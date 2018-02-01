Что такое русский патриот

Автор этих строк уже отложил тему выборов, как вдруг был обвинен в работе… на Навального! Это совсем смешно. Автор и не скрывает свою антигрудининскую позицию, но в подобном случае говорят: в Киеве дядька – в огороде бузина.

С одной стороны, автор действительно не уверен в поголовном сумасшествии даже в стане неваляшек, а что уж говорить о некоторой части индустриального капитала. Никак не верится, к примеру, что любой способный студент или тот же Боглаев не понимают перспективу хотя бы российской буржуазной социал-демократии. И даже в стане так называемых силовиков существуют вполне вменяемые люди в этом смысле, и о чем подробнее ниже.

Но, с другой стороны, надо отсеять зерна от плевел. Надо разобраться, что такое патриот в наше время и в нашей стране – и разобраться именно для объединения против врагов отчизны.

***

Первое «патриотическое ополчение» а-ля Грудинин исчезнет на следующий день после выборов. По простейшей причине: победить ему не дадут в рамках этой системы (так называемой президентской республики) – а другую сам кандидат не предлагает. Фактический результат – ноль.

Еще раз: если сторонник такого «ополчения» уверен, что Грудинин имеет шанс победить – можно дальше не читать. Автор этих строк такой-сякой, и лучше своими делами заниматься. Но если шанса нет даже в статистической погрешности – тогда весь сыр-бор, надо полагать, в том, чтобы «послать сигнал». Но тогда и разберемся перво-наперво, что такое НАСТОЯЩИЙ СИГНАЛ, а не его профанация.

Даже примитивный сруб невозможно сделать, если нет топора. То бишь, самая благая цель без метода бессмысленна. Поэтому, что бы ни городили в своих программах хоть КПРФ, хоть НПСР – без государственной структуры, способной это сделать, все коту под хвост. Но тогда и получается полнейший абсурд, который кое-кому не виден, как за деревьями лес! Пока существует власть сырьевиков в виде путинского президентского царизма – зачем выполнять то, что невыгодно?!.. Кому какое дело до подобных «сигналов»?!.. Риторический вопрос.

Но, возможно, некоторым «оппозиционерам» опять торкнула в голову наркота про «хорошего царя и плохих бояр». Но тогда чем таковые отличаются от придурковатого Федорова с его НОДом?!.. Да ничем. В частности, нет никакой сверхмогущественной «кремлевской башни», способной победить сырьевую олигархию! Эта такая же бредятина, как русский царь, проводящий отдельную от феодального класса политику. Даже мизерные попытки такого заканчивались или шарфиком на горло, или табакеркой по голове.

Потому что вся СИСТЕМА органически выстроена под сырьевой олигархат. От депутатского корпуса до правительства. От судов и прокуратуры до верхов МВД. Да боже ж ты мой – открывайте обыкновенный учебник по бюджетной системе хотя бы общеизвестного Поляка, и в рисунке «Иерархия бюджетного процесса» без квадратика «Инвестиционные программы естественных монополий» типа Газпрома; а также без квадратика «Основные направления налоговой политики», где всем крутит Роснефть; и уж тем более без квадратика «Основные направления кредитно-денежной политики» с ЦБ Набиуллиной – и изображать фактически нечего! И если нынешний царь проснется однажды утром и захочет по примеру Павла первого изменить что-либо в корне – ну, табакеркой по темечку уже не эстетично, а вот внезапный насморк с ураганным отеком легких или что-то подобное случится непременно. Да и к чему все это – когда бывшая гимнастка ждет после ужина с вином из итальянской усадьбы премьер-министра?!.. Какие, нах…н, изменения?!..

Ну и какой «сигнал» возможен в таких обстоятельствах?!.. Что людей смешить?!.. В самом лучшем случае этот «сигнал» будет идти, как до Альфы Центавра или туманности Андромеды. Тогда в итоге получается, наоборот: лишь повышение явки для новой коронации и опять-таки для власти сырьевой олигархии.

Итого, дурдом полнейший. Ни победы – ни сигнала – ни другой системы. Даже хуже того: фактическая помощь в новой коронации, когда напрямую голосовать как бы не комильфо; а вот посредством Грудинина «вполне пристойно». Оппозиция, мать иху. На следующий день после выборов оная будет выброшена в утиль.

***

Но не все так плохо, если действовать с умом. Разумеется, пока победить невозможно. Но послать РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ – вполне! И это можно сделать двумя методами. Первый путем агитации самого Грудинина уже фактически невозможен; а вот второй путем бойкота можно использовать на полную катушку.

Если гора не идет к Магомеду – Магомед идет к горе. Если невозможно нажать на сырьевиков в рамках нынешней президентской системы – долой саму систему с заменой ее на другую. По крайней мере пригрозить этим, и весомо – вот это и будет настоящим сигналом.

В частности, власть немецкого канцлера ничем ни слабее власти Путина. Если убрать вопрос о вермахте; кстати, к разгрому которого Путин и его режим не причастны никаким боком, как бы ни дефилировали по Красной площади девятого мая – то во всем остальном немецкий канцлер и более силен, и более влиятелен, и более демократичен. И это никакое не пресмыкательство перед западом и прочая чушь подобного толка, а объективная реальность.

К примеру, даже нынешние разборки Меркель с социал-демократами показывают гигантскую сбалансированность немецкого общества. Правительство формируется, а страна кует большие деньги, не отходя от кассы. Все это называется в целом и общем вершиной буржуазной социал-демократии в виде парламентской республики.

Потому что, во-первых, один ум хорошо, а два лучше. То есть, окончательное решение принимается большинством депутатов, а не прихотями царя-батюшки и его ближайшей клики. Или можно сказать еще лучше – такое большинство формируется и действует без мощнейшего давления с этой стороны. Следовательно, лучше учитывается классовый, социальный, региональный и прочий состав общества и его интересы. Во-вторых, переизбрать депутата легче, чем президента. К примеру, отозвать президента в середине срока фактически невозможно – а депутата вполне. Никто не говорит, что легко, но по сравнению с президентом и речи нет. А это опять-таки давление со стороны общества и шажок к реальной демократии. В-третьих, прекращается нынешняя дебильнейшая вакханалия «президент хороший – премьер плохой». Это просто позорище какое-то. Мол, когда плохо, начинаем косить под идиота и отмазывать президента от социальных последствий им же подписанных законов. Он ничего не видел, не слышал, и вообще щук ловил или на толчке сидел. Тогда как тот же немецкий лидер партии и победившей фракции в парламенте становится одновременно и главой правительства; и хочешь не хочешь, а с него спрос. Это опять-таки заставляет работать, а не щук ловить. Короче, на эту тему можно сделать отдельный материал – но уже сейчас ясно, что если бы в Германии помимо высокого передела были бы и доходы от сырья, равные российским – то «великий и солнцеликий» вместе со своей «президентской вертикалью» превратился бы в пигмея на таком фоне давным-давно.

И вот здесь самое главное. Если бы, во-первых, все вменяемые левые поняли, что от более цивилизованного государственно-монополистического капитала в виде парламентской республики переходить к социализму легче для народа; если бы самая умная молодежь из «неваляшек» поняла бы, что нужна система, а не отдельные личности, и замена Путина на Навального при нынешней власти сырьевиков это замена хрена на редьку, поэтому и нужна парламентская республика; если бы толковые индустриальные промышленники поняли бы, что грудининские «двадцать шагов» можно выкинуть в корзину уже сейчас без слома президентского царизма в целом с заменой опять-таки на реальную буржуазную социал-демократию; и если бы средний состав силовиков понял бы, что бегать им на побегушках бесконечно, и при неизбежном крушении режима им всем открутят голову или посадят на кол, как жандармов после февраля семнадцатого, поэтому уже сейчас надо защищать реальную демократию – то это и было бы настоящим РУССКИМ ПАТРИОТИЗМОМ. Тогда такой союз разгромил бы все госдеповские и «либеральные» структуры, которые, никто не спорит, реально имеются, и висят на шее страны с тяжестью гири.

И коль такой подлинный сигнал с помощью Грудинина уже сделать невозможно – да и никогда не было возможно, если откинуть политическую наивность как некоторых «ответственных» промышленников, так и части левых – то осталось его делать с помощью бойкота. Если власть увидит хороший бойкот с намеком, так сказать, убрать всех их скопом, без мышиной возни с отдельными президентскими личностями – вот это сигнал так сигнал. Уже можно говорить о чем-то более реальном.

***

Поэтому сравнить с Навальным, действительно получающим госдеповские печенюжки – ну, автор давно так не смеялся. Прямо-таки «Бриллиантовая рука», когда Семен Семеныч проснулся в гипсе. А если серьезно, то так называемые индустриальные промышленники, умные студенты и дальновидные силовики уже сейчас, в припрыжку и поддерживая штаны, должны бежать в организации типа ОКП, РКРП, Рабкор Кагарлицкого и так далее в этом духе для предложения помощи в смысле социал-демократии. Но и первые в этом отношении, разумеется, не должны тупить.

Иначе – никак. Победа за левыми будет все равно при нынешнем гигантском кризисе и отечественного, и мирового «либерального» капитализма. И гораздо быстрее, чем некоторым кажется. И если эта победа будет уже без помощи со стороны вышеозначенных – тогда не взыщите. Тогда будет другой разговор. По крайней мере, не выйдет прикрыться иначе понимаемым русским патриотизмом. Понимай не понимай, а левые и так идут на гигантскую уступку в виде социал-демократии, которая является пусть и мягкой, но диктатурой буржуазии. И если уж такую руку не протянуть навстречу именно здесь и сейчас, потому что чуть позже будет поздно, и сами озверевшие в хорошем смысле рабочие не позволят это сделать – не обессудьте в случае чего.