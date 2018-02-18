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Московский листок

Путин! Может, не будем дарить иномарки призерам такой олимпиады?

Опубликовано 18.02.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 5

олимпиада путин
Путин! Может, не будем дарить иномарки призерам такой олимпиады?

Почему? Потому что это аморально и незаконно. Нет такого закона, чтобы за народный счет раздавать медалистам Олимпиад изделия германского Автопрома.

Ни одна страна в мире этого не делает. Все барство оттого, что у нас, как изящно выразился г-н Павловский, «прихоть становится государственными институтом».

Ну, если очень хочется покрасоваться среди молоденьких сноубордисток и скелетонисток - есть для этого боулинг, бассейнинг и саунинг. Или все-таки хочется, не откладывая, коснуться орденом их трепещущей груди? А так - паста, из личных сбережений.

А теперь вперед - на минные поля! Заметили мерзость? Каждой семье погибшего 11 февраля в упавшем АН-148 обещано по 4 млн. руб.

По 1 млн. дадут власти Московской области, где произошла катастрофа. По 1 млн. руб. - губернатор Оренбуржья, откуда погибшие родом.

Еще 2 млн. руб. - страховка. А что получили, к примеру, российские медалисты после Олимпийских игр в Бразилии? Ордена от президента В.Путина - это раз.

Золотые призеры поимели по 4 млн. рублей. Серебро и бронза ценились ниже. Это два. Да от премьера Кабмина Д.Медведева такие же премии. Якобы от Фонда поддержки олимпийцев, который на самом деле «Рога и копыта». Это три.

А еще в зависимости от цвета медали лауреатам раздали навороченные «БМВ» по 4-6 млн. руб. Каждая. Итого 12-14 миллионов. Не хило? Я бы за такую тачку до Рио-де-Жанейро босиком по воде добрался. А, может быть, даже и на попутном дельфине.

Похоже, это вообще жульническая схема. Сделают германскому Автопрому госзаказ на несколько сотен машин, получат хорошие откаты. А продадут по коммерческим ценам.

А помпезное вручению ключей медалистам - это для отмазки, информационная завеса.

Ни в какой подлой Америке или щепетильной Германии такой номер бы не прошел, а у нас за милую душу.

Не случайно же нет ни одного официального отчета о количестве закупаемых для олимпийских призеров иномарок и общих расходах на них. И так больше 10 лет.

Где берут сумасшедшие «бабки», если бюджет на прихоти г-на Путина не раскошеливается? А вы у него и спросите. Сейчас как раз самая «жареная» предвыборная пора.

Черкните коротенькое письмецо в его электронную приемную. И если вас оттуда не пошлют на три буквы - значит, вы родились в рубашке. Но облают - это точно.

Один источник «левачка» я могу себе представить. В 2016 г. г-н Путин и его Кабмин лишили стариков и старушек положенной по закону 7%-ной компенсации их концаларегных пенсий. А в начале 2017-го выдали по 5 тыс. руб. на душу.

Итого, по подсчетам экономистов Болдырева-Глазьева, «нагрели» каждого ветерана на 13-15 тыс. руб. Умножьте для ровного счета 42 млн. пенсионеров на 10 тысяч руб. Сколько получится? У меня вышло 420 млрд. рублей, украденных у самых обездоленных и беззащитных.

Мы правильно подсчитали, Владимир Владимирович?

Так, может, после этой Олимпиады в Южной Корее г-ну президенту не надо так роскошествовать? Может, пора перестать бросать «автомобильные шубы с барского плеча» во время жесткого экономического кризиса?

Хотя бы уже потому, повторимся, что это незаконно. А во-вторых, нет же зимней олимпийской сборной страны. А есть «спортсмены из России», выступающие в личном качестве. Без флага, гимна, герба и всякой государственной символики. Отщепенцы!

За что же им государственные награды, если они от этого государства и всех нас отреклись? Если каждый представлял исключительно сам себя?

В богатейших США после бразильских Игр «золотому» медалисту выдали по 25 тыс. долларов и все. А президент Литвы Даля Грибаускайте, как рассказали СМИ, подарила двум своим победительницам за бронзу… духи, купленные за свой счет.

А у нас после Олимпиады в Рио выяснилась премилая деталь. Около 40 призеров из 56 «служили» в Минобороны, МЧС, МВД, Росгвардии, где тренировались на всем готовом.

Генералы и командиры силовиком отдельно чествовали своих лауреатов. Других по полной программе поощряли губернаторы на местах и другие доброхоты.

Всего, по подсчетам журналистов каждый призер получил на круг по 1 млн. долларов.

А теперь вернемся к авиакатастрофе Ан-148. Не забыли? 71 жертва. 13 полных сирот. Как сложится их судьба?

Почему же олимпийская железка у г-на Путина ценится в 4-5 раз дороже человеческой жизни?



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Всего комментариев к статье: 5
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NEDOCHEL.....
ULANBATOR написал 18.02.2018 01:31
ТАК ВЫ ЖЕ САМИ ТАК ЗАХОТЕЛИ
ПРАВО ВЫБОРА
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19 место
Ночной гвоздь написал 18.02.2018 01:14
Ты автор особо не тужи за расходы. У отщепенцев из России всего 9 медалей, золота ни одного и 19 место.
Лучших конечно МОК не пустил, но и этим нех там было делать
А за сиськи подержаться можно и у депутаток
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Re:
!!!!OJAVASQQTOT-BOG!!!& написал 18.02.2018 01:02
"Все барство оттого, что у нас, как изящно выразился г-н Павловский, &#171;прихоть становится государственными институтом&#187;.
Ну, если очень хочется покрасоваться среди молоденьких сноубордисток и скелетонисток - есть для этого боулинг, бассейнинг и саунинг. "
- А что, эти "скелетонистски" таки со скелетами на ринге дерутся? То таки да-аа?
\\\/\/\/\//\/\//"Заметили мерзость? Каждой семье погибшего 11 февраля в упавшем АН-148 обещано по 4 млн. руб.
По 1 млн. дадут власти Московской области, где произошла катастрофа. По 1 млн. руб. - губернатор Оренбуржья, откуда погибшие родом.
Еще 2 млн. руб. - страховка."
- Действительно - ужас! раньше, вроде, по миллиону давали... Докатились до четырех... То таки да... А взыскать с изготовителей ерааплана можно было бы... Или сего таки эксплуататоров, которые трубки не прогревали... То таки да...
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(без названия)
стоик1119 написал 18.02.2018 00:43
Прогнивший режим с умственным импотентом во главе?
Он хоть щуку успел трахнуть за два часа?
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Путину бы за молодую подержаться
Беляев-Ченских написал 18.02.2018 00:28
С арифметикой у вас...
Если каждый олимпиец получил по 1 млн. долларов, то есть ок. 60 млн. руб, а семьям погибших в авиакатастрофе дали по 4 млн,то для Путина человеческая жизнь в 15 раз дешевле олимп.железки
А семьям убитых в Сирии "вагнеровце" наверно вообще не дадут ни копейки
"Ихтамнет"
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