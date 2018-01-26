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Московский листок

Стал бы сегодня Владимир Высоцкий доверенным лицом Путина?

Опубликовано 26.01.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 33

путин выборы высоцкий
Стал бы сегодня Владимир Высоцкий доверенным лицом Путина?

Читаю новость: ЦИК зарегистрировал очередную партию доверенных лиц Вл.Путина на выборах президента России 18 марта.

Их у него уже 413 из 600 возможных. Это не сенсация. Сенсация для меня в том, что среди добровольных агитаторов за действующего нацлидера оказался народный артист СССР, член КПСС с 1968 года 84-летний вахтанговец Василий Лановой.

Вот такие «алые паруса». Я всегда уважал его за то, что он не лез в политику. Не стремился стать депутатом и не делал широковещательных заявлений для СМИ. И вот на тебе…

Он бодр, весел, излучает оптимизм и полон решимости сказать как можно добрых слов о своем кумире Владимире Владимировиче.

А вчера исполнилось 80 лет со дня рождения неистового барда и любимого миллионами киноактера Владимира Высоцкого. Его Жеглов неподражаем

Вот кого не хватает сегодня для борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти. Куда до правительственных хапуг какой-то примитивной «черной кошке» с ее налетами на торговые лавки.

И вот я думаю: доживи Владимир Семенович до наших дней - стал бы доверенным лицом г-на Путина? Покровителя современных «черных кошек»?

Вся набатная лирика поэта, протест против официальной фальши и лжи подсказывают мне, что не стал бы.

Вон даже главный редактор «Эха Москвы» А.Венедиктов, как он не раз хвалился, отверг личное предложение Владимира Владимировича перед прошлыми выборами стать его доверенным лицом.

Хочу, мол, быть и дальше ни от кого не зависимым. А что? Имеет право. Став доверенным лицом, вынужден был бы настраивать вещательную политику «Эха» на восхваление «главного кремлевского кандидата».

И уж тем более, я думаю, не стал бы ему подпевать трибун и народный любимец В.Высоцкий. Автор пронзительного стиха «Обложили меня, обложили...»

С другой стороны, мы видим, как режим умеет обламывать самых вроде бы стойких и принципиальных. Сколько талантливых исполнителей, актеров, спортсменов, шоуменов да и просто всякой попсы заманили в «Партию жуликов и воров». Если не сказать - затащили.

Чтобы, как говорится, очеловечить ее, сделать более близкой к народу. Тут же сразу меняется уровень и образ жизни.

Резко растет благосостояние. На новоявленного «единоросса» обрушивается целый вал льгот и привилегий. Плюс полумиллионный оклад жалованья. Бесплатные поездки по стране и миру.

Вон Петр Толстой. Был на Первом канале ведущим ток-шоу. А в Думе стал вице-спикером. Государственный человек. Страной рулит.

Или тот же и телевизионный деятель искусств А.Пушков. Сенатор теперь и крупный общественный деятель.

Мог бы поддаться народный трибун Высоцкий на подобную «замануху»? Пошел бы в доверенные лица к хозяину Кремля? Честно говоря, не знаю.

А знать хотелось бы...



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Всего комментариев к статье: 33
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про уродов
рикошет написал 26.01.2018 09:31
А урод-то сидит на уроде
И уродом другим погоняет,
И это все &#8212; при народе,
Который приветствует вроде
И вроде бы все одобряет&#8230;
В. Высоцкий
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Заткнитесь твари !
В лад написал 26.01.2018 09:15
Владимиру Семеновичу=ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ !!! На его песнях выросли мальчишки 50-60 годов рождения.В его песнях есть все с чем люди сталкиваются в жизни и сегодня.
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Re: Re: Завидонов Нигодим
Ночному Гвоздю.. написал 26.01.2018 08:53
Лучше поройтесь в Архивал Шабтая Калмановича--там найдете намного больше Интереснага..и хватит не на один Фильмец--тожэ работал под прикрытием..
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Re: Re: Алекандру Загонову..в пику
Афганские Потери.. написал 26.01.2018 08:47
Ах....сколько потеряла Кино-Индустрия с СССР --Конрад Михакофс не поехел в Афган а работал в США на Валюту от КГБ..сколько там сценариев можно было Нарисовать ...и Микита Братец тожэ в то время сидел в кустах --принишк..Вот вам и Доверенные Лица--Партия бы сказала и фсе это Орденоносцы были бы в Первых Рядах За Ботоксную Моль
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(без названия)
ma-rat написал 26.01.2018 08:26
Вся бывшая и теперешняя опозиция в одной команде с путиным и его системой.для сегодняшней рф главное не санкции-откупятся,возместят себе.главное,чтоб не вернулось Советское,где их ждет суровое наказание,конфискация всего,отлучение от западных вил и курортов,невозможнлсть так свободно разворовывать.кургиняны,говорухины и тп открыто за гаранта,его якобы имперскую политику.все невзоровы,панасенковы,венедиктовы и пр работают нна него,отделяя всю мерзость деятельности его и приписывая это так называемому ,,совку,,.мол очистиь рф от совковых остатков до конца и будет как в европе.потому всем и живется очень хорошо при ругаемом ими режиме.они с пу в одной лодкеи гребут вместе с ним в карманы.все работает слажено-красные типа зюги и патриотов плачутся ,как грабят ,обманывают бедный народ,но во внешних действиях пу радостно его поддерживают-грабь,отрыва куски от бывших республик,ври миру про ихтамнеты,про допинги не наши.вы все делаете все,чтоб и нынешняя рф и Союз в мире и в рф воспринимали как одно и то же.придет время,и рф громко откажется еще раз от Советского,свалив все грехи пу,ешо дружков,населения,кричащего-,,пу..введи войска,,-все это объяснит оставшимся советским мышлением ,имперством,шовинизмом.и начнется показушный антисоветизм,снос каких нибудь памятников опять и названий зачеркивание.но воровать и врать не перестанут.западу главное,чтобы это не распространялось вне границы рф,а внутри пусть хоть все население деградирует,вымрет.стройте длнры с комунарами во главе у себя,и крымы и мосты-места много.и ходите с триколорами,птицами двухголовыми,красными и любыми знаменами,но у себя.
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Re: Re: Алекандру Загонову..в пику
Прибытие 1991 год написал 26.01.2018 08:25
в 1991 году после окончания вайны Афгане Конрад Михалков прибывает в Родные пенаты СССР..наелись Халливудскага хлеба..Будем Дома Паясничать с Маладой Ю.Высоцкой--кулинаром от бога.
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Re: Алекандру Загонову..в пику
Паяснения и факты.. написал 26.01.2018 08:18
в 1975 гаду Юрий Соломин \играл Арсентьева /-закончили фильм Дэрсу Узала --Приморье вместе с Японцами\профинансировали /--и с США пришел вызов приехать на церемонию Награждения Оскаром..\подлый шпион ми-6 Андропп запретил выезд Ю.Соломина в США / как так Русский Актер --Оскароносец...И тайно полетел в США Лос Анджэлес--подлый еврейчик ассистент осветителя --и там этому --жыдку отдали премию Оскар --за роль Ю.Соломина --Арсентьев......Вот так эти сионисты -скоты расправились с Русским Актером...А Ю.Соломин -до сих пор Геррой и жыв здоровс..В 1976 гаду В.Высоцкий получает визу во Францыю--с своей даме..прибыв во Францыю В.Высоцкий там встечает Шабтая Калмановича--в посольстве США -Франции получают визу для В.Высоцкого и летят в Турне по США песни -пляски--валюта сыпецца миллионами..Вот так Ю.Андропов-решал вапросы с ЦРУ и МИ-6..Такжэ в 1980 гаду кагда вся страна СССР --отрабатывала очередную Дурь Ю.Андропова\и всего Кагала/ в Афгане--война шла полным Ходом..призывали фсех на вайну..в это время еврей Андрон Михалков--выезжает на ПМЖ в США...Там ему пригоьтовили жэну и работу в Халливуде--местные таварищи Ю.Андропова--фсе решили по США--ЦРУ как старые друзья ..уважило просьбу своего Агента ..Шабтай Калманович на связи--Израиль закусил Удила как так мы ничего не знаем Ш.Калманович загремел в тьюрьму в Израиле цру молча курит в стороне..Связи -бизьнес ничего Личного ..а Вопрошаете о Нашем Геррое..
