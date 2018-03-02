Народ живёт без идеи, как сорная трава на заброшенном поле

Российский актёр А.Серебряков живёт в Канаде не так давно, но снимается в России. Одни коллеги по цеху отзываются о нём очень даже хорошо, другие наоборот. Всё зависит от материального положения и как оно досталось. При бандитски - воровском капитализме мнение у человека формирует не серое вещество головы, а карман. Редко найдёте несоответствие. Одним словом порядочный человек имеет детей и говорят даже приёмных. Не так много таких в нынешней России. Хотя есть семьи, которые имеют по три приёмных ребёнка. Вот здесь возникает очень важный вопрос. Нам не говорят о тех семьях в которых приёмные дети живут как родные. А вот о тех где дети взяты только для того, чтобы получать пособия иногда приходится слышать в СМИ.

Тысячу раз было сказано, что народ России живёт "без царя в голове". Если вдуматься то царь у нас есть, только мало кто его именно таковым воспринимает. С идеологической точки зрения народ живёт без идеологии, как сорная трава на заброшенном поле. Сильный сорняк тянется вверх, заглушая соседей, как в жизни. И это закреплено в статье 13 Конституции РФ. Многообразие привело во взаимоотношениях к хаосу. В народе исчезла совесть, порядочность, братское отношение даже среди родственников. Но что - то должно появиться в этой пустоте. И конечно появилось. Появился доллар, который решает все возникающие проблемы в стране. Законы определяющие взаимоотношения между людьми ушли на второй, а то и на третий план. Вот и Серебряков имея мягкую душу не вынес этого взаимоотношения и уехал в Канаду. Читатель скажет, а почему автор не уехал если он так судит о жизни в России? Уехал бы, но не на что. Не всем дано быть актёром. Кто - то должен кормить чиновников, в том числе и Серебрякова. Он хороший актёр, заработал деньги и уехал. Не каждый может быть хорошим актёром. Так что приходится жить без идеологии работать - пахать, сеять, убирать и кормить тех кто никогда не брал в руки лопату или рычаг трактора. Так вот актёр на счёт идеологии сказал так: "В России национальная идея заключается в силе, наглости, хамстве". Политики, прикормленные журналисты встрепенулись и вынесли эту тему на всеобщее обсуждение. Это они так говорят. Правда, как обычно, всеобщего обсуждения в стране не было и никогда при этой власти не будет. Даже В.Соловьёв не остался в стороне. Но кто обсуждает? Люди хотя и нормальные, имею ввиду не воруют, но они богаты и не представляют жизни нищего народа. Даже Голодец как - то сказала, что в России бедствует рабочий человек. Видите очевидно такого нет в других развитых странах. Что нибудь изменилось после такого заявления заместителя председателя правительства, отвечающего за социальную сферу? Ничего. Вот это и есть демократия. Изменения конечно есть, но они не связаны с тем, что сказала О.Голодец. Изменения связаны с выборами президента. Он пообещал сравнять МРОТ с прожиточным минимумом.. Мы хлопаем в ладоши, спасибо , отец родной. Вам бы такую зарплату.

А что сказал актёр неправильного? Он попал в точку. Жаль, что это осознаёт большинство населения страны, но им никто не позволит сказать так чтобы слышало большинство. Иногда на улицу выходит толпа из 5 - 10 человек с плакатами, на которых написаны требования. Заорать, потребовать встречи с чиновниками им не разрешено. Да и молчунов полиция быстренько ликвидирует. Так что народу слова никто не давал. Вот это и есть сила. Более того Путин создал Национальную гвардию, которая на законом основании теперь может применять против народа даже огнестрельное оружие. Не зря Хинштейн рекламируя свою книгу сказал, что наш президент крутой. Жаль что не сказал а чём проявляется его крутость. Теперь обо всём судят богатые. Они получили такое право. Что подразумевал актер под словом сила? Сильное государство или сильный лидер. Объяснять не надо, государство до того ослабло, что скоро потеряет флаг и гимн. На Олимпиаде уже потеряло. Да лидер у нас сильный в крышевании своих друзей, например, Мутко.

