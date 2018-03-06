Вы "или крестик снимите, или трусы наденьте", Владимир Владимирович

Только два или три пользователя Сети заметили, что свою грозную речь в Манеже 1 марта президент В.Путин произнес во время строгого Великого поста.
А он предписывает православным верующим особый образ жизни. Посещение церковных служб, молитвы, смирение, покаяние. И, конечно же - воздержание от всяких митингов, концертов и прочих увеселительных мероприятий.
А чем же отличился «брат во Христе Владимир» во время оглашения Послания Федеральному Собранию? А отличился он чрезвычайной воинственностью и демонстрацией новейших орудий смерти.
Отличился смакованием картинок всеобщего апокалипсиса, своей готовностью убивать, убивать и убивать тех, кто не хочет садиться с ним за стол переговоров.
Но не только их. А еще десятки зарубежных стран он готов превратить в пустыню, а миллионы их жителей - в ядерный пепел.
Разве это по-христиански? Что здесь от заповеди Бога «Не убий»? Нет, это величайший грех перед Господом Богом и оскорбление религиозных чувств верующих.
Весь прошлый год г-н Путин демонстрировал стране свою небывалую набожность. Встречал в церкви Рождество Христово, целовался с патриархом, батюшками, монахами, мощами, иконами...
Нынче на Пасху 8 апреля наверняка снова закажет себе «благодатный огонь» из Иерусалима, который уже больше 10 раз привозили специально для него на пасхальное патриаршее богослужение в храм Христа Спасителя.
И опять, очевидно, встанет рядом с ним и начнет отбивать поклоны тоже разведеный г-н Собянин из Когалыма. Крещеный ли он, верующий ли? Никому неизвестно.
И это тот самый случай, когда говорят: «Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте»
Пуританин написал 06.03.2018 13:51
И не стыдно обоим
Пуританин написал 06.03.2018 13:48
Рудольф написал 06.03.2018 13:19
Ветхий
Завет. Библия. Второзаконие. 12: 2-3.
* *
Возложите каждый свой меч на бедро свое. Пройдите по стану от ворот до ворот и обратно. И убивайте каждый брата своего, каждый друга своего и каждый ближнего своего. Потому, что вы посвятите руки ваши господу вашему.
.. и пало в тот день из народов около трех тысяч человек.
Исход, гл. 32.
Гл. 34. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите их священные рощи, и изваяния их богов сожгите огнем....
Так что вполне по "Библиям"
Игорь Рыклин написал 06.03.2018 12:58
Игорь Рыклин написал 05.03.2018 21:39
Два дня назад в Лужниках пел песни обрюзгший и поддатый артист Кабаев.
Со всех окрестностей свезли ценителей порно и музычки газманова.
Говорят там мычал и полудохлый холуй Распродаев.Публика неистовствовала!
Особенно после сообщения,что самолет Путина задержал вылет из Кенигсбер-
га из-за непогоды.
И вот после этого концерта многим членам ЦИКи позвонили из Женевы и ска-
зали,что у Грулинина были счета в ноябре.И кусок золота.Ни счетов,ни зла-
та не показывают, но ручонками машут.
НЕ УДИВЛЮСЬ ЕСЛИ 9 МАРТА ПОЯВИТСЯ СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ ТАСС,ЧТО КАБАЕВУ
ЗАСТУКАЛИ В СПАЛЬНЕ ГРУДИНИНА В НОЧЬ С 8 НА 9-Е. ЧТО ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО-
МУЖИК СТАТНЫЙ,КРАСИВЫЙ,ЕМУ УХАЖЕР В 1,5 МЕТРА РОСТОЧКОМ И В ПОДМЕТКИ
НЕ ГОДИТСЯ,
Хитрый пу. написал 06.03.2018 12:48
Не хватат написал 06.03.2018 12:23
ибо она правильная написал 06.03.2018 12:21
который был нехристем написал 06.03.2018 12:19
изучите вопрос
Крон Принц Лятак Васильевич написал 06.03.2018 11:19
Посему, Путин , ну который ботокс, очень четко держит линию Бога, ибо она правильная.
РПЦ знает о кокаине, Патриарх обдолбанный постоянно ходит по мосту от Дома На Набережной до ХСС, и о тотальном долбилове на яхтах и не только. Можно все, все 69 поз и анал, только тихо, Бог и так все видит, а людям надо плодиться и размножаться во имя России, Русского Мира и Скреп!!!!!
JamesDique написал 06.03.2018 08:34
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Теоретик написал 06.03.2018 08:29
без названия написал 06.03.2018 06:53
Если они состоятся 18 марта - правление его будет недолгим, а для нашего народа несчастливым
без названия написал 06.03.2018 06:48
Он требует, чтобы исполнялось каждое его слово
В Европе такого быстро бы окоротили
без названия написал 06.03.2018 06:46
Это чисто дьявольское наущения. От Адольфа Алоисовича, который был нехристем
Aloceadralo написал 06.03.2018 06:26
Андрей Бондаренко написал 06.03.2018 05:01