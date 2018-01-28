Это не моя страна. Верните мне мою Родину!

А недавно пришлось остановиться, оглянуться вокруг и попытаться пристальнее рассмотреть всё то, от чего я раньше старался держаться в стороне, и на что раньше у меня просто не было времени. И что же я увидел? А увидел я вот что:

- я обнаружил, что мне совершенно недоступно качественное медицинское обслуживание, сколько бы я не зарабатывал, потому что начиная со ступеней любой поликлиники или медицинского центра несёт непрофессионализмом и желанием срубить деньги, а государственная политика в области медицины, мягко говоря – преступная бездарность и фуфло;

- я обнаружил, что мои дети не смогут получить качественного образования, потому что в детских садах работают непонятные субстанции, которых не то чтобы к детям – я бы их даже к метле не подпускал, а в школе такая учебная программа и такое стяжательство, что там и речи быть не может о каком-то образовательном процессе, в лучшем случае, если повезёт – безопасное времяпрепровождение;

- я обнаружил, что всеми природными ресурсами моей Родины владеют какие-то невнятные личности противной наружности, глядя на которых даже с расстояния 5 миллиардов километров становится понятно, что на них пробу ставить некуда.

Этот список можно продолжать бесконечно, к сожалению.

В связи с выше написанным хочу сказать: слушайте, а мне этого ничего не нужно, я ни с кем ни о чём подобном не договаривался. Это всё не моё, я вижу свою жизнь и жизнь своей семьи совершенно иначе, это не моя страна.

Где моя Родина? Кто и когда её украл? Где награбленное? Кто и какого хрена меня так круто обманул?

Верните мне профессиональных врачей, учителей с высшим образованием и с достойными зарплатами. Верните мне качественное, настоящее образование. Верните мне свежие булочки и хлеб, пахнущие хлебом, а не баблом. Верните мне качественные продукты и наше родное крестьянство и село. Верните мне мою нефть, лес, уголь и минералы. Верните мне фундаментальную науку. Верните мне настоящую Красную армию с духом мужества, советской самоотверженностью. Верните мне спорт высших достижений со спортивной идеологией, а не за монеты.

Заберите себе свои демократии, недонанотехнологии, золотые сортиры, свои лживые организации под названием налоговая, полиция.

Верните мне мою Родину!