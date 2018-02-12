Зюганов как зеркало контрреволюции

Ну вот и поставлена точка в спорах, кто такой Зюганов. К этой точке он шел долго, понемногу сбрасывая с себя коммунистические одежки. Как говорил Ленин, со ступеньки на ступеньку, вниз по лестнице предательства.

Вообще-то я сейчас работаю над статьей «Кто возглавит будущую антикапиталистическую революцию?». Но обойти молчанием последний кульбит Зюганова не могу. Тем более, что у нас на Форуме почему-то отнеслись к этому кульбиту как-то несерьезно. А сей кульбит есть следствие тирады Путина о Мавзолее Ленина. Вот как приводят его слова газеты:

Коммунистическая идеология «очень сродни» христианству, высказал свое мнение президент Владимир Путин в новом документальном фильме «Валаам».



По мнению Путина, «православная вера всегда нас сопровождала» и укреплялась в «особенно тяжелые годы», а во время богоборчества в СССР, «когда уничтожали священников, разрушали храмы», создавалась новая религия.



«Коммунистическая идеология очень сродни христианству на самом деле», — сказал президент, отметив, что основные ценности Кодекса строителей коммунизма — «свобода, братство, равенство, справедливость» — «все заложены в Священном писании, это все там есть». Кодекс, по словам Путина, «это сублимация и примитивная выдержка из Библии». По мнению Путина, Моральный кодекс строителя коммунизма является "примитивной выдержкой" из Священного писания, а тело Ленина на Красной площади можно сравнить с мощами святых».

И еще Путин заявил: "Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции, ну как же нет, в Афон поезжайте, посмотрите там, мощи святые есть, да и у нас вот здесь тоже святые мощи. По сути ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело".

Спросите: мол, а причем тут Зюганов? Так ведь Зюганов и вся кпрфовская фракция Думы восприняли это словоблудие с одобрением, поскольку эти слова, по их мнению, "сглаживают острые углы вокруг темы мавзолея".

Что ж, давайте и мы вчитаемся в это словоизвержение. Может быть, мы просто не сумели найти в нем повод для радости? Зюганов ведь нашел. А тут, в помощь нашему расследованию, Песков раскрыл нам тайну Путина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, что глава государства Владимир Путин больше всего не любит.

«Лжи и некомпетентности», — сказал Песков.

Да-да, вот так прямо и рубанул: лжи и некомпетентности не любит наш президент. Кто бы спорил – слова-то прекрасные. Но кто вообще может признаться в том, что любит ложь и некомпетентность? Даже самый отъявленный лжец и невежда никогда такого про себя не скажет. Ну, а насчет нелюбви Путина ко лжи и некомпетентности лично я сильно сомневаюсь.

А, может, я просто не поняла всей глубины его компетентности? Однако, вспоминаю, как он в беседе со студентами сказал, что сначала была коллективизация, а потом ввели нэп. Вот такая компетентность. Ну, а насчет его нелюбви ко лжи мы сейчас и поговорим. Итак.

1.«Коммунистическая идеология очень сродни христианству».

Ну-ну. Это притом, что коммунистическая идеология несовместима ни с какой религией вообще. А совпадение отдельных фраз, это лишь внешнее сходство. Впрочем, в Библии и вообще немало хороших слов. Тут вам и «не убий», и «не пожелай чужой жены или осла» и т.д . Но что стояло за всеми хорошими словами? Ничего! В жизни-то всё было иначе. И убивали, и грабили, и насиловали чужих жен, и воровали ослов.

Дальше Путин сказал: «основные ценности Кодекса строителей коммунизма — «свобода, братство, равенство, справедливость» — «все заложены в Священном писании, это все там есть.»

2. И ведь правда, всё это действительно там есть. Но ведь это тоже всего лишь красивые слова. Какая свобода была у раба, у крепостного, у измотанного непосильным трудом рабочего? О каком равенстве можно говорить между рабом и рабовладельцем, между крепостным и помещиком, между владельцем завода и работающим на нем рабочего?

И такое расхождение между прекрасными словами и далеко не прекрасными жизненными реалиями было всегда при любом эксплуататорским строе.

Именно коммунистическая идеология провозгласила необходимость уничтожения эксплуататорского строя и построения такого общества, в котором те самые прекрасные слова о свободе, равенстве и братстве стали бы жизненной реальностью. И это – социализм, а затем и коммунизм.

Но президент не заметил разницы между библейскими мечтаниями и коммунистической, основанной на науке, идеологией. Что это, некомпетентность? Вряд ли. Уж какими бы плохими знаниями по истории ни обладал наш президент, но все же школу окончил, институт окончил, всякие там лекции о марксизме слушал. Конечно, он превосходно понимает эту разницу. Но никогда этого не признает! Почему? Да потому, что сам принял активное участие в уничтожении социализма, в вытаптывании даже крохотных ростков коммунизма, которые были еще живы. Не признает потому, что нынешняя Россия под его руководством возвратилась к тем временам, когда между прекрасными библейскими словами и жизненными реалиями была непроходимая пропасть.

Если кто-то из комментаторов ехидно заметит, что, мол, коммунисты потерпели поражение с идеей строительства социализма, я отвечу: «Увы, это так. Только так, да не совсем точно. Ленин ведь характеризовал социализм как переходный период от капитализма к коммунизму. То есть, социализм – это борьба нового, коммунистического, со старым, капиталистическим. К сожалению, на данном этапе победило старое. Почему? Это особый разговор, эта тема уже не раз затрагивалась в статьях многих авторов, в том числе и в моих статьях. Сейчас речь о другом. О расхождении путинской тирады с сегодняшней российской действительностью.

3. А вот сейчас я приведу высказывание президента, которое уж никак нельзя списать на некомпетентность. Которое есть стопроцентная ложь!

По сути ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело".

Оставим пока в стороне странное утверждение, что слова из библии изобретены человечеством. А остановимся на словах «ничего нового тогдашняя власть не придумала». Между тем, тогдашняя власть - это советская власть. А господствующей идеологией советской страны была коммунистическая идеология. Путин избегает слов «советский» и «коммунистический». Так вот. В основе коммунистической идеологии была идея построения коммунизма. А дорогу к коммунизму наметил марксизм. Еще в Манифесте коммунистической партии Маркс и Энгельс писали:

Отличительной чертой коммунизма является не отмена собственности вообще, а отмена буржуазной собственности.

Но современная буржуазная частная собственность есть последнее и самое полное выражения такого производства и присвоения продуктов, которое держится на классовых антагонизмах, на эксплуатации одних другими.

В этом смысле коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности.

Кажется, более четко и ясно не скажешь. Но президент не обнаружил здесь ничего нового по сравнению с библией. А президент все же не настолько неграмотен или некомпетентен, чтобы этого не понять. Да ведь он не только в школе учился, но и в институте. Значит, сдавал экзамен на знание марксизма. И, стало быть, в тирадах президента на мавзолейную тему в данном случае имеет место явная ложь.

Для чего ему потребовалась это лживое утверждение, совершенно ясно. Начиная с горбачевско-ельцинской контрреволюции в стране пошло полным ходом восстановление буржуазной частной собственности. Результаты не замедлили сказаться. Чего стоит только гайдаро-чубайсовская приватизация квартир. В результате этого преступления сейчас по стране бродят сотни тысяч бомжей. Некоторые говорят, мол, сами виноваты. Ну да, некоторые действительно сами виноваты: это алкоголики, пропившие свои квартиры.

Но ведь при советской власти даже такое было невозможно! От алкоголизма все-таки можно вылечиться, и многие вылечивались. А вот от потери жилища лекарства нету! Да ведь не все бомжи и виноваты. Появились целые шайки, захватывающие чужие квартиры. Организовывали «дружеское» застолье, подсыпали доверчивому хозяину квартиры какого-нибудь клофелинчика и заставляли его подписать документ о продаже своей квартиры. Всё. Бомж готов.

А сколько семей рассорила приватизация квартир! Дети выживали из дому своих старых родителей, многие из которых тоже пополняли отряд бомжей. Папа пропивал квартиру, а малые детки оставались без жилья. Дело дошло и до прямых преступлений. Известны случаи, когда внук убивал бабушку, чтобы побыстрее унаследовать квартиру. Суды полны исками родственников, не могущих поделить жилплощадь. И т.д. И это всё тоже называется «свобода и братство»?

Ведь говорил Ленин, что частная собственность разъединяет людей. Всё так и есть в современной России, руководимой Путиным. Все современные беды России возникли в результате преступной деятельности Горбачева, Ельцина, Гайдара, Чубайса. Это они ввергли страну в пучину «священной» частной собственности

А Путин, как старательный ученик Ельцина, решил переплюнуть этих мерзавцев в их преступной деятельности, и пустился приватизировать всё и вся. Что мы и имеем сегодня. Приватизируется всё, даже то, что даже в развитых капстранах находится под контролем государства.

Итак, доказано, что нелюбовь президента к некомпетентности и лжи – это обычное фарисейство. А, говоря проще, и есть ложь. Это и понятно: человеку, активно участвовавшему в уничтожении социализма, чужды как коммунистические идеи, так и выразители этих идей. И уж конечно Ленин!

Тогда для чего же он сделал этот финт насчет Мавзолея? Зюганов нашел здесь повод для радости: дескать, такое заявление президента сглаживает острые углы. Однако, даже этот маленький плюсик уже тает. Вон епископ Евтихий на основании президентского заявления о Мавзолее призвал паству не голосовать за Путина. Так что вместо сглаживания имеющихся острых углов появились новые. И что теперь скажет Зюганов? Он ведь и за Путина, и за церковь. А если церковь скажет «фи» президенту, с кем будет Зюганов?

Но…Гундяев-то помалкивает. А какой-то местечковый епископ – это не мнение официальной церкви, которая, конечно, горой за Путина.

Вот теперь и поговорим откровенно о Зюганове. Ведь он мало чем отличается от Путина. И тот, и другой при советской власти были членами КПСС. И тот, и другой предали КПСС и стали активными сторонниками капитализма. И тот, и другой неплохо потрудились над разрушением СССР.

Скажу больше: гораздо больше вреда нанесли Совесткому Союзу такие вот квазикоммунисты, нежели откровенные диссиденты. Ведь диссиденты и даже самые ярые ненавистники СССР, социализма и всех сторонников коммунизма действовали, как говорится, с открытым забралом, а эти мерзавцы были лицемерами. Они только делали вид, что они коммунисты. Их кабинеты были украшены портретами Маркса и Ленина, при входе в партком стояла скульптура Ленина. Но они никогда не заглядывали в ленинские тома! Я лично не раз видела: стоит в кабинете застекленный шкаф с полным собранием сочинений Ленина. Но все тома слиплись и покрылись пылью. Их никто и никогда не доставал из шкафа!

Так стоит ли удивляться, что когда в 90х на Ленина покатили бочки клеветы, лжи и всяких гадких измышлений, квазикоммунисты ни слова не могли возразить этим негодяям. Они ведь не знали, как всё было на самом деле. Они ничего не знали о Ленине, кроме того, что было в слащавых детских книжечках, ну и еще того, что предлагалось знать всем из набора специально подобранных и причесанных цитат, изготовленных яковлевской партпропагандой. И самое мерзкое - они, вроде бы коммунисты, НЕ ЧИТАЛИ САМОГО ЛЕНИНА!

Короче, от коммунистической идеологии у них остались только внешние признаки, которые были для них мишурой, прикрывающей их обывательское, безыдейное нутро. Неудивительно и то, что многие из них при первых же всполохах контрреволюции повыбрасывали свои партбилеты, повыбрасывали портреты коммунистических вождей и побежали за новыми вожаками, обещавшими им сладкую жизнь. Помните Маяковского:

Мы только мошки, мы ждем кормежки.

Закройте, время, вашу пасть.

Мы обыватели, нас обувайте вы, и мы уже за вашу власть.

Не будем говорить о том, что их надежды на сладкую жизнь давно растаяли. Это общеизвестно. Новая власть использовала их, как обычных проституток и – выбросила. Теперь они перебиваются случайными заработками и проливают крокодиловы слезы над могилой убитого с их помощью СССР, в котором они не так уж и плохо жили. Но не всех постигла такая печальная участь. Проститутки ведь тоже бывают разные. Есть рядовые, которых, используя, выбрасывают. А есть и такие, особо услужливые, которыми пользуются долго. Вот к таким я и отношу Зюганова.

Меня могут спросить, отчего у меня такая злость против Зюганова? Отвечаю. Дело в том, что в 96-м я тоже поддалась на его коммунистическую риторику и атрибутику. И, дурёха эдакая, голосовала за него. И нет для меня оправдания, разве что тот факт, что и многие, очень многие, тоже голосовали за него. А ведь Зюганов тогда победил Ельцина! Тогда власть еще не научилась так искусно подтасовывать итоги голосования. Это сейчас голосуй как хочешь, всё уже давно просчитано и определено: кто сколько голосов наберет, кто на каком месте. Нынешняя власть боится только неявки. Но это пока. Изобретут и здесь что-нибудь такое-эдакое, хитроумное. Так что и при явке в 10 процентов напишут все 80.

Но вот вопрос: почему в 96-м Зюганов, набравший голосов больше Ельцина, первым поспешил поздравить того с победой? Тогда говорили, будто в ельцинской канцелярии Зюганову пригрозили страшной расправой. Скорее всего, это утка, запущенная самим Зюгановым. Но даже если это так и было, так разве коммунист, если он, конечно, настоящий коммунист, спасует перед угрозой? Вспомним, как повел себя Ленин, когда на него летом 17-го охотились ищейки Керенского. Он ведь не написал записочку Керенскому, мол, давайте жить дружно, я готов Вам служить, так что можете спокойно ввести меня в состав Вашего правительства.

Нет! Ленин написал записочку, только не Керенскому, а Каменеву. Мол, если меня укокошат, прошу издать мою работу «Марксизм о революции». Вот так поступают настоящие коммунисты, а не притворяющиеся коммунистами. Они не продают свои убеждения за сладкую жизнь и даже за гарантию личной безопасности. Зюганов же променял свою победу на гарантированный жирный кусок, на теплую и сытную жизнь в Думе.

Он и сегодня такой же. Тогда он стелился перед Ельциным, сегодня – перед Путиным. Некоторые удивляются, мол, почему Путин держит в Думе фракцию КПРФ, ведь уж какие-никакие, а это коммунисты. Так ведь именно поэтому и держит их, что они какие-никакие. Ненастоящие они! А Путин, хоть многие и сомневаются в его уме, все же не так уж и глуп. Ну, пусть не умный, а, скажем так: хитроумный. И он понял, что именно такой Зюганов и такая фракция ему не только не вредна, а, напротив, очень даже полезна.

Все же, хоть c виду, но вроде бы левая партия. Значит, это оппозиция. А без оппозиции нынче нельзя, на Западе не поймут, скажут, что Путин душит демократию. И Зюганов, надо признать, довольно искусно играет роль левой оппозиции. Произносит левые речи, держит у себя в кабинете бюст Ленина, красное знамя и прочие внешние признаки коммунистичности.

Но тогда почему же нынче от КПРФ баллотируется в президенты не Зюганов, а Грудинин? Лично я так себе представляю ситуацию.

По-видимому, Путин сказал Зюганову: мол, хватит с тебя, ты уже всем надоел, даже упертые сторонники коммунизма начинают от тебя отворачиваться. Эдак ты на выборах не наберешь и двух процентов. А там уж и на думских выборах прокатят твою капеэрефку, и не наберет она даже проходного бала в Думу. Это же ужас: я останусь без оппозиции! Запад не поймет. Так что давай выдвигай кого-то нового. Мы его раскрутим, и за него проголосуют.

Зюганов послушно щелкнул каблучком: мол, есть, ваше величество. И – предложил Грудинина. И послушные президенту СМИ стали активно его раскручивать. Тут вот Анатолий Баранов довольно подробно рассказал нам, о финансовых махинациях Грудинина. Да боже мой, какое это имеет значение! Одни СМИ рассказывают нам об миллионных счетах Грудинина в оффшорных банках, другие распинаются в безукоризненной честности Грудинина. Но всё это неважно, главное, чтобы вокруг Грудинина было побольше шума, чтобы избиратели познакомились, наконец, с этим, выскочившим, как черт из табакерки, кандидатом.

А уж кто прав, об этом как-то и не думается. Главное: он новый. Помните, как охарактеризовал Салтыков-Щедрин отношение глуповцев к начальникам? «Новый начальник уже тем хорош, что он новый»! По этому принципу наш народ проголосовал когда-то за Путина: дескать Ельцин пьяница, а Путин не пьет. К тому же он – новый! Как вскоре стало ясно, это было единственное отличие НОВОГО Путина от СТАРОГО Ельцина. А во всем остальном одно и то же. Я бы даже сказала: Путин – это Ельцин в квадрате. Все гадости для страны, которые Ельцин задумал, но не успел (не сумел) доделать, с успехом доделал Путин.

А Зюганов? А он не только не противодействовал осуществлению антинародных проектов, но весьма старательно помогал власти их осуществлять. Да, на митингах он клеймил антинародный режим. Надо же было выглядеть в глазах престарелых сторонников КПРФ оппозиционным политиком, да еще и, с позволения сказать, коммунистом. И ведь эта довольно-таки примитивная хитрость действовала! Что, в общем-то, и неудивительно: ведь долгое время престарелые и совсем уж старые не умели даже пользоваться Интернетом. Поэтому болтовню Зюганова о его ненависти к антинародному режиму они принимали за чистую монету и на очередных выборах спешили за него проголосовать.

Теперь не то. Многие из сторонников Зюганова ушли, как говорится, в мир иной. А те, что еще живы, постепенно приобщаются к Интернету. Так что теперь провести этот поумневший электорат не так-то просто. Вот тут на помощь Зюганову и пришел…Путин! Он, как я уже сказала, испугался, что в случае скандального провала Зюганова он останется без такой приятной, такой удобной оппозиции. Вот так и появился Грудинин.

И, как бы в утешение, Путин бросил Зюганову вкусную подачку: мол, не расстраивайся, дружище, в помощь твоей квазикоммунистической трепотне я пока не стану ликвидировать Мавзолей. Даже больше: сравню лежащего в нем Ленина с мощами святых. Ты доволен?

Весьма доволен, - обрадовался Зюганов. Теперь ему можно будет и дальше трепаться на митингах о своей преданности Ленину, теперь ему будет не стыдно стелиться перед Путиным. А как же: вот ведь какой прекрасный жест сделал Путин! Он сгладил острые углы!

Вот Майсурян правильно сказал, что тема Мавзолея - это как разменный пятак для власти. Но ведь и для Зюганова тема Мавзолея давно стала разменной монетой. Посмотрите: по всем статьям Зюганов давно влился в отряд антисоветчиков, антикоммунистов и вписался в капитализм. Но ведь партию свою он не собирается переименовывать, она, как и прежде, включает в свою аббревиатуру слово «коммунистическая». Но ведь убежденных сторонников коммунизма в стране осталось немало. Как их сагитировать голосовать за Зюганова и зюгановцев? Как их привлечь на свою сторону? Как им втемяшить, что Зюганов и вся его думская фракция по-прежнему верна идее коммунизма, верна делу Ленина? А очень просто. Так же, как коммунисты позднесоветского периода – портретами Ленина и расхожими и затертыми до дыр цитатами. Ну, и, конечно, показушными тирадами и жестами на тему Мавзолея. Три раза в год (22 апреля, 21 января, 7 ноября) Зюганов и его думская команда торжественно возлагают цветы и венки к Мавзолею.

И всё! На этом и заканчивается связь Зюганова с коммунизмом. Я вот назвала свою статью «Зюганов как зеркало контрреволюции». Теперь вижу, что это слишком мягко. Менять заголовок не стала, но сейчас все же скажу главное. О нет, Зюганов – не зеркало, а активный пособник контрреволюции!

Сегодня уже мало кто сомневается, что разрушили СССР сами «коммунисты». Горбачев, Ельцин, Собчак, Гайдар и прочие члены КПСС. Как их позже назвали – «партбилетоносители». И Путин в том числе! При первых же всполохах контрреволюции они повыбрасывали свои партбилеты, бросились разрушать всё социалистическое и активно строить капитализм. Первое, то бишь разрушение социализма, они сделали с успехом. А вот со вторым - с построением капитализма обделались. Западному капитализму вовсе не нужна Россия как развитая капстрана. Россия там нужна в качестве источника сырья и в качестве помойки, куда Запад будет сбрасывать свои отходы, чтобы их, развитой капитализм подольше продержался. И Россия именно такой помойкой и стала.

Так с чего бы это россияне стали лучше жить? Все прелести от такого квазикапитализма получили лишь воры и мошенники, захватившие государственную собственность СССР. Да еще и ловкачи, пристроившиеся к этим ворам и мошенникам. Вот к таким ловкачам относится и Зюганов.

Да, Зюганов оказался не просто перевертышем, каких после ельцинского переворота было немало. Перевертыши – это обыватели, те самые мошки, которые ждут кормежки. Кто больше кормежки наобещает, за тем они и побегут. А Зюганов – это не мошка! Это не рядовой обыватель. Это матерый преступник и предатель. И он, возглавляющий якобы коммунистическую партию, ритуально возлагающий венки к Мавзолею, нагадил на СССР и на могилу Ленина больше, чем все антикоммунисты и антиленинцы.

Ладно, ленинские тома Зюганов сроду не брал в руки. Но даже среди расхожих ленинских цитат он не мог не заметить, что Ленин назвал религию опиумом для народа. Что ж Зюганов-то с таким удовольствием кушает этот опиум и отравляет опиумом народ? Вспомните, как он помчался в церковь целовать какую-то исподнюю тряпочку так называемой богородицы. А ведь девушка Маша просто пригуляла ребеночка от какого-то проезжего молодца. А потом заявила, что «ей был голос сверху». Мальчонка родился хороший, умненький, видать, и проезжий молодец был хорош собой и не дурак.

У нас нынче таких «богородиц» пруд пруди. Только называются они иначе – «мать-одиночка». И что, Зюганов, исповедующий вроде бы коммунистическую идеологию, всего этого не понимает? Ведь коммунистическая идеология – это материализм, это атеизм… Вот такой он коммунист! А как он пресмыкается перед церковными иерархами! Помню, как в передаче «Имя Россия» Зюганов выступал за Ленина. Так вот, Гундяев, который был тогда еще не патриархом, а митрополитом, стал врать и клеветать на Ленина. А что Зюганов, якобы защитник Ленина? А ничего. Проглотил. Ну, как можно возражать его святейшеству!

Ладно, Гундяев – видный церковный деятель, с ним ссориться нельзя. А вот, например, Хакамада – что, тоже какая-нибудь церковная особа? Вроде бы, нет. Но вот в одной из телепередач она заявила, что-де Ленин приказывал вешать всех священников без разбору. И привела цитату из Ленина. Правда, цитату, препарированную и искаженную Солженицыным. И что Зюганов, снова промолчал? О нет, он ответил. Но ответил так подло, что лучше бы уж промолчал. Привожу дословно его ответ Хакамаде: «Ленин – великий человек!».

По сути, он назвал Ленина преступником. А как же? Вешал без разбору и виноватых и невиновных! Ну, кто же он тогда, как не преступник? Все уже привыкли к вранью про Ленина явных антикоммунистов. Уже никого не удивишь похабными выдумками и передернутыми цитатами. Кто сейчас вспоминает Солоухина, Волкогонова и прочих Ерофеевых - авторов всяких мерзких выдумок о Ленине? Никто. Но услышать подобную мерзость из уст вроде бы коммуниста! Думаю, что кое у кого из сторонников Ленина дрогнуло сердце. Они ведь тоже Ленина не читали. А тут такое сказал главный вроде бы коммунист.

22 апреля Зюганов снова понесет венки к Мавзолею Ленина. Люди, знайте, что и от этих венков и от самого Зюганова исходит смердящий запах предательства!

Наталья Морозова