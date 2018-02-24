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Московский листок

Самый больной вопрос левого движения в России

Опубликовано 24.02.2018 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 7

рабочие левые
Самый больной вопрос левого движения в России

Самое тяжелое в политике заключается не в борьбе с открытым врагом. Это закономерно. Самое тяжелое заключается в выяснении отношений с так называемыми товарищами. Если оным резко в сторону, а то и назад – пора расходиться. Иначе никакого прогресса.

К примеру, автор этих строк чувствует кожей, что революционные события приближаются. Когда «белоленточники» бурлили, и это докатилось до его сонных палестин, ощущение игрушечности не покидало все равно. А сейчас, когда вроде бы и больших демонстраций нет – внутреннее напряжение назрело. Путинский пик популярности прошел после Крыма, и дело покатилось по наклонной. Да, люди не бросаются на штыки, говоря образно – но хмуры и злы на власть уж точно. Недаром последняя озаботилась опасностью низкой явки. Выходит, социальное недовольство растет, пока и в латентной форме. И вот на этой развилке пора определиться с теми «левыми интеллектуалами», которые уже и не левые, и не интеллектуалы.

То есть, даже при всем уважении к настоящим левым типа Кагарлицкого-Баранова, доказавшим свою убежденность десятилетиями работы – оные не могут не отдавать себе отчет, что рабочих в левом движении мало. Даже с учетом свертывания индустрии; даже с учетом споров, кого подразумевать под современными трудящимися – столь явное отсутствие промышленного пролетариата в левых организациях является нонсенсом все равно. Так сказать, сапожник без сапог. А отсюда, разумеется, и эффективность всего левого движения под большим вопросом.

Но возникло такое состояние, увы, не случайно. Более того, разрыв почти закономерен из-за противоречия между последователями прошлой «номенклатурной бюрократии», но руководящими левыми организациями до сих пор – и демократически настроенными рабочими, которым нужен реальный социализм вместо всего этого. И такой разрыв, как это ни удивительно для некоторых, и не исчезал со времен распада Союза.

***

Рабочий, в отличие от обывателя, не может позволить себе нерациональное мышление. Это левого студента (без обид, а в целом) в случае ошибки родители накормят все равно. А рабочий, если ошибется при выточке детали, соединении электрической цепи и тому подобное, может вызвать аварию; поэтому рискует остаться без денег в лучшем случае, а то и загреметь на цугундер. И такая дисциплина, въевшись в кровь, делает рабочего зачастую проницательнее многих «идеологов».

К примеру, автор знаком с электриком электролизного завода с тридцатилетним стажем («тяжелая вода» и прочее), но и мыслящим соответственно. Пока не будет четких и ясных предпосылок – не будет и скороспелых выводов. То есть, если сжать многочисленные беседы с ним в поддержку левых, то все убивается этакой увесистой логической кувалдой – тогда какого хрена рухнул Советский Союз?!.. И все – «картина Репина приплыли».

Скажешь, что надо обобществлять собственность – тогда почему рухнул Советский Союз, когда такой собственности было пруд пруди?!.. Скажешь, что надо строить Советскую власть, и опять – а почему оная накрылась медным тазом после целых семидесяти лет?!.. Скажешь, долой Путина – и что, вместо него слабак Зюганов, который даже пьяницу Ельцина испугался?!.. И не дай бог лопотать дребедень про предателей. Тогда опять логичный встречный вопрос – а откуда взялись многочисленные предатели, когда кругом был социализм, и чуть ли ни развитой?!.. Говоря образно, но верно, чем больше дезинфицируешь помещение – тем больше тараканов. Чем жарче лето – тем больше людей в шубах. Абсурд.

Отсюда, как ни крути, сама стратегия современных левых не только в России, но и во всем мире во многом заранее ущербна. Выходит, социализм не смог сделать свою же работу по свержению капитализма! Это все равно что тигр оказался слабее косули, а удав слабее кролика. Ну и какой нормальный рабочий поверит в таких левых хоть в профиль, хоть в анфас; хоть с такой тактикой, хоть с этой?!.. Другое дело, разумеется, что он не в восторге и от олигархического режима. Но ждать от промышленного рабочего строительства баррикад в такой нездоровой ситуации – перебор. Вы уж, коль называетесь левыми, разберитесь сами с собой, сказал товарищ-электрик в итоге - а уж потом и будет разговор о партиях, взносах, митингах и тому подобное.

И еще раз. Как раз рабочему, и даже профессиональному рабочему, как ни парадоксально для некоторых «интеллектуалов», жилось в Советском Союзе не так уж хорошо из-за маленькой, зачастую банально уравнительной зарплаты! И даже более того – определенные отряды подготовленных рабочих живут сейчас лучше, чем в Советском Союзе. Чтобы увидеть это, надо не брезговать чернью и не кидаться лозунгами по любому поводу, а спуститься с небес на землю.

Да, промышленный рабочий класс сократился. Но высокопрофессиональные рабочие – токари-фрезеровщики, и уж тем более станочники-чэпэушники; электромонтеры и монтажники высокой квалификации; газоэлектросварщики (эти вообще на расхват, как горячие пирожки); экскаваторщики и трактористы (эти также с весьма приличной зарплатой); слесари-наладчики и операторы в оборонной, химической, атомной и нефтегазовой промышленности; короче, везде, где нужна ответственная работа – там и частные монополии, и госкорпорации не жмутся ничуть. Тот же друг электрик живет в весьма приличной квартире с весьма приличной обстановкой, а также дачей и соответствующим автомобилем.

Но другое дело, что и траты весомые. Никто не собирается упрощать ситуацию, так как капиталисты, отдавая в одном месте, возьмут в другом. К примеру, подобным рабочим приходится помогать детям-родителям-родственникам, сидящим без нормальной работы; да плюс цены на питание и коммуналку и так далее. Поэтому и недовольство путинским режимом тлеет, а то и растет все равно. Но сказать, что профессиональные рабочие живут резко хуже, чем в Советском Союзе – неверно. Может быть, некоторым «левым ученым» так хочется для оправдания возвращения в номенклатурное прошлое – но это неправда.

Поэтому на низах все «левые теории» утрамбовываются и выступают в истинном свете. То есть, сам читатель может проследить за логикой политических размышлений нынешнего рабочего. Первое: социализм был в Советском Союзе, утверждают многие «левые интеллектуалы». Второе: но оные заявляют опять о необходимости социализма. Выходит, третье: «левые» хотят восстановить прошлый Советский Союз. Но, в-четвертых, коль прошлый Советский Союз для профессионального рабочего отнюдь не рай обетованный; то, в-пятых, поддерживать таких «левых» сомнительно.

И что здесь не рационально, как уже замечено выше?!.. Любой читатель может взять учебник логики и разобрать эти умозаключения хоть по полочкам. Но тогда и итог: вот почему в современных левых организациях так мало рабочих. Они себе не враги.

***

Очевидно из вышесказанного, что бардак начинается уже с первого утверждения, что в Советском Союзе был социализм. А затем, разумеется, идет второе-третье и вплоть до неутешительного итога. Следовательно, отсюда и надо плясать.

К примеру, какая разница между семьюдесятью днями Парижской коммуны и семьюдесятью годами Советского Союза с принципиальных позиций диалектического и исторического материализма, когда количество так и не перешло в качество?!.. Да никакой, разумеется, потому что все окончилось капитализмом и тогда, и сейчас. Но почему-то в одном случае честное признание провала – а в другом, видите ли, социалистический диалектический скачок. Ну, вот хочецца – иного слова не найти. Такой-то «левый интеллектуал» вырос в Советском Союзе, женился, детей наделал, квартиру по блату получил, доступ имел к тем или иным «распределителям»; и вообще была не жизнь, а лафа, когда платили за одну показуху и болтовню; и вдруг это не социализм. Обидно, понимаешь.

