О стагнации кампании Грудинина

Максим Калашников пишет о Павле Грудинине, причем если не с болью, то по крайней мере с большой досадой и обидой.

https://m-kalashnikov.livejournal.com/3409238.html

Кампания Павла Николаевича Грудинина откровенно стагнирует. Более того, из-за неумелых действий его капеэрэфного "штаба" она сопровождается скандалами, топящими популярность ПНГ.



Вы уже слышали, как КПРФ попробовала созвать съезд обманутых дольщиков, а на него явились те, кто объявил себя обманутыми пайщиками Свх имени Ленина. Их пришлось удалять со скандалом. Мало того, часть дольщиков покинула съезд, объявив о том, что их просто используют в предвыборных целях.



Это любимое занятие капеэрефни - по каждому поводу собирать совещания и съезды, где много воплей и соплей. Хотя идиоту должно быть ясно: Грудинина атакуют по линии земель хозяйства. Поэтому нужна:

- секретная встреча с лидерами обманутых дольщиков (поручается доверенному лицу Грудинина), суммирование их требований, составление программы возможных действий будущего президента по сему вопросу;

- Грудинин выступает с коротким видео - обращением к стране и обманутым дольщикам, излагая в нескольких пунктах свою программу, объявляя о планах развертывания строительства жилья (взамен, скажем, войны в Сирии) и намерении сурового наказания мошенников с чиновниками;

- Грудинин дает совместную пресс-конференцию с лидерами обманутых дольщиков.



И только потом можно проводить съезд дольщиков, используя его как площадку и для других острых заявлений, что найдут отклик в обществе.



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ПНГ же ведет кампанию шаблонно. Он не может использовать все возможности даже интернета. А именно - делая крайне смелые программные заявления, перебивающие скандалы с иносчетами и земельными угодьями. Кто тянул его за язык с Горбачевым? Немудрено, что ПНГ теряет даже основной электорат КПРФ - почти половину его.



Понятно, что часть красного электората - это люди с заизвесткованными мозгами, коим ничего не докажешь. Ортодоксы. Кстати, официозная пропаганда со счетами Грудинина на них тоже здорово действует. Ну, так решение лежит на поверхности: бери голоса великодержавных националистов! Немедленно делай выступления по гибели бойцов "Вагнера", по теракту в Кизляре, по русскому вопросу, по миграции, по политике поддержки рождаемости русских! Не мешкая, ищи контакты со Стрелковым, уставивай с ним теледебаты, пожми ему руку. Ибо националистов в социуме - столько же, сколько и левых. Огромный резерв!



Но идет упорное замыкание на капеэрефовщине. Мы - левые, левые, левые... Причем с потерей половины собственно левого электората и полным отталкиванием национал-патриотов. С шаблонным "Приехали в Энск - пришли на предприятие - дали сто первую пресс-конференцию - встретились в зале с несколькими сотнями человек". Да если от этого толку - как с козла молока, может, и пропустить поездку-другую, но выдать в свет несколько ударных роликов?



Может, демонстративно придти к СИЗО "Матросская тишина" с передачей для узников? Специально - как кандидату в президенты - съездить и навестить Владимира Квачкова? Подняв вопрос о его здоровье? О его судьбе?



А в Донецк или Луганск почему бы не съездить? Это же гром на всю РФ! Это не сто первые оправдания по поводу земель совхоза или счетов в Австрии.



Шевелиться надо! А не проигрывать так бездарно...

От редакции: Ну давайте же разберемся.

1. "официозная пропаганда со счетами Грудинина"

А откуда пошла вся история со счетами Грудинина? И при чем тут официоз? Вот же сам П.Н.Грудинин в интервью, сделанном явно "под него", сам про свои счета и разбалтывает, причем задолго до скандала в СМИ.

Грудинин признался, что выводил деньги за границу, и они до сих пор там

Видео выложено в YouTube еще 30-го декабря, никто еще даже не знал толком, кто такой этот Грудинин. А он сам старательно все рассказывает, как на собрании пионерской организации.

А еще чуть раньше, зачем-то рассказал о намерении на Новый год поехать в Германию якобы кататься на лыжах (позже вяснилось, что закрывать счета и переводить деньги на другие).

Надежда Отечества уехала в Германию на лыжах кататься

За что его и сам Максим Калашников жестоко покритиковал.

Павел Николаевич в данный момент штурмует лыжные склоны в Баварии

И правильно сделал - если бы Грудинин не играл в кремлевские поддавки, а слушал и делал выводы.

А дальше, конечно, "понеслась", как говорится. И при чем тут официоз? Любое СМИ просто обязано уцепиться за такую информацию. Больше того, если это СМИ даже поддерживает Грудинина, и поэтому не публикует этой скандальной информации, то оказывает и Грудинину медвежью услугу (все равно правда выплывет, а заодно выплывет, кто эту правду скрывает), и себе на будущее портит репутацию - ну как верить СМИ с таким избирательным зрением?

2. Может ли Грудинин позволить себе агрессивную кампанию, как то предлагает ему Максим Калашников?

Думаю, он сейчас ходит как по минному полю, прекрасно понимая, когда закончится избирательная кампания, и кто у нас будет президентом. Он уже высказался о том, что если не выиграет эти выборы, то вернется в родной совхоз выращивать клубнику и торговать землей под застройку. То есть полагающим, что сейчас Грудинин после оскорбительного результата в 7-8 процентов поведет всех за собой на баррикады, следует попить водички и успокоиться. Не поведет. И будет очень стараться, чтоб никто другой не повел. Ну как Зюганов вел себя с Удальцовым в 2012-м году.

Думаете, случайно разразился этот скандал с удостоверением доверенного лица Грудинина для Удальцова? Да на хрен не нужно Грудинину такое лицо! Партии - пожалуйста, ей все равно после 18 марта кирдык. А Грудинину еще жить в России.

Может Грудинин позволить себе в открытую поддерживать Донбасс, встречаться со Стрелковым? С его-то активами и счетами в Европе. Он, заметим, даже в Крым не ездит. На всякий случай.

3. Почему Грудинин ни разу не высказался в поддержку политзаключенных? Ведь среди них есть и хорошо ему лично знакомые люди, например, Петр Милосердов. Да собственно и Александр Белов (Поткин), насколько я понимаю.

Вот почему Юрий Мухин, вообще не знакомый с Милосердовым, сам отбывающий срок хрен знает за что, тем не менее находит возможность вступиться за него?

Дело Милосердова: уверены, что вас не коснется?

А "народный кандидат" как-будто язык в одно место засунул.

Собственно, вот и ответ, почему не решен вопрос с обманутыми пайщиками совхоза.

Полиция арестовала обманутых пайщиков совхоза имени Ленина

Да плевать ему на них, иначе бы давно так или иначе решил. Неприятный вывод, но очевидный.

Как и на всех остальных. У него сейчас в глазах стоит один вопрос: что будет после 18-го марта? Могут наградить за службу, могут оставить в покое, а могут и наказать - все в точности как в вопросах референдума по Мухину.

А вы думаете, он о революции мечтает?

4. Позиция Максима Калашникова известна - неважно, каков на самом деле Грудинин, он - орудие, таран, которым можно попытаться пробить стену власти.

Концепция, сходная с понятием "человекоорудия" у Даниила Андреева в "Розе мира".

Вот только есть поговорка старая, казачья: "как из говна пуля". Не из всякого материала получается годное человекоорудие.

Анатолий Баранов