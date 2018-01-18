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Московский листок

Навальный существенно умнее...

Опубликовано 18.01.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 22

путин навальный грудинин
Навальный существенно умнее...

ИХ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ДВОЕ - НАВАЛЬНЫЙ И КУКЛОВОД ПУТИНА

Мои усилия в предыдущей статье (обычного, кстати, размера), в которой я упрекнул элиту и персонально А. Баранова в том, что они не читают Конституцию, остались гласом вопиющего в пустыне. https://forum-msk.org/material/society/14216063.html

Очередной дебил в комментариях к этой статье меня «уличил»: «В своём разборе господин Мухин много и подробно цитирует Конституцию Российской Федерации. Однако часть 3 статьи 55 Конституции он почему-то не цитирует. Интересно, почему?». И дальше, дав всего часть этого пункта 3, дебил «умно» и «убедительно» объяснил, какой я махинатор из-за того, что не процитировал пункт 3 статьи 55 Конституции. И Анатолий Юрьевич тут же присоединился в своём мнении не ко мне, а к этому упрёку дебила, и даже полностью процитировал за дебила (или за меня?) пункт 3 статьи 55. Ну, а как он мог присоединить своё мнение к моему мнению, если я не процитировал пункт 3??

Но дело в том, что я в этой моей статье, критикуемой Барановым за отсутствие цитаты пункта 3 статьи 55, процитировал весь текст статьи 55 Конституции РФ. Весь текст! В том числе и пункт 3! И именно в этой статье!

И этого ни дебил, ни А. Баранов, ни один иной комментатор не заметили! Это вот так они и Конституцию читают…

Ну и как к этому отнестись?

Ну ладно, не буду о грустном, продолжу о кремлёвских дебилах.

 

Навальный существенно умнее

Итак, вернёмся к суете Кремля в деле с Навальным.

Снова повторю, возможно, я чего-то не знаю, но то, что творит Кремль, невозможно понять с позиций логики. С позиций логики недопуск Навального на выборы это какой-то бессмысленный дебилизм. Ведь неучастие Навального в выборах президента - это только Навальному выгодно!!

Для слепых и тупых повторю: ТОЛЬКО НАВАЛЬНОМУ ВЫГОДНО! Только ему!

Ну и народу России.

Убрав Навального с выборов, Кремль не только избавил его от трат и работы на выборах, он избавил Навального и от позора объяснять, почему он набрал свои 5,5% (я считаю, что он больше не набрал бы, особенно, если бы ему разрешили проводить все митинги и зарегистрировали так, как требует Конституция).

Убрав Навального с выборов, Кремль в глазах народа уже определил его победу в этих выборах! Это очень трудно понять?

Ведь той части политизированного народа, которую вообще всё это интересует, понятно, что даже если бы Навальный смог набрать так много голосов, как и самый лучший долгоиграющий проигрыватель выборов, Жириновский, то Навального оставили бы в списках кандидатов! Но если не оставили, то, значит, КРЕМЛЬ ПОДСЧИТАЛ, ЧТО НАВАЛЬНЫЙ наберёт голосов не только больше Жирика, но и ПОБЕДИТ ПУТИНА! Повторю - ПОБЕДИТ!!

Обращаю внимание, что как только приказ Панфиловой отказать Навальному в регистрации был отдан, Песков, выступая в эфире телеканала «Россия 24», сразу же радостно заявил, что «мы не видим конкурентов». Да уж! Песков прямо как родной брат Панфиловой. По уму. Он не способен понять, что нельзя говорить об отсутствии конкурентов после того, как ты конкурента физически убрал. Раз ты его убрал, то, значит, конкурент был, и вы его видели!

Будь Песков мало-мальски умным человеком, ему надо бы было не про конкурентов болтать, а как-то создать видимость в Рашке настоящих выборов, сказать что-нибудь про то, что «народ будет решать». А его черти за дебильный язык потащили похвастаться, что народ со своим голосованием, оказывается, на выборах и нахрен не нужен - единственного конкурента путину Кремль уже убрал.

Или вот тут СМИ радостно сообщают: «Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за действующего президента Владимира Путина проголосовали бы 81,1% россиян, свидетельствует январский опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)».

Казалось бы: ура, ура! Но нет, 11 января кукловоды путина написали этому артисту для озвучивания текст о Навальном: «Второе обстоятельство — персонаж, о котором вы упомянули, он не единственный кого не допустили. Но почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации, руководства других стран, о том, кого они хотели бы продвинуть в политическую сферу России, кого они хотели бы видеть в руководстве страны. Видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых опираются. В этом смысле они прокололись, лучше бы они промолчали».

Опять только руками развести - это хитрый ход или опять дебилизм Кремля? Как можно попасть «в руководство страны» после выборов президента, как ни победив на этих выборах? А, кремлёвские дебилы? О каком продвижении «персонажа» «в руководство» Россией, вы заставили сказать артиста, играющего роль Путина?

