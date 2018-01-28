Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Это не моя страна. Верните мне мою Родину!

Опубликовано 28.01.2018 автором Аскар Айсин в разделе комментариев 8

ссср собственность
Это не моя страна. Верните мне мою Родину!

А недавно пришлось остановиться, оглянуться вокруг и попытаться пристальнее рассмотреть всё то, от чего я раньше старался держаться в стороне, и на что раньше у меня просто не было времени. И что же я увидел? А увидел я вот что:

- я обнаружил, что мне совершенно недоступно качественное медицинское обслуживание, сколько бы я не зарабатывал, потому что начиная со ступеней любой поликлиники или медицинского центра несёт непрофессионализмом и желанием срубить деньги, а государственная политика в области медицины, мягко говоря – преступная бездарность и фуфло;

- я обнаружил, что мои дети не смогут получить качественного образования, потому что в детских садах работают непонятные субстанции, которых не то чтобы к детям – я бы их даже к метле не подпускал, а в школе такая учебная программа и такое стяжательство, что там и речи быть не может о каком-то образовательном процессе, в лучшем случае, если повезёт – безопасное времяпрепровождение;

- я обнаружил, что всеми природными ресурсами моей Родины владеют какие-то невнятные личности противной наружности, глядя на которых даже с расстояния 5 миллиардов километров становится понятно, что на них пробу ставить некуда.

Этот список можно продолжать бесконечно, к сожалению.

В связи с выше написанным хочу сказать: слушайте, а мне этого ничего не нужно, я ни с кем ни о чём подобном не договаривался. Это всё не моё, я вижу свою жизнь и жизнь своей семьи совершенно иначе, это не моя страна.

Где моя Родина? Кто и когда её украл? Где награбленное? Кто и какого хрена меня так круто обманул?

Верните мне профессиональных врачей, учителей с высшим образованием и с достойными зарплатами. Верните мне качественное, настоящее образование. Верните мне свежие булочки и хлеб, пахнущие хлебом, а не баблом. Верните мне качественные продукты и наше родное крестьянство и село. Верните мне мою нефть, лес, уголь и минералы. Верните мне фундаментальную науку. Верните мне настоящую Красную армию с духом мужества, советской самоотверженностью. Верните мне спорт высших достижений со спортивной идеологией, а не за монеты.

Заберите себе свои демократии, недонанотехнологии, золотые сортиры, свои лживые организации под названием налоговая, полиция. 

Верните мне мою Родину!



Рейтинг:   4.62,  Голосов: 16
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 8
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Эдлждлждьджь написал 28.01.2018 08:34
Плач Нацменавны.
Милай, хочеш в Рим - стань Римлянином.
Ага - Нацистом, а не галлом, готом, герулом, вандалом и т.п.маленьким, но гордым и свободолюбивым варваром.
Т.е. - Русским.
Еще раз для особо самобытных - РУССКИМ, а не советским-тире-социалистическим.
Ибо.
Нацизм, как перманентный процесс этногенеза, - не эритроциты, а нейроны.
...а рожденный ползать - ну, ты сам понимаешь...
Ответить
(без названия)
неизвестный написал 28.01.2018 08:27
Забирать надо только их методами и способами. Пленных не брать. Заразу надо выводить под корень и выжигать .
Только так и никаких соплей. Трусов и паникеров,пособников и предателей расстреливать. Ни шагу назад.
Ответить
(без названия)
Маргарита написал 28.01.2018 07:49
Не поздновато "обнаружил"? ))
Ответить
Верните мне мою Родину!
Александр ДВ написал 28.01.2018 06:12
Неужели не ясно, что если никто ни с кем не договаривался, то возврат - сами и только сами
Ответить
Анекдоты
про Путина написал 28.01.2018 05:24
В каждом государстве - своя мафия, но только в России у мафии - свое государство.
.
Что скажет мафия после президентских выборов в России?
- Наш шнырь всех переиграл.
.
У армянского радио спрашивают:
- "Почему Путин стал похож на Фантомаса?"
- "Потому что он хочет стать боссом мировой мафии."
.
"Его, повесят на рее (может, ногами вверх - не знаю), но меня повесят, видимо, перед ним, потому что скажут:
- Привел его ты.
От этого я никогда не отмажусь."
Б. Березовский
Ответить
Крик
Моисей написал 28.01.2018 02:58
Души наивной. Библейский сюжет Глас вопиющего в пустыне с 5 млрд.км бледнеет по сравнению с этим опусом. Вы где до сих пор обитали, почтенный. Летаргический сон обуял.. А мы, представляешь, лет эдак 25 живем.
Ответить
Matthewvem
Matthewvem написал 28.01.2018 02:51
cool website [url=https://fullzdumps.cc/]buy fullz[/url]
Ответить
Можно только посочувствовать
gelo написал 28.01.2018 02:34
Что толку стенать? Никто тебе ничего не вернет. Это ты должен понемногу, как можешь, ЗАБИРАТЬ "свое". А не заберешь, так просто вымрешь или приспособишься.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • На сколько хватит ваших сбережений, если настанет "черный день"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Грудинин расколол левый актив
Грудинин расколол левый актив
28.01.2018
Потапенко vs Грудинин: а кроме лозунгов-то что?
Потапенко vs Грудинин: а кроме лозунгов-то что?
28.01.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Грудинин расколол левый актив (4)
Подчиненные сажают невиновных, начальство - крышует воров в законе (5)
Украина создает в Крыму все новые и новые структуры (6)
Турки гордо рапортовали об "уничтожении" четырёх сотен курдов в Сирии (1)
Аваков уже комплектует отряды полицаев для патрулирования Крыма (4)
На Тверскую и на площадь Пролетарской Диктатуры, пока она так зовётся, зовёт Навальный (2)
Очередной теракт в Кабуле унёс жизни более, чем 50 человек, более ста пострадали (0)
Мученика "буковской болезни" Дмитриева антисоветская власть отпустила домой (3)
Традиционная вокзальная эвакуация взбодрила около тысячи москвичей и гостей столицы (2)
Русских будут убивать за то, что они русские? (32)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Западные хищники топчут Россию.
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Россия, которую мы потеряли...
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Чому ж ты, блядь, не любишь Украину!
Дарья Митина Дарья Митина: Oднoклетoчнoе
Дарья Митина Дарья Митина: Фейсбук сегoдня афигенские картинки принoсит
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss