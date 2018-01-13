Зла не хватает!

ИХ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ДВОЕ - НАВАЛЬНЫЙ И КУКЛОВОД ПУТИНА

Хотел этой частью закончить эту работу, но Анатолий Баранов в своей статье упомянул о ней, и упомянул так, что я возмутился:

«Не так давно ЦИК обоснованно отказал потенциальному кандидату А.А. Навальному в регистрации - помешала неснятая судимость. Тут, конечно, имеется некоторый юридический казус, который подробно изложил также условно осужденный (но по другой статье) Ю.И. Мухин».

А я ведь в первой части практически кричал: «Повторю для лиц с нормальным умственным развитием. Читайте внимательно: Конституцию РФ принимал народ, а не судьи Конституционного суда. То, что Конституцию принял народ, вы способны понять? Поэтому и понимать, что в Конституции написано, может, и должен любой человек без продажных и подлых толкователей в Конституционном и Верховном судах… Посему - читайте Конституцию сами!! И лично вдумывайтесь в то, что в ней сказано!»

И вот в результате этого моего крика получился в стенку горох: «ЦИК обоснованно отказал потенциальному кандидату А.А. Навальному в регистрации - помешала неснятая судимость». Обосновано! Надо же!

Не берутся наши политики читать Конституцию, и благо бы не брались ленивые депутаты, у которых имеется штат юридических консультантов, которые как подготовят тупым депутатам бумагу, так тупые депутаты такую бумагу и подпишут. Но на то они и депутаты, и для этого в Думу только тупых и берут.

Но ведь не читают Конституцию и те, у кого не то, что юриста, а и секретарши в штате нет. Это поразительно!

Ведь Конституция это такая книжица, тоньше которой только книжица про «Мойдодыра», а написана Конституция на русском языке и, главное, об обычных житейских делах, - о том, чем каждый занимается или может заниматься без получения высшего образования. Блин! При Сталине Конституцию СССР в 7 классе изучали!

Специально, нет, эксклюзивно для депутатов и журналистов вкупе с политическими «аналитегами» повторю: при Сталине Конституцию СССР в 7 классе изучали! А у вас ума не хватает. Вам Конституционный суд нужен!

Что в Конституции может быть непонятно человеку с нормальным умственным развитием? Как можно в конституционных вопросах полагаться не на собственное понимание, а тупо повторять чьё-то мнение, да ещё и на мнение таких лиц, как члены ЦИК? Они за своё мнение хоть как-то отвечают? Их за необоснованный отказ в регистрации Навального посадят в тюрьму лет на 10 или хотя бы оштрафуют? Что им мешает, что угодно говорить? Как можно вслед за этими лицами без сомнений повторять хотя бы букву, а тут Барановым на веру целиком берётся сразу вывод - «обосновано».

Поэтому ещё и ещё!

У меня уже пальцев не хватает, чтобы на пальцах объяснять, что в демократическом (народовластном) государстве есть принципы устройства этого государства. Не обязательно, но чаще всего эти принципы вписаны в специальный документ, который называется Конституцией, и эта Конституция является Основным законом. Почему Основным? Потому, что все остальные законы страны обязаны этому основному закону соответствовать.

Из-за этого необязательно, но в народовластном государстве чаще всего Конституция и пишется от лица всего народа, и принимается народом на референдуме, мало этого, и изменения в неё вносятся референдумом. Конституция является как бы приказом народа своему государству о том, каким этому государству быть, договором народа с государством об этом. В любом случае, Конституция именем народа закрепляет принципы устройства государства. Именем суверена - того, кто имеет в народовластном государстве высшую и ничем не ограниченную власть, - именем народа.

Да, Конституцию России нужно выкинуть и заменить на новую, - это безусловно. Но это очень хлопотно. Попробуй замени на новое то, что основная масса лиц, считающих себя элитой, не способна прочесть и понять!

Так, что сегодня надо работать с той Конституцией, что есть.

И что же мы имеем?

Конституцию РФ целесообразно разделить на три принципиальные части (главу 9, как сугубо техническую принимать во внимание не будем).

Первая часть - это Основной закон Основного закона, это Конституция Конституции, это принципы того, как должна быть устроена сама Конституция, что должно быть и чего не должно быть в её остальных частях. Эта часть называется «Основами конституционного строя», и заложены эти Основы в первых 16 (из 136) статьях Конституции РФ.

Вторая часть - это отдельно записанная часть прав и свобод человека, которую авторы сочли нужным вписать в Конституцию. Технически это глава 2 и статьи от 17 по 64. В принципе, можно было ограничиться тем, что в одной статье записать, что в РФ обязаны соблюдаться все права и свободы человека, кстати, глава 2 этим и начинается: «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией» (статья 17).

Однако, так или иначе, но в Конституции РФ часть этих прав свобод ещё и расписана с подробным указанием того, что именно из всех прав и свобод подлежит этой отдельной конституционной защите, и как эти указанные прямо в Конституции права и свободы могут быть ограниченны. Повторю и подчеркну, что в Конституцию РФ вписаны не все права и не все свободы, а только те, которые Конституция защищает, так сказать, особо. Остальные права и свободы гражданина России тоже защищены Конституцией помимо помянутой статьи 17 ещё статьёй 55:

«1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Но что касается тех прав и свобод, которые отдельно вписаны в Конституцию, то они тоже могут быть ограничены, но только при объявлении в стране чрезвычайного положения (о котором оговорено статьёй 56). А в мирное время эти права и свободы обязаны быть защищены в том виде, в котором они представлены в Конституции. Об этом прямо сказано в начале главы 2 в статье 18: «Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием».

«Непосредственно» - это означает «без посредников». Вписанные в статьи Конституции прав и свободы, судья обязан воспринимать без посредников. Без посредников в виде каких-то законов или толкующих эти конституционный права «юрыстов».

И если бы Россия была демократическим государством, а не фашистской Рашкой, то по Конституции в деле Навального должно было бы быть так.

Как только Навальный пожаловался бы в суд на нарушение его конституционных прав, причём, не вообще общечеловеческих, а конкретных, предусмотренных статьёй 32 Конституции, то суд обязан был послать ЦИКу со всеми их законами нахер, пододвинуть к себе Конституцию и судить только о том, нарушена статья 32 Конституции или нет.

К чему нам дурачками прикидываться, ведь мы же не депутаты и не «юрысты», и русский язык знаем. Если в статье 18 сказано, что суд обеспечивает права человека непосредственно, то это значит, безо всяких иных законов обеспечивает вообще все права и свободы человека, а уж указанные в главе 2 - обеспечивает безоговорочно без каких-либо иных законов!

Если вам толкуют, что какие-то конституционные ограничения свободы и прав допускают «расширение» в принятых Думой законах, то спросите, какой тогда смысл в статье 18, и в её указании судам рассматривать дела прямо по Конституции? Ведь суд, рассматривая жалобу Навального не по статье 32 Конституции, по закону о выборах, похерил статью 18 Конституции, требующую от суда рассмотрения дело прямо по статье 32.

Надо подчеркнуть специально, что вот эти первые две части (первые две главы) Конституции не могут быть изменены фактически никем, и уж во всяком случае, не могут быть изменены никакими депутатами.

И, наконец, третья принципиальная часть. Это остальные 6 глав Конституции об устройстве Государства.

Тут важно то, что все положения этих глав может изменить Дума. Вот, к примеру, мы видим, что Конституционный суд фактически является прислужником фашистов, «крышующим» нарушение прав и свобод человека в России. Но ведь по Конституции (даже без того, чтобы отправить всех судей Конституционного суда варежки шить) Дума может упразднить в Конституции статью 125 о Конституционном суде, а вместе с этой статьёй и сам Конституционный суд.

Ещё раз напомню, что в СССР не было никакого паршивого Конституционного суда, но зато при Сталине в школах изучали Конституцию СССР. И от этого было больше толку.

Вот всё, что о Конституции надо знать - это простой документ о вещах, с которыми мы непосредственно сталкиваемся в жизни. Как конституционные положения можно не понимать до степени, при которой смотреть в рот явным подлецам? И как люди, признающиеся, что они не способны судить о конституционных положениях «без специалистов», могут писать статьи об остальных, более сложных составляющих политики, экономики, военного дела?

Не судьи, а холуи президента

Продолжу обещанное в первой части обсуждение навешенной на уши ленивых граждан России глубокомысленной лапше «юрыста» ЦИКи и Панфиловой о том, что: «Оценивать законность и обоснованность приговора суда ЦИК не может из-за принципа разделения властей».

Принцип разделения властей заложен в Конституции РФ в главе «Основы конституционного строя» в статье 10: «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны».

Вы, читатели, знающие русский язык, понимаете слово «самостоятельны»? Дебилы этого понять не могут, но вы-то не депутаты Госдумы и не журналисты, так в чём для вас трудность понять, что такое «самостоятельны»? Никогда не встречали ни одного самостоятельного?

