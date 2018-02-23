Действительно КПРФ партия будущего, но не настоящего

На днях состоялась пресс-конференция по поводу 25 - летия Компартии Российской Федерации. Естественно выступил лидер партии. "Мы являемся продолжателями лучших традиций Советской власти, коммунистических традиций". Геннадий Андреевич, когда вы перестанете врать? 20 миллионов нищих и вы это сами признаёте. А сколько живёт на прожиточный минимум? Вы не пробовали месяца два пожить на 10 - 12 тысяч? Жаль, вы попробуйте. Конечно смертность растёт из - за плохого питания, экологии, систематического стрессового состояния. За прошлый год на 134 тысячи человек уменьшилось население страны. Медицина стала недоступна населению. Вы сами пишете, что здравоохранение перешло на коммерческую основу. 37 % дохода здравоохранение получило от больных. Вам не надо напоминать о ликвидации десятков тысяч медицинских учреждений, сельских посёлков, школ, домов культуры и так далее. Так где и в чём ваши традиции? На деле вы поддерживаете действующую власть. В прошлом году толи пленум был, толи какое - то другое мероприятие на котором обсуждали положение партии. Присутствовали профессора и один делая доклад прямо сказал, что вы опустились до оппортунизма. Это по научному, а народ говорит, что вы из партии рабочих и крестьян сделали партию буржуазии. Купаетесь в роскоши, у вас всё -шикарные квартиры, загородные дома, навороченные автомобили. Вы посещаете рестораны и отдыхаете за бугром. На доклад профессора вы не обратили внимание. А на что вы обращаете внимание? Народ всего этого лишён. Мы не можем купить здоровой пищи. ЖКХ, транспорт и лекарства для пенсионеров съедают всю нашу зарплату и пенсии. И что вы сделали? Говорите и пишите красиво, точно как президент, но это никаким образом не реализуется.

"Мы являемся продолжателями дел наших предшественников - созидателей и победителей". Каких предшественников имел ввиду Зюганов? Тех, которые предали Союз и расстреляли советскую власть? Это советский генералитет, который теперь имеют доплату от Путина за хорошую работу. Где ваши демонстрации и митинги? Генералитет расстрелял советскую власть и получает теперь и пенсию, и президентскую доплату. Живёт в своё удовольствие за счёт нищего и униженного народа. Действительно в конце 1993 года вы победили. Не дали народу разогнать предателей, а их было в то время не так много. Время ещё не пришло, народ разберётся и проклянет вас и всю вашу родню. Такое предательство бесследно не должно пройти. Вам уже ЦРУ разъясняет, что Горбачёв был завербован ими. Что вам ещё нужно? Вы ни одним словом не обмолвились о предательстве главного вашего коммуниста. Поэтому народ вас ненавидит и об этом скажет на предстоящих выборах.

"В 1991 году политические перевёртыши коммунистическую идею предали". Кто они, вы можете конкретно озвучить? Ваша болтовня не имеет никакого смысла. Может и вы были и остаётесь перевёртышем. В вашей фракции нет ни одного рабочего, крестьянина, ни одного бедного. Большинство народа в стране бедствуют. Ваша партия из года в год редеет. Люди начинают понимать предательскую политику руководства партии.

Зюганов говорит: "За прошедшие годы Компартия дважды спасала страну от гражданской войны и дефолта". Что он имеет ввиду? Рубеж 1993 - 1994 годов? Так война произошла, погибли сотни людей в том числе коммунисты - настоящие коммунисты, они воспитаны в Союзе и в отличие от вас на совершенно другой основе. И победили не вы, а бандитски - воровской капитализм, который распродал страну а народ превратил в рабов. Вы ведь сами пишите в газете, что большая часть промышленных предприятий управляется из - за рубежа. Даже сельское хозяйство. И что вы сделали? Не стали мешать дальнейшей распродажи страны. В 1998 году от дефолта спасла страну не Компартия, а Примаков, он не был коммунистом, как и нынешний ваш протяже Грудинин. Вы довели партию, как в народе говорят, до ручки. У вас не нашлось кандидата на пост президента. Такого позора ни одна партия ещё не знала. Неужели вам не стыдно перед народом? Ах вы с ним не встречаетесь и живёте по пословице - "стыд не дым глаза не ест". Вы ни словом ни обмолвились о провале думских выборов. Потеряли 50 мандатов. Это о чём? О том что вам народ перестал доверять. На конференции журналисты задали вопрос на счёт Грудинина. Якобы в партии есть немало известных фигур. Фигуры есть и даже известные, но что они могут? Только говорить. И вот что ответил Зюганов. "Я знаю Грудинина давно и абсолютно уверен в том, что именно этот человек будет наилучшим президентом России". Но ведь съезд народно - патриотических сил выбрал Ю.Болдырева кандидатом в президенты. И лидер заставил съезд переголосовать. Почему же автор отчёта о пресс- конференции А.Дьяченко об этом не пишет. Вот это и есть политика именно Зюганова. Партия в его понимании - это его партия, и сидящие в зале стадо ... Так было всегда с момента создания КПРФ. Таким путём в партию был протащен Подберёзкин.

