Деградация побеждает

Много шуму вызвало появление нового кандидата на пост президента России П.Грудинина. Его трудовая биография заслуживает тщательного расследования хотя бы на документальный фильм. Не каждому капиталисту удаётся так ловко скрывать свои деяния. Съезд народно - патриотических сил выдвинул Ю.Болдырева в качестве кандидата баллотироваться в президенты. Однако по просьбе Г.Зюганова переизбрали П.Грудинина. Нам же ни коммунисты, ни представители народно - патриотических сил не объясняют почему так произошло. Вообще никто не имеет связи с народом, который является главным избирателем в любой избирательной компании. Поэтому нам самим приходится додумывать. На память приходит эпопея с убитым Вороненковым, человеком очень даже богатым на ниве мошенничества. Как он попал в КПРФ мы тоже не знаем. Вывод один. Его богатство. Он мог профинансировать какие - то мероприятия коммунистов. Думаю, что поэтому и не прошёл Ю.Болдырев. Он не имеет таких средств как П.Грудинин. И ведь это на самом деле. Пролистав интернет о биографии Павла Николаевича волос встаёт дыбом. Невозможно поверить, что творится у Грудинина за внешним благополучием. В первый день, когда его представил лидер КПРФ подумалось, что на Россию с таким чиновничьим аппаратом Грудинин не совладает. Подумаешь у него в совхозе трудится около 700 человек, но это же не 146 миллионов разбросанных на огромной территории и президент редко когда знает чем они занимаются. И тут журналистское сообщество ковырнуло Павла Николаевича с его образования и до сегодняшних дней. Описывать всё по годам нет смысла. Многое есть в интернете, хотя некоторые знаковые факты уже исчезли. Куда девались номера двух уголовных дел, хотелось ознакомится поконкретнее. Какие развлекательные объекты и магазины построены на совхозной земле, и кто ими владеет. Очень много тёмных пятен. Была информация, что этими делами заинтересовалась прокуратура. И вдруг в партийной прессе появляется небольшая статья Геннадия Андреевича "Правду запрещают те, кто её страшится". Цитата. "Наша партия и её союзники решительно осудили эти действия и потребовали соблюдения порядка и законности". И далее в том же духе. А какие действия? Действительно, почему не соблюдается закон? Почему коммунисты не подали в суд на тех журналистов и на другого кандидата в президенты депутата Жириновского. С него началась правда о продаже земли по неизвестно каким ценам. Это он рассказал телезрителям о наличии у Грудинина зарубежных банковских счетов, ценных бумаг. И сумма приличная. Неужели всё это он накопил от зарплаты? С 1995 года Павел Николаевич стаёт полновластным руководителем ЗАО "Совхоз имени Ленина". На то время насчитывалось 526 акционеров имеющих по 15 соток земли. Сейчас акционеров осталось всего 40. А где остальные? Геннадия Андреевича это не интересует? Куда девались 6 290 соток земли, ранее принадлежащие акционерам - жителям совхоза? Кто - то скупил или просто отобрал? Суд должен разобраться и коммунисты должны настоять на расследовании, а не писать обманки. Пресса обидела кандидата выдвинутого именно Зюгановым. Надо восстановить справедливость.

В принципе П.Грудинина винить по российским меркам нельзя. Практически вся промышленность, объекты недвижимости, торговые предприятия даже здания детских садов оказались в руках определённого круга лиц. В том числе и банки, и коммерческие структуры. И никто их не журит, потому что они довольны приобретением и живут не зная куда девать халявные денежки. Никто из них не претендует на Кремль. Правда один не понял политику бандитски - воровского капитализма и попал на десятку. Теперь потихоньку живёт за бугром и тявкает через других лиц. Грудинину надо было подчистить коммерческие дела и смело идти в бой. Политику Кремля он не понял. Теперь поймёт если выйдет из этого мероприятия без потерь. Это говорит о деградации населения и не только нищего. Кто - то не согласится. Приведу пример, который на 100 % подтверждает моё предположение о деградации населения и главное чиновников высшего звена. Сколько процентов получили яблочники на последних выборах в думу? - 1,99 %. И сейчас Явлинский выставляет себя кандидатом на выборы президента. Он что совсем? До такого состояния можно опуститься только дебилу. А ведь он был порядочным учёным. В Союзе получил хорошее и бесплатное образование. И за 28 лет деградировал до такого состояния, что потерял ориентиры. И ведь принимает участие на телевидении. Гляжу и мне стыдно за него, а ему всё по барабану, ни стыда, ни совести. И ведь таким самомнением обладают 99 процентов политиков, депутатов, чиновников.

Норкин на радио затронул вопрос, должен ли президент действующий участвовать в дебатах. Слушал звонивших и пришёл к выводу, что не должен. 18 лет у руля и его действия известны всем на собственной шкуре. Известны олигархам, чиновникам и нищему народу. Поэтому зачем ему дебатировать и так всё ясно. Сам признал, что в стране 20 миллионов человек живут на доход ниже прожиточного минимума. И нищета растёт при этом карманы олигархов полнятся миллиардами долларов. В Давосе Дворкович говорит, что в стране нет олигархов, есть ответственные чиновники. А куда они подевались? Однако не плохо было бы, чтобы люди увидели своими глазами и услышали его аргументы по улучшению жизни народа и отсутствия олигархов.

В один день на народ свалилось столько информации от поездок действующего президента, что не успеваешь осмысливать. Телеведущие говорят, что это не предвыборная агитация, а служебные поездки. Небольшая комната, несколько служителей мусульманской религии, президент рассказывает им о величии мусульманской унии, о том, что надо развивать исламское богословское образование, оно у нас не такое как на Востоке. Убелённые сединой мусульмане кто что - то чертит на листе бумаги, другой закрыл глаза и думает о вечном, третий вдалеке от действительности. Меня поразило выступление президента. Эти старцы выросли на этой религии, а он якобы христианин рассказывает им о её значении и истинных ценностях. Более тог В.Путин был коммунистом и его с детства воспитали в безбожии. И вдруг вмешивается в святая святых мусульманскую религию. Неужели он знает о ней больше чем сами мусульмане?

Чуть позже другая картина не хуже первой. Что - то на подобии смотровой площадки, но под стеклом. Президент окружён военными с большими погонами рассказывает о новом сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике, который в дымке взлетает. А что те кто его создавал и готовил на испытание об этом не знают? А президент знает. Это что? Под вечер ещё одна новость. Президент встречается со студентами. Много говорит о будущем. "Современные студенты имеют большие преимущества перед студентами прошлого, поскольку всегда могут вовремя исправить допущенные ошибки". Большинство советских студентов ошибки не исправляли, они поступали в такой вуз который хотели. О нынешней перспективе в этот же день рассказывает радио и интернет. Артём- студент Бауманки встречается с другой студенткой Таней. Снимают на двоих квартиру, один не потянет. Жили вместе или нет не имеет значения. От сильной любви к ней убивает её. Убивает не сразу. Нет навыка. Душит, режет потом ещё не остывшую насилует несколько раз. Садится и пишет предсмертное письмо. Что меня поразило в этом послании. Хорошо отзывается о родителях. Принимает наркотики, но пока ещё может обходится без них. То есть мозг работает нормально и всё равно делает преступление. Можно сказать осознанно. Вот перспектива о которой намекал президент. В заключении послания написано примерно так: "Жизнь сложна, нет радости. Приходишь к родственникам и притворяешься, чтобы не задавали "глупых" вопросов".Сегодня студен получает диплом и оказывается на улице один на один. Может я утрирую? Детки чиновников учатся за бугром и большинство там и остаётся, некоторые возвращаются где их уже ждёт должность в замах банков или руководителей госкомпаний. Нищий должен сам искать работу. Капиталист не принимает новичка, ему нужны опытные сотрудники. Где выход? Только в смене системы. Специалистов надо готовить на плановой основе. Студен поступая должен знать своё будущее, как в Союзе. Окончил институт тебе деканат вручает направление на работу. И ни каких проблем. Хорошо работаешь и получаешь приличное жильё. Так было и это я испытал на себе. А вот сейчас доживаю в нищете. Что имел ввиду президент на счёт исправления ошибок? Пять лет отучился и не мог найти работу или она не востребована. Что делать? Снова идти в институт? Дорого и так можно состариться. Один выход прозябать на рынке или мести дворы. Говорят в Москве своих не принимают на такую работу. Есть желающие по дешевле. Вот это и есть перспектива.