Но тогда и парижские коммунары, выходит, не «белые люди». Что, они ни положили ни то что свою каторжную работу, но и жизнь на алтарь освобождения?!.. Но не получилось. Такова жизнь. Не созрели предпосылки. А вот, видите ли, почти в насквозь феодальной царской России созрели! Хочецца! Раз моя дорогая персона жила в Советском Союзе; значит, был и социализм из-за моей «гениальной» деятельности. Вот и весь «материализм».

Но если не было социализма – остается капитализм, что ли?.. Нет! Не было и никакого капитализма, и нечего бросаться в другую крайность. Остается одно и единственно возможное – был все тот же первично-уравнительный «военный коммунизм», который отнюдь не исчез с окончанием Гражданской. Наоборот – все только началось! Мутируя, усложняясь, пережив весь цикл роста-зенита-заката; то есть, проходя через сталинский взлет, хрущевское зависание на середине в виде полета Гагарина и последующее пусть очень плавное, но снижение в брежневизм и последнюю агонию в виде горбачевщины – «военный коммунизм» исчерпал свой исторический ресурс и проиграл современному государственно-монополистическому капиталу окончательно. Но что и закономерно по всем канонам марксизма. Про это написано даже в Коммунистическом Манифесте.

Это отчасти долгая история, и автор готов доказывать философски, экономически, исторически, социально и политически, что разговаривать о социализме в Советском Союзе – несусветная дикость. Дикость, подобная тому, как с рождения прожить много лет в темном подвале, поэтому и быть уверенным, что весь мир таков. Именно феодальный «низкий старт» и дальнейшая суровейшаая история страны и были тем подвалом, приведшим к тому, что даже прогресс уравнительного коммунизма воспринят народом как социализм. Что ж поделать.

Но тем не менее никакого реального социализма в Советском Союзе не было! Хоть развитого, хоть убого; хоть сталинского, хоть брежневского – вообще никакого. Поэтому, или происходит подобный очистительный катарсис признания объективной реальности, и только тогда рабочие пойдут в левые организации, и о чем ниже – или нынешние идеологические авгиевы конюшни не разгребаются; подобные «левые» брезгуют этим и не берутся за тяжелую работу выяснения столь «неудобных» вопросов; и страна продолжает гнить заживо. Но если последнее, ждать уважения от рабочих до морковного заговенья.

Итого, пора набраться мужества говорить по существу дела. А таковое существо заключается в проблеме гигантского разрыва между «левой тусовкой» с концепцией социализма в Советском Союзе – и более-менее грамотными рабочими, которым и такой «социализм», и такой Союз не нужен! И еще раз: если под социализмом понимается прошлый Союз, и таковые порядки опять навязываются – тогда никакой поддержки со стороны профессионального рабочего класса. Следовательно, чтобы преодолеть этот разрыв, надо сказать твердо – прошлые порядки Советского Союза никакого отношения к социализму не имели. Социализм еще предстоит построить так-то и так-то - поэтому и профессиональному рабочему классу будет лучше так-то и так-то.

Поэтому, если идеология левых будет заключаться уже в решении «первого пункта» в смысле честного признания «военного коммунизма» в прошлом - только тогда и может идти речь о следующем шаге в виде реального социализма – который рабочие и поддержат! Тогда все возвращается с головы на ноги, и левые организации и рабочий класс соединяются на базе общей перспективы.

Из одного вытекает другое с железной необходимостью! БЕЗ ПЕРВОГО – НЕТ И ВТОРОГО. Это логические сиамские близнецы. И еще раз для полной доходчивости. Если уравнительная практика того Советского Союза не принимается профессиональными рабочими, но называется социализмом – тогда рабочий против такого «социализма». Тогда он не поддерживает левые организации, проводящие такую идеологию. Что мы сейчас и имеем.

Но если практика Союза и называется, как положено, «военным коммунизмом» - тогда реальный социализм, который надо построить, будет лучше ни только прошлого, но и олигархического настоящего – и такая альтернатива уже будет поддержана всеми грамотными рабочими. Тогда будут и заявления на вступление в подобные левые организации, и взносы, и многолюдные митинги, и демонстрации, и голоса на выборах, и сильные профсоюзы, и прочее, и прочее в таком духе. Разрыв между левым движением и рабочим классом – исчезнет.

***

Теперь смекаете, в чем самый больной вопрос современного левого движения в России?!... Но в том-то и дело, что даже Кагарлицкому сотоварищи (не в фамилии дело, а для примера), трудно говорить на таком уровне. Разорвать со знакомыми «левыми интеллектуалами» и встать твердо на точку зрения профессиональных рабочих – это не просто даже для самых лучших. Но надо. И чем быстрее – тем лучше.

Надо рвать с постоянно тянущими назад как в виде некоторых старых «левых интеллигентов», живущих со свернутой головой на распрекрасный социализм в Советском Союзе (им в грязных цехах на старой технике не приходилось работать); так и в виде некоторых студентов, желающих походить на таковых старших и мечтающих порулить «работягами» в том же стиле. И такого балласта еще навалом, к сожалению: потому что, если выжать воду из словесной бодяги многочисленных «левых авторитетов» - то останется в итоге банальнейшая реставрация прошлого Союза с его бюрократическими и номенклатурными извращениями для одних и уравниловкой для других. И НИЧЕГО БОЛЕЕ! Ни о каком реальном социализме в виде хотя бы фабзавкомов-советских республик-Социалистического Союза, и о чем автор говорил много раз – и речи нет. Поэтому, не порвав с подобными устаревшими «товарищами» – нельзя приобрести современный рабочий мир. Или одно – или другое.

Но пока на нет и суда нет. Пока стратегический результат в левом стане бездарен в смысле: иди туда, не знаю куда - принеси то, не знаю, что. Почему рухнул «развитой социализм», коль таковой был, не понятно абсолютно – но мы, «левые», такие милашки. Мы за все хорошее против всего плохого; а посему, товарищи рабочие, идите и любите нас; поднимите на белы рученьки и внесите в чертоги власти. Ну, пожалуйста, что вам стоит.

От редакции: Прав товарищ Копылов, без знания о том обществе, которое закончилось в 1991 году, ничего путного на пути к социализму не построишь.

Но вот же проблема - перемены надвигаются. а кто будет вести к этим переменам? Левые интеллектуалы сплошь дураки и неумехи, ничего не понимают. А сами профессиональные рабочие понятия не имеют, куда идти, да и идти никуда не хотят - их и здесь неплохо кормят.

Однако для начала о никчемных левых интеллектуалах, которые даже цехов не видали. Вон, например, Кагарлицкий... Правда, Борис Юльевич успел годик посидеть в отличной советской тюрьме в Лефортово, и как раз за попытку улучшить тот самый социализм, которого не было, оказывается. Можно засчитать за экскурсию по цеху?

А т.Баранов еще по распределению насмотрелся на пролетариат во всех видах - и в цехах, где рабочие, случалось, изжаривались до состояния гриль на гнилой проводке, до радостных праздников, когда без ножа в пузе считай, что и не отмечал. Не говоря о том, что позже по долгу службы бывал практически на всех крупных заводах, какие есть в отечестве.

И скажу вполне авторитетно: в СССР усредненный трудящийся жил все-таки лучше, сытее, спокойнее. Заработать очень много возможностей было мало - разве что где-то на Севере, в условиях, близких к нестерпимым. Но и упасть ниже определенного уровня рабочему человеку не давали. Но тут да - уравниловка. Но в чем она выражалась? Вовсе не в том, что рабочий получал мало по сравнению с инженером. а как раз наоборот - даже если молодой, стремящийся учиться рабочий и получал инженерное образование без отрыва от производства, то, перейдя на инженерную должность, он в том же цеху начинал получать в полтора-два раза меньше!

В этом секрет тех самых легендарных советских рабочих с высшим образованием - диплом люди получали, но предпочитали оставаться на рабочей должности. Вот беда уравниловки - у людей не было стимула расти!

И отсюда самое главное, что и погубило реальный социализм - это отчужденный труд. Формально человек был хозяином средств производства, но таковым себя не чувствовал и не стремился. И, естественно, когда он потерял и формальное право на эти средства производства, субъективно для него ничего не изменилось. И даже небольшая часть рабочих, которая стала зарабатывать более-менее, почувствовала себя лучше.

Правда, основная часть рабочего класса либо деклассировалась, либо стала жить существенно хуже. Не случайно же столько сообщений о невыплатах зарплаты, сокращениях и тому подобном.

Проблема в том, что рабочий класс, снова превратившийся в пролетариев, деморализовался, перестал ощущать себя чем-то единым - он перестал ощущать свои классовые интересы именно как классовые. Это, кстати, обычная ситуация для многих капиталистических стран - верхушка рабочих-профессионалов по доходам и образу жизни приближается к низшим слоям буржуазии, а большая часть рабочих люмпенизируется. Кто такие гастарбайтеры на нашем производстве, как не люмпены? Ну а поднять люмпен-пролетариев на классовую борьбу практически невозможно.

Не случайно и правые, и левые сегодня говорят о необходимости новой индустриализации. У правых свой интерес, а левые рассчитывают вернуться к классическому классовому обществу, в котором только и может развиться социализм.

Кстати, есть ответ, когда строительство социализма повернуло не туда - после смерти Сталина. и вовсе не потому, что он был такой уж прогрессивный диктатор, но он четко понимал, что социалистические отношения при нем сформировались только "в основном". А при его преемниках были ликвидированы артели - их были тысячи, и трудилось в них более 10 миллионов человек. А на селе колхозы из коллективных хозяйств все больше стали походить на совхозы, то есть по сути государственные хозяйства, хоть формально и "коллективные". То есть вместо того, чтобы развивать самоуправление на производстве, СССР планомерно стал переходить к тотальному государственному капитализму - вот его мы с вами и застали.

Естественно, приватизация воспринималась трудящимися как переход госсобственности в руки каких-то "эффективных хозяев" - рабочим до этого уже не было дела, они уже не чувствовали свой завод - своим. А сейчас - даже не понимают, что завод может принадлежать им. Уже не могут без хозяина, а на селе - без барина. Кстати, отчасти электоральный успех Грудинина заключен и в этом - он "добрый барин", а нынешним последователям КПРФ нужны не свобода и равенство, а добрый хозяин. У них и Сталин не марксист и строитель коммунизма, а Хозяин, который хоть и выпорет, а потом накормит с руки...

И скажу вещь крамольную - очень немногим рабочим сегодня охота становиться хозяевами производства. На хрена им риски, хлопоты и нервотрепка? Когда можно неплохо устроиться и при хозяине.

Вот недавно на видео смотрел, как жители грудининского совхоза благодарят доброго барина, который дает им по мешку картошки и по мешку свеклы. Забыли, что в советское время даже в самом худосочном хозяйстве колхозникам выдавали эти продукты буквально машинами - хранить их в подвалах сельчан было выгодней, чем гноить в общем овощехранилище. Но хозяин выдаст мешок сухой и чистой картошки, а в колхозе надо ж эту машину картофеля хранить до весны в подвале, перебирать, переворачивать...

Наверно в этом главное - не хотят люди шевелиться, как в армии, день прошел, и хер с ним. А все перемены - к худшему. Вот человек работает, получает какую-то зарплату, по выходным бухает на даче. А вы ему - на баррикады?

