вопрос очень важен, поэтому об этом отдельно - в окончании.

(окончание следует)