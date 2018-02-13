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Московский листок

Лавров, Шойгу и зеркала российского коммунизма

Опубликовано 13.02.2018 автором С.Ильин в разделе комментариев 9

путин выборы
Лавров, Шойгу и зеркала российского коммунизма

Полюбили наши политические деятели роль зеркал, взялись отражать, отражаться, выражаться и выражать всякие любопытные сюжеты.

Что касается Лаврова и Шойгу, то их зеркальность, в отличие, например, от классика зеркальности - Льва Толстого, - пассивна. Они не то чтобы отражают, они сами отражаются (впрочем, все это – литературные нюансы).

В ходе предвыборной кампании т.т. Сурайкин и Зюганов (окормляющий Грудинина) взялись хвалить парочку, вынесенную в заголовок. При поверхностном взгляде это покажется странным, но хорошенько вдумавшемуся откроется несомненное соответствие этих похвал целям всей разъяснительной работы наших борцов за социализм.

Публика сможет яснее понять, что имеют в виду наши коммунисты, толкуя о «России социалистической».

Их «социалистическая Россия» - это такая страна, где целям строительства современных народных вооруженных сил в качестве министра обороны будет замечательно смотреться лейтенант запаса, полководец битвы за фанерный рейхстаг бравый солдат Шойгу.

Это страна, где внешняя политика такова, что гоп-дипломатия в стиле «дебилы, б…» от Лаврова ей будет просто необходима.

И, что весьма удобно - обоим даже не придется выходить из ЕдРа.

Образ «России социалистической» очевидно рисуется нашими коммунистами, исправно следуя рейтингу популярности путинских министров, который отражает успехи казенной пропаганды. Эти министры, разве что, будучи чем-то вроде «абсолютно черного тела», могли не засиять отраженным светом от телевизионных «побед российского оружия в Сирии» и «твердого отстаивания интересов России в мире». Наверное, короткое время сразу после «олимпиадывсочи» спорт в этой «социалистической России» не мог бы обходиться без г-на Мутко.

Список хороших бояр так короток потому, что вряд ли возможно накачать подобным образом рейтинг (а, следовательно, и купить билет в «социалистическую Россию») нынешних министров экономики, науки и образования, здравоохранения и т.п. Им, в отличие от упомянутой парочки, не повезло – успехи их ведомств, коими обусловлены рейтинги, даны нам в ощущениях, отличных от ощущений телевизионных. 

Увы, но широкая публика может не понять, а к чему же ей весь этот зюгановский (в грудининском исполнении) или сурайкинский социализм, если все славные ребята и без него - вот они тут. Публика может не расценить коммунистические ходатайства насчет отдельных внутриполитических недостатков как серьезную борьбу за власть и, рассматривая избирательный бюллетень, не отнестись с должным вниманием к фамилиям соответствующих кандидатов. 

Наши патриотически настроенные коммунисты (кавычки на ваше усмотрение) страдают (а может, наслаждаются) чем-то вроде «диссоциативного расстройства идентичности». В их глазах целостные интересы нынешней власти раздваиваются, что ведет к раздвоению ее политики в таком сюр- или шизо-коммунистическом творческом методе на нехорошую, антинародную внутреннюю и не такую уж плохую, поддерживаемую (хотя и с оговорочками типа «условно») внешнюю. 

Наши компатриоты видят рост напряженности по географическому, экономическому, политическому периметру РФ, но чувствуют ее словно приближение астероида, вызванное расположением звезд, или, если подпустить научности – небесной механикой, чуют как стихийное бедствие, лишенное твердой экономической или политической почвы в границах РФ, не проистекает из целостности и единства классовых внутри- и внешнеполитических интересов, эту политику диктующих. 

Надо полагать, еще многими интересными наблюдениями и оценками смогут нас удивить товарищи, чей тонкий вкус способен различать такие сорта лапши, как «Раша Тудей» и «Сраша Сюдей». 



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Всего комментариев к статье: 9
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