Вот когда припечет, тогда и начнет суетиться. Тогда и левые сразу покажутся не такими уж оторванными от жизни.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 7
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Re: Сереженька,
!!!!QQQQ!OQ-!TOT JATOT!!!& написал 24.02.2018 01:48
"Но возникло такое состояние, увы, не случайно. Более того, разрыв почти закономерен из-за противоречия между последователями прошлой &#171;номенклатурной бюрократии&#187;, но руководящими левыми организациями до сих пор &#8211; и демократически настроенными рабочими, которым нужен реальный социализм вместо всего этого. И такой разрыв, как это ни удивительно для некоторых, и не исчезал со времен распада Союза.
Рабочий, в отличие от обывателя, не может позволить себе нерациональное мышление. "
- Тупой, вечнопьяный робот-матаголик все таки не "попугаями" измеряет, таки - бутылками вотки - то таки да! Таки-вот если бы специально для него изобрести шрифт, не буквенный, а вотко-бутылочный и этим таки вотко-бутылочным таки шрифтом написать теорию Научного Коммунизма - тупой, вечнопьяный робот-матаголик, который таки пропил и свой завод и СССР - за две бутылки вотки - таким образом таки написанную Теорию - таки сразу бы понял и пошел на баррикады - то таки да...
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Re: Назад в светлое прошлое!
!!!!QQQQ!OQ-Q!TOT JATOT!!!& написал 24.02.2018 01:27
"Следовательно - нужно его восстанавливать!
А потом и улучшать, но - в рамках его Системы! Первым шагом за таковые рамки было, между прочим, принятие брежневской конституции. Вторым - эта ***** Олимпиада-80, перекосоебившая жизнь в стране.
А в наше время нужно начинать с лозунга - догорбачевские товары по догорбачевским ценам! "
- Из Урода Пятнистого - пошить курточку для будущего руководителя страны, чтобы не забывал, что бывает таки с теми, кто поддается влиянию бесноватых гав-ноликов, безумных вчонкиных примкнувших к ним тупых вечнопьяных роботов-матаголиков и продает страну амеропитекам за права человека, затычки для -зды и шоколатки - то таки да!
Технология выделки человеческой кожи для производства обуви и перелетов к книгам - таки есть у амеропитеков и у жабожоров - то таки да! Таки Я думаю, и у других цивилизованных таки стран есть подобные Высокие Технологии - пусть путин пошлет храбрых разведчиков и их таки выкрадут, чтобы лицензию не покупать - то таки да...
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Re: Сереженька,
!!!!QQQQ!OQQ!TOT JATOT!!!& написал 24.02.2018 01:16
"Самый больной вопрос левого движения в России"
- ... Это таки исключительное долбобство, идиотизм и подлость тех, кто занимает общественные роли коммунистов, на деле вместо того, чтобы развивать теорию, учить людей и думать, как жить дальше - ходят эти, Я таки извиняюсь в одних колоннах с 3,1416-дарасами всякими и прочей сволочью на всякие "протесты против путина" потому, что за это дают печеньку - проклятый путин чем-то таки не угодил амеропитекам - то таки да...
Вот начнется революция - а место коммунистов - будут амерские прокладки и подстилки! Что тогда будет - таки второй к-л "юкрейнистан" - то таки да...
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(без названия)
Алексей Казаков написал 24.02.2018 01:10