Действительно в России стало страшно жить. Ложь и недосказанность на каждом шагу. Норкину и его участникам в воскресенье пришлось отвечать на звонки слушателей. Он сказал, что президент не отвечает за экономический блок. Вот она деградация достигла высших пределов. По Конституции РФ президент отвечает за внешнюю политику, а внутреннюю контролирует и назначает премьера и по согласованию с Советом Федерации руководителя ЦБ. Так всё идёт именно от президента, это в США Конгресс держит на коротком поводке президента а у нас всё наоборот. Что стоит сменить правительство? Один росчерк пера. Но нам не известно по каким критерием президент держит Медведева на правительстве, которое кроме своих личных интересов ничего не делает. Кто - то возмутится. А чем занимался главный экономист страны? Путин и Медведев не знали? Не успел Крым перевести под юрисдикцию России, а Улюкаев уже заимел там недвижимость. А как к нему в сейф и в квартиру попали тысячи долларов и золотые монеты по три килограмма? С неба упали. Их надо найти, душить потихоньку коммерсанта, предпринимателя. Процесс этот долгий, но надёжный. Кто - то осмелится сегодня сказать, что таких в правительстве больше нет? Дурдом он и в Москве дурдом.

Вот на днях Зюганов провёл пленум ЦК КПРФ посвящённый борьбе с коррупцией. Какое отношение Зюганов имеет к борьбе с коррупцией? Он что президент или премьер, а может руководитель Следственного Комитета или Генпрокурор? На этом шабаше он заявил: "Санкциями против России они рассчитывают создать экономические трудности и спровоцировать НОВЫЙ виток разрушительных процессов внутри страны". Новый виток, значит был виток старый. И как мы с ним справились? А никак. Зерна девать некуда, а прилавки завалены импортными продуктами. А сколько молодёжи и взрослых попадают в стационары по причине отравления продуктами? Даже кадеты, которые находятся на государственном обеспечении. Мясо дороже рыбы а сколько было об этом разговору. Даже директор рыбного завода инкогнито проникал на сходку президента с журналистами. Что с того дня изменилось? Страна потеряла траулер с 20 моряками и нет виновных. Сегодня прогноз погоды на два - три дня соответствует почти на 100 %. Неужели нельзя было предугадать похолодание и образование наледи. Для моряков это не новость. Они могла заранее приготовиться или их нельзя было выпускать в море. Хозяина нет, который на почве доллара деградировал до робота. Жадность частника является в большинстве случаев гибелью рабочих.

Современные новости слушаешь с замиранием сердца. В Свердловской области маляр Маркина примерно 45 лет имеет 5 детей работала на зарплату в 15 тысяч. Попробуйте прокормить, одеть, обуть, направить в школу? Слушатели некоторые в сердцах заявляют о том, что государство ведь помогает таким матерям. Адвокат занимающийся этим делом говорит, что да помогает. На каждого несовершеннолетнего государство платит от 100 рублей до тысячи. И вот эта мама отчаявшись собрала группу из пяти человек таких же многодетных и организовала работу риелторов. Продержались 7 лет. Продавали квартиры пьяниц и разложившегося элемента. В результате семьи были обеспечены - обуты, одеты, сыты, но не шиковали. Эта пятёрка получила от 4 до 9 лет колонии. Но никто и никогда не спросил и не ответил тем кто получает по 15 тысяч рублей, а какая зарплата у хозяина этого предприятия и какие дивиденды он получает, как живёт, что имеет? А вот Полонский увёл несколько миллиардов рублей, жил за границей скупал острова и теперь говорят, что попытался стать кандидатом в президенты. Значит он на воле.

Единственный раз О.Голодец сказала правду. "В России обесценен труд". И действительно таких зарплат нет ни в одной развитой стране мира. А мы при этом ещё и великая страна с голой ...

Зюганов говорит о новом витке разрушительных процессов. Значит были старые процессы и по его мнению значит власть и в том числе и Геннадий Андреевич преодолели. Вот поэтому даже порядочные люди многодетные матери сознательно идут на преступления. И поэтому новые санкции власть вместе с Г.Зюгановым будут преодолевать за счёт народа.

Не зря телевидение начинает транслировать фильм "Бандитский Петербург". Никуда Россия не ушла от того периода. Кто - то не согласится. Тогда посмотрите фильм "Розыск". Других доказательств не требуется. Полиция бандитскими приёмами борется с полицией, которая пытается действовать по закону. А что вы хотели? Таков бандитски - воровской капитализм.

Полтора месяца и день выборов, что мы имеем? За Навального, который имеет две судимости в 46 регионах страны вышли люди на демонстрации. Других кандидатов нет, кроме действующего президента.