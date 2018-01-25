Ошибки политиков не прощаются

День выборов президента приближается. Уже сейчас надо принимать решение за кого голосовать. Когда на телевидении показали первые кадры с новым претендентом от КПРФ, эта новость застала народ врасплох. Ведь все и не думали, что будут какие - то изменения. Кандидат от КПРФ - это Г.Зюганов. Жириновский уже давно объявил, что будет президентом и Украина освободится от националистов с идеологией фашизма. Многих он отправит в Магадан. Жаль, что такие морозы как сейчас уже закончатся. Миронов, наконец, понял что хватит смешить народ и отказался баллотироваться. Единственно умное решение партии "Справедливая Россия". Но тут же забыл, что он и его партия была в оппозиции к партии власти и объявил, что свои голоса партия отдаст действующему президенту. Солидарность выше политики и интересов народа.

Прошло несколько дней и в деревнях народ заговорил о новом кандидате П.Грудинине. Многие вообще о нём не слышали. Пошёл разговор в автобусах, магазинах, в поликлиниках. Меня даже старушки просили, когда всё устаканится, чтобы я на компьютере написал его фамилию, отдал им записки чтобы они не спутали. Они имеют ввиду П.Грудинин так как в бюллетени будет много фамилий. На телевидении встретились Жириновский и Грудинин. Между ними произошла обычная перепалка. Жириновскому это не понравилось и он расковырял некоторые подробности в доходах П.Грудинина. Оказывается кроме годового дохода в 22 миллиона рублей, что отражено в его декларации, есть вклады и за бугром о которых он якобы забыл или что - то напутали банкиры. Это уже похоже на детский лепет. Сельчане живут на 10 - 15 тысяч рублей, а тут миллионы и даже сотни миллионов в иностранной валюте. И авторитет нового кандидата покатился вниз по длинной лестнице. Где будет остановка предсказать пока трудно. Процентов 10, а то и более избирателей либо не пойдут голосовать, либо проголосуют за другого. Миллионы для народа самый важный аргумент.

Грудинина в кандидаты готовила фракция в думе КПРФ и не подготовила. Была подсказка в самой думе в том, что по предложению президента ранее дума приняла закон по которому чиновникам, депутатам запрещено иметь за рубежом недвижимость и банковские вклады. Больше всех зарубежные активы имеют депутаты от партии власти, но они безропотно такой закон приняли и исполнили. Перевели всё что имели за бугром на жён, детей, других родственников или открыли небольшие фирмы. Чтобы не возникали сомнения у представителей силовых структур некоторые даже развелись с жёнами. Говорят, что Жириновский развёлся. В 2011 году он заработал чуть больше 3 миллионов рублей, а вот супруга - 74 110 191 рублей. Как же можно развестись, так можно остаться и без штанов. Однако в информации о доходах самых богатых чиновников и депутатов, которая печаталась в газете "АиФ" Жириновский больше не упоминался. Неужели обеднел или действительно развёлся, а может сработало телефонное право, ведь у нас демократия?

Почему же коммунисты готовили П.Грудинина в кандидаты и упустили такой важный аргумент. Средства Грудинина по сравнению с некоторыми депутатами просто копейки. Например, депутат Мордовии С.Сиушов в 2014 году "заработал" более 6 миллиардов рублей. Депутат В.Груздев более миллиарда, супруга более 619 миллионов. В 2015 году депутат Улан - Уденского горсовета И. Шагдарова "заработала" более 13 миллиардов рублей, депутат в Приморье Г.Ахоян "заработал" более 3 миллиардов рублей. И таких десяток наберётся. Никто на этом карьеру не делает. Заработал ну и заработал дело наживное, мы все свои депутаты. А здесь выдвигается кандидат, который хочет социализм совместить с капитализмом, конечно, не забывая себя. Во главу своих предложений ставит программу КПРФ, кстати, которая ранее была Г.Зюгановым доложена президенту. Возражений не последовало. Закон в России особенно для депутатов на втором если не на третьем месте, главное амбиции. Хочет депутат стать президентом полезет по головам. Я самый достойный, остальные освободите дорогу.

Хорошее мероприятие задумали коммунисты, но дело завалили. Да и самовыдвиженец не выходит из телевизора. Предлагает всё новые и новые решения экономических проблем. Например, попросил свою администрацию и министров просчитать увеличение расходов бюджета после выборов на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Пока это может произойти за счёт увеличения налогов и сокращения расходов на правоохранительные и контрольно- ревизионный аппарат. Кто не знает работу правоохранительных органов скажет, что президент, наконец понял проблему народа. Сокращали участковых, а чиновники росли. Мало кто от народа обратил на это внимание. А раскрытие преступлений зависит от первого звена -это участковые. Их сократили, а чиновников добавили, только контролировать стало некого. Мне посчастливилось 22 года отработать в милиции Советского Союза и эту контору я знаю изнутри.

Предложение президента просчитать увеличение налогов народ не поймёт. Скажет спасибо президенту за нашу счастливую старость. Ведь так и говорят старушки получая 9 - 10 тысяч рублей пенсии, проработав в колхозе 30 - 40 лет. А вот чиновники получая по 5 миллионов рублей в лень и никто их доход не разбирает м по косточкам, как нового кандидата в президенты. 16 - го В.Соловьёв на радио разобрал Павла Николаевича до мелочей. Одним словом лучше будет если П.Грудинин откажется от выборов. Как был миллиардером так и им останется, а вот коммунисты окончательно потеряли свой авторитет. Чтобы сохранить партию Геннадий Андреевич должен принять для себя решение.