Кукловодам путина надо было бы промолчать, удовлетворившись процентами ВЦИОМ, но эти кукловоды очередной раз прокололись, явно показав, что участие Навального в выборах ни много и ни мало обеспечит Навальному руководство страной. Повторю, Кремль от выборов с Навальным ожидал не 81,1% голосов путину, а победу Навального!

И это не какие-то там «опросы общественного мнения» про всенародную любовь - это данные самого Кремля!

Понимаете, никто не спорит, что и в демократической стране у власти может оказаться подонок и вор. Но если у этого подонка есть хоть ложка ума в голове, то на публике этот мерзавец будет вести себя так, как будто он действительно слуга народа, а в этой стране хозяин народ, и только народ определяет, кому быть у власти в этой стране. Ведь положение обязывает!

Но где это поведение у кремлёвских сидельцев?

Эти фюреры отличаются полнейшим игнорированием этого требования демократического поведения - они либо цинично высказывают откровенное призрение к основам народовластия, либо из-за дебильности не понимают, как надо себя вести. В их мозгах и, соответственно, на языке народа в Рашке просто не существует! Только они и есть единственная власть в стране.

В Интернете даже анекдот по этому поводу сочинили, причём, такой, что его в других странах просто не поймут: «Каждая страна имеет собственную мафию, и только российская мафия имеет собственную страну».

И вот тут следует сказать, что в отличие от Кремля, поведение Навального (или его команды) исключительно разумное даже в мелких деталях - как формальных (типа подачи жалоб в суд), так и по сути дела. Он всегда ведёт себя, как слуга народа, причём, это проистекает как бы из его мировоззрения. Мне также нравится, что даже в тех случаях, когда мата не хватит, чтобы описать ситуацию, Навальный очень сдержан и вежлив. К примеру, вежливенько так напоминает остальным «кандидатам в президенты», что все они должны вести предвыборную борьбу не против него, а против путина, поскольку путин главный претендент на должность президента. И всё это говорится Навальным вежливо, без малейших намёков на реальную гнусную роль участников этого шоу.

Железная выдержка у мужика!

 

«Поцриоты» и Навальный

С другой стороны, в деле с Навальным совершенно предсказуемо ведут себя «поцриоты» с оппозицией.

Напомню, что до момента, когда Навальному официально и судом отказали в регистрации, «поцриоты» и оппозиция поливали дерьмом Навального за то, что он (по заданию толи Кремля, толи прямо Вашингтона) привлекает на выборы путина дополнительных избирателей и готовит майдан. Майдан готовит!!! А теперь, когда Навальный объявил выборам бойкот, то у «поцриотов» возникла проблема, в чём его обвинять?

И смешно, и противно, но сейчас «поцриотические» дебилы, к примеру, не стесняются попрекать его даже в том, что Навальный не организовывает тот майдан, которым эти же дебилы в своё время пугали остальных дебилов.

Вот донельзя «поцриотический» сайт радуется в заметке «Похороны политического слабоумия»:

«Уходящий год методично и деловито вбивает последний гвоздь в крышку политического гроба некоего оппозиционера по фамилии Навальный, который ещё не так давно считался главным буревестником грядущих в России революций либерального толка. Его соратники с давних подступов не уставали предрекать тяжелейшие последствия для властей в том случае, если они не допустят либеральную звезду, оказавшуюся картонным муляжем, к президентским выборам, пишет life.ru.

Страшными голосами с соответствующими минами они выдували разнообразные страшилки, выдавая собственные вожделения за грозно подступающую реальность. Речь шла чуть ли не о стихийных бунтах возмущённых народных масс, которые в случае отказа в регистрации Навальному хлынут по улицам столицы и других городов, снося на своём пути любые преграды. Но вот переход оппозиционера из состояния потенциально незарегистрированного в официально признанного полностью непригодным для участия в выборах произошёл.

И что? А ничего — лёгкий щелчок, какая-то гнилостная рябь на мутных водах вокруг некандидата и его нелепые угрозы организовать посредством призывов кампанию бойкота».

Это пример дебилизма лиц, занимающихся в Рашке политикой, - дебилизм всех этих сопливых политических «аналитегов».

Повторю, что в глазах не только Кремля, но и народа, Навальный уже избран. Если говорить о технике избрания, то за Навального проголосовали те, кто не придёт на выборы (даже если они не пойдут по иным причинам). И ещё раз повторю, что отказ Навальному в регистрации его кандидатом на выборах президента, выгоден только Навальному!

Но до наших политических дебилов эта простая мысль дойти не может. Они искренне считают, что не народ, а только 450 мерзавцев в Думе или продажный судья могут определить, кого народу считать своим вождём, а кого нет.

