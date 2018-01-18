ИХ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ДВОЕ - НАВАЛЬНЫЙ И КУКЛОВОД ПУТИНА

Мои усилия в предыдущей статье (обычного, кстати, размера), в которой я упрекнул элиту и персонально А. Баранова в том, что они не читают Конституцию, остались гласом вопиющего в пустыне. https://forum-msk.org/material/society/14216063.html

Очередной дебил в комментариях к этой статье меня «уличил»: «В своём разборе господин Мухин много и подробно цитирует Конституцию Российской Федерации. Однако часть 3 статьи 55 Конституции он почему-то не цитирует. Интересно, почему?». И дальше, дав всего часть этого пункта 3, дебил «умно» и «убедительно» объяснил, какой я махинатор из-за того, что не процитировал пункт 3 статьи 55 Конституции. И Анатолий Юрьевич тут же присоединился в своём мнении не ко мне, а к этому упрёку дебила, и даже полностью процитировал за дебила (или за меня?) пункт 3 статьи 55. Ну, а как он мог присоединить своё мнение к моему мнению, если я не процитировал пункт 3??

Но дело в том, что я в этой моей статье, критикуемой Барановым за отсутствие цитаты пункта 3 статьи 55, процитировал весь текст статьи 55 Конституции РФ. Весь текст! В том числе и пункт 3! И именно в этой статье!

И этого ни дебил, ни А. Баранов, ни один иной комментатор не заметили! Это вот так они и Конституцию читают…

Ну и как к этому отнестись?

Ну ладно, не буду о грустном, продолжу о кремлёвских дебилах.

Навальный существенно умнее

Итак, вернёмся к суете Кремля в деле с Навальным.

Снова повторю, возможно, я чего-то не знаю, но то, что творит Кремль, невозможно понять с позиций логики. С позиций логики недопуск Навального на выборы это какой-то бессмысленный дебилизм. Ведь неучастие Навального в выборах президента - это только Навальному выгодно!!

Для слепых и тупых повторю: ТОЛЬКО НАВАЛЬНОМУ ВЫГОДНО! Только ему!

Ну и народу России.

Убрав Навального с выборов, Кремль не только избавил его от трат и работы на выборах, он избавил Навального и от позора объяснять, почему он набрал свои 5,5% (я считаю, что он больше не набрал бы, особенно, если бы ему разрешили проводить все митинги и зарегистрировали так, как требует Конституция).

Убрав Навального с выборов, Кремль в глазах народа уже определил его победу в этих выборах! Это очень трудно понять?

Ведь той части политизированного народа, которую вообще всё это интересует, понятно, что даже если бы Навальный смог набрать так много голосов, как и самый лучший долгоиграющий проигрыватель выборов, Жириновский, то Навального оставили бы в списках кандидатов! Но если не оставили, то, значит, КРЕМЛЬ ПОДСЧИТАЛ, ЧТО НАВАЛЬНЫЙ наберёт голосов не только больше Жирика, но и ПОБЕДИТ ПУТИНА! Повторю - ПОБЕДИТ!!

Обращаю внимание, что как только приказ Панфиловой отказать Навальному в регистрации был отдан, Песков, выступая в эфире телеканала «Россия 24», сразу же радостно заявил, что «мы не видим конкурентов». Да уж! Песков прямо как родной брат Панфиловой. По уму. Он не способен понять, что нельзя говорить об отсутствии конкурентов после того, как ты конкурента физически убрал. Раз ты его убрал, то, значит, конкурент был, и вы его видели!

Будь Песков мало-мальски умным человеком, ему надо бы было не про конкурентов болтать, а как-то создать видимость в Рашке настоящих выборов, сказать что-нибудь про то, что «народ будет решать». А его черти за дебильный язык потащили похвастаться, что народ со своим голосованием, оказывается, на выборах и нахрен не нужен - единственного конкурента путину Кремль уже убрал.

Или вот тут СМИ радостно сообщают: «Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за действующего президента Владимира Путина проголосовали бы 81,1% россиян, свидетельствует январский опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)».

Казалось бы: ура, ура! Но нет, 11 января кукловоды путина написали этому артисту для озвучивания текст о Навальном: «Второе обстоятельство — персонаж, о котором вы упомянули, он не единственный кого не допустили. Но почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации, руководства других стран, о том, кого они хотели бы продвинуть в политическую сферу России, кого они хотели бы видеть в руководстве страны. Видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых опираются. В этом смысле они прокололись, лучше бы они промолчали».

Опять только руками развести - это хитрый ход или опять дебилизм Кремля? Как можно попасть «в руководство страны» после выборов президента, как ни победив на этих выборах? А, кремлёвские дебилы? О каком продвижении «персонажа» «в руководство» Россией, вы заставили сказать артиста, играющего роль Путина?

