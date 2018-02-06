Женщины Владимира Путина. Невинно осужденные

А вот утвердилось-таки в судейском сообществе мнение, что Владимиру Владимировичу по душе, когда на лесоповал отправляют представительниц прекрасного пола.
И не каких-то, простите, доярок, свинарок или сталеварок. А все больше интеллектуалок приятной наружности. Если у вас высшее образование и вы владеете Интернетом (которым он не владеет) да еще имеете парочку аккаунтов в соцсетях - вам прямая дорога за колючую проволоку.
Только не надо ломиться, устраивать давку, кричать: «Вас тут не стояло!» и записывать номер на запястье. Места хватит всем. Большой брат помнит обо всех.
Просто надо знать и терпеливо ждать: за каждой, кто имеет выход в виртуальную Сеть, обязательно придут реальные пацаны.
Еще 24 апреля 2014 г. на Медиафоруме в Северной столице нацлидер предупредил: «Интернет возник как спецпроект ЦРУ США, так и развивается». Вопрос понятен?
Так что если вы входите в какой-нибудь, прости господи, Твиттер - вы уже тем самым начинаете лить воду на мельницу врага.
С чего же судейское сообщество пришло к единодушному убеждению, что надо как можно больше переодевать в арестантскую робу молоденьких да приятненьких?
Знатоки утверждают: с посадки солисток панк-группы «Pussy Riot» Алехиной, Толоконниковой, Самуцевич (погуглите).
Их 45-секундное дрыгание ногами на солее пустого Храма Христа Спасителя 27 февраля 2012 г. Хамовнический суд столицы счел злостным хулиганством и вломил каждой по два года лагерей (третьей - условно).
Что ж так строго-то, спросите? Потому что они вставили этот видеосюжет в свой панк-молебн «Богородица, Путина прогони» и выложили в Ютуб. Потому что это было накануне президентских выборов. И потому что на них настучали святые отцы из РПЦ, которая у нас давно занимает нишу Идеологического отдела ЦК КПСС.
Занимает, занимает - чего уж там? Это только на бумаге у нас светское государство, которое по Конституции отделило от себя церковь. А на деле любой донос из епархии правоохранители принимают к немедленному исполнению и начинают стряпать против «кощунников» дела.
Скажем, Дмитрий Анатольевич, который к тому времени поменял президентское кресло на премьерское, высказался против неволи солисткам-феминисткам. Но судьи его не послушались, за что и удостоились благодарности главы нашего светского государства.
В свой полувековой юбилей 7 октября 2012 г. он так похвалил по НТВ служителей Фемиды: «На самом деле правильно, что их арестовали, и правильно сделали, что суд у нас такое решение принял. Потому что нельзя подрывать основы морали, нравственности, разрушать страну. Мы с чем останемся тогда?» (https://www.gazeta.ru/politics/news/2012/10/07/n_2560857.shtml)
Вы поняли теперь, кто у нас страну разрушает? Не олигархи, конечно, которые миллиарды вывозят за границу, а всякие плясуньи своими «панк-молебнами».
Как отмечали тогда независимые СМИ, у обеих попрыгуний были маленькие дети. И по закону им полагалась отсрочка исполнения наказания, пока ребятишки подрастут. Но что значит «отсрочка», если «двушечку» одобрил сам президент - крепкий юрст по основной специальности?
И понеслась, говорят, по городам и весям из Верховного суда негласная установка: сажать побольше девиц - хороших и разных.
Курганская воспитательница Евг.Чудновец прослыла в своей округе как правозащитница местного значения. Однажды перепостила в своем аккаунте 3-секундный ролик издевательства над мальчиком в летнем лагере отдыха (карандаш между ягодиц).
И попросила своих местных законников обратить внимание на этот лагерь. Обратили. Но и заодно ей влупили срок «за распространение детской порнографии». Блеск просто!
Весной 2008 г. жительница г. Сочи Окс.Севастиди получила СМС-ку из Грузии от своего случайного знакомого. Он интересовался: стоит ли военная техника на пристанционных путях.
Женщина ответила: «Раньше стояла, сейчас не знаю» и забыла про нее. Грузино-абхазская война, как вы помните, разразилась в августе.
Однако в 2015-м к продавщице нагрянули сотрудники ФСБ и арестовали ее. Из чего она поняла, что ей шьют дело за ту самую СМС-ку 7-летней давности. В результате в марте 2016 г. ей припаяли 7 лет «за госизмену». Не хило, правда?
Когда на большой пресс-конференции 23 декабря того года журналисты рассказали В.Путину об этом самом настоящем правовом «бандитизме» силовиков и спецслужб, он немало удивился. И выразился в том смысле, что если эта военная техника стояла на рельсах и ее видел весь город, какая же это «госизмена»?
Не вмастили, стало быть, сочинские праоохренители гаранту. Думали порадовать его этой посадкой приятной женищны, а он не оценил. А потом и вовсе помиловал своей властью невинно осужденную, не дожидаясь ее прошения.
Хотите еще примеров? Их есть у меня. В 2014 году пресс- секретарем Фонда борьбы с коррупцией стала выпускница журфака МГИМО Кира Ярмыш. По рассказам, ей пообещали скорый арест, «потому что нельзя быть красивой такой».
Пророчество исполнилось в конце нынешнего января после проведения акции ФБК «Забастовка избирателей». Вот как это деятво описал корреспондент германского медиахолдинга «Дойче Велле»:
«Что касается самой Ярмыш, то следствие установило, что она 25 января «с использованием сети интернет разместила ретвит видео, формирующее негативное отношение к одному из зарегистрированных кандидатов на пост президента России». Суд приговорил ее к пяти суткам административного ареста».
Опять ретвит. Вы, конечно, понимаете, что таких идиотских вердиктов судья выносить не вправе. Что это за неведомый кандидат в президенты, за которого заступился Симоновский райсуд?
Если имелся в виду товарищ Путин, то он на тот момент еще не получил регистрацию. И что это за «негативное отношение»?
5 суток, срок, конечно, небольшой, но тут надо четко понимать: пресс-секретаря ФБК посадили за ее профессиональную деятельность. За исполнение ее журналистского долга.
«Прямая линия» Вл.Путина с народом по традиции состоится лишь в апреле. А то бы мы задали ему простейший вопрос: может он посоветует господам Чайке, Бастрыкину, Колокольцеву и Лебедеву не хватать и не сажать молодежь за лайки, посты-репосты, твиты-ретвиты и СМС-ки? Позор ведь!
Хотя бы до тех пор, пока ст. 29 о гарантии свободы мысли и слова еще значится в Конституции.
стоик1111 написал 06.02.2018 11:20
Даже прогнавшей его жене был мерзок?
Радар написал 06.02.2018 09:48
ZK написал 06.02.2018 07:24
Марья Аблигацыя написал 06.02.2018 06:57
Она русская, ислам не принимала и ИГИЛ ее смертницей-шахидкой никак сделать не мог
Но что до этого нашим дуракам из конторы? Сейчас вроде готовятся бумаги на ее помилование, так ведь ни за что поломали девчонке судьбу
Змеелов написал 06.02.2018 06:17
А потому для таких как Кира он скоро начнет строить концлагеря
Змеелов написал 06.02.2018 06:10
Понятие офицерская честь у них напрочь отсутствует. Ради звездочки на погонах они готовы отца родного засадить.
sic написал 06.02.2018 05:39
Уж не ходил бы тогда по церквям, не бил поклоны и не пугал карасей
sic написал 06.02.2018 05:37
Намек все поняли: законно не то, что законно, а что считает законным Путин
Приговор они выносят с оглядкой: а что скажет президент?
sic написал 06.02.2018 05:32
Никто не может покушаться на его власть. Когда еще об этом Юлька Латынина сказала
Завидонов Нигодим написал 06.02.2018 04:32
Но ГолуБизна как была ГолуБизной так и осталась, и поселилась на ГолуБянке.
а как пригвоздил... написал 06.02.2018 03:02
Briannew написал 06.02.2018 02:20
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!!!!-TOTJAVSASH!!!&&& написал 06.02.2018 02:09
Так что если вы входите в какой-нибудь, прости господи, Твиттер - вы уже тем самым начинаете лить воду на мельницу врага."
- Таки безголовенко "думает", что это не та-аак? То таки да-аа?
Briannew написал 06.02.2018 01:17
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Andrewshams написал 06.02.2018 01:13
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