Стал бы сегодня Владимир Высоцкий доверенным лицом Путина?

Читаю новость: ЦИК зарегистрировал очередную партию доверенных лиц Вл.Путина на выборах президента России 18 марта.

Их у него уже 413 из 600 возможных. Это не сенсация. Сенсация для меня в том, что среди добровольных агитаторов за действующего нацлидера оказался народный артист СССР, член КПСС с 1968 года 84-летний вахтанговец Василий Лановой.

Вот такие «алые паруса». Я всегда уважал его за то, что он не лез в политику. Не стремился стать депутатом и не делал широковещательных заявлений для СМИ. И вот на тебе…

Он бодр, весел, излучает оптимизм и полон решимости сказать как можно добрых слов о своем кумире Владимире Владимировиче.

А вчера исполнилось 80 лет со дня рождения неистового барда и любимого миллионами киноактера Владимира Высоцкого. Его Жеглов неподражаем

Вот кого не хватает сегодня для борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти. Куда до правительственных хапуг какой-то примитивной «черной кошке» с ее налетами на торговые лавки.

И вот я думаю: доживи Владимир Семенович до наших дней - стал бы доверенным лицом г-на Путина? Покровителя современных «черных кошек»?

Вся набатная лирика поэта, протест против официальной фальши и лжи подсказывают мне, что не стал бы.

Вон даже главный редактор «Эха Москвы» А.Венедиктов, как он не раз хвалился, отверг личное предложение Владимира Владимировича перед прошлыми выборами стать его доверенным лицом.

Хочу, мол, быть и дальше ни от кого не зависимым. А что? Имеет право. Став доверенным лицом, вынужден был бы настраивать вещательную политику «Эха» на восхваление «главного кремлевского кандидата».

И уж тем более, я думаю, не стал бы ему подпевать трибун и народный любимец В.Высоцкий. Автор пронзительного стиха «Обложили меня, обложили...»

С другой стороны, мы видим, как режим умеет обламывать самых вроде бы стойких и принципиальных. Сколько талантливых исполнителей, актеров, спортсменов, шоуменов да и просто всякой попсы заманили в «Партию жуликов и воров». Если не сказать - затащили.

Чтобы, как говорится, очеловечить ее, сделать более близкой к народу. Тут же сразу меняется уровень и образ жизни.

Резко растет благосостояние. На новоявленного «единоросса» обрушивается целый вал льгот и привилегий. Плюс полумиллионный оклад жалованья. Бесплатные поездки по стране и миру.

Вон Петр Толстой. Был на Первом канале ведущим ток-шоу. А в Думе стал вице-спикером. Государственный человек. Страной рулит.

Или тот же и телевизионный деятель искусств А.Пушков. Сенатор теперь и крупный общественный деятель.

Мог бы поддаться народный трибун Высоцкий на подобную «замануху»? Пошел бы в доверенные лица к хозяину Кремля? Честно говоря, не знаю.

А знать хотелось бы...