Кукловодам путина надо было бы промолчать, удовлетворившись процентами ВЦИОМ, но эти кукловоды очередной раз прокололись, явно показав, что участие Навального в выборах ни много и ни мало обеспечит Навальному руководство страной. Повторю, Кремль от выборов с Навальным ожидал не 81,1% голосов путину, а победу Навального!

И это не какие-то там «опросы общественного мнения» про всенародную любовь - это данные самого Кремля!

Понимаете, никто не спорит, что и в демократической стране у власти может оказаться подонок и вор. Но если у этого подонка есть хоть ложка ума в голове, то на публике этот мерзавец будет вести себя так, как будто он действительно слуга народа, а в этой стране хозяин народ, и только народ определяет, кому быть у власти в этой стране. Ведь положение обязывает!

Но где это поведение у кремлёвских сидельцев?

Эти фюреры отличаются полнейшим игнорированием этого требования демократического поведения - они либо цинично высказывают откровенное призрение к основам народовластия, либо из-за дебильности не понимают, как надо себя вести. В их мозгах и, соответственно, на языке народа в Рашке просто не существует! Только они и есть единственная власть в стране.

В Интернете даже анекдот по этому поводу сочинили, причём, такой, что его в других странах просто не поймут: «Каждая страна имеет собственную мафию, и только российская мафия имеет собственную страну».

И вот тут следует сказать, что в отличие от Кремля, поведение Навального (или его команды) исключительно разумное даже в мелких деталях - как формальных (типа подачи жалоб в суд), так и по сути дела. Он всегда ведёт себя, как слуга народа, причём, это проистекает как бы из его мировоззрения. Мне также нравится, что даже в тех случаях, когда мата не хватит, чтобы описать ситуацию, Навальный очень сдержан и вежлив. К примеру, вежливенько так напоминает остальным «кандидатам в президенты», что все они должны вести предвыборную борьбу не против него, а против путина, поскольку путин главный претендент на должность президента. И всё это говорится Навальным вежливо, без малейших намёков на реальную гнусную роль участников этого шоу.

Железная выдержка у мужика!

«Поцриоты» и Навальный

С другой стороны, в деле с Навальным совершенно предсказуемо ведут себя «поцриоты» с оппозицией.

Напомню, что до момента, когда Навальному официально и судом отказали в регистрации, «поцриоты» и оппозиция поливали дерьмом Навального за то, что он (по заданию толи Кремля, толи прямо Вашингтона) привлекает на выборы путина дополнительных избирателей и готовит майдан. Майдан готовит!!! А теперь, когда Навальный объявил выборам бойкот, то у «поцриотов» возникла проблема, в чём его обвинять?

И смешно, и противно, но сейчас «поцриотические» дебилы, к примеру, не стесняются попрекать его даже в том, что Навальный не организовывает тот майдан, которым эти же дебилы в своё время пугали остальных дебилов.

Вот донельзя «поцриотический» сайт радуется в заметке «Похороны политического слабоумия»:

«Уходящий год методично и деловито вбивает последний гвоздь в крышку политического гроба некоего оппозиционера по фамилии Навальный, который ещё не так давно считался главным буревестником грядущих в России революций либерального толка. Его соратники с давних подступов не уставали предрекать тяжелейшие последствия для властей в том случае, если они не допустят либеральную звезду, оказавшуюся картонным муляжем, к президентским выборам, пишет life.ru.

Страшными голосами с соответствующими минами они выдували разнообразные страшилки, выдавая собственные вожделения за грозно подступающую реальность. Речь шла чуть ли не о стихийных бунтах возмущённых народных масс, которые в случае отказа в регистрации Навальному хлынут по улицам столицы и других городов, снося на своём пути любые преграды. Но вот переход оппозиционера из состояния потенциально незарегистрированного в официально признанного полностью непригодным для участия в выборах произошёл.

И что? А ничего — лёгкий щелчок, какая-то гнилостная рябь на мутных водах вокруг некандидата и его нелепые угрозы организовать посредством призывов кампанию бойкота».

Это пример дебилизма лиц, занимающихся в Рашке политикой, - дебилизм всех этих сопливых политических «аналитегов».

Повторю, что в глазах не только Кремля, но и народа, Навальный уже избран. Если говорить о технике избрания, то за Навального проголосовали те, кто не придёт на выборы (даже если они не пойдут по иным причинам). И ещё раз повторю, что отказ Навальному в регистрации его кандидатом на выборах президента, выгоден только Навальному!

