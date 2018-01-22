НТР по-русски

Теоретические изыскания по поводу возможного русского прорыва

Нам все время говорят, что русские навсегда отстали от Запада по части научно-технического развития. Что нам стоит опустить руки и самоуничижаться, признав свое ничтожество.

Но так ли это? Всегда есть те направления, что твой соперник упустил. Всегда можно прорываться не там, куда ломятся остальные. Помните, как Суворов в Альпах атаковал французов там, откуда они не ожидали? Проходя по местам, которые считались непроходимыми (неперспективными)?

Так же – если по уму – надо действовать и русским.

ПОРОК ЗАПАДНОГО РАЗВИТИЯ…

Как хорошо написал мой любимый современный философ-фантаст Нил Стивенсон в «Семиевии», Запад сосредоточился на создании маленьких и умных устройств для хранения и передачи информации. А не на больших и мощных машинах, преобразующих реальный мир.

Максим Калашников добавит: он сосредоточился на создании цивилизации обитателей социальных сетей с «умнофонами». Глупых, верхоглядных социопатов, у которых скорость эмоциональной реакции опережает процесс рационального осмысления. В общем, цифровых дебилов.

Но важнейшие направления оказались запущенными и упущенными.

Давайте проиллюстрируем ход наших мыслей. Итак, человечество трижды получало серьезные предупреждения из Вселенной. 1908 год – страшный Тунгусский взрыв. 1947 г. – взрыв болида над Сихотэ-Алинем (Приморье). Случись эти взрывы над густонаселенными городами – мы получили бы нечто почище Хиросимы и Нагасаки.

«Отдельные части метеорита рассеялись по тайге на площади в виде эллипса с большою осью длиной около 10 километров. В головной части эллипса рассеяния, площадью около квадратного километра, получившей название кратерного поля, было обнаружено 106 кратеров и воронок диаметром от 1 до 28 метров, причём глубина самой большой воронки достигала 6 метров…» («Википедия» о Сихоте-Алиньском болиде).

В 2013-м году метеорит взорвался над Челябинском. Слава богу, взрыв был достаточно высотным (25 км). А так он был мощностью до 200 килотонн тротила. В десять хиросимских зарядов.

Хорошо, завтра выяснится, что к Земле летит громадный метеорит. Или небольшой астероид. Он, скажем, грозит ударить в Европу. Или рухнуть в Атлантику. С созданием суперцунами. Что будет делать нынешнее человечество? Только охать и ахать, тыча пальчиками в айфоны, да рыдать в социальных сетях. И ничего больше.

Вся нынешние противоракетные системы тут бесполезны. Они рассчитаны на поражение маленьких головных частей ракет, стартующих из одной точки планеты в другую. У людей нет мощных космических кораблей, способных доставить к астероиду мощные ядерные двигатели (или космические паруса), которые отклонили бы траекторию небесного тела от Земли. У них нет мощных гамма-лазеров, чтобы искромсать чужака.

Хорошо, берем другой пример. Элон Маск создал отличный электромобиль «Тесла». Пускай и слишком дорогой в эксплуатации. Но на чем работают те силовые станции, от которых заряжаются «теслы»? Да на природном газе, угле, мазуте, солярке. Или вот от АЭС все еще первого поколения, которые дают уйму жидких и твердых радиоактивных отходов, да еще и требуют дорогого обогащения урана. Ветряки и солнечные батареи, между тем, остаются нерентабельными, они требуют дотаций государства.

Значит, прорыв – это создать совершенно новый источник дешевой и чистой энергии. То, чего не сделал Запад.

Пример третий. Все говорят о том, что будущее – не ездить по дорогам, а летать. Но те летательные аппараты, что создает Запад, все эти причудливые конструкции с вертикальным взлетом, чертовски дороги. А вот если создать действительно дешевый, под стать автомашине, аппарат, который при этом для взлета и посадки требовал бы буквально пятачок. Например, возродив винтолеты-гиропланы, незаслуженно забытые после 1945 года…

Пример четвертый. Возможности информационных технологий уже обогнали познавательные и умственные способности среднего человека. Он не может использовать возможности IT.

Значит, можно создать сверхчеловека с повышенными когнтивными способностями и многовекторным мышлением. О чем мечтал в 60-х знаменитный Холдейн.

«…Представим, что я обладаю большим чувством и памятью мускульных движений, чем большинство людей. Если я, например, смогу координировать движения моих рук на плоскости так, чтобы расстояние между кончиком моего правого указательного пальца и определенной точкой было пропорционально квадрату расстояния указательного пальца левой руки от другой точки, и если моя правая рука опишет два круга вокруг своего «центра», тогда как левая рука опишет один круг, то, представляя себе эти движения, я интуитивно пойму, что математики понимают под квадратом сложной переменной величины. Я надеюсь, что через тысячи лет все люди будут способны непосредственно воспринимать сложнейшие математические зависимости».

Так говорил Джон Холдейн в 1961 году.

https://m-kalashnikov.livejournal.com/2545397.html

Значит, в дополнение к западному прогрессу «в маленьком и умном» надо создать сверхчеловека с необычайной интуицией, парадоксальным мышлением, велимколепной логикой, яркой фантазией, даром предвидения. Сверхчеловек сможет полностью задействовать возможности современной интеллетроники. И он завоюет Запад.

Думаю, логика вам понятна.

ОБРАЗ РУССКОГО ПРОРЫВА

Вот мой замысел: не нужно отказываться от западных информ-технологий. Надо в них ориентироваться, использовать и даже свое в сем направолении делать.

Но одновременно нужно тратить силы и средства на то, что Запад не делает. То, что, появившись, создаст огромные и глубокие рынки, где нам не будет конкурентов. И если у тебя иной раз не хватит собственных средств, важно на государственном уровне начать такие проекты. Остальные участники таких проектов подтянутся со всего мира. Потому что никто другой на свете такого не делает. Потому что именно русские дадут возможность остальным применить свои мозги и таланты. Да и деньги тоже. Да и технологии. Вы представляете, какое поле приложения сил такое дело, как создание межпланетного корабля с ядерной силовой установкой? Или сверхчеловека? Или ядерной энергетики нового типа? Или достижения физического бессмертия? Или нового разумного существа – киборга, в котором заключен человеческий мозг? Способный жить до трехсот лет?

Таковы наши потенциальные возможности. Но пока все описанное носит лишь теоретический, вероятностный характер. Ибо с нынешней расейской «элитой» сама постановка проблемы в таком ракурсе – что-то далеко вне ее понимания. Все, что она может – так только копировать зады западной научно-технической мысли. Сама мысль о том, что можно идти своим путем, повергает ее в страх и трепет.

Да и не нужен ей научно-технический прогресс…