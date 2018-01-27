Отчего мы вымираем?

У вас не возникает ощущения, что вас, возможно, обманывают, хотя по телевизору вроде все прекрасно?! Хотелось с вами поразмышлять на эту тему. Итак, начнем. Нас постоянно и регулярно, убеждают «все прекрасно, наша страна Россия успешно развивается, у нас отличное будущее, что вот вы еще немного поработаете, потерпите и будете богатыми, успешными и с перспективами на будущее». И вы беретесь за работу, и, через некоторое время, начинаете понимать, что даже работая в поте лица на двух и более работах, особого богатства и ощущения счастья от жизни не получаете. Однако, если вы убедили себя, что у вас «все абсолютно прекрасно» можете дальше не читать, вероятно, вы относитесь к тем трем процентам населения России, которые как «сыр в масле катаются» и им до проблем остального населения «как до Китая раком», при этом ваша зарплата от 2 млн. руб. в день !

Так почему в современной России основная масса народа при нынешней системе управления не может быть успешной, богатой и уверенной «в завтрашнем дне»?

Давайте попытаемся идти от сущности человека, ведь общеизвестно, что люди бывают эгоистами и альтруистами. Эгоист получает удовольствие от того что делает все исключительно ради себя и для себя, а альтруисту нравится сделать приятное отдавая и даря кому-то что либо(вспомните, как в советские времена «человек человеку друг товарищ и брат»,воспитывалось и прививалось это самой верховной властью, и было основой развития страны, по принципу «все во имя человека, все для блага человека» ).

Вот уже 27 лет Россия идет по пути капитализма, где основной является идея личного блага, личного обогащения и потребления, воспитывается эгоистичная личность . Нынешняя верховная власть России активно поддерживает эти идеи. Плохо или хорошо это? Пожалуй, «Все хорошо в меру». А с «мерой» у нынешних управляющих Россией проблемы. Сравните свои доходы(12-30 тыс. руб . в месяц), с доходами, например, управленцев государственных компаний в 2016 году, господина И.Сечина (госкомпания «Роснефть») доход составил около 64 000 000 руб. в месяц (по Форбс), доход министра по делам Северного Кавказа 48 500 000 руб. в месяц или ,еще пример, помощник нашего президента Д.Песков доход на его семью больше 11 000 000 руб. в месяц, при этом официальный доход В.В. Путина всего 738 000 руб. в месяц (газета «АиФ от 19-25 апреля 2017года). Вы поверите, что ваш начальник получает зарплату в 15 раз меньше чем вы!

За годы Советской власти у народов СССР были воспитаны доброта, терпеливость, самопожертвование, доверие средствам массовой информации и этими качествами активно пользуются наши, строго ориентированные на Запад, верховные управленцы и их друзья олигархи, которые пойдут на любой обман ради своего блага, ради того, чтобы получить «теплое место» в старости, и это «теплое место» будет не в России, так как здесь эти господа лишь зарабатывают деньги за счет россиян. Так как обманывают россиян? В масштабах страны россияне поставлены в условия «экономического рабства» ради блага и в угоду западных «партнеров» наших представителей верховной власти. Возьмем кредитно-финансовую политику наших российских президента и правительства. Кому в Российской Федерации подчиняется Центральный банк Российской Федерации (далее ЦБ РФ)? Оказывается, НИКОМУ В РОССИИ НЕ ПОДЧИНЯЕТСЯ «наш» ЦБ РФ, он лишь ПОДОТЧЕТЕН Госдуме, согласно Закона о ЦБ РФ, принятого Госдумой в середине 90-х годов под руководством кураторов из США .

И когда задаешь этот вопрос мало-мальски осведомленному страховщику, тот с уверенностью тебе отвечает, что «наш» ЦБ РФ выполняет рекомендации ФРС США, как частный банк. Кстати, только 50 процентов прибыли ЦБ РФ перечислялось в госбюджет России до мая 2015 года. Вопрос «куда девалась остальная прибыль» «нашего» ЦБ РФ?!

Надеюсь догадаетесь, если «по секрету» сообщу вам, что в Европе цены на товары и услуги растут в среднем на 0,1 процента в год(в России гораздо больше),проценты по потребительскому кредиту в Европе от 2 до 3-х в год( в России официально от 12,9 проц. в год, а фактически от 20-ти и выше ). Рассмотрим, почему такая «честная» процентная разница. Посмотрим кредитные ставки Европейского ЦБ(0,00 процентов в год) и ЦБ РФ (сейчас около 8 процентов в год), чувствуете разницу, ведь вам россияне на эти проценты надо поработать. Учитывая, что с нашими сетевыми магазинами(Эльдорадо, Мвидео и т.д.) работают иностранные банки (Париба, Сетелем и т.д.), представьте какие прибыли получают западники работая в России, если их кредитует Европейский ЦБ под 0,00 процентов. А кто поддерживает эту систему в России догадаетесь? Да, это российские президент и правительство.

