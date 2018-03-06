Вы "или крестик снимите, или трусы наденьте", Владимир Владимирович

Только два или три пользователя Сети заметили, что свою грозную речь в Манеже 1 марта президент В.Путин произнес во время строгого Великого поста.

А он предписывает православным верующим особый образ жизни. Посещение церковных служб, молитвы, смирение, покаяние. И, конечно же - воздержание от всяких митингов, концертов и прочих увеселительных мероприятий.

А чем же отличился «брат во Христе Владимир» во время оглашения Послания Федеральному Собранию? А отличился он чрезвычайной воинственностью и демонстрацией новейших орудий смерти.

Отличился смакованием картинок всеобщего апокалипсиса, своей готовностью убивать, убивать и убивать тех, кто не хочет садиться с ним за стол переговоров.

Но не только их. А еще десятки зарубежных стран он готов превратить в пустыню, а миллионы их жителей - в ядерный пепел.

Разве это по-христиански? Что здесь от заповеди Бога «Не убий»? Нет, это величайший грех перед Господом Богом и оскорбление религиозных чувств верующих.

Весь прошлый год г-н Путин демонстрировал стране свою небывалую набожность. Встречал в церкви Рождество Христово, целовался с патриархом, батюшками, монахами, мощами, иконами...

Нынче на Пасху 8 апреля наверняка снова закажет себе «благодатный огонь» из Иерусалима, который уже больше 10 раз привозили специально для него на пасхальное патриаршее богослужение в храм Христа Спасителя.

И опять, очевидно, встанет рядом с ним и начнет отбивать поклоны тоже разведеный г-н Собянин из Когалыма. Крещеный ли он, верующий ли? Никому неизвестно.

И это тот самый случай, когда говорят: «Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте»