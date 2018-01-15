Мавзолей как неразменный пятак Кремля

Как мы видим, главным вопросом предстоящего голосования на "президентских выборах" в России будет вовсе не "Путин или Грудинин?" (и уж тем более, конечно, не "Путин или Собчак?"). Это — вопросы для дураков, поскольку победитель выборов заранее известен. А реальный вопрос совсем иной: за или против декоммунизации России? И этот вопрос тоже решится, в конечном итоге, не выборами и не на выборах, но их итоги, при всех фальсификациях - это своего рода "измерение температуры" общества - готово оно уже проглотить пилюлю декоммунизации или всё-таки ещё нет?

И вот мы видим, как тонко разыгрывается эта карта. Не успели правые путинцы в лице г-жи Поклонской и других громогласно потребовать перезахоронения тела В. И. Ленина, как Путин заявил: "Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции, ну как же нет, в Афон поезжайте, посмотрите там, мощи святые есть, да и у нас вот здесь тоже святые мощи. По сути ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело".

Да ведь очень похожие доводы приводили все защитники Мавзолея, то есть левые! Что форма погребения Владимира Ильича полностью соответствует как действующим законам России, так и русским (православным, если угодно) традициям. Но только их никто не слышал...

Как же это понимать? Да очень просто. Например: в известном фильме "Место встречи изменить нельзя" описана тактика "злого и доброго" следователей во время следствия: "Мне известен, по книжкам, конечно, хорошо известен этот приём. Один следователь грубый и злой, а другой добрый и вежливый. Подследственный, естественно, психологически тянется к следователю доброму в кавычках…". Разумеется, этот нехитрый, но действенный приём уж отлично известен и Нашему Всему, и г-же Поклонской, тем более, что они оба работали в следственных органах. В роли злого следователя в данном случае выступает госпожа Поклонская и иже с ней, из их уст сыпятся провокационные предложения типа:

— Закопать Ленина! Снести Мавзолей, чтобы даже бугорка не осталось! Ни одной могилы на Красной площади не оставить! Всё декоммунизировать подчистую!..

Но тут вступает со своей арией "добрый следователь", Отец Нации:

— Чем это отличается от мощей святых?..

И противники декоммунизации облегчённо вздыхают, камень упадает с их сердца, и они "естественно, психологически тянутся к следователю доброму в кавычках…"

Но, чёрт возьми, ведь Поклонские — это часть путинской команды, разве нет? Которых Наше Всё тянет за собой во власть в качестве прицепа? Что же это за примитивная разводка? На кого она рассчитана? Вдобавок, уже не в первый раз мы наблюдаем это действие: сначала хором вступают "злые следователи" вроде Жирика, требующие тотальной декоммунизации, а потом из Кремля доносится успокаивающее: "Повременить!". Выходит, правящие буржуи взяли себе Мавзолей в качестве этакого неразменного пятака: перед каждыми выборами они вначале пугают левого и просоветского избирателя перспективой закапывания Ленина или его сноса, а потом великодушно "дарят" этому избирателю всё тот же самый подарок — т. е. неснесённый Мавзолей...

А декоммунизация, пусть не открытая и наглая, как в/на Украине, но ползучая и "стыдливая", идёт в России полным ходом.

Когда в частные руки передаётся то, что было создано трудом советского народа — что это, как не декоммунизация?

Когда закрываются построенные в СССР заводы и фабрики — что это, как не декоммунизация?

Когда "оптимизируются" построенные в СССР школы, больницы, поликлиники — разве это не декоммунизация?

Когда тихой сапой делаются платными медицина и образование — разве это не декоммунизация?

Когда де-факто или даже де-юре отменяются трудовые и социальные права, завоёванные в революцию и советское время?..

Когда передаются церкви конфискованные у неё 100 лет назад народные богатства, а критика церковников карается уголовным законом?..

Когда буржуи строят самые большие в мире частные самолёты и яхты и возят на них своих щеночков на международные собачьи выставки, а больным детям в это время собирают с миру по нитке на жизненно необходимые операции?..

Когда открывают памятники Солженицыным, Гайдарам и другим врагам трудового народа, строят помпезные Ельцин-центры, но упорно замалчивают 100-летие Революции?

Вот всё это реальная декоммунизация и есть. А перезахоронение или сохранение на прежнем месте тела Владимира Ильича — это просто верхушка айсберга Её Величества Декоммунизации, не более того.

Ну вот, к выборам левый и просоветский электорат решили побаловать новым-старым "царским" подарком — Мавзолей на ближайший год-другой (дальше кто может заглянуть в планы властей предержащих, кроме них самих?) трогать не будут. Урр-ра, товарищи, победа!..

Но как насчёт всего остального?