На счёт наглости тут поле широкое. Даже журналисты иногда комментируя наглость чиновников говорят, что сами чиновники посылают обратившегося идти к Путину и жаловаться. Вот что говорит министр экономического развития: "В замедлении экономического роста виноваты российские граждане, которые мало работают и не инвестируют собственные средства в экономику России". Разве это не наглость? Миллионы граждан страны бедствуют а он говорит, что народ не инвестирует свои средства в экономику. Может он имел ввиду воровскую элиту, которая миллиарды долларов держит за бугром. Так это не народ это ворьё.

В России почти на 50 % выросла заболеваемость острым гепатитом. Грязная вода, не качественные продукты питания. Это что? Яровая рассказывает, что в стране идёт строительство детских садов, яслей, школ, даже поликлиник. А Собянин говорит, что только в Москве не хватает 326 тысяч мест в ясли. В стране закрыто 3639 школ. Это и наглость и хамство говорить то, что тебе нравится, а не то что есть на самом деле. В Хабаровском крае зам начальника в/ч 16802 подполковник Н.Заноскин избил солдата, который 2 месяца пролежал в госпитале. После выхода написал заявление в военную прокуратуру и дважды ему отказали. Это хамство или наглость? Бывший глава МВД Якутии генерал Яков Стахов похитил Мерседес, подаренный МВД. С 2012 года в бегах. Супруга проживает в Подмосковье в особняке 800 метров квадратных. В стране стало не редкостью срываьт банкоматы автомашиной. О чём это может говорить? Нет системы управления. Большинство населения брошено на произвол судьбы. Как хочешь так и живи. Сокращены участковые. Только они могут предотвращать большинство преступлений если их территория будет под их контролем. Оптимизация затронула не только медицину , но и полицию. Это наглость чиновников или хамство? Чиновники под охраной, а что делать простым смертным?

Воровство при отсутствии идеологии стало номой государственной политики. Воруют везде, даже там где воровать нельзя. В космической отрасли. И что сделала власть? Кресла поменяла у воров. Сделала рокировку как Путин с Медведевым. Смотрите до какого хамства доходят наши чиновники. Недавно на очередной тусовке Б.Надеждин говорит, что Сталин разорял деревни. А что сейчас? Такого разорения как при нынешней власти не было даже при Столыпине, который вывозил крестьян в поле при сибирских морозах. 19 лет живу в деревне и все эти годы стоит клуб построенный в переходный период от социализма к капитализму. Кирпичное двухэтажное здание закрыто на пудовый замок. Нет внутренней отделки. И никого это не интересует. Тут всё и хамство и наглость современной власти. Попробуй обратиться и тебя пошлют...

На одном форуме в Питере говорил генерал Л Ивашов. "Государство с прекрасным трудоспособным и патриотическим народом, но при этом с совершенно антигосударственной системой власти. То есть у нас ещё есть духовные, сообразительные и болеющие за Отечество люди, есть грамотные специалисты в различных областях, но есть и некоторые господа, которые проникли в структуру власти и, прикрываясь рыночной системой просто разворовывают страну". Ивашов дипломатично выразил отношение к власти. Я бы сказал не так. Они не проникли их туда пригласил долгожитель Кремля. Хотите пример? Пожалуйста. Задолго до олимпиады Запад и США начали раскрывать положение в России с допингом в спорте. Всё сводилось к раздолбайсту министра Мутко. Что делает президент? Он его быстренько перебрасывает под крыло своего лучшего друга Медведева. И теперь редко кто вспоминает, что это он развалил спорт. Это что? И хамство и наглость. Фактически Путин создал в стране пиар собственного величия, что он рьяный сторонник развития спорта. Громадные стройки, на которых украдено десятки миллиардов рублей. В стране не осталось любительского спорта. Провожая спортсменов в Корею он произнёс очень трогательную речь, заворожил слушателей и ему никто не задал вопрос на счёт Мутко. А что делает в спорте Жуков. Где Жуков там полный развал. Практически спорта в России нет, есть имитация. Пятнадцатое место как раз и отражает действие власти в спорте. Но это ещё не конец.

Национальная идея зарождается сверху, ели народ полностью поддерживает власть. Если план экономического развития страны на год, пятилетку вынесен на всеобщее обсуждение и получил одобрение большинства - это и будет национальной идеей. В России на последних выборах президента проголосовало за Путина 36 миллионов человек то это далеко не большинство. Такое будет и на нынешних выборах.