И вот такое отношение к Навальному не перестаёт удивлять. Даже забитая и игнорируемая Кремлём «неустроенная» оппозиция проходит мимо Навального, как «мимо тёщиного дома». Вот уважаемый мною публицист и политик, которого я никак не могу считать на подтанцовке у Кремля, язвительно и по делу высмеивает Грудинина, который догадался на Новый Год уехать в Баварию, якобы, кататься на лыжах. Действительно, это и смешно, и противно.

Но поскольку Грудинин директор совхоза имени Ленина, то для аналогии его отъезда за границу в момент, когда он особенно был нужен в России, можно было бы вспомнить самого В.И. Ленина. Почему нет? Ленина в ноябре 1917 года назначили главой России, а уже в декабре этого же года Ленин (с женой, сестрой, двумя охранниками и переводчиком) уехал отдыхать в туберкулёзный санаторий Халила на станции Поляны в Финляндии.

Хотя нет, конечно, Ленин не годится для сравнения с Грудиныным, поскольку Ленин за 4 дня «отдыха» (с 23 по 28 декабря) написал 4 работы, в том числе такие известные, как «Как организовать соревнование?» и «Проект декрета о потребительных коммунах», а Грудинин, скорее всего, прятал в Австрии свои заграничные счета.

Ну, тогда для сравнения с Грудининым идеально подходит Ельцин, которого (Президентом РСФСР был, однако!) сразу же после переворота и Беловежского сговора в 1991 году отправили отдыхать (бухать) в Сочи (чтобы под ногами не путался).

То есть, сравнить Грудинина было с кем.

Но этому публицисту для сравнения с Грудининым почему-то на ум приходит именно Навальный: «Что-то мне это Лешу Навального напоминает, когда он в разгар акций протеста взял, да и махнул в Мексику на Новый год, и пропал на целый месяц. Весь мир тогда удивлялся: «Революция, которая уходит на каникулы».

Надо же! Даже в этом примере, не имеющем отношения к выборам, публицисту вспомнился не реальный лидер протестов 2011 года, Немцов, о новогоднем развлечении которого с проституткой Кремль тогда даже фильм снял, а Навальный! Но кем в те годы Навальный был, какую должность занимал - Председателя Совета народных комиссаров или должность президента? Какая революция у нас тогда была? Какой мир удивлялся отсутствию Навального?? И на каких баррикадах или митингах Навальный отсутствовал из-за поездки в Мексику?

И вообще - о чём это?

А вот как бы для показа Грудинина зрителям своего канала, его приглашает для интервью Максим Шевченко, «особа приближённая» https://www.youtube.com/watch?v=KlNGWY12sFE.

Шевченко начинает с сообщения, что Грудинин, оказывается, очень популярен в народе, поскольку мама Шевченко, впервые увидав Грудинина по Первому каналу ТВ, сочла его очень импозантным мужчиной. (Тут Шевченко напомнил мне Гарри Каспарова, поскольку у того тоже мама - главный политический советник, правда, в отличие от мамы Шевченко, я не помню, чтобы Клара Шагеновна импозантность мужчин считала их политическим достоинством).

Далее Шевченко объясняет, что пригласил импозантного Грудинина потому, что кроме его мамы, о Грудинине мало кто знает, поэтому Шевченко своим зрителям необходимо прояснить некоторые моменты о Грудинине. И первым таким моментом, который надо прояснить о Грудинине, является вопрос, естественно, об отвратительном Навальном, - о его призыве бойкотировать выборы. «Ваше отношение к Навальному…», - Шевченко сходу и в лоб закатил этот первый вопрос импозантному кандидату в президенты.

И с тем, зачем Шевченко пригласил Грудинина, стало всё понятно, но интересно, что и Грудинин именно к этому вопросу оказался готов! И вместо того, чтобы перевести разговор на свою программу, охотно начал отвечать о Навальном, дескать, что у того «позиция не конструктивна»(а что, интересно, по представлениям импозантного Грудинина на выборах конструируют?). «Если тебя не выдвинули, - начал было пояснять Грудинин, но, видимо, вспомнил, сколько народу выдвинуло его, а сколько Навального, и импозантный кандидат поправился - не утвердили, то это не значит, что все остальные не достойны стать президентами». Как видим, сам Грудинин уверен, что президентом достоин стать не тот, кого выдвинул и хочет видеть президентом народ, а только тот, кого утвердит Кремль. И извратив далее позицию Навального по выборам «до наоборот», импозантный Грудинин, не моргнув глазом, собственную мысль заканчивает так: «А вообще у нас демократия и всё решается выборами».

Вот вам импозантный кандидат в президенты весь тут! В его понимании, демократия - это когда не народ, а фашистский режим выбирает, ЗА КОГО НАРОДУ ПРОГОЛОСОВАТЬ, ну, а быдло обязано дружно прийти на избирательные участки и дружно проголосовать. За фюрера. Недаром Грудинин в 2000 году был доверенным лицом В. Путина на президентских выборах, а вышел из партии «Единая Россия» только в 2010 году. Не даром! Полученное им представление о народе, как о быдле, а о власти, как о боге, как говорится, не пропьёшь!

М-да…

Но зато некоторые старушки от Грудинина в восторге.

Понятное дело, что дело не в Грудинине. И тому же Шевченко в вопросе с Грудининым всё понятно - Грудинин это мальчик в подтанцовке путину. В избирательной кампании 2018 года Грудинину уготована роль не человека, а презерватива, - его используют, и о нём забудут. Кто, скажем, сегодня помнит о том, кто были такие Н. Харитонов или О. Малышкин? А ведь на президентских выборах 2004 года эти «политики» были как настоящие кандидаты в президенты от КПРФ и ЛДПР. (В тот год долгоиграющие проигрыватели выборов, Зюганов и Жириновский, брали тайм-аут).

Так, что дело не в Грудинине, а в том, что и оппозиция с «пацриотами» задачу свою видят не в том, чтобы победить путина, а в том, чтобы Навальный в их Рашке президентом не стал. И только!

Казалось бы - какие проблемы?? Ну, не нравится вам, оппозиции, Навальный, ну так не голосуйте за него! Нет, всеми силами стараются услужить Кремлю, для чего используют самые дикие доводы, чтобы не допустить Навального к участию в выборах. Повторю - сегодня именно это цель российской оппозиции. И она не видит в этом своего позора!

А Навальный уже стал президентом, но только, естественно, не в Рашке. Без выборов, и без инаугурации Навальный стал президентом враждебной Кремлю России.

***

Итак.

Если бы Кремль не трогал и не обращал внимания на митинги Навального, если бы Навального зарегистрировали кандидатом и он на президентских выборах набрал свои 5,5% голосов, то Навальный со своим ФБК так бы и остался в глазах массового избирателя всего лишь скандалистом. Кем-то вроде Лимонова с его лозунгом «Отнять и поделить!».

Если бы оппозиция выполнила свой долг перед народом и поддержала Навального в его борьбе за свободу митингов и за его участие в выборах, то в глазах массового избирателя Навальный был бы одним из вождей оппозиции, в лучшем случае, в первом их десятке.

А так Кремль и оппозиция общими усилиями в глазах массового избирателя сделали Навального единственным реальным противником Кремля.

Единственным!

Это оппозиции надо осознать - не осталось у Кремля других противников, как бы эти оппозиционеры ни размазывали сопли по груди в своей «критике режима». Теперь или ты за Кремль, или за Навального. А за Зюганова, Жириновског, Грудинина или Собчак - это всё равно, что за Кремль.

И причина этому в том, что оппозиции в своём большинстве не понимает свою роль в России. Для большинства оппозиции запредельно сложно понять не только Конституцию, но и то, что роль оппозиции заключена в служении народу России. Не понимает оппозиция Рашки, что не к власти надо стремиться, а народу служить.

Наша оппозиции в своём большинстве видит свою роль в размещении своей задницы у властной кормушки, и для неё Навальный это настолько сильный конкурент, что она ему в идейном плане ничего не может противопоставить. И раз не может, то у оппозиции остался единственный приём - не допустить Навального к выборам!

Ведь очевидно, что оппозиции надо было поддерживать участие Навального в президентских выборах, причём, не потому, что Навальный ей нравится, а потому, что это была бы поддержка народовластия. НАРОДОВЛАСТИЯ! Оппозиции надо было показать народу, что она борется за его, НАРОДА, власть, надо было показать, что она для народа, а не народ для неё. Даже на эту простенькую идею, оппозиции не хватило.

И оппозиция в жажде получить хоть что-то с шоу выборов президента, уцепилась не за народ, а за Кремль.

Ну и что теперь?

А теперь - вот Навальный, а вот за спиной кукловода путина (где-то на десятом плане) расположилась оппозиция со своими глупыми неисполнимыми мечтами занять в Рашке должность путина или при путине.

И в результате в российской политике осталось только две силы, пусть пока и неравные, - Навальный и кукловод путина со всеми остальными «политиками» в подтанцовке.

От редакции: Под предыдущим материалом Ю.И.Мухина постояно появлялся вот этот пост: 

АБВГ-2 написал 17.01.2018 14:24
Баранов не только не опубликовал третью часть статьи Мухина "ИХ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ДВОЕ - НАВАЛЬНЫЙ И КУКЛОВОД ПУТИНА"
http://ymuhin.ru/node/1696/3-ih-ostalos-tolko-dvoe-navalnyy-i-kuklovod-putina
"Мои усилия в предыдущей статье (обычного, кстати, размера), в которой я упрекнул элиту и персонально А. Баранова в том, что они не читают Конституцию, остались гласом вопиющего в пустыне. https://forum-msk.org/material/society/14216063.html
Очередной дебил в комментариях к этой статье меня &#171;уличил&#187;:..."
но и четырежды удалял мои комментарии об этом, забанил мой ник АБВГ, затем трижды сетевой адрес...
Нехорошо, Анатолий Юрьевич.
Либо борьба против фашистского режима, либо капитуляция. Я так понял, что А. Баранов выбрал капитуляцию...
 