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(без названия)
sd написал 26.01.2018 07:24
PS
... забавно, что вся текущая и вчерашняя ***** верит, что к ним в дом никогда не придут с намерением вырезать их семьи. Ведь в любом стаде электората, есть особи имеющие здоровую гражданскую позицию.
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(без названия)
sd написал 26.01.2018 07:11
Ну да, коммунисты видимо не могут простить Высоцкому сам факт его жизни, скрипя аналитическим механизмом, полагая, что именно Он помешал им победить народы Российской империи. Ну таки народ все-же, через побежден, но уже иудейским фашизмом (Хабад - национал-фашистская секта иудаизма, запрещенная в Израиле).
Не случайно вот эти размышления от очередной мрази появились на данном сайте, .... ну не может внучок красного психопата не обосраться мозгом.
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Корчагина Павку
Безбашенко написал 26.01.2018 07:02
Играл Лановой. Смотрел давно его интервью по телеку, как он от украинского говора освобождался, чтобы играть эту роль. видать и от совести, и стыда в это время освободился. Еще и от ума.
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Re: Плагиатора - к ответу!
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед5ДальССкий написал 26.01.2018 07:01
Да бросьте вы!
Кто он, это уже всем понятно.
Хохол!
И это многое обЪясняет:
жадность, тупость, обман, продажность, лицемерие и стукачество =
лишь немногое из того, что он представляет своей личиной.
.
РуССкая Народная Пословица гласит:
- Жадность хохла = беЗмерна!Тупость хохла = беЗпредельна!
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(без названия)
стоик1111 написал 26.01.2018 06:59
Солженицин показал Людям, как сионисты организовали геноцид славян и стал врагом Сионизма?
Придурок Высоцкий пел о том, как Ему плохо в этой жизни и поощрялся сионистом-преступником Андроповым?
.
Сортирный Карлик тоже поощряется Сионизмом, с радостью сделал русских пушечным мясом в Сирии?
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(без названия)
Александр Загонов* написал 26.01.2018 06:22
Высоцкий был тот еще жлоб и без копейки ничего не делал. А то, что "обложили меня, обложили" - так это просто имидж себе такой создал, на котором и делал свою копеечку. Это хорошо было известно в КГБ, и был бы он диссидентом, его бы быстро затерли. Так что пошел бы - за деньги помоями социалистическую Родину поливать
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"Крестные отцы" в Думе
Юранд из Спыхова написал 26.01.2018 06:17
Сегодня "черная кошка" чинно-благородно сидит в Думе. Она наживается на грабеже народа и имеет от него депутат. неприкосновенность
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Re:
Юранд из Спыхова написал 26.01.2018 06:14
Современным Жегловым, который разоблачал коррупцию в высших эшелонах власти, был Илюхин. А до него генерал Рохлин. Оба убиты
Так что борьба с коррупцией у нас только в кино
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Re:
Завидонов Нигодим написал 26.01.2018 05:19
Да он бы то пошел наверняка, да только ненадолго, до первой пьянки или укола.
А режиму нужны устойчивые люди, которых в нужный момент по грязным хазам не надо отыскивать и отпаивать.
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(без названия)
фантомас забан написал 26.01.2018 04:44
А я думаю, что Высоцкий бы пошел к Путину. Вся эта гопота выросла на его песнях, значит он их. Ну, и как всякий артист: поближе к власти - тем слаще сласти
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Re: Re: Re: Завидонов Нигодим
Завидонов Нигодим написал 26.01.2018 04:32
Ничего он не очень серая личность, а мелкий майор с ГолуБянки. Майор с ГолуБянки это по статусу - бледная моль обыкновенная, комодная.
Невзоров конечно удивил, що встал против режима, такой коллаборационизм от него не ожидался.
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как воспринимаем
макробий4-5 написал 26.01.2018 04:25
80 Высоцкому и 100 революции.
Какие разные даты.
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Re: Re: Завидонов Нигодим
Ночной гвоздь написал 26.01.2018 03:16
Путин очень серая личность и на фоне Высоцкого вообще выглядел бы всегда очень бледно. На прошлые выборы он пригласил в команду журн.Невзорова. Тот покрутился в этом гадюшнике и стал ярым антипутинцем
О как!
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