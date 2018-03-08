Думал, за 4 года колонии Удальцов прозрел. А он за Грудинина

Эту запись вышедший из колонии Сергей Удальцов сделал в своем Твиттере еще в январе: «ЦИК зарегистрировал Грудинина кандидатом в президенты. Пора начинать масштабную агитацию за нашего кандидата».

А у меня первая мысль, простите: «Так ты даже за 4 года колонии не поумнел, дружище?»

Видит бог, я всегда с симпатией относился к Сергею Станиславовичу. Наблюдал его шараханья от противоборствовавших Шенина к Зюганову, но при этом считал его безобидным и безвредным.

Одна моя ироническая заметка о нем от 29 сентября 2012 г. так и называлась: «Марши с Удальцовым - это как безопасный секс с женой». Погуглите, если есть охота.

Мое отношение к нему было выражено словами: «Я бывал на митингах «Трудовой России» Виктора Анпилова и мятежного генерала Льва Рохлина, и мне есть, что с чем сравнивать.

Но вот смотрю на Сергея Удальцова и… не могу понять, чего он добивается? Почему он - политик вроде бы левых взглядов стал «мальчиком на побегушках» у правых буржуазных либералов Касьянова, Каспарова и Ко? Почему для них таскает «каштаны из огня» - бегает по кабинетам московской мэрии, выбивая маршруты «маршей» через центр столицы, чтобы этих «оппозиционеров» увидела не только вся страна, но и кое-кто за рубежом…».

Не раз потом после его посадки здесь на ФОРУМе.мск, в нашем «Патриоте» и в соцсетях сожалел: «Посадили парня ни за что. Стал игрушкой в чужих руках. Спровоцировали и посадили».

Простите великодушно, но считал и могу повторить снова: нельзя ему было шить дело за «организацию и поведение массовых беспорядков». Он такой по натуре, что никаких заговоров организовать не может.

Накануне сочинской Олимпиады была большая амнистия. Исполнительницы панк-молебна «Богородица, Путина прогони» и несгибаемые его критикессы Алехина и Толоконникова тотчас ее приняли.

До освобождения им оставалось полгода из «двушечки», милостиво опущенной им его державной милостью. Швея-моторист карельской колонии Мих.Ходорковский принял помилование, хотя поначалу был зело удивлен, поскольку о нем не просил.

А «заговорщик» Удальцов под амнистию не попал. И в декабре 2013 г. снова выступаю в его защиту: «Почему амнистия не коснулась лидера левых Удальцова?»

Так что отрубил парень, что называется, от звонка до звонка. Честно говоря, думал, что за эти 4 года он политически возмужал, набрался ума и прозрел. Что бывает, кстати, со многими там, за колючей проволокой.

И вот здрасьте-пожалста - принялся агитировать «за нашего кандидата Грудинина». За эксплуататора, миллиардера, акулу «бандитского капитализма», которую никому за 25 лет не удалось подцепить на крючок. Хотя как «левый» Сергей должен знать знаменитую фразу Ленина: «На каждом долларе следы крови».

А почему не удалось поймать на крючок? Потому что лет 10 клубничный олигарх состоял в «Партии жуликов и воров» и на президентских выборах был доверенным лицом нацлидера.

Раз так - чего удивляться его счетам в швейцарских банках и недвижимостью взрослых сыновей в странах НАТО? Уж если сама невинность - премьерская пресс-девица Н.Тимакова спроворила себе теремок за 1 млн. евро в недружественной Латвии - им-то какой запрет?

Кому непонятно, что «директор совхоза им.Ленина» как кандидат в президенты - совместный проект господ Путина и Зюганова? У партайгеноссе авторитет ниже плинтуса и самой КПРФ.

И в 5-й раз двигать его на Кремль было нельзя по одной простой причине. Кормильцу нынче нужна не просто хорошая явка, а запредельная явка. Видимо, чтобы потом «по просьбам трудящихся» по примеру своих друзей-диктаторов Эрдогана и Рахмона короноваться на пожизненное правление.

Видимо, «за зубцами» подсчитали, что «красный аграрий» сможет привлечь к избирательным урнам тех, кому Геннадий Андреевич за 25 лет надоел и обрыдл до чертиков.

Так что будь у Павла Николаевича не 13 зарубежных счетов, а хоть 130 - никакой ЦИК его с дистанции бы не снял. Не их ума это дело. Не они ставили - не им и снимать.

…Как-то для нашей «Веселой гостиной» в «Правде» я договорился на предновогоднее интервью с популярными актерами Московского Театра миниатюр Романом Карцевым и Виктором Ильченко.

Первый же вопрос, который они задали после приветствий, поверг меня в ступор: «Умер Аркадий Исаакович Райкин. Почему в «Правде» об этом ни слова? Почему молчит телевидение?»

Мне оставалось только растеряно пожать плечами: сам не знал. Вот на таком невеселом фоне и прошел наш разговор о задачах сатиры в период гласности и перестройки.

Только потом в отделе растолковали. Великий актер и сатирик А.Райкин скончался 17 декабря. А день рождения дорогого Леонида Ильича приходился на 19 декабря. Вот и решили не омрачать ему и советскому народу столь великий праздник.

Так, что думаю, если кандидата №2 постигнет участь А.Собчака в светлогорской гостинице 19 февраля 2000 г. (виагра+коньяк), мы об этом узнаем только после 18 марта.

P.S. Всех читательниц и почитательниц ФОРУМа.мск - с 8 Марта! Так держать и не иначе!