Вот четыре раза модератор убирал пост - заметим, под статьей именно Ю.И.Мухина, размещенной как главный материал дня. При том, что ни одна уважающая себя редакция не станет публиковать материал, уже ранее где-то опубликованный. Но редакция ФОРУМа.мск явно уважает себя меньше, чем Ю.И.Мухина, и не обращает внимания на более ранние публикации. Но поклонникам Ю.И.Мухина этого мало - им мало даже того, что справа вверху размещен ролик Навального, за которого агитирует Ю.И.Мухин. Они смело и бескомпромиссно заходят через прокси-сервер - и ставят свое требование к трусливому и ничтожному Баранову прямо под некрологом В.И.Анпилову. Ладно под некрологом Анпилову, кто это вообще такой, - прямо под некрологом, написанным Ю.И.Мухиным!
 
Обождать нельзя - здесь и сейчас!
 
Ну ладно, так Баранов, который еще в работе конституционного совещания принимал участие, не знает Конституцию РФ, так он, стервец, еще и Мухина читает невнимательно!
 
А то, что читатель с ником "Макаронкин" писал комментарий к первой части работы Ю.И.Мухина, где статья 55 приведена не была, а не ко второй - это вообще чепуха. Хоть дело не в статье конституции, а в том, что Навальный был не допущен к выборам НА ОСОВАНИИ закона, который в свою очередь базируется на 3-й части 55-й статьи Конституции РФ. 
 
Закон скверный и не вполне соответствует конституционной норме? Скверный. Но юрист Навальный, который всерьез планирует вести нас к светлому завтра, наверно, понимает, что не внеся изменений в закон или не отменив его, он шансов на участие в выборах не имеет? Так зачем же он до самого последнего момента морочил всем голову и изображал реального кандидата в президенты? Создавал штабы, давал комментарии, уверенным тоном говорил, что рассчитывает именно на свое участие в выборах?
 
Сейчас бегает и собирает бойкот, который сам же и провалил на прошлых выборах. Заодно и научил власти, как технично проваливать бойкот. Они научились.
 
Теперь об аналогиях. Сначала с Лениным. Предсовнаркома В.И.Ульянов-Ленин не ездил отдыхать за границу, в тот период Финляндия еще входила в состав России. Кстати, это место и сейчас входит в состав РФ. И поехал он в государственный санаторий, который был основан еще Александром Третьим именно как государственый санаторий. И что такого, что глава государства поехал на три дня в государственный санаторий, находящийся всего-то в 200 верстах от столицы? Главное, что поехал-то не до революции, а после - сделал дело, гуляй смело...
 
Даже вечно бухой Ельцин, и то поехал в Сочи (тоже, кстати, не заграница) не до, а после своего черного дела.
 
А вот Грудинин - до. А Навальный не просто до, а в самый разгар. И целый месяц его не было. Месяц! 
 
Где его не было? Да хоть бы 9 января у памятника на улице 1905 года. 
 
И абсолютное вранье, что Навальный был в то время "никто". Именно Навальный и был лидером протеста, он вел последнее в 2011 году совещание протестных сил на СОТВ, а Немцов, Каспаров и другие сидели скромненько "в рядах". Совещание начал было вести Лев Поомарев, но бодрый Леша его достаточно по-хамски выпер и уселся. Единственный, кого это возмутило, был именно Баранов. Остальные проглотили и слушали всю околесицу, что нес вождь - например, что на предстоящем митинге на проспекте Сахарова... вообще не будет резолюции!
 
Выйти на митинг без штанов не так страшно, как уйти с него - без требований
 
Это материал прочло за сутки больше 30 тысяч человек, под ним полтысячи комментариев. Сейчас таких цифр и близко нет. То есть если сравнивать ту ситуацию и нынешнюю, то просто тишь, гладь да божья благодать. Удальцов собирает "социальный марш", требования которого мне, например, даже высмеивать стыдно. 
 
Но я напомню еще одну тогдашнюю подлость Навального и его сотрудников (она есть в приведенном выше тексте). Это важно в вопросе о том, кто уже тогда был Навальный и какими способами он этого добивался.
 

"Получается, что человек, которого уже прочат чуть ли не в президенты новой России, не понимает элементарных вещей? Или имеет цели, сильно отличающиеся от тех, что декларирует? Не знаю, не хочу наговаривать...

Дальше возник вопрос со сценарием: предлагалось проводить митинг как своего рода концерт по заявкам, на три выступления - один концертный номер. Большинство выступавших по этому поводу высказывались резко - митинг посвящен не встрече Нового года, а серьезной политической ситуации в стране. Зачем балаган?

Но это вопрос ведущий собрание г-н Навальный почему-то категорически отказался ставить на голосование. Видимо, по какому-то одному ему известному плану, элемент гламура был необходим...

А третий вопрос - собственно, кто и в какой последовательности будет выступать.

К этому моменту было проведено уже 2 голосования - на Фейсбуке и на отдельной платформе, оба были признаны некорректными. Но если на Фейсбуке был просто междусобойчик, в котором "чужие" не участвовали, то на отдельной платформе вышло несколько иначе - участвовали все, кто хотел и даже те, кто не хотел (меня, например, внесли в лист для голосования по просьбе Левого фронта, я сам никуда не рвался).

(прим.ред. - может быть теперь понятна моя неприязнь к разных жульническим рейтингам - А.Б.)

И вот тут вышла, прямо скажу, большая подлость. Ясно, что такие открытые голосования не бывают корректными, всегда идут разного рода "накрутки", причем сразу не поймешь, кто, кому и зачем крутит. Но организаторы голосования каким-то образом выявили "жуликов", которыми почему-то оказались в основном левые, а также Михаил Касьянов и Марк Фейгин. И вот эти "списки жуликов" стали вывешивать отдельно. То есть по "грязному" голосованию получалось, что на первом месте оказывался Сергей Удальцов - он же по "спискам жуликов" оказывался самым главным фальсификатором. Так получалось, что, видимо, лежа в тюремной больничке, прикованный наручниками к спинке кровати, Удальцов каким-то образом другой рукой ухитрялся накручивать себе голоса. В то же время почти столь же огромный результат голосования за Навального оказывался на удивление чистым.

Ну ладно, у Удальцова алиби. Но были и другие лидеры фальсификаций - например, Юрий Мухин, Максим Калашников и я". 

И Юрий Игнатьевич будет утверждать, что Навальный был тогда еще "никто"? Это он сейчас никто, ноль, пустое место. Хотя как автор журналистских расследований и выходит из ряда. Таких в сегодняшней России... ну не больше десятка.

А Навальный и его шобла украли у Удальцова, у вас, у меня, наконец, не лидерскую позицию, а нечто большее - репутацию, доброе имя.

Так вот, меня ни в качестве оппозиционного кандидата в президенты, ни в роли неформального лидера оппозиции не устраивает жулик и хам. Не люблю таких. Как в старом фильме говорилось про другого персонажа: "Нижний чин, выкравший генеральские сапоги".
 
Уж извините, не хотел старого поминать, так ведь вынудили...
 
Анатолий Баранов


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Всего комментариев к статье: 22
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Глав.ред продолжает упорствовать в своей ереси ...
СтарпЁр написал 18.01.2018 08:53
и, подчеркивая свое участие в конституционном совещании, старается доказать, что не понимал и не понимает что-же такое написано в Конституции РФ.
*
Баранов, ст.55 п.3 не является основанием для переписывания гл.2 и умаления основных прав и свобод граждан. Закон "о выборах президента" неконституционный. Каждый гражданин закончивший школу должен понимать словосочетание "ПОРЯДОК выборов" самостоятельно без толкователей. В ст.81 п.4 так и написано - "Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется федеральным законом. "
*
ПОРЯДОК выборов - это процедура выборов, технологическая цепочка. С какой стати в ней появляется пункт вносящий поправку в п.3 ст.32 неизменяемой главы 2. ?
***
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Re: Мухиндт не просто ноль в юриспруденции, он
соответственно, написал 18.01.2018 08:51
вышепредставленный бред неслучаен в картине мира поциента Мухиндта. Мнение Мухиндт считает более важным, чем закон, причем мнение свое путает с мнением народным. В АП, разумеется, не такие полудурки, поэтому и с Лешиком играли в совершенно другую игру. Его изначально сделали нелигитимным, когда отпустили из под суда, участвовать в собякиных выборах. Тогда они еще обращали внимание на явку, точнее, попытались скомпенсировать свой слишком уж сильный ход по ее тотальному обвалу, сделанный ими назначением единого дня голосования в последнее теплое воскресенье сентября. Потом поняли, что ничего компенсировать не надо, явку надо держать минимальной, а просто говорить, что кремль заинтересован в высокой явке. Поэтому как только услышите, что кто-то такое говорит, сразу знайте - это агент кремля и путиноид, хотя бы и все остальное он говорил не в их пользу.
Так вот сделав Лешика, нелегитимным, кремлины сразу же принялись его истерично раскручивать? Зачем, да для того, чтобы слить! Все, кто подписался за Лешика, забыв о его нелегитимности, оказались в непонятках, и тперь работают на обвал явки. Т.е. на главную кремлинскую и АПешную идею.
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(без названия)
Schlosser написал 18.01.2018 08:48
Навальный значительно умнее... А Мухин значительно логичнее Баранова.
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Мухиндт не просто ноль в юриспруденции, он
отрицательная величина! написал 18.01.2018 08:25
Он не просто ни черта в ней не понимает, у него свой абсолютно противный праву взгляд на эти вопросы. Он эту свою особенность доказал и наглядно показал своим бредовым прожектом о суде населения над властью. Напомню, что этот полудурок предлагал всей исполнительной власти выписывать ОДИНАКОВОЕ наказание и ОДИНАКОВОЕ поощрение. Т.е. в мушиных мозгах не помещается идея того, что наказание связано с виной, и вина у каждого своя, причем она сперва должна быть доказана. Равно в мушиных мозгах не помещается идея о том, что поощрение связано с заслугой, которая также у каждого своя. Далее в мушиных мозгах не помещается мысль о том, что на основании мнения нельзя установить вину. В общем у данного существа правосозанние отсуствует напрочь. Хотя, в технике он понимает неплохо и весьма разумно рассуждает о катынской фальсификации, равно как и о псевдополетах пиндосов на Луну.
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Gow#geFnick[QqyldwbyweqewOK,2,4]
Gow#geFnick[QqyldwbyweqewOK,2,4] написал 18.01.2018 08:07
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EbonySmene
EbonySmene написал 18.01.2018 07:52
Отличие вышек-тур от строительных лесов
Строительные вышки туры, по сути, имеют такое же назначение, как и строительные леса, но отличаются от них жесткостью конструкции, позволяющей выставлять вышки на высоту, не закрепляясь к фасаду. Это значительно расширяет сферу их применения при локальных строительных работах, как на фасаде, так и при монтажных работах с перекрытиями.
Благодаря своей сборно-разборной конструкции, оснащенной колесами на жестком основании вышки туры позволяют достаточно быстро производить их установку и демонтаж, а также имеют высокую мобильность и легкую транспортабельность, что зачастую является необходимым условием при внутренней отделке строительных объектов. Смотрите цены и характеристики, покупайте:
<a href=https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=20866553>вышка тура спб</a> и<a href=https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=20564883>леса рамные</a>
В целях безопасности работников вышки оснащены опорными винтами, которые регулируют вертикальное положение, когда вышка тура используется на неровной поверхности и стабилизаторами, которые надежно фиксируют конструкцию при работе на большой высоте. Настил, на котором находятся рабочие, снабжен боковыми ограждениями, что обеспечивает дополнительную безопасность.
Так же вышки-туры передвижные оборудованы колесами, выполненными из высокопрочного материала, которые выдерживают общую распределенную нагрузку до 720 кг. и фиксируются тормозами.
Разные размеры и ярусная, модульная конструкция строительных вышек позволяют выбрать именно тот вариант, который максимально подойдет для выполнения необходимых Вам работ.
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(без названия)
Дшрдшрдлтдлт написал 18.01.2018 07:43
...так много букв.., - зачем?..
...какие-то бурления в фаянсах... - типо шоу?..
Голубчики вы наши, второй древнейшей живущие - кто ж вам поверит: ремесло, ничего личного.
("московских комсомольцев" бывших не бывает, равно как и резонанснеров от публицизма)
...
Какой-то нейролингв покатил со всех вентилляторофф - с четверга штоли.
(на каэме с персиком лучче: смотриш - видиш - приникаишсся)
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KsuhaVasty
KsuhaVasty написал 18.01.2018 07:40