Так вот (как вы должны были понять из конституционных положений, изложенных мною выше), статьи Конституции с 1-й по 64-ю, в том числе и статью 10, Федеральное собрание изменить не может. Но остальные статьи Конституции, в том числе и статью, в которой устанавливается «самостоятельность судебной власти», а именно - процедура назначение судей в должность, - депутаты и могут менять, и ОБЯЗАНЫ изменить!

И они уже давно обязаны были изменить эту статью, и не как попало, а так, чтобы судьи не зависели ни от Президента, ни от них - депутатов, представителей законодательной власти, - то есть изменить так, чтобы эта статья Конституции соответствовала Основам конституционного строя, поскольку статья 16 установила: «Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации». То есть, никакие другие положения Конституции не могут вводить зависимость властей друг от друга - не могут вводить попрание САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ властей, в частности, не могут вводить зависимость судей от Президента!

Скажем, в США самостоятельность судебной власти обеспечивается тем, что судей избирает народ. Так в чём была для Думы проблема ввести выборы судей народом и этим обеспечить действие статьи 10 Основ конституционного строя?

Но депутаты и не думают это делать! Не собираются менять статью 128 Конституции, согласно которой:

«1. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации назначаются Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации.

2. Судьи других федеральных судов назначаются Президентом Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом».

То есть, у нас нет САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ судей, у нас не судьи, а холуи президента. Поскольку, как вы увидели, по статье 128 Конституции только холуи Президента могут быть судьями. Только те, кто обязуются лизать зад президенту и его слугам, достойны в Рашке выносить приговоры.

Как видите, не по Конституции, а по факту антиконституционной, фашистской деятельности Думы, в Рашке НИКАКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ И БЛИЗКО НЕТ.

Это очевидно, и это не понятно только сидельцам в Охотном ряду и консультирующим их «юрыстам».

Их бы спросить, откуда у вас, депутатов и Кремля, уверенность, что Запад, при реализации своих целей, будет пользоваться тем подлым идиотизмом, которым пользуются суды в России? Но эти кнопкодавы Охотного ряда над таким вопросом и задумываться не будут. Зачем им над этим думать, если в случае чего им скажут, на какую кнопку нажать? Они за 800 тысяч рублей в месяц нужную кнопку нажмут - в этом сомнений нет.

И, наконец, пусть и не завтра, но это преступление против народа России - недопуск Навального к выборам - будет и в России по достоинству оценён нормальными людьми. Людьми, понимающими написанное по-русски и сознающими, что фашизм не с неба свалился, а его ввели в жизнь все эти «депутаты», «судьи» и «юрысты».

Ввели своей болтовнёй, подлостью и тупостью.

(окончание следует)

От редакции: Не хотел давать этот комментарий, пришедший на редакционную почту после первой статьи Ю.И.Мухина, но теперь придется.

***

К вопросу о добросовестности цитирования Конституции

В своём разборе господин Мухин много и подробно цитирует Конституцию Российской Федерации. Однако часть 3 статьи 55 Конституции он почему-то не цитирует. Интересно, почему?

Главный вывод, сделанный господином Мухиным, состоит в следующем: ограничения пассивного избирательного права, установленные частью 3 статьи 32 Конституции (недееспособность и нахождение в местах лишения свободы), являются исчерпывающими, то есть пассивное избирательное право НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ограничено федеральным законом.

Но давайте все-таки прочитаем часть 3 статьи 55 Конституции. Её почему-то господин Мухин не цитирует в своём разборе и понятно почему - она полностью опровергает главный вывод господина Мухина.

«3. Права и свободы человека и гражданина МОГУТ БЫТЬ ограничены федеральным законом … ».

Не зря ведь люди говорят, что там где два юриста, там три мнения?

Макаронкин Иосиф

***

Полностью п.3 ст. 55 звучит так: "3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".

И тут каждому можно прикинуть, насколько выдвижение и возможное избрание главой государства лица, осужденного за тяжкое преступление, может противоречить нравственности, правам и законным интересам других лиц или безопасности государства. Кому-то покажется, что ничего страшного, а кто-то задумется, может ли мошенник быть верховным главнокомандующим?

Вот для тех, кто полагает, что не очень это здорово, чтоб мошенник становился президентом, отказ ЦИК является обоснованным - он обоснован статьей закона. Для кого-то кажется, что это не обоснованно. Заметим, речь идет именно об обоснованности - категории справедливости, и даже законности в расчет не берутся. Т.е. ЦИК отказал Навальному не "по беспределу", а на основании. Основании закона.

Закон можно оспорить? Разумеется, и г-н Навальный сейчас этим занимается. Как кажется, не очень успешно. Но по большому счету это уже почти никому не интересно.

А.Б.