Еще один пример обмана россиян, если помните, когда завязали войну в Донбасе на Украине, курс доллара и евро начал резко расти, и вам внушали по телевизору: «Вам это выгодно россияне, ваша экономика растет!». Курс доллара вырос с 30 руб. почти до 100 руб., курс евро рос также. Сейчас курс доллара почти в два раза превышает тот довоенный. Для непонятливых переведу на русский, что вам внушают: «то что раньше вы , россияне, брали по 30 руб., теперь берете по 60 руб. И ВАМ ЭТО ХОРОШО!!!», самое поразительное , что многие искренне верят в эту ложь. Ведь для предприятий оборудование и запчасти в России сплошь импортное, и закупать его приходится за валюту, представьте, сколько вы переплатили за время, когда ЦБ РФ повысил курсы валют. Проценты по кредитам выросли с 15 до 50,так вам забыли сказать ,что работать на эти проценты вам придется в два с лишним раза больше, вот только вашу зарплату «забыли» увеличить в два раза. И в этом смысле большинство россиян являются просто доверчивыми простаками, у которых высосали последние сбережения. Самое интересное, что при этом многие еще продолжают верить сказкам о светлом будущем под руководством нынешней власти, которая умело манипулирует сознанием электората. Из свежего, вброс информации о росте цены на бензин в 50 руб. за литр в 2018 году, народ возмущен, умный поймет цена вырастет до 45 руб., а простак будет РАДОВАТЬСЯ «Слава Богу не 50!», чему радоваться то, вас просто развели и хитро навязали невыгодные для вас условия. Цены и тарифы автоматически вырастут, в ваших организациях проведут оптимизацию персонала, тем кто останется поднимут зарплату, а остальных вышвырнут на улицу и «выживайте как хотите», и при этом по телевизору будут рапортовать о «значительном повышении» зарплат.

Вы обратили внимание, сколько знакомых вокруг вас умерло в 2017 году? В моей деревне в сорок домов, две трети из которых одноэтажные на одну–-две семьи, умерло 12 мужчин и три женщины в возрасте 28,32,33,42,44 и так до 75 лет. А за три недели 2018 еще четыре человека «ушли» из жизни! Во время Великой отечественной войны меньше погибало! Репрессии И. В. Сталина, в сравнении с методами уничтожения населения России нынешних реформаторов, просто детский лепет. Народ России брошен на произвол судьбы, но при этом по средствам массовой информации народу внушают о заботе о нем.

Основа безопасности, стабильности, богатства, независимости и силы любой страны сильная экономика, которая выражается в способности производить все необходимое независимо от внешних стран. Примером может служить СССР, который в течение 70-ти лет НЕЗАВИСИМО развивался до момента предательства со стороны М.С.Горбачева.

Развал СССР, потеря независимости и экономическая оккупация России западными корпорациями, которая продолжается и сейчас, и все более хитрыми и изощренными методами по принципу «российские рабы работают на предприятии в России, а хозяева предприятий и прибыль живут за рубежом». Как это реализуется, сначала госпредприятие преобразуется в акционерное общество с акциями. Затем создаются условия для скупки этих акций западными хозяевами, волевым решением Центральный Банк РФ повышает курс доллара и евро, в результате акции российских предприятий кратно и в один момент падают в цене для западных предпринимателей и скупаются ими. Россияне работающие на этих предприятиях становятся экономическими рабами, прибыль предприятий уходит на запад, в России остаются только налоги. Далее на территории России начинают строиться иностранные предприятия под западной юрисдикцией, которые арендуют землю в России на срок 49 лет. Практически все законы принимаемые ГосДумой, принимаются в угоду западных корпораций, народ России средствами массовой информации обрабатывается в угоду западникам по принципу «у вас все хорошо, вам россияне хорошо, вы сильны и независимы, у вас сильный президент и он вас так любит», а ведь это обман. Остатки российских предприятий разваливаются и продаются западникам.

Идет процесс постепенного заселения территории России иностранцами, причем оплата их труда более высокая, чем у россиян, пример, футболисты и баскетболисты и т.д., скоро в этой сфере россияне будут номинально, а ведь деньги идут из бюджета России. Вы, россияне, не развиваетесь, иностранцы, заметьте за ваш же счет, получают возможность успешно и комфортно жить на вашей территории. От дискомфорта и депрессии вы, россияне, умираете. Ваша территория постепенно и планомерно занимается западными «партнерами» при руководстве российским «сильным и независимым» президентом. Думаете это сказка? Откройте глаза и посмотрите внимательно вокруг. Вас продают наши верхи в угоду своей безбедной жизни на Западе, из за боязни не быть принятыми западными покровителями, вы для них лишь расходный материал для достижения своего личного блага.