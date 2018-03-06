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Московский листок

Вы "или крестик снимите, или трусы наденьте", Владимир Владимирович

Опубликовано 06.03.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 16

путин выборы двойник
Вы "или крестик снимите, или трусы наденьте", Владимир Владимирович

Только два или три пользователя Сети заметили, что свою грозную речь в Манеже 1 марта президент В.Путин произнес во время строгого Великого поста.

А он предписывает православным верующим особый образ жизни. Посещение церковных служб, молитвы, смирение, покаяние. И, конечно же - воздержание от всяких митингов, концертов и прочих увеселительных мероприятий.

А чем же отличился «брат во Христе Владимир» во время оглашения Послания Федеральному Собранию? А отличился он чрезвычайной воинственностью и демонстрацией новейших орудий смерти.

Отличился смакованием картинок всеобщего апокалипсиса, своей готовностью убивать, убивать и убивать тех, кто не хочет садиться с ним за стол переговоров.

Но не только их. А еще десятки зарубежных стран он готов превратить в пустыню, а миллионы их жителей - в ядерный пепел.

Разве это по-христиански? Что здесь от заповеди Бога «Не убий»? Нет, это величайший грех перед Господом Богом и оскорбление религиозных чувств верующих.

Весь прошлый год г-н Путин демонстрировал стране свою небывалую набожность. Встречал в церкви Рождество Христово, целовался с патриархом, батюшками, монахами, мощами, иконами...

Нынче на Пасху 8 апреля наверняка снова закажет себе «благодатный огонь» из Иерусалима, который уже больше 10 раз привозили специально для него на пасхальное патриаршее богослужение в храм Христа Спасителя.

И опять, очевидно, встанет рядом с ним и начнет отбивать поклоны тоже разведеный г-н Собянин из Когалыма. Крещеный ли он, верующий ли? Никому неизвестно.

И это тот самый случай, когда говорят: «Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте»



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Всего комментариев к статье: 16
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Re: Крон Принц Лятак Васильевич н
Пуританин написал 06.03.2018 13:51
Содом и Гоморра это когда на пасху в храме Христа спаителя на церковной службе перед богом Путин стоит рядом с Собяниным
И не стыдно обоим
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Re: Хитрый пу.
Пуританин написал 06.03.2018 13:48
Если РПЦ отделена от государства, че ж тогда показывают, как Гундяев зовет всех на выборы? Это давление от имен бога, что вдвойне противно
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(без названия)
Рудольф написал 06.03.2018 13:19
Ну почему же?
Ветхий
Завет. Библия. Второзаконие. 12: 2-3.
* *
Возложите каждый свой меч на бедро свое. Пройдите по стану от ворот до ворот и обратно. И убивайте каждый брата своего, каждый друга своего и каждый ближнего своего. Потому, что вы посвятите руки ваши господу вашему.
.. и пало в тот день из народов около трех тысяч человек.
Исход, гл. 32.
Гл. 34. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите их священные рощи, и изваяния их богов сожгите огнем....
Так что вполне по "Библиям"
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ИДЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНЦЕРТА АРТИСТА КАБАЕВА В ЛУЖЕ! Игорь Рыклин написал 05.03.2018 21:39 Два дня наз
Игорь Рыклин написал 06.03.2018 12:58
ИДЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНЦЕРТА АРТИСТА КАБАЕВА В ЛУЖЕ!
Игорь Рыклин написал 05.03.2018 21:39
Два дня назад в Лужниках пел песни обрюзгший и поддатый артист Кабаев.
Со всех окрестностей свезли ценителей порно и музычки газманова.
Говорят там мычал и полудохлый холуй Распродаев.Публика неистовствовала!
Особенно после сообщения,что самолет Путина задержал вылет из Кенигсбер-
га из-за непогоды.
И вот после этого концерта многим членам ЦИКи позвонили из Женевы и ска-
зали,что у Грулинина были счета в ноябре.И кусок золота.Ни счетов,ни зла-
та не показывают, но ручонками машут.
НЕ УДИВЛЮСЬ ЕСЛИ 9 МАРТА ПОЯВИТСЯ СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ ТАСС,ЧТО КАБАЕВУ
ЗАСТУКАЛИ В СПАЛЬНЕ ГРУДИНИНА В НОЧЬ С 8 НА 9-Е. ЧТО ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО-
МУЖИК СТАТНЫЙ,КРАСИВЫЙ,ЕМУ УХАЖЕР В 1,5 МЕТРА РОСТОЧКОМ И В ПОДМЕТКИ
НЕ ГОДИТСЯ,
Ответить
(без названия)
Хитрый пу. написал 06.03.2018 12:48
Путин на самом деле антихрист, это такой период когда он обихаживает церковных иерархов, а они в свою очередь должны привести верующих в почитание и покорность путину, благо у него есть еще из советских архивов кой - че на них, а так к настоящей вере это никакого отношения не имеет, даже наоборот, и выборы и предвыборная борьба и всякие свистопляски всегда проводятся во время поста
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Re: Хаоса
Не хватат написал 06.03.2018 12:23
Вера слаба! Вера!
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Re: четко держит линию Бога
ибо она правильная написал 06.03.2018 12:21
Право, славная!
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Re: От Адольфа Алоисовича
который был нехристем написал 06.03.2018 12:19
сомневаюсь
изучите вопрос
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(без названия)
Крон Принц Лятак Васильевич написал 06.03.2018 11:19
Да поймите ужо, с нами Бог. Россия это Содом и Гемморой, Содом от постоянного воровства, а Гемморой от анального секса, но Бог все видит и поощряет, единственная просьба НЕ ГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ! Тихо и мирно воруйте и долбитесь в жопу русачки. Это не я, это Русский Бог сказанул, и так и будет, и вовеки веков столетий, и Аминь!
Посему, Путин , ну который ботокс, очень четко держит линию Бога, ибо она правильная.
РПЦ знает о кокаине, Патриарх обдолбанный постоянно ходит по мосту от Дома На Набережной до ХСС, и о тотальном долбилове на яхтах и не только. Можно все, все 69 поз и анал, только тихо, Бог и так все видит, а людям надо плодиться и размножаться во имя России, Русского Мира и Скреп!!!!!
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JamesDique
JamesDique написал 06.03.2018 08:34
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Хаоса
Теоретик написал 06.03.2018 08:29
Не хватат. Хаоса....
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Нельзя проводить выборы в Пост
без названия написал 06.03.2018 06:53
Никогда бы не стал православный верующий президент назначать выборы себя и связанные с ними гуляния и увеселения на время Великого Поста - с 25 февраля по 8 апреля
Если они состоятся 18 марта - правление его будет недолгим, а для нашего народа несчастливым
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мальчик с комплексами
без названия написал 06.03.2018 06:48
Все низкорослые страдают "комплексом Наполеона". Но у него он к старости обострился до чрезвычайных пределов.
Он требует, чтобы исполнялось каждое его слово
В Европе такого быстро бы окоротили
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Re: Aloceadralo
без названия написал 06.03.2018 06:46
Никогда бы не стал православный верующий президент собирать митинги для прославления себя любимого. Ни один царь на Руси на заставлял подданных так себя прославлять
Это чисто дьявольское наущения. От Адольфа Алоисовича, который был нехристем
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Aloceadralo
Aloceadralo написал 06.03.2018 06:26
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(без названия)
Андрей Бондаренко написал 06.03.2018 05:01
А с чего автор взял, что пыня православный? Он правоверный иудей, а тем все можно. В том числе и целоваться с попами.
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