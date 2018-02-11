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Московский листок

"Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро"

Опубликовано 11.02.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 0

навальный приходько
"Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро"

«Роскомнадзор внес в реестр ресурсов, содержащих запрещенную к распространению информацию, видеоролик, в котором Алексей Навальный обвиняет вице-премьера Сергея Приходько в «коррупционных связях» с бизнесменом Олегом Дерипаской».

СМИ, 10.02.2018, 11:31

Хочу сравнить государственные цели А. Навального и кукловодов путина.

Ведь если сам Кремль считает Навального реальным победителем президентских выборов и в связи с этим насильно убрал его из списков голосования, то почему и нам не считать Навального президентом, в крайнем случае - государственным деятелем? Тем более, что Навальный это реальный человек, а не артист.

Правда, начну с того, что и Навальный занимается не тем, вернее, на первое место ставит не то. Сейчас он занялся разоблачением очередного зама премьера за коррупцию. Во времена Николая I взятки брали борзыми щенками, а теперь, начиная с Горбачёва, взятки берут проститутками, вот Навальный и занялся очередным половым коррупционером Приходько. Понятное дело, что Навального обязывает разоблачать проходимцев его должность руководителя ФБК, да и впендюрил он в данном случае «не по детски» - так, что в Кремле аж завизжали и бросились закрывать сайт Навального.

Всё это хорошо, однако Навальному не надо забывать и о своих президентских государственных обязанностях. Сейчас самое время обратиться к Федеральному Собранию, как я предлагал в статье «Давайте подготовим Послание Алексея Навального Федеральному Собранию России». http://www.ymuhin.ru/node/1698/davayte-podgotovim-poslanie-alekseya-navalnogo-federalnomu-sobraniyu-rossii

Это тем более насущно необходимо, что кремлёвские кукловоды отказались в этом году готовить текст этого послания артистам, играющим роль путина. В этом году не будет путин обращаться к Федеральному Собранию. Кукловоды решили просто возить артистов, играющих Путина, по стране - из телепередачи в телепередачу, - готовя путиным из этого «цирка на колёсах» банально-тупые высказывания.

Не уверен, что меня все понимают, поэтому поясню, что раньше руководитель обязан был разбираться в вопросах того, чем он руководит. И вот тут дело не просто в обязанности, но и в способности разбираться. Ну, хорошо, возложите вы на обезьяну обязанность руководить Россией, ну и что будет от этого толку? Тем более, если обезьяна на этом рабочем месте будет думать только о бананах, а не о том, как научится управлять порученным ей делом.

Раньше ведь министром становился директор завода, а директором становился работник, поднявшийся из мастеров, а, практически, из рабочих, поскольку молодых специалистов принимали на рабочие должности. И даже если доклад вот такому руководителю готовили подчинённые, то руководитель до мельчайших тонкостей понимал, о чём он читает. Посему и точность озвученного в речи руководителей была чуть ли не 100%-ой. Даже партийные работники настолько вникали во все вопросы своих областей, включая в детали работы промышленности и сельского хозяйства, что потом без больших проблем руководили промышленными министерствами. К примеру, последний министр чёрной металлургии СССР был бывшим секретарём обкома, а чёрная металлургия непрерывно развивалась.

Этим людям стыдно было говорить глупости или тупые банальности даже в собственном кабинете с глазу на глаз, не говоря уже о выступлениях на людях. Их же засмеют и подчинённые, и коллеги, и напишут письма в ЦК, и уберут с позором.

А что вы потребуете от артистов, которые за текст озвучиваемой роли путина «сраму не имут»? А что вы хотите от кукловодов, которые эти тесты пишут? Они же неизвестны, да и ответственность за всю глупость текста несёт артист. Кроме того, ведь и ЦК КПСС уже давно нет, и жаловаться некуда.

Оно, конечно, сегодня и слушатели бескультурны и смысла того, что вещает путин, не понимают, хотя глупость написанных кукловодами текстов поражает.

Вот, к примеру, этот «цирк на колёсах» привёз путина выступать в Новосибирске, и ТАСС, с подзаголовком «Президент призвал ученых нацелиться на прорывные проекты и практические результаты и отказаться от неэффективных механизмов в науке», в общем-то, корректно итожит то, что путин прочитал в Новосибирске с бумажки: «Российская наука должна быть нацелена на прорывные проекты, а государству необходимо предоставить ученым такие возможности, чтобы им хотелось работать в России. К такому выводу пришли президент РФ Владимир Путин и участники состоявшегося в Новосибирске заседания Совета по науке и образованию, посвященного вопросам глобальной конкурентоспособности российской науки».

Даже слабенький Черненко голыми руками убил бы того, кто посмел бы ему подготовить в докладе такое идиотство. Ведь это означает, что 18 лет Путин руководил государством, которое вынуждало и до сих пор вынуждает учёных уезжать за границу. Мало этого, 18 лет это путинское государство тратило деньги бюджета на науку, не нацеливая учёных на прорывные проекты и практические результаты, и заставляя учёных использовать «неэффективные механизмы».

А вот теперь путин и его Совет по науке и образованию эту беду осознали и объясняют каким-то олухам, что какое-то неизвестное государство должно это исправить. Не он, путин, должен, а кто-то там… Путинское государство не должно, поскольку 18 лет наукой не занималось, а путин всё во главе этого государства и во главе. Нет, это какое-то неизвестное государство должно, может даже это США должно.

Шоу для идиотов! По уровню интеллекта эти встречи путина с народом на уровне показа в цирке бородатой женщины.

Нет, честное слово, ведь насколько внятно и чётко по сравнению с кукловодами путина выглядит Навальный. Вот он обсуждает свободу слова в России, обращая внимание, что СМИ пишут о сущей чепухе, а о разоблачение коррупции зама премьера молчит даже РБК - когда-то (до покупки олигархом Прохоровым) более-менее свободное СМИ.

Навальный пишет:

«Никаких реальных, технических или там редакционных причин тут быть не может: для Washington Post или The Telegraph история подходит, а для «РБК» или «Коммерсанта» нет?

Очень интересно и, конечно, новая реальность.

«Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро» (с)

Это, кстати, к моей дискуссией со всякими там владельцами СМИ, критиковавшими пункты моей программы о том, что олигархи в России должны быть ограничены в праве владения СМИ. Абстрактных возражений они предъявляют много, а реальная жизнь-то вот такая.

Олигархи — зло. Олигархи, владеющие СМИ — двойное зло».

И никаких тебе бла-бла-бла про то, что какое-то государство что-то полезное должно сделать, пока кукловоды путина будут показывать, как хорошо путин на природе отдыхает и с какими он щуками позирует.

А у Навального озвучена проблема и тут же конкретный пункт из его предвыборной программы.

Нет, его с кукловодами путина даже сравнивать невозможно!



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