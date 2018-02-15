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Московский листок

Крушение Ан-148 и перспективы России

Опубликовано 15.02.2018 автором Петлюк Владимир в разделе комментариев 7

протест рабочие зарплата
Крушение Ан-148 и перспективы России

Крушение Ан-148 11 февраля стало 39-м за последние 6 лет в России, в то время как в США авиакатастроф за это же время было только 11. По числу авиапроисшествий Россия обгоняет прочие страны. Причина - российский госкапитализм, который порождает нищету населения и низкое качества труда. Выход из этого положения - ликвидация госкапитализма и построение бесклассового общества в России. Этого требует сама природа классового государства, которая складывается в его момент зарождения.

Классовое государство в России появилось после распада Киевской Руси, племенного государства. Основой процесса был распад племен на патриархальные семьи, в которых сосредоточилось общественное земледельческое производство. Этот распад обособил население от общей племенной собственности на земли. Племенные земли теперь становятся частной собственностью публичной власти, образуется классовое государство, разделенное на правящий класс частных собственников и класс трудящийся, лишенный этой собственности.

Таким образом, происхождение семьи, частной собственности и классового государства представляется единым процессом, главным из которых является процесс происхождение семьи, которая выступает основанием для возникновения классового государства и частной собственности.

В свое время философы установили, что то, что имеет основание существует до тех пор, пока существует само основание. Это значит, что классовое государство будет существовать до тех пор, пока будет существовать земледельческая семья.

Со времени образования классового государства в России земледельческая семья прошла путь от большой патриархальной формы до моногамной. С переходом к промышленности производство выходит за рамки отдельных семей, теперь оно становится непосредственно общественным. Но как наследие земледельческого периода сохраняется частная собственность на средства производства, которая порождает такую форму труда как труд наемный, отчужденный от общих средств производства.

Основание классового государства поменялось, в основе его теперь лежит наемный труд, вовлеченный в общественное производство. Теперь промышленное производство входит в противоречие и с классовым государством, и с частной собственностью на средства производства, которые порождены наемным трудом. Это противоречие проявляется в экономических кризисах и росте нищеты трудящегося населения.

Когда экономические кризисы станут нетерпимы для общества, будет ликвидирован наемный характер труда, а значит отомрет частная собственность и правящий класс, распоряжающийся общественным богатством. Общее руководство производством останется, но оно не будет основываться на распоряжении общественными богатствами.

История России показывает, что смена общественного устройства в нашей стране происходит после длительного экономического кризиса, который, например, продолжался с 1985 по 1991 гг. Аналогичный кризис сегодня проявляется в многочисленных авиакатастрофах. Так что можно предположить, что глубокий экономический кризис в нашей стране уже сложился, а значит пора задуматься, как устранить его причину - ликвидировать наемный характер труда в России.



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Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
пещерное мумие написал 15.02.2018 12:35
"По числу авиапроисшествий Россия обгоняет прочие страны. Причина - российский госкапитализм, который порождает нищету населения и низкое качества труда. Выход из этого положения - ликвидация госкапитализма и построение бесклассового общества в России"
--
Выходит в других странах построили бесклассовое общество, и лишь на России - госкапитализм.
Баранов, грешно и жестко так позорить больного человека. Автор болен, пишет бред, а вы бред больного человека на всеобщее обозрение выставляете. Нехорошо!
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(без названия)
Игорь Измайлов написал 15.02.2018 10:46
Обломки на большой площади раскиданы. Было еще светло и экипаж мог управлять без показаний скорости.
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Причина - российский госкапитализм, который порождает нищету населения и низкое качества труда
Настоящая Причина написал 15.02.2018 10:07
А при чем здесь госкапитализм, если самолеты (дома, поезда...) тупо взрывают.
Причем взрывают мирное население РФ как раз ее руководители - КГБисты-коммунисты-интернационалисты (Путлер, Мендель, Сечкин, Шаигу, Кадыркин, Братников...) - и тем самым объясняют свою "борьбу" с терроризмом и удушение населения новым беззаконием.
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Анекдот
про Путина написал 15.02.2018 06:11
У армянского радио спрашивают:
- Что такое мафия?
- Это недоразвитое государство.
- А что такое государство?
- Это развитая мафия.
Ответить
Анекдот
про Путина написал 15.02.2018 06:07
У армянского радио спрашивают:
- Что такое мафия?
- Это недоразвитое государство.
- А что такое государство?
- Это развитая мафия.
Ответить
(без названия)
!!!TAKI-Q-QIOQQ!!!&&& написал 15.02.2018 03:20
"История России показывает, что смена общественного устройства в нашей стране происходит после длительного экономического кризиса, который, например, продолжался с 1985 по 1991 гг. Аналогичный кризис сегодня проявляется в многочисленных авиакатастрофах. Так что можно предположить, что глубокий экономический кризис в нашей стране уже сложился, а значит пора задуматься, как устранить его причину - ликвидировать наемный характер труда в России."
- Отдельно для придурковаАтого автора поясняю - в конце существования СССР таки был не "кризис", а прямое вредительство - то таки да...
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Г-н Баранов, что-то Вы совсем
ахинею стали печатать написал 15.02.2018 01:54
Государство бывает двух типов.
1. Банда рэкетиров(или мафия), собирающая дань с определенной территории (например, банда варягов Рюрика).
2. Народная самооборона от банд рэкетиров или союз народных ополчений (Швейцария с клятвой Рютли).
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