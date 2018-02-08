Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Так был ли Лермонтов патриотом?

Опубликовано 08.02.2018 автором Самарин Е. в разделе комментариев 2

родина государство поэт
Так был ли Лермонтов патриотом?

"Грань очень тонкая, сложно понять, где кончается оппозиция и начинается "пятая колонна".

В. В. Путин

 

В условиях нарастания казенного патриотизма в России неожиданно ожесточенная полемика развернулась вокруг знаменитого стихотворения "Прощай, немытая Россия".

Патриоты всех мастей пытаются доказать, что М. Ю. Лермонтов не является его автором.

Основанием таких рассуждений является факт, что подлинник этого стихотворения не обнаружен и оно опубликовано только 46 лет спустя после гибели поэта. 

Патриоты негодуют: чтобы написать презрительное "немытая Россия", нужно быть прожжённым циником и лицемером, русский дворянин и офицер не мог так выразиться о России, это оскорбление Отечества с первой строки, удивили "голубые мундиры" и "немытая Россия", нигде больше Лермонтовым не применявшиеся, обращение к народу на "ты", к "голубым мундирам", олицетворяющим жандармский корпус, на "вы", кривоватый слог, убогие сравнения и полное отсутствие глубины, столь характерной для Лермонтова, анализ показывает полное несоответствие стилю Лермонтова, грубость, топорность строк, автор стихотворений "Бородино" и "Родина" так написать не мог, это противоречит всей системе взглядов Лермонтова, все более укреплявшегося в своем русофильстве, кто сыграл злую шутку и приписал русскому гению поэту Михаилу Лермонтову плохонькие стишки про "немытую Россию"? 

Далее делается вывод, что это стихотворение сочинили революционеры-разночинцы 70 гг. XIX века, а чтобы усилить пропагандистский эффект, приписали его Лермонтову.

"Дети попов и чиновников ненавидели не только свой класс, свое окружение, свое правительство, но и весь русский народ. Этой бациллой заразились большевики, также желавшие поражения в войне с Японией и Германией. Их наследники внесли мерзопакостный стишок, приписав его Лермонтову, в школьные хрестоматии, чтобы тлетворный душок распространялся на следующие поколения. Надеемся, что правда будет восстановлена уже не только в трудах литературоведов, но и в школьных учебниках. Это гораздо важнее." А. А. Кутырева. 

При этом все эти патриоты клянутся в любви к Лермонтову, мы тоже любим Лермонтова, поэтому давайте разбираться. 

 

Лермонтов, как известно боготворил Пушкина и читал эти строки. 

"Прощай, свободная стихия!" К морю. А.С. Пушкин.

"Молчи, бессмысленный народ." Поэт и толпа. А.С. Пушкин.

 

А это цитаты из произведений Лермонтова. 

"Толпа мальчишек городских,

Немытых, шумных и босых." Тамбовская казначейша. М. Ю. Лермонтов. 

"Ходил немытый целый день,

Носил фуражку набекрень." Монго. М. Ю. Лермонтов. 

"Теперь у каждого или голубой мундир, или голубая подкладка, или хоть голубая заплатка." Генерал А.П. Ермолов, командующий русскими войсками на Кавказе до 1927г., (после учреждения в 1826 г. жандармского ведомства).

"Бурка, прославленная Пушкиным, Марлинским и портретом Ермолова, не сходит с его плеча." Кавказец. М. Ю. Лермонтов. 

"И чтоб вам не было печали

От шпор, мундира и усов." Н. Ф. И. М. Ю. Лермонтов. 

"Полувоздушною стеною

Нагие тянутся хребты." Измаил-Бей. М. Ю. Лермонтов. 

"От глаз его сокроется ручей." Аул Бастунджи. М. Ю. Лермонтов. 

"Пою, когда придется, - и ваш паша мне не начальник." Ашик-Кериб. М. Ю. Лермонтов. 

"Люблю отчизну я, но странною любовью!

Не победит ее рассудок мой.

Ни слава, купленная кровью,

Ни полный гордого доверия покой,

Ни темной старины заветные преданья

Не шевелят во мне отрадного мечтанья." Родина. М. Ю. Лермонтов.

 

Что это за "странная любовь"?


Гениальный Лермонтов в отличие от очень многих отделял Родину от государства.

Российское государство создано бандой варягов Рюрика в результате "крышевания" и таковым остается до сих пор:

"Кому даете дань? Не давайте хазарам, но платите мне." Повесть временных лет.

 

"- Да, были люди в наше время,

Не то, что нынешнее племя:

Богатыри - не вы!

...Уж постоим мы головою

За родину свою!" Бородино. М. Ю. Лермонтов.

 

"За родину", не за империю.

 

"К добру и злу постыдно равнодушны,

В начале поприща мы вянем без борьбы;

Перед опасностью позорно-малодушны,

И перед властию - презренные рабы.

...И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,

Потомок оскорбит презрительным стихом,

Насмешкой горькою обманутого сына

Над промотавшимся отцом." Дума. М. Ю. Лермонтов.

 

"Мерзопакостный стишок"?

Железный стих.

 

"О, как мне хочется смутить веселость их

И дерзко бросить им в глаза железный стих,

Облитый горечью и злостью!.." Как часто, пестрою толпою окружен. М. Ю. Лермонтов.

 

"Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ.

 

Быть может, за стеной Кавказа

Сокроюсь от твоих пашей,

От их всевидящего глаза,

От их всеслышащих ушей..."

 

Лермонтов слишком гениален, чтобы быть вашим, господа...



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 6
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Dazidseess
Dazidseess написал 08.02.2018 12:03
cialis for women cancer edad
http://xlviagracan.com - viagra for sale for men
cardiomyopathy and cialis risk women
<a href="http://xlviagracan.com">viagra for sale without prescription
</a> - cialis and alcohol sort by
canadian pharmacy cialis 20mg memberlist
Ответить
(без названия)
Лис написал 08.02.2018 11:50
Лермонтов был самым настоящим Русским человеком и всеми фибрами души отрицал самые реакционные формы социального расизма-Религию и Абсолютную монархию.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нет ли у вас желания ограничить интернет в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Выборы 2018, Павел Грудинин и кризис левого движения
Выборы 2018, Павел Грудинин и кризис левого движен...
07.02.2018
Дмитрий Потапенко: средний чек бедности
Дмитрий Потапенко: средний чек бедности
07.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин и Эрдоган поговорили, но не об Африне (0)
Миллионеру Пескову нечего ответить на американскую бомбардировку солдат Асада (1)
ДПС запретили отстранять пьяных судей от управления машиной (6)
По пути на Сахалин попал в ледовый плен Охотского моря теплоход со 127 пассажирами на борту (1)
Генпрокуратура признала: Поклонскую сделали прокурором Крыма незаконно? (7)
Анатолий Баранов: А международное законодательство вообще странная вещь (12)
Под звонкий мяч губернатора Кобылкина (1)
Самовыдвиженец через 18 лет вспомнил о минимальной оплате труда и прожиточном минимуме (15)
Чиновники ФСИН снова попалась на махинациях с госзакупками (1)
Глава Минздрава: половине российских детских больниц требуется ремонт или снос (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Пять с плюсом полякам
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Интересный бы получился научный разговор
Максим Калашников Максим Калашников: К запуску "Фолкон Хэви" (Сокола тяжелого). Запустите на орбиту сочинский стадион!
Максим Калашников Максим Калашников: Трамп-маневр и Грудинин
Максим Калашников Максим Калашников: От Игоря Стрелкова и АПН Северо-Запад
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss