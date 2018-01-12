Для зрителей старше шести лет

Я посмотрел нашумевший рекламой фильм о баскетболе. При всех видимых минусах (каждый увидит свои) сделано неплохо. Не углубляясь и не растягивая, кратко.
О хорошем:
1. Актерский состав, игра - прекрасны.
2. Баскетбол, работа тренера на площадке - хорошо показаны. И если, после просмотра фильма, в стране появится, хотя бы два человека, которые поймут что ни футбол спорт №1, это будет несомненным успехом в выполнении воспитательной функции "государственного кинематографа" (а таковых, осознавших, несомненно будет больше).
Ведь согласитесь, странно - есть за кого болеть в отечественном баскетболе... Но труженикам полей ближе футбольные поля, а не городские площадки. Но это специфика населения россии, породившая ленинизм в марксизме (в виде союза рабочего класса и крестьянства).
Поэтому баскетбол в Росии пока проигрывает даже хоккею, который незаслуженно проигрывает футболу (где, как известно, рулит поле...).
Увлекся и отвлекся, поэтому вернусь.
О другом:
Картина, идеологически выдержана. И по сути, посыл который подтекстом идёт через весь фильм - мотивация к победе.
Она какая угодно: карьера, любовь, товарищество, спасение ребенка и товарища, путь к успеху, самосохранение в виде дышащих в спину темных сил государства (вечные ценности, обыгранные через тонкую игру эмоциями). Но, не Великая советская Родина...
И коль уж тему родины вообще обойти нельзя, о том что - "Мы за родину играли", неожиданно вспоминает в конце фильма один из игроков.
Поэтому фильм вполне реалистичен.
Остаётся и осталось все "вечное": карьера, любовь, эмоции, дыхание в спину...
А Родины такой у вас не было. Великой страны, не было. Ну, если только вскользь, потом, в раздевалке.
Поэтому считаю фильм успешным. Абсолютно, идеологически выверенным.
И кто сказал, что отделы идеологии и пропаганды распустили. Эти отделы остались жить в головах "творцов".
jamiesm60 написал 12.01.2018 08:07
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Aeracedit написал 12.01.2018 05:45
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