Геннадий Андреевич, ваши 10 шагов уже настолько осточертели, что газету в руки брать противно. Сколько лет вы трезвоните о этих шагах и никак не можете сделать хотя бы один шаг. Вы даже не нашли достойного кандидата в президенты. Вы что совсем разума лишились? Вторая партия в России спасает страну от войны, дефолта, а вот кандидата найти не удалось. Вы понимаете куда вы завели партию?

В ЦК партии появился молодой петушок - Юрий Афонин. Он с Леонидом Ивановичем на тусовке у Е.Попова дерут глотки об Олимпиаде. Как нас обидели, не дали выступить настоящим спортсменам. Вы своей политикой, "дорогие коммунисты", политикой примирения с властью привели страну к тому, что над вами издевается Запад под покровительством США. И отмахнуться нечем. Зюганов выпустил Афонина на трибуны и он поёт: "КПРФ - это боевая мощная политическая организация, единственная политическая сила, которая ставит задачу после прихода к власти реализовать программу по выходу из кризиса". Юрий, у вас как с головой? Вы совсем рехнулись. Вы хотите прийти к власти? Но у вас даже нет кандидата, вы пригласили чужака, который побывал во многих партиях, в том числе и в партии власти. Допустим, что он будет президентом. Это я допускаю во сне. Чем он вам обязан? Он миллиардер и ему ближе олигархи. Фракция КПРФ с ним договорится, но это ни коим образом не будет влиять на нищенское положение народа. Павлу Николаевичу стало тесно на своём совхозе. И он нашёл вас, чтобы расширить своё влияние на всю Россию. Но продавать землю народ ему не даст и по всей стране садить клубнику тоже. Да он этим не озабочен. Турция выручает.

Шизофрения полностью одолела умами коммунистов в думе. "Нынешние выборы показали, что только КПРФ может создать вокруг себя широкую коалицию народно - патриотических движений, общественных организаций". Про какие выборы говорит коммунист? В думу вы проиграли с самым большим счётом. Это позор, но вы - верхушка партии сделали вид, что не замечаете провала. Выводы надо делать вовремя. И вы создали коалицию? Не много осталось, выборы покажут вашу коалицию.

Афонин поёт дальше. " За последнее время в партию вступило более 30 тысяч человек". А сколько выбыло без официального уведомления? Просто престали платить взносы. Зачем платить, рядовой коммунист настолько отдалён от буржуазной верхушки, что не видит смысла поддерживать партию. Кто нибудь из депутатов от фракции КПРФ за 25 лет хотя бы раз обратился к народу? Призвал народ на всероссийский митинг, организовал митинг и удержал его до тех пор пока власть не приняла требование. Было такое? Нет не было. Зюганов как и вся фракция боится людей. Жаль, что народ этого не понимает. Этим и пользуется фракция. Следующие выборы в думу выкинут коммунистов полностью. Вот и на пресс-конференции по поводу 25 - летия партии, подиум на котором восседает руководство партии, а сколько и кто в зале фотограф не показал. Внизу нет ни одного рабочего, ни одного крестьянина и общение идёт только в одну сторону.

Смотрите что говорит на пресс-конференции Д.Новиков. "С нами ничего не могут сделать ни с помощью информационного давления, ни с помощью репрессий, запугивания, которые пережили даже депутаты Госдумы В.Бессонов". Жаль, что Новиков не говорит о том, что Зюганов ходил в Кремль и просил за Бессонова. А может и не один раз. Надо договаривать до конца и не вырывать только то, что вам нравится. Вот поэтому Геннадий Андреевич никогда не говорит о президенте. Критикует правительство, которое держит президент. Грош цена вашей критики. Что приносит народу ваше СМИ? Лживые доклады партийных лидеров. Телеканал "Красная Линия" в нашем посёлке никто не смотрит, потому что там одна пропаганда. Нет правды.

