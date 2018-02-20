Построение бесклассового общества - дело молодых

Нынешнему молодому поколению предстоит перестраивать современное классовое государство в России, но знаний у него для этого недостаточно, так как в этом не разобрались даже их учителя, которые родом из СССР. Поэтому наше повествование посвящено природе государства и закономерностям его отмирания.

Во-первых, философия установила закономерность, что имеющее начало, должно иметь и свой конце. Согласно этому положению, классовое государство, однажды возникнув, должно когда-то прекратить свое существование. Во-вторых, философское учение об основании говорит, что все существующее должно иметь свое основание, и это существование длиться до тех пор, пока не изменится основание. Это положение означает, что если мы разберемся, как возникло классовое государство, то поймем, когда оно прекратит свое существование.

Первое государство в России возникло из объединения славянских племен. Это была Киевская Русь. В X-XII вв. племена стали распадаться на патриархальные семьи.

Распад племен был главным процессом. Племена в рамках единого государства, Киевской Руси, имели собственную территорию, собственное войско, вели многоотраслевое хозяйство и имели половозрастное разделение труда.

Вот эти племена и стали распадаться на большие патриархальные семьи, которые насчитывали до 10 брачных пар. Эти семьи также вели многоотраслевое хозяйство и имели половозрастное разделение труда. Занятые семейным производством, мужчины потеряли возможность решать общегосударственные вопросы, семья также потеряла возможность иметь в своем составе воинов. С распадом племен решение общих вопросов и организация армии становится вопросом публичной власти. Происходит образование классового государства, разделенного на трудящийся класс и правящий класс. При этом правящий класс, обеспечивая охрану территории, превращается в частного владельца этой территории, становится частным собственником.

Таким образом, происхождение семьи, частной собственности и классового государства представляется единым процессом, главным из которых является именно происхождение семьи, которая выступает основанием для процессов возникновения классового государства и частной собственности.

Но когда производство выходит за рамки земледельческой семьи, тогда уже не семья, а общественное производство становится основой государства. Казалось бы, государство должно было отмереть на этапе промышленного производства, согласно закону основания. Но не все так просто. Промышленное производство зарождается в рамках земледельческого хозяйства как объект частной собственности. Эта частная собственность создает для себя такую отчужденную форму труда как наемный труд.

Основание государства поменялось, в основе его теперь лежит общественное производство с помощью наемного труда. Несоответствие общественного промышленного производства наемному характеру труда проявляется в экономических кризисах и росте нищеты трудящегося населения. Но когда же возмущенное население соберется отменить наемный характер труда, когда отомрет частная собственность и государство? Закономерности перехода к революционным преобразованиям в обанкротившемся государстве можно выяснить на истории СССР.

В СССР несостоятельность общественного устройства стала ясна многим, это несостоятельность гениально воспета В. Высоцкому. В своих надрывных выступлениях он пел о трагедии городского населения страны. Но только полный крах экономики привел к смене власти в 1991 г. Можно предположить, что только непрерывный экономический кризис в России заставит население страны понять и совершить требуемые преобразования, которые будут заключаться в отмене наемного характера труда.

Какая же форма государства сохранится после отмены наемного труда и частной собственности? Ответ на этот вопрос также надо искать в период возникновения государства. Первая его форма была основана на союзе племен, являющихся хозяевами на своих территориях и имеющих собственную армию. При этом государство представляло собой военную демократию. Вторым было государство, основанное на семейном крестьянском производстве, которое и положило начало классовому государству. Значит, в результате отмены наемного труда отомрет именно классовое государство с его частной собственностью на средства производства. После этого должна остаться форма государства подобная форме военной демократии, но без военного содержания, так как никого не надо будет подавлять из-за всеобщего равенства, которое наступит в виду ликвидации частной собственности.