Но до наших политических дебилов эта простая мысль дойти не может. Они искренне считают, что не народ, а только 450 мерзавцев в Думе или продажный судья могут определить, кого народу считать своим вождём, а кого нет.

И вот такое отношение к Навальному не перестаёт удивлять. Даже забитая и игнорируемая Кремлём «неустроенная» оппозиция проходит мимо Навального, как «мимо тёщиного дома». Вот уважаемый мною публицист и политик, которого я никак не могу считать на подтанцовке у Кремля, язвительно и по делу высмеивает Грудинина, который догадался на Новый Год уехать в Баварию, якобы, кататься на лыжах. Действительно, это и смешно, и противно.

Но поскольку Грудинин директор совхоза имени Ленина, то для аналогии его отъезда за границу в момент, когда он особенно был нужен в России, можно было бы вспомнить самого В.И. Ленина. Почему нет? Ленина в ноябре 1917 года назначили главой России, а уже в декабре этого же года Ленин (с женой, сестрой, двумя охранниками и переводчиком) уехал отдыхать в туберкулёзный санаторий Халила на станции Поляны в Финляндии.

Хотя нет, конечно, Ленин не годится для сравнения с Грудиныным, поскольку Ленин за 4 дня «отдыха» (с 23 по 28 декабря) написал 4 работы, в том числе такие известные, как «Как организовать соревнование?» и «Проект декрета о потребительных коммунах», а Грудинин, скорее всего, прятал в Австрии свои заграничные счета.

Ну, тогда для сравнения с Грудининым идеально подходит Ельцин, которого (Президентом РСФСР был, однако!) сразу же после переворота и Беловежского сговора в 1991 году отправили отдыхать (бухать) в Сочи (чтобы под ногами не путался).

То есть, сравнить Грудинина было с кем.

Но этому публицисту для сравнения с Грудининым почему-то на ум приходит именно Навальный: «Что-то мне это Лешу Навального напоминает, когда он в разгар акций протеста взял, да и махнул в Мексику на Новый год, и пропал на целый месяц. Весь мир тогда удивлялся: «Революция, которая уходит на каникулы».

Надо же! Даже в этом примере, не имеющем отношения к выборам, публицисту вспомнился не реальный лидер протестов 2011 года, Немцов, о новогоднем развлечении которого с проституткой Кремль тогда даже фильм снял, а Навальный! Но кем в те годы Навальный был, какую должность занимал - Председателя Совета народных комиссаров или должность президента? Какая революция у нас тогда была? Какой мир удивлялся отсутствию Навального?? И на каких баррикадах или митингах Навальный отсутствовал из-за поездки в Мексику?

И вообще - о чём это?

А вот как бы для показа Грудинина зрителям своего канала, его приглашает для интервью Максим Шевченко, «особа приближённая» https://www.youtube.com/watch?v=KlNGWY12sFE.

Шевченко начинает с сообщения, что Грудинин, оказывается, очень популярен в народе, поскольку мама Шевченко, впервые увидав Грудинина по Первому каналу ТВ, сочла его очень импозантным мужчиной. (Тут Шевченко напомнил мне Гарри Каспарова, поскольку у того тоже мама - главный политический советник, правда, в отличие от мамы Шевченко, я не помню, чтобы Клара Шагеновна импозантность мужчин считала их политическим достоинством).

Далее Шевченко объясняет, что пригласил импозантного Грудинина потому, что кроме его мамы, о Грудинине мало кто знает, поэтому Шевченко своим зрителям необходимо прояснить некоторые моменты о Грудинине. И первым таким моментом, который надо прояснить о Грудинине, является вопрос, естественно, об отвратительном Навальном, - о его призыве бойкотировать выборы. «Ваше отношение к Навальному…», - Шевченко сходу и в лоб закатил этот первый вопрос импозантному кандидату в президенты.

И с тем, зачем Шевченко пригласил Грудинина, стало всё понятно, но интересно, что и Грудинин именно к этому вопросу оказался готов! И вместо того, чтобы перевести разговор на свою программу, охотно начал отвечать о Навальном, дескать, что у того «позиция не конструктивна»(а что, интересно, по представлениям импозантного Грудинина на выборах конструируют?). «Если тебя не выдвинули, - начал было пояснять Грудинин, но, видимо, вспомнил, сколько народу выдвинуло его, а сколько Навального, и импозантный кандидат поправился - не утвердили, то это не значит, что все остальные не достойны стать президентами». Как видим, сам Грудинин уверен, что президентом достоин стать не тот, кого выдвинул и хочет видеть президентом народ, а только тот, кого утвердит Кремль. И извратив далее позицию Навального по выборам «до наоборот», импозантный Грудинин, не моргнув глазом, собственную мысль заканчивает так: «А вообще у нас демократия и всё решается выборами».

Вот вам импозантный кандидат в президенты весь тут! В его понимании, демократия - это когда не народ, а фашистский режим выбирает, ЗА КОГО НАРОДУ ПРОГОЛОСОВАТЬ, ну, а быдло обязано дружно прийти на избирательные участки и дружно проголосовать. За фюрера. Недаром Грудинин в 2000 году был доверенным лицом В. Путина на президентских выборах, а вышел из партии «Единая Россия» только в 2010 году. Не даром! Полученное им представление о народе, как о быдле, а о власти, как о боге, как говорится, не пропьёшь!

М-да…

Но зато некоторые старушки от Грудинина в восторге.

Понятное дело, что дело не в Грудинине. И тому же Шевченко в вопросе с Грудининым всё понятно - Грудинин это мальчик в подтанцовке путину. В избирательной кампании 2018 года Грудинину уготована роль не человека, а презерватива, - его используют, и о нём забудут. Кто, скажем, сегодня помнит о том, кто были такие Н. Харитонов или О. Малышкин? А ведь на президентских выборах 2004 года эти «политики» были как настоящие кандидаты в президенты от КПРФ и ЛДПР. (В тот год долгоиграющие проигрыватели выборов, Зюганов и Жириновский, брали тайм-аут).

Так, что дело не в Грудинине, а в том, что и оппозиция с «пацриотами» задачу свою видят не в том, чтобы победить путина, а в том, чтобы Навальный в их Рашке президентом не стал. И только!

Казалось бы - какие проблемы?? Ну, не нравится вам, оппозиции, Навальный, ну так не голосуйте за него! Нет, всеми силами стараются услужить Кремлю, для чего используют самые дикие доводы, чтобы не допустить Навального к участию в выборах. Повторю - сегодня именно это цель российской оппозиции. И она не видит в этом своего позора!

А Навальный уже стал президентом, но только, естественно, не в Рашке. Без выборов, и без инаугурации Навальный стал президентом враждебной Кремлю России.

***

Итак.

Если бы Кремль не трогал и не обращал внимания на митинги Навального, если бы Навального зарегистрировали кандидатом и он на президентских выборах набрал свои 5,5% голосов, то Навальный со своим ФБК так бы и остался в глазах массового избирателя всего лишь скандалистом. Кем-то вроде Лимонова с его лозунгом «Отнять и поделить!».

Если бы оппозиция выполнила свой долг перед народом и поддержала Навального в его борьбе за свободу митингов и за его участие в выборах, то в глазах массового избирателя Навальный был бы одним из вождей оппозиции, в лучшем случае, в первом их десятке.

А так Кремль и оппозиция общими усилиями в глазах массового избирателя сделали Навального единственным реальным противником Кремля.

Единственным!

Это оппозиции надо осознать - не осталось у Кремля других противников, как бы эти оппозиционеры ни размазывали сопли по груди в своей «критике режима». Теперь или ты за Кремль, или за Навального. А за Зюганова, Жириновског, Грудинина или Собчак - это всё равно, что за Кремль.

И причина этому в том, что оппозиции в своём большинстве не понимает свою роль в России. Для большинства оппозиции запредельно сложно понять не только Конституцию, но и то, что роль оппозиции заключена в служении народу России. Не понимает оппозиция Рашки, что не к власти надо стремиться, а народу служить.

Наша оппозиции в своём большинстве видит свою роль в размещении своей задницы у властной кормушки, и для неё Навальный это настолько сильный конкурент, что она ему в идейном плане ничего не может противопоставить. И раз не может, то у оппозиции остался единственный приём - не допустить Навального к выборам!

Ведь очевидно, что оппозиции надо было поддерживать участие Навального в президентских выборах, причём, не потому, что Навальный ей нравится, а потому, что это была бы поддержка народовластия. НАРОДОВЛАСТИЯ! Оппозиции надо было показать народу, что она борется за его, НАРОДА, власть, надо было показать, что она для народа, а не народ для неё. Даже на эту простенькую идею, оппозиции не хватило.

И оппозиция в жажде получить хоть что-то с шоу выборов президента, уцепилась не за народ, а за Кремль.

Ну и что теперь?

А теперь - вот Навальный, а вот за спиной кукловода путина (где-то на десятом плане) расположилась оппозиция со своими глупыми неисполнимыми мечтами занять в Рашке должность путина или при путине.

И в результате в российской политике осталось только две силы, пусть пока и неравные, - Навальный и кукловод путина со всеми остальными «политиками» в подтанцовке.

От редакции: Под предыдущим материалом Ю.И.Мухина постояно появлялся вот этот пост: