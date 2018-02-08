Так был ли Лермонтов патриотом?

"Грань очень тонкая, сложно понять, где кончается оппозиция и начинается "пятая колонна".

В. В. Путин

В условиях нарастания казенного патриотизма в России неожиданно ожесточенная полемика развернулась вокруг знаменитого стихотворения "Прощай, немытая Россия".

Патриоты всех мастей пытаются доказать, что М. Ю. Лермонтов не является его автором.

Основанием таких рассуждений является факт, что подлинник этого стихотворения не обнаружен и оно опубликовано только 46 лет спустя после гибели поэта.

Патриоты негодуют: чтобы написать презрительное "немытая Россия", нужно быть прожжённым циником и лицемером, русский дворянин и офицер не мог так выразиться о России, это оскорбление Отечества с первой строки, удивили "голубые мундиры" и "немытая Россия", нигде больше Лермонтовым не применявшиеся, обращение к народу на "ты", к "голубым мундирам", олицетворяющим жандармский корпус, на "вы", кривоватый слог, убогие сравнения и полное отсутствие глубины, столь характерной для Лермонтова, анализ показывает полное несоответствие стилю Лермонтова, грубость, топорность строк, автор стихотворений "Бородино" и "Родина" так написать не мог, это противоречит всей системе взглядов Лермонтова, все более укреплявшегося в своем русофильстве, кто сыграл злую шутку и приписал русскому гению поэту Михаилу Лермонтову плохонькие стишки про "немытую Россию"?

Далее делается вывод, что это стихотворение сочинили революционеры-разночинцы 70 гг. XIX века, а чтобы усилить пропагандистский эффект, приписали его Лермонтову.

"Дети попов и чиновников ненавидели не только свой класс, свое окружение, свое правительство, но и весь русский народ. Этой бациллой заразились большевики, также желавшие поражения в войне с Японией и Германией. Их наследники внесли мерзопакостный стишок, приписав его Лермонтову, в школьные хрестоматии, чтобы тлетворный душок распространялся на следующие поколения. Надеемся, что правда будет восстановлена уже не только в трудах литературоведов, но и в школьных учебниках. Это гораздо важнее." А. А. Кутырева.

При этом все эти патриоты клянутся в любви к Лермонтову, мы тоже любим Лермонтова, поэтому давайте разбираться.

Лермонтов, как известно боготворил Пушкина и читал эти строки.

"Прощай, свободная стихия!" К морю. А.С. Пушкин.

"Молчи, бессмысленный народ." Поэт и толпа. А.С. Пушкин.

А это цитаты из произведений Лермонтова.

"Толпа мальчишек городских,

Немытых, шумных и босых." Тамбовская казначейша. М. Ю. Лермонтов.

"Ходил немытый целый день,

Носил фуражку набекрень." Монго. М. Ю. Лермонтов.

"Теперь у каждого или голубой мундир, или голубая подкладка, или хоть голубая заплатка." Генерал А.П. Ермолов, командующий русскими войсками на Кавказе до 1927г., (после учреждения в 1826 г. жандармского ведомства).

"Бурка, прославленная Пушкиным, Марлинским и портретом Ермолова, не сходит с его плеча." Кавказец. М. Ю. Лермонтов.

"И чтоб вам не было печали

От шпор, мундира и усов." Н. Ф. И. М. Ю. Лермонтов.

"Полувоздушною стеною

Нагие тянутся хребты." Измаил-Бей. М. Ю. Лермонтов.

"От глаз его сокроется ручей." Аул Бастунджи. М. Ю. Лермонтов.

"Пою, когда придется, - и ваш паша мне не начальник." Ашик-Кериб. М. Ю. Лермонтов.

"Люблю отчизну я, но странною любовью!

Не победит ее рассудок мой.

Ни слава, купленная кровью,

Ни полный гордого доверия покой,

Ни темной старины заветные преданья

Не шевелят во мне отрадного мечтанья." Родина. М. Ю. Лермонтов.

Что это за "странная любовь"?





Гениальный Лермонтов в отличие от очень многих отделял Родину от государства.

Российское государство создано бандой варягов Рюрика в результате "крышевания" и таковым остается до сих пор:

"Кому даете дань? Не давайте хазарам, но платите мне." Повесть временных лет.

"- Да, были люди в наше время,

Не то, что нынешнее племя:

Богатыри - не вы!

...Уж постоим мы головою

За родину свою!" Бородино. М. Ю. Лермонтов.

"За родину", не за империю.

"К добру и злу постыдно равнодушны,

В начале поприща мы вянем без борьбы;

Перед опасностью позорно-малодушны,

И перед властию - презренные рабы.

...И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,

Потомок оскорбит презрительным стихом,

Насмешкой горькою обманутого сына

Над промотавшимся отцом." Дума. М. Ю. Лермонтов.

"Мерзопакостный стишок"?

Железный стих.

"О, как мне хочется смутить веселость их

И дерзко бросить им в глаза железный стих,

Облитый горечью и злостью!.." Как часто, пестрою толпою окружен. М. Ю. Лермонтов.

"Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ.

Быть может, за стеной Кавказа

Сокроюсь от твоих пашей,

От их всевидящего глаза,

От их всеслышащих ушей..."

Лермонтов слишком гениален, чтобы быть вашим, господа...