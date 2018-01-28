Это не моя страна. Верните мне мою Родину!

А недавно пришлось остановиться, оглянуться вокруг и попытаться пристальнее рассмотреть всё то, от чего я раньше старался держаться в стороне, и на что раньше у меня просто не было времени. И что же я увидел? А увидел я вот что:
- я обнаружил, что мне совершенно недоступно качественное медицинское обслуживание, сколько бы я не зарабатывал, потому что начиная со ступеней любой поликлиники или медицинского центра несёт непрофессионализмом и желанием срубить деньги, а государственная политика в области медицины, мягко говоря – преступная бездарность и фуфло;
- я обнаружил, что мои дети не смогут получить качественного образования, потому что в детских садах работают непонятные субстанции, которых не то чтобы к детям – я бы их даже к метле не подпускал, а в школе такая учебная программа и такое стяжательство, что там и речи быть не может о каком-то образовательном процессе, в лучшем случае, если повезёт – безопасное времяпрепровождение;
- я обнаружил, что всеми природными ресурсами моей Родины владеют какие-то невнятные личности противной наружности, глядя на которых даже с расстояния 5 миллиардов километров становится понятно, что на них пробу ставить некуда.
Этот список можно продолжать бесконечно, к сожалению.
В связи с выше написанным хочу сказать: слушайте, а мне этого ничего не нужно, я ни с кем ни о чём подобном не договаривался. Это всё не моё, я вижу свою жизнь и жизнь своей семьи совершенно иначе, это не моя страна.
Где моя Родина? Кто и когда её украл? Где награбленное? Кто и какого хрена меня так круто обманул?
Верните мне профессиональных врачей, учителей с высшим образованием и с достойными зарплатами. Верните мне качественное, настоящее образование. Верните мне свежие булочки и хлеб, пахнущие хлебом, а не баблом. Верните мне качественные продукты и наше родное крестьянство и село. Верните мне мою нефть, лес, уголь и минералы. Верните мне фундаментальную науку. Верните мне настоящую Красную армию с духом мужества, советской самоотверженностью. Верните мне спорт высших достижений со спортивной идеологией, а не за монеты.
Заберите себе свои демократии, недонанотехнологии, золотые сортиры, свои лживые организации под названием налоговая, полиция.
Верните мне мою Родину!
Эдлждлждьджь написал 28.01.2018 08:34
Милай, хочеш в Рим - стань Римлянином.
Ага - Нацистом, а не галлом, готом, герулом, вандалом и т.п.маленьким, но гордым и свободолюбивым варваром.
Т.е. - Русским.
Еще раз для особо самобытных - РУССКИМ, а не советским-тире-социалистическим.
Ибо.
Нацизм, как перманентный процесс этногенеза, - не эритроциты, а нейроны.
...а рожденный ползать - ну, ты сам понимаешь...
неизвестный написал 28.01.2018 08:27
Только так и никаких соплей. Трусов и паникеров,пособников и предателей расстреливать. Ни шагу назад.
Маргарита написал 28.01.2018 07:49
Александр ДВ написал 28.01.2018 06:12
про Путина написал 28.01.2018 05:24
.
Что скажет мафия после президентских выборов в России?
- Наш шнырь всех переиграл.
.
У армянского радио спрашивают:
- "Почему Путин стал похож на Фантомаса?"
- "Потому что он хочет стать боссом мировой мафии."
.
"Его, повесят на рее (может, ногами вверх - не знаю), но меня повесят, видимо, перед ним, потому что скажут:
- Привел его ты.
От этого я никогда не отмажусь."
Б. Березовский
Моисей написал 28.01.2018 02:58
Matthewvem написал 28.01.2018 02:51
gelo написал 28.01.2018 02:34