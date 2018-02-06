Женщины Владимира Путина. Невинно осужденные

А вот утвердилось-таки в судейском сообществе мнение, что Владимиру Владимировичу по душе, когда на лесоповал отправляют представительниц прекрасного пола.

И не каких-то, простите, доярок, свинарок или сталеварок. А все больше интеллектуалок приятной наружности. Если у вас высшее образование и вы владеете Интернетом (которым он не владеет) да еще имеете парочку аккаунтов в соцсетях - вам прямая дорога за колючую проволоку.

Только не надо ломиться, устраивать давку, кричать: «Вас тут не стояло!» и записывать номер на запястье. Места хватит всем. Большой брат помнит обо всех.

Просто надо знать и терпеливо ждать: за каждой, кто имеет выход в виртуальную Сеть, обязательно придут реальные пацаны.

Еще 24 апреля 2014 г. на Медиафоруме в Северной столице нацлидер предупредил: «Интернет возник как спецпроект ЦРУ США, так и развивается». Вопрос понятен?

Так что если вы входите в какой-нибудь, прости господи, Твиттер - вы уже тем самым начинаете лить воду на мельницу врага.

С чего же судейское сообщество пришло к единодушному убеждению, что надо как можно больше переодевать в арестантскую робу молоденьких да приятненьких?

Знатоки утверждают: с посадки солисток панк-группы «Pussy Riot» Алехиной, Толоконниковой, Самуцевич (погуглите).

Их 45-секундное дрыгание ногами на солее пустого Храма Христа Спасителя 27 февраля 2012 г. Хамовнический суд столицы счел злостным хулиганством и вломил каждой по два года лагерей (третьей - условно).

Что ж так строго-то, спросите? Потому что они вставили этот видеосюжет в свой панк-молебн «Богородица, Путина прогони» и выложили в Ютуб. Потому что это было накануне президентских выборов. И потому что на них настучали святые отцы из РПЦ, которая у нас давно занимает нишу Идеологического отдела ЦК КПСС.

Занимает, занимает - чего уж там? Это только на бумаге у нас светское государство, которое по Конституции отделило от себя церковь. А на деле любой донос из епархии правоохранители принимают к немедленному исполнению и начинают стряпать против «кощунников» дела.

Скажем, Дмитрий Анатольевич, который к тому времени поменял президентское кресло на премьерское, высказался против неволи солисткам-феминисткам. Но судьи его не послушались, за что и удостоились благодарности главы нашего светского государства.

В свой полувековой юбилей 7 октября 2012 г. он так похвалил по НТВ служителей Фемиды: «На самом деле правильно, что их арестовали, и правильно сделали, что суд у нас такое решение принял. Потому что нельзя подрывать основы морали, нравственности, разрушать страну. Мы с чем останемся тогда?» (https://www.gazeta.ru/politics/news/2012/10/07/n_2560857.shtml)

Вы поняли теперь, кто у нас страну разрушает? Не олигархи, конечно, которые миллиарды вывозят за границу, а всякие плясуньи своими «панк-молебнами».

Как отмечали тогда независимые СМИ, у обеих попрыгуний были маленькие дети. И по закону им полагалась отсрочка исполнения наказания, пока ребятишки подрастут. Но что значит «отсрочка», если «двушечку» одобрил сам президент - крепкий юрст по основной специальности?

И понеслась, говорят, по городам и весям из Верховного суда негласная установка: сажать побольше девиц - хороших и разных.

Курганская воспитательница Евг.Чудновец прослыла в своей округе как правозащитница местного значения. Однажды перепостила в своем аккаунте 3-секундный ролик издевательства над мальчиком в летнем лагере отдыха (карандаш между ягодиц).

И попросила своих местных законников обратить внимание на этот лагерь. Обратили. Но и заодно ей влупили срок «за распространение детской порнографии». Блеск просто!

Весной 2008 г. жительница г. Сочи Окс.Севастиди получила СМС-ку из Грузии от своего случайного знакомого. Он интересовался: стоит ли военная техника на пристанционных путях.

Женщина ответила: «Раньше стояла, сейчас не знаю» и забыла про нее. Грузино-абхазская война, как вы помните, разразилась в августе.

Однако в 2015-м к продавщице нагрянули сотрудники ФСБ и арестовали ее. Из чего она поняла, что ей шьют дело за ту самую СМС-ку 7-летней давности. В результате в марте 2016 г. ей припаяли 7 лет «за госизмену». Не хило, правда?

Когда на большой пресс-конференции 23 декабря того года журналисты рассказали В.Путину об этом самом настоящем правовом «бандитизме» силовиков и спецслужб, он немало удивился. И выразился в том смысле, что если эта военная техника стояла на рельсах и ее видел весь город, какая же это «госизмена»?

Не вмастили, стало быть, сочинские праоохренители гаранту. Думали порадовать его этой посадкой приятной женищны, а он не оценил. А потом и вовсе помиловал своей властью невинно осужденную, не дожидаясь ее прошения.

Хотите еще примеров? Их есть у меня. В 2014 году пресс- секретарем Фонда борьбы с коррупцией стала выпускница журфака МГИМО Кира Ярмыш. По рассказам, ей пообещали скорый арест, «потому что нельзя быть красивой такой».

Пророчество исполнилось в конце нынешнего января после проведения акции ФБК «Забастовка избирателей». Вот как это деятво описал корреспондент германского медиахолдинга «Дойче Велле»:

«Что касается самой Ярмыш, то следствие установило, что она 25 января «с использованием сети интернет разместила ретвит видео, формирующее негативное отношение к одному из зарегистрированных кандидатов на пост президента России». Суд приговорил ее к пяти суткам административного ареста».

Опять ретвит. Вы, конечно, понимаете, что таких идиотских вердиктов судья выносить не вправе. Что это за неведомый кандидат в президенты, за которого заступился Симоновский райсуд?

Если имелся в виду товарищ Путин, то он на тот момент еще не получил регистрацию. И что это за «негативное отношение»?

5 суток, срок, конечно, небольшой, но тут надо четко понимать: пресс-секретаря ФБК посадили за ее профессиональную деятельность. За исполнение ее журналистского долга.

«Прямая линия» Вл.Путина с народом по традиции состоится лишь в апреле. А то бы мы задали ему простейший вопрос: может он посоветует господам Чайке, Бастрыкину, Колокольцеву и Лебедеву не хватать и не сажать молодежь за лайки, посты-репосты, твиты-ретвиты и СМС-ки? Позор ведь!

Хотя бы до тех пор, пока ст. 29 о гарантии свободы мысли и слова еще значится в Конституции.