Д.Новиков говорит, что им удалось восстановить Коммунистическую партию в Российской Федерации. Но он не говорит, что произошло после подписания Ельциным указа № 1400 о роспуске Верховного Совета и Съезда народных депутатов. Коммунисты Е. Краюшкин, А.Морозов, А.Сурский, В.Ермаков, Г. Пономарёв остались у Дома Советов и просили Зюганова использовать своё влияние провести решение о введении ЧП возле Дома Советов. Зюганов сказал, что мы занимаемся формированием правительства. В эти дни он проводил провокационную политику. А те коммунисты остались и были убиты. Новиков об этом умалчивает. Зюганов до сегодняшнего дня всё готовит правительство. Долгонько, пора бы и заменить подготовителя.

Далее слово было предоставлено В.Исакову. Он говорил о комсомоле и молодёжи. Они участвовали в Международном фестивале молодёжи и студентов. Комсомол борется против закрытия вузов, против повышения платы за общежитие, за социальные гарантии молодым. И сколько прошло времени борьбы? Комсомольцы уже стали пенсионерами, а улучшения нет. Мой внук получает стипендию 1500 рублей. До кризиса стипендия была 1900 рублей. Это результат вашей болтовни. Никакой борьбы нет. Бороться должны взрослые, студент из борьбы выбывает, ему надо окончить учёбу. Будешь возникать выкинут. Смена власти может решить проблему народа, но фракция КПРФ против такой смены. Исаков видит великое достижение комсомольцев в том, что они провели Международный фестиваль. И что дал этот фестиваль? А кто его финансировал? И сколько было украдено? В стране ни одно мероприятие не обходится без откатов.

И почему лидер партии должен занимать место в думе? Он стал и был белым воротничком. Надо бы лидеру жить и работать среди народа, тогда бы было больше толку.

Хорошо выступила М.Дробот, которая сказала, что будущее - это дети, их здоровье, воспитание и образование. Надеюсь, что Дробот знает, какой процент детей рождается с патологией. Почти восемь из десяти. В процессе роста умирают, заболевают, пьют, употребляют наркотики, вступают в сообщества, что приводит к суицидам. Кто этим занимается? Вы или ваша фракция? За все годы существования думы вы ничего не сделали для народа, а вот для себя многое. Страна нищает, растёт безработица, за бугор текут миллиарды, а вы только констатируете факты на которые никто не обращает внимание. У вас нет даже самолюбия. Вспомните заявление Зюганова во второй думе о воровстве миллиардов из займов дочерью Ельцина. Огласил на весь мир. И что? Тишина. Надо было обратиться к народу, попросить помощи, но вы на это не способны. Это ниже вашего достоинства, которое стало ниже плинтуса. Говорите о пионерах и приводите пример Грудинина, который построил школу и детский сад. Но это его обязанность как руководителя. Что выдающего он сделал? А что вы построили? Грудинин по отношению страны это никакого отношения не имеет. Капля в море. И у вас хватает совести напоминать об этом. Более того он не коммунист. Он просто директор. Так должны делать все. Фактически все заняты воровством. Назовите хотя бы одну контору в которой не воруют. Назовите? Без откатов ни одно мероприятие не происходит. Пресс - конференцию закончил Зюганов такими словами: "Наша партия - это партия социального оптимизма, партия будущего, партия народа". На оптимизме народ едет уже более 24 лет и когда он кончится и начнётся восстановление страны. Зюганов хотя бы один раз видел народ в партии? С подиума он даже в зал никогда не спускается.

Много правды вылилось в интернет с того дня, когда КПРФ выдвинула Грудинина кандидатом. Однако правда не вписывается в политику именно Геннадия Андреевича и что он делает? Обращается к президенту по проторённой дорожке с требованием обезвредить кремлёвских провокаторов. Зюганов точно потерял разум. Значит президент держит в Кремле провокаторов. А ведь за это против Зюганова можно возбудить уголовное дело. Вот так мы и живём. Действительно КПРФ партия будущего, но не нашего...