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Richardmoomo
Richardmoomo написал 18.01.2018 07:26
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CraigGep
CraigGep написал 18.01.2018 06:48
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AlexeyKed
AlexeyKed написал 18.01.2018 06:42
Прошлой ночью осматривал содержание сети, при этом к своему восторгу обнаружил восхитительный ресурс. Смотрите: <a href=https://vzlomchik.com/>Заказать взлом gmail</a> . Для нас этот сайт показался довольно привлекательным. До встречи!
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Мухин , тебе что? делать более нечего?
тупинамбург 77 написал 18.01.2018 05:59
Ну , как всегда, Юрь Игнатьич, с пятого на десятое.......
Что ты до коммуниста Баранова докопался. Баранов свою позицию предельно ясно изложил и по выборам и по гнилым кандидатам от кпрф и прочим разводилам. Или тебе стало делать больше нечего с твоим референдумом.
Ты пойми одно, что рано или поздно твои личные взгляды и установки антимарксизма разведут тебя и Баранова по разные стороны барикад. Это пока, ты сам, пристегнулся к сайту мск. попутчиком..........
понимаешь ли ты отчетливо и ясно , что коммунист Баранов тебе не попутчик , а ты ,Юрий Игнатьич, именно ты , Юрий Игнатьич, временный попутчик коммунистам....ну нет у тебя мировоззрения как у Баранова , слышишь , сожалею....
Про дебилов и обезьян и конституции только не начинай свою волынку.
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AlexeyKed
AlexeyKed написал 18.01.2018 05:54
Целый вечер просматривал материалы интернет, случайно к своему удивлению заметил познавательный сайт. Вот он: <a href=https://vzlomchik.com/>Заказать взлом инсты</a> . Для моих близких данный веб-сайт показался довольно полезным. Всего хорошего!
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(без названия)
Из за лужи написал 18.01.2018 05:50
Как ребята не садитесь в оркестранты не годитесь . Ленин довольно легко взял власть на фоне склочных решателей судьбы России , взяв на себя отвественность . Вопрос : либо появится лидер с сотоварищи &#171;нормальная страна , справедливость законов и исполнение их &#171; , либо через несколько лет АУЕ начнет устанавливать свои законы . Сначала в остатках среднего класса и среднем бизнесе , далее во все ветвях власти . Приналичии давнего проникновения уголовщины во властные структуры и сращивание понятий власти и уголовщины другие варианты развития могут вообще не рассматриваться . Беспредел власти может остановить только беспредел . Любой кризис происходит после максимального взлета в обвал . И акции , облигации с деваритивами вместе с гуру от экономики со всеми фантиками полетят в Тартар . Стабильность , сохранения богатства существует в развивающемся обществе . В кризис все исчезает и власть и деньги . Все течет , все меняется . Диплом колледжа у каждого третьего пятого , как грамотность 100 лет назад . И кто то может расчитывать на старые формулы .? Все уже изменилось . В мир уще не стучится , а входит на правах хозяина новая формация иликак их назовут . При разделении миропонимания противостоять коктейлю развития может только противоположность , тоесть уголовщина . Так замочим котлеты в сортире назло мухам в соплях
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(без названия)
макробий4-5 написал 18.01.2018 05:42
Лебедь, рак и щука.
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Тьфу на вас обоих!...
Равиль Шакиров написал 18.01.2018 04:49
Это обливание дерьмом друг друга в самый ответственный политический момент просто поражает! Серьезные и очень толковые вроде бы "товарищи", а впечатление, что вы просто посходили с ума. Один (Мухин) начал вроде бы за здравие - о Навальном, а закончил за упокой - когда перешел на Грудинина.
Другой же (Баранов) сразу как с цепи сорвался. И понес невыносимую "пургу".
Друзья, ну "куда же крестьянину податься"? В общем, просто СТЫДОБА! А что вы скажете, в случае победы Грудинина? Мы тоже "пахали"? Или вот так же начнете поливать человека, не дав ему и шагу шагнуть на его невероятно трудном и опасном поприще. Человек пытается хоть что-то сделать в ужасающих условиях практически фашистского режима! И народ нутром почуял и рванул навстречу. Теперь необходима как никогда СПЛОЧЁННОСТЬ И СОЛИДАРНОСТЬ ВСЕХ НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ. И системных и несистемных! ВСЕХ и КАЖДОГО! СРОЧНАЯ И БЕЗУСЛОВНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ ВСЕХ ОППОЗИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ!! Сочтемся славою потом, после ПОБЕДЫ!!!
А Анпилову - ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ и СЛАВА во веки веков! Чудо был ЧЕЛОВЕК! Вот кто был способен радоваться любому соратнику с сподвижнику. Учитесь, друзья!
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AlexeyKed
AlexeyKed написал 18.01.2018 04:22
Прошлой ночью смотрел контент инет, и неожиданно к своему удивлению обнаружил крутой веб-сайт. Гляньте: <a href=https://vzlomchik.com/>Заказать взлом Яндекс</a> . Для нас вышеуказанный ресурс оказался довольно неплохим. Хорошего дня!
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Jamesdem
Jamesdem написал 18.01.2018 03:05
Автошот by KIVA - на данный момент это самый лучший автошот, с большим изобилием функций! Как работает автошот? При попадании врага в перекрестие прицела, совершается автоматический выстрел. Время реакции программы 0,02 сек (Реакции человека от 0.8 секунды до 1.2). Работет на всех версиях Windows x64
<a href=https://cheater24.ru/page/warface/kiva.html>Купить автошот для варфейс</a>
Функции
-Автошот Вкл/Выкл клавиша CapsLock
-WallHack/ВХ F8
-Spread/Точность F9
-Recoil/Отдача F10
-Radar/Радар F11
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Richardmoomo
Richardmoomo написал 18.01.2018 02:42
PRX
eth
claim
<a href=https://etherzeroclaim.com>bch</a>
btg
dogecoin
blockchain.info
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Richardmoomo
Richardmoomo написал 18.01.2018 02:31
dogecoin
etherzero
bch
<a href=https://etherzeroclaim.com>bch</a>
bitcoinnews
btg
etherzero
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Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
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