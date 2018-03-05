Дискуссия о методах организации Красной Армии

Как я объявлял ранее, 3 марта в «Павильоне книги» на ВДНХ прошёл круглый стол по теме «Гражданская война - неизвестные страницы», в работе которого я был тоже задействован. В выступлениях участвовал и Борис Витальевич Юлин - соратник Дмитрия Пучкова (которого Юлин называет по-свойски - Гоблин). Как выяснилось в ходе докладов круглого стола, Юлин забежал на заседание круглого стола, чтобы по-быстрому рассказать присутствующим историкам, о чём это он тут недавно прочитал в Википедии.

Много лет назад я столкнулся с Юлиным на сайте Пучкова в удивившем меня споре: Юлин утверждал, что генералы и офицеры настолько ценный материал, что в случае, когда войска терпят поражение, генералы и офицеры имеют право бросить солдат умирать, а самим удрать с поля боя. По-видимому, в том споре я был убедителен, поскольку умный Пучков меня «забанил», чтобы не компрометировать соратника.

И в данном случае я не хотел спорить с Юлиным ни по каким поводам, чтобы не мешать организаторам круглого стола без проблем провести намеченное мероприятие. И даже в дополнительном времени я заговорил о Троцком не потому, что о нём говорил и Юлин, а в ответ на выступление историка А. Колпакиди (я его выступление, как и выступления остальных товарищей, вынужден был вырезать, поскольку круглый стол длился более 3-х часов).

Но, как вы увидите, Юлин не сдержался и «через губу» вмешался в обсуждение о Троцком и его методах организации Красной Армии. Начал Юлин с демагогической болтовни о том, что я подгоняю факты под теорию, а закончил наивным откровением, что тачанки - это каменный век, раз промышленность уже выпускала в серии бронеавтомобили. То есть, Юлин, на полном серьёзе рассуждающий о серийно выпускающихся броневиках и до сих пор мечтающий стать военным историком, до таких понятий, как проходимость по бездорожью, ещё не дошёл. О том, что немцы перед войной проводили демеханизацию армии и вернули в неё лошадей - не знает, о том, что в конце войны бросились создавать кавалерийские дивизии - не в курсе дела. Цитата по теме:

«К 1940 г. в вооруженных силах Германии находилась 771 тысяча лошадей и мулов. Войну с СССР Вермахт начал, имея в своих рядах их уже около миллиона. Лошадь стала «главной движущей силой немецких войск». Видимо, поэтому к 1943 г. количество «единиц тягловой силы» в войсках достигло 1380 тысяч.

В Вермахте на вооружении находились специально разработанные стандартные конно-гужевые повозки военного образца. Тип Hf1 представлял собой пароконный «экипаж» массой 650 кг, покрытый «низкопрофильным тентом». Его грузоподъемность составляла 750 кг – при одном обозном. Другие – типа Hf2 – являлись тяжелыми обозными повозками, они были обиты железными листами и имели обрезиненные колеса. Их тянули уже четыре лошади, ибо они сами были действительно тяжелыми – массой 1024 кг; на них перевозили грузы до 1720 кг.

Имеются сведения, что немцы за период 1939 – 1945 гг. использовали в армии более трех миллионов лошадей: они составляли 90% тягловой силы, причем во всех пехотных дивизиях артиллерия имела конную тягу».

Меня, конечно, подмывало сказать ему пару слов о том, какие домыслы Юлин принимает за факты, сказать ему хотя бы о «добровольце» Красной Армии Брусилове, о котором Юлин так и не осилил статью в Википедии. Но тут вмешался писатель Василий Галин и бесцеремонно ткнул мечтателя в цитаты Троцкого. Ткнул, как котёнка в обоссанный тапок, и этим избавил меня от бесполезной работы.

Длинновато, но раз дело идёт о дискуссии, то сокращать не приходится.