Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Дискуссия о методах организации Красной Армии

Опубликовано 05.03.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 3

мухин история юлин

Как я объявлял ранее, 3 марта в «Павильоне книги» на ВДНХ прошёл круглый стол по теме «Гражданская война - неизвестные страницы», в работе которого я был тоже задействован. В выступлениях участвовал и Борис Витальевич Юлин - соратник Дмитрия Пучкова (которого Юлин называет по-свойски - Гоблин). Как выяснилось в ходе докладов круглого стола, Юлин забежал на заседание круглого стола, чтобы по-быстрому рассказать присутствующим историкам, о чём это он тут недавно прочитал в Википедии.

Много лет назад я столкнулся с Юлиным на сайте Пучкова в удивившем меня споре: Юлин утверждал, что генералы и офицеры настолько ценный материал, что в случае, когда войска терпят поражение, генералы и офицеры имеют право бросить солдат умирать, а самим удрать с поля боя. По-видимому, в том споре я был убедителен, поскольку умный Пучков меня «забанил», чтобы не компрометировать соратника.

И в данном случае я не хотел спорить с Юлиным ни по каким поводам, чтобы не мешать организаторам круглого стола без проблем провести намеченное мероприятие. И даже в дополнительном времени я заговорил о Троцком не потому, что о нём говорил и Юлин, а в ответ на выступление историка А. Колпакиди (я его выступление, как и выступления остальных товарищей, вынужден был вырезать, поскольку круглый стол длился более 3-х часов).

Но, как вы увидите, Юлин не сдержался и «через губу» вмешался в обсуждение о Троцком и его методах организации Красной Армии. Начал Юлин с демагогической болтовни о том, что я подгоняю факты под теорию, а закончил наивным откровением, что тачанки - это каменный век, раз промышленность уже выпускала в серии бронеавтомобили. То есть, Юлин, на полном серьёзе рассуждающий о серийно выпускающихся броневиках и до сих пор мечтающий стать военным историком, до таких понятий, как проходимость по бездорожью, ещё не дошёл. О том, что немцы перед войной проводили демеханизацию армии и вернули в неё лошадей - не знает, о том, что в конце войны бросились создавать кавалерийские дивизии - не в курсе дела. Цитата по теме:

«К 1940 г. в вооруженных силах Германии находилась 771 тысяча лошадей и мулов. Войну с СССР Вермахт начал, имея в своих рядах их уже около миллиона. Лошадь стала «главной движущей силой немецких войск». Видимо, поэтому к 1943 г. количество «единиц тягловой силы» в войсках достигло 1380 тысяч.

В Вермахте на вооружении находились специально разработанные стандартные конно-гужевые повозки военного образца. Тип Hf1 представлял собой пароконный «экипаж» массой 650 кг, покрытый «низкопрофильным тентом». Его грузоподъемность составляла 750 кг – при одном обозном. Другие – типа Hf2 – являлись тяжелыми обозными повозками, они были обиты железными листами и имели обрезиненные колеса. Их тянули уже четыре лошади, ибо они сами были действительно тяжелыми – массой 1024 кг; на них перевозили грузы до 1720 кг.

Имеются сведения, что немцы за период 1939 – 1945 гг. использовали в армии более трех миллионов лошадей: они составляли 90% тягловой силы, причем во всех пехотных дивизиях артиллерия имела конную тягу».

Меня, конечно, подмывало сказать ему пару слов о том, какие домыслы Юлин принимает за факты, сказать ему хотя бы о «добровольце» Красной Армии Брусилове, о котором Юлин так и не осилил статью в Википедии. Но тут вмешался писатель Василий Галин и бесцеремонно ткнул мечтателя в цитаты Троцкого. Ткнул, как котёнка в обоссанный тапок, и этим избавил меня от бесполезной работы.

Длинновато, но раз дело идёт о дискуссии, то сокращать не приходится.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Cryptonpax
Cryptonpax написал 05.03.2018 02:37
Аирдроп с высоким рейтингом - первый в мире blockchain-броузер с простым и безопасным кошельком и высочайшейстепенью защиты
персональных данных. Obirum уверенно является ведущей глобальной платформой распространения игр и приложений, которая приносит
пользу как пользователям, так и разработчикам.
В будущем Obrium предоставит больше API-интерфейсов для разработчиков и платежных единиц.
Пользователи могут быстро и безопасно взаимодействовать с финансовыми услугами и мгновенно оплачивать используя Obirum.
Пройдите очень простую регистрацию и получите за это 50 монет OBR
Пошаговая инструкция:
1. Переходим по <a href=http://bit.ly/2tfpp0G>ссылке</a>.
2. Заполняем все поля регистрационной формы (Ethereum кошелек указывайте только с возможностью получения токенов, например myetherwallet).
3. Присоединяемся в чату в телеграм, к твиттеру и лайк фейсбука.
3. Ждем окончания ICO и раздачи токенов.
<a href=https://tinyurl.com/y93kvv7z>Регистрация</a>
https://tinyurl.com/y93kvv7z
http://bit.ly/2tfpp0G
Ответить
REMONTMes
REMONTMes написал 05.03.2018 02:37
<font color=#808080>politics We n we publish all of them current and global news Russia, estimates experts. All negative on earth exists with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Enthusiasts. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - Elections</font> <a href=http://Remmont.Com>Real-estate News</a>
<IMG>http://remmont.com/wp-admin/images/index.png alt=Novorossia border=10 height=90 width=240</IMG>
Ответить
REMONTMes
REMONTMes написал 05.03.2018 01:56
<font color=#808080>USA news. We n we publish all of them hot and important facts USA, estimates experts. All negative on this planet happens with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Volunteers. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - Junta</font> <a href=http://www.remmont.com>Las-vegas Finance</a>
<IMG>http://remmont.com/wp-admin/images/index.png alt=news border=10 height=90 width=240</IMG>
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хахалева и хроники кубанской Сицилии
Хахалева и хроники кубанской Сицилии
05.03.2018
Дискуссия о методах организации Красной Армии
Дискуссия о методах организации Красной Армии
05.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Управленческий дефолт в городе русской славы (2)
Путина обвинили в том, что диссертацию за него писал другой человек (2)
Идешь пo Нижнему, а через каждые три метра - гoтoвoе угoлoвнoе делo (1)
4 года войны ради 1 процента безвизовых туристов (5)
Про 10 сталинских ударов знаем. А 10 побед Путина… не будет (3)
Хахалева и хроники кубанской Сицилии (0)
Эсминцы США в панике покинули Чёрное море, поверили Национальному Лидеру... (26)
Проблемы центра Москвы перекочевали в аэропорты, задерживаются десятки рейсов (4)
Ни одному мирному сирийцу не удалось выбраться из Восточной Гуты за период объявленного ООН перемирия (3)
Королевство Испания после каталонских сюрпризов стало сажать вольнодумцев-рэперов (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Ленин - дoтянуться дo пoдoшв
Дарья Митина Дарья Митина: А вoт нижегoрoдские кoммунисты пoрадoвали
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Так что, хлопцы, считай даром говно ели?
Максим Калашников Максим Калашников: Борьба с коррупцией на Украине (поржать)))
Дарья Митина Дарья Митина: Нижегoрoдцам фатальнo не везёт:(((
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss