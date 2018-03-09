ЕГЭ как граница

Предисловие.

Меня до сих часто спрашивают что я думаю по поводу единого государственного экзамена, существовавшего в России в конце ХХ и начале ХХI века. И это несмотря на сравