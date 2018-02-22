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Московский листок

Купавшиеся в парном молоке мои предки...

Опубликовано 22.02.2018 автором в разделе комментариев 0

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Купавшиеся в парном молоке мои предки...

Что уж тут поделать: во времена государственного тяготения к монархизму, приходится вытаскивать из истории семьи такие эпизоды, об которые булкохрусты обломают зубы. Страниц этих много, и конечно же невозможно в рамках сетевой публикации рассказать, кто мы – в двух словах. Но вот кое-кто из родни – а пуще их сам фольклор семейный, то есть память, - иногда рассказывают своими судьбами гораздо яснее, чем нынешняя телевизионная "документалка", что же было там, куда тянется общественная несознанка поневоле после пятилеток ударной ностальгии по дореволюционности…

Мария Фёдоровна Буланова – ветвь прабабушкина, купеческая (Первая гильдия - отец прабабушки Георгий Григорьевич Буланов сделал состояние на производстве и продаже паркета). В отличие от обедневших дворян (прадеда, Василия Сергеевича Былеева-Успенского), она имела и поместье, и достаточное число «душ», хотя крепостного права давно и не было… Ведь сама себе ванну из парного молока не соорудишь?

А Мария Фёдоровна такие ванны принимала ежедневно. Возможно, эффект омоложения можно рассмотреть даже на этой карточке – которая чудом прошла и Гражданскую, и Великую Отечественную, хотя моя прабабушка, Анна Георгиевна Буланова, остававшаяся в Москве в отличие от большей части семьи (которая была в эвакуации, в Повольжье) – жгла в печке всё подряд. Многие фотографии не пережили не только войны, но и конца 1930-х – мой дед, например, когда сгустились тучи над бабушкой (дворянское происхождение тогда можно было поставить в упрёк вкупе с другими аргументами – однако то обвинение лопнуло, и обвинителям, - их фамилии память семьи тоже зацементировала,  - даже пришлось переселиться из Москвы, меч правосудия пролетариата был обоюдоострым) просто сжёг коллективное фото, где бабушка оказалась рядом с Троцким…

А вот крёстная единственной профессиональной актрисы в семье – Лидии Васильевны Былеевой, актрисы немого кино и областного театра (уже после революции) – вот это фото, очень дорогое и соответственно оформленное с изнанки, что вы можете видеть, оно осталось…

Возможно, осталось как напоминание того важного и коренного, что не могут понять нынешние воздыхатели по сословным временам и монархической благодати… В то время, как семьи рабочих и крестьян не имели стакана молока в сутки, кто-то позволял себе в нём купаться! И ведь были руки, выдаивавшие это молоко, носившие.

Не подумайте, я не как тот идиот из «Покаяния» тут собрался разбрасываться покойниками, я просто делюсь, и этого более чем достаточно. Крёстная Лиды была строга, это видно по чертам лица – она была в своём праве, пока это право охраняли законы империи. А вот уж когда те, кому не доставалось молока всё же стали напрягать свои мускулы не для прислуживания господам, а для установления более справедливого порядка – тогда и судьба Марии Фёдоровны оказалась в их руках.

Кто бы мог подумать? Какие-то далёкие, чужие рабочие руки – и вдруг возьмут твою молочно-холёную судьбу?..

Мария Фёдоровна умерла от голода в Гражданскую. Никакой жалости по этому поводу я не испытываю. Голод коснулся всех, а уж тех, кто ранее купался в сверхпотреблении… Вася Былеев, младший брат Лиды – вот он став Первым комиссаром Красной Пресни первым же и пошёл на фронты Гражданской, и был тяжело ранен в голову под Царицыном, контузия наложилась на тиф, в итоге течение болезни хоть и удалось тормозить потом, но он прекрасно знал, что неизлечим, почти как Николай Островский. Вот его жалко, и волею новых судеб именно он, Вася Былеев, стал тем необходимым «поручителем» (хотя в то время его семья найти не могла по госпиталям, а отыскался он уже в Москве, позже), имя и фамилию которого хорошо знал Михаил Иванович Калинин, он-то и дал вернувшейся по казанской железной дороге домой семье – кров. Дом в Лёвшинском, сперва – весь второй этаж, потом стали подселять. На первом этаже жил со своим знаменитым воспитанником Даниилом Андреевым доктор Добров. И вот там-то, но уже в дни Великой отечественной, жгла на втором моя прабабушка и книги, и фото, всё – чтобы согреться. А эта карточка уцелела…

Ещё удивительнее, что сохранились газетные вырезки. Это уже – к вопросу, какой шёл мир на смену тому, сословному, старому…

Заметим: откуда у нынешних безродных булкохрустов столько слёз накоплено именно на переживания по поводу расстрела «царской семьи» - семьи гражданина Романова? Чем хуже для них «безродные» крестьяне, умиравшие от голода под Свердловском или свердловские рабочие, которых тысячами расстреливал Колчак в отместку за то, что утеряно «знамя» белого движения? Чем эта семья, Романовых, отличалась от других семей – или вот моей, в которой я специально провожу засветку тех, кто заслужил и голод и гибель? «Гуманисты» современности не в состоянии объяснить тяготения своих эмоций именно к царской фамилии – видимо, это то самое рабское благоговение, которое и призывал выдавливать из себя Горький, по капле. Это его слова, не антисоветчиков, не путайте.

Однако голодные двадцатые сменялись двадцатыми нэповскими и, наконец, физкультурными (слово «спорт» ещё было чуждым, буржуазным) и спартакиадными. И вот, что я вам пытался сказать, приводя два факта из истории одной семьи рядом.

Бабушка моя, которую вместе с прочими выпускницами Института благородных девиц, прочили во фрейлины, пошла оттуда, от Красных Ворот – прямиком работать в детские сады, а потом и с беспризорниками. Отдавать, так сказать, долги классовые. И работала долго, совмещая воспитание со спортивным поприщем. На нём и с дедом познакомилась, но он-то был боксёр…

И вот вам – ещё более дивное диво. Газета, точнее – вырезка 1926-го года. Вещи столько не живут, как дорогие сердцу семьи газеты! К сожалению, какая это газета – сложно сказать. Может быть, даже областная. Но в ней- то и живёт бабушкин рекорд. Который конечно был бы невозможен, если б не революция, не отмена сословий – ну какая бы фрейлина побежала тысячеметровку?!

А Людмила Васильевна Былеева, день смерти которой вчера (21.02.2004) мы отметили – пробежала, и победила прежнюю чемпионку Чистякову. На тот момент это был столичный рекорд. Что забавно – в газете «врез» (даю его ниже) ругает организаторов соревнований… Текст хорошо сохранился, не поленитесь вчитаться. Однако то, что можно назвать «весомым доказательством присутствия в Истории» и такие хмурые «врезы» не омрачают…

С наступающим днём Красной Армии вас, товарищи! Не поддавайтесь уловкам регрессантов – путь революция и социализм выбрали верный не для нас одних, для советских, а для человечества. Надо только почаще равняться на поколение чемпионов.  

 



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