Крушение Ан-148 и перспективы России

Крушение Ан-148 11 февраля стало 39-м за последние 6 лет в России, в то время как в США авиакатастроф за это же время было только 11. По числу авиапроисшествий Россия обгоняет прочие страны. Причина - российский госкапитализм, который порождает нищету населения и низкое качества труда. Выход из этого положения - ликвидация госкапитализма и построение бесклассового общества в России. Этого требует сама природа классового государства, которая складывается в его момент зарождения.

Классовое государство в России появилось после распада Киевской Руси, племенного государства. Основой процесса был распад племен на патриархальные семьи, в которых сосредоточилось общественное земледельческое производство. Этот распад обособил население от общей племенной собственности на земли. Племенные земли теперь становятся частной собственностью публичной власти, образуется классовое государство, разделенное на правящий класс частных собственников и класс трудящийся, лишенный этой собственности.

Таким образом, происхождение семьи, частной собственности и классового государства представляется единым процессом, главным из которых является процесс происхождение семьи, которая выступает основанием для возникновения классового государства и частной собственности.

В свое время философы установили, что то, что имеет основание существует до тех пор, пока существует само основание. Это значит, что классовое государство будет существовать до тех пор, пока будет существовать земледельческая семья.

Со времени образования классового государства в России земледельческая семья прошла путь от большой патриархальной формы до моногамной. С переходом к промышленности производство выходит за рамки отдельных семей, теперь оно становится непосредственно общественным. Но как наследие земледельческого периода сохраняется частная собственность на средства производства, которая порождает такую форму труда как труд наемный, отчужденный от общих средств производства.

Основание классового государства поменялось, в основе его теперь лежит наемный труд, вовлеченный в общественное производство. Теперь промышленное производство входит в противоречие и с классовым государством, и с частной собственностью на средства производства, которые порождены наемным трудом. Это противоречие проявляется в экономических кризисах и росте нищеты трудящегося населения.

Когда экономические кризисы станут нетерпимы для общества, будет ликвидирован наемный характер труда, а значит отомрет частная собственность и правящий класс, распоряжающийся общественным богатством. Общее руководство производством останется, но оно не будет основываться на распоряжении общественными богатствами.

История России показывает, что смена общественного устройства в нашей стране происходит после длительного экономического кризиса, который, например, продолжался с 1985 по 1991 гг. Аналогичный кризис сегодня проявляется в многочисленных авиакатастрофах. Так что можно предположить, что глубокий экономический кризис в нашей стране уже сложился, а значит пора задуматься, как устранить его причину - ликвидировать наемный характер труда в России.