См.: КАКОЙ СОЦИАЛИЗМ МЫ ПОСТРОИЛИ? http://rpr.ur.ru/arhiv/arhiv/2008/8/6/461/
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Сереженька,
Мурло написал 24.02.2018 01:08
А ты не наймит кимЧенЫна? Ты нас опять к картошке в мундире на столе зовешь.
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Назад в светлое прошлое!
Реакционер. написал 24.02.2018 00:56
В СССР был типичнейший реакционный социализм.
Таковой возникает тогда и там, когда идеи послекапиталистического государственного устройства проникают в государство докапиталистическое, а тем более побеждают в нем.
Описан у Карла с Фридрихом подобный - немецкий, или "истинный".
А у нас был - советский или Развитой.
То есть - докапиталистическое по своей Сути общество, но под внешним оформлением послекапиталистического.
Государственно-бюрократический феодализм у нас был, но внешне оформленный как социализм, да еще и развитой.
А события 1985-1993 годов суть Классическая буржуазно-демократическая революция в докапиталистической стране.
Которой не пошло на пользу даже внешнее ее оформление.
Но, приходится признать!
Что лучше советского государства образца 1970х годов - не было никогда в Истории!
Оно хоть и из Очень худших - но лучшее!
Точнее говоря, наименее худшее из всех прочих...
Потому - приходится признать и то, что лучше реакционного социализма не было нигде и никогда государственного устройства.
Следовательно - нужно его восстанавливать!
А потом и улучшать, но - в рамках его Системы! Первым шагом за таковые рамки было, между прочим, принятие брежневской конституции. Вторым - эта ***** Олимпиада-80, перекосоебившая жизнь в стране.
А в наше время нужно начинать с лозунга - догорбачевские товары по догорбачевским ценам!
Ответить
"нужен реальный социализм вместо всего этого"
что такое реальный социализм написал 24.02.2018 00:44
Кредо марксистов или что такое реальный социализм
.
Самарин Е.Ф.
.
"ИСКРА", электронная газета, Российская Мапксистская партия .
"Аляска - самый социалистический штат Америки." (Из американских газет)
.
В США есть замечательное предприятие - Постоянный фонд Аляски (ПФА). Он был создан в 1976 г. по итогам референдума среди жителей штата.
В фонд направляются ежегодные отчисления (25%) от доходов частных компаний, добывающих нефть на условиях долгосрочной аренды на территории штата в 103 млн акров (почти треть Аляски).
.
Конституция штата гласит, что сам фонд должен оставаться в неприкосновенности, по усмотрению законодателей штата может использоваться лишь тот реальный доход, который приносит инвестирование средств фонда. До сих пор эти деньги шли только на выплату дивидендов жителям Аляски и на реинвестирование в сам фонд.
.
Доходность фонда за последние пять лет была на уровне 5,78%. В состав портфеля входят акции компаний США (35%), американские облигации (25%), ценные бумаги других стран (22%), вложения в недвижимость (10%) и прочие инвестиции (8%).
.
История выплаты дивидендов ПФА жителям Аляски
.
Год Сумма
.
1982 $1,000.00
1983 $386.15
1984 $331.29
1985 $404.00
1986 $556.26
1987 $708.19
1988 $826.93
1989 $873.16
1990 $952.63
1991 $931.34
1992 $915.84
1993 $949.46
1994 $983.90
1995 $990.30
1996 $1,130.68
1997 $1,296.54
1998 $1,540.88
1999 $1,769.84
2000 $1,963.86
2001 $1,850.28
2002 $1,540.76
2003 $1,107.56
2004 $919.84
2005 $845.76
2006 $1,106.96
2007 $1,654.00
2008 $3,269.00
2009 $1,305.00
2010 $1,281.00
2011 $1,174.00
2012 $878.00
2013 $900.00
2014 $1,884.00
2015 $2,072.00
2016 $1,022.00
.
Аляска - один из самых богатых штатов США и единственный штат США, в котором сокращается пропасть между богатыми и бедными. Дивиденды стимулируют развитие местной экономики.
.
Постоянный фонд Аляски - это прообраз будущей социалистической экономики.
.
Что такое социализм?
.
Это тот же капитализм только с тремя обязательными условиями.
1. Государство является главным игроком на фондовом рынке, стремясь скупить акции всех прибыльных предприятий.
Прибыль государственных предприятий выплачивается в виде дивидендов по именным акциям всем гражданам социалистического государства.
2. Чтобы капиталисты не перевернули этот порядок, его охраняет народное ополчение (как в Швейцарии), которое является главной военной силой в государстве.
Если рабочие составляют большинство народного ополчения, устанавливается диктатура пролетариата.
Личная гвардия главы государства, политическая полиция, полицейские войска ликвидируются.
В мирное время Вооруженные Силы социалистического государства состоят из народного ополчения и наемных вооруженных формирований (ВВС, ВМФ, РВСН и т.д.), которые находятся под строгим контролем народного ополчения.
В случае войны посредством мобилизации из бойцов народного ополчения и из наемных вооруженных формирований создаются регулярные Вооруженные Силы. После окончания войны регулярные Вооруженные силы подлежат немедленному роспуску, а их командование автоматически утрачивает свои полномочия.
3. Прообразом социалистического государства станет Римская республика V-I в. до н. э. в сочетании с швейцарским федерализмом.
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В таком обществе устранено главное противоречие капитализма - противоречие между общественным характером производства и частнокапиталистическим способом присвоения.
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Это - "общество, которое по-новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей."
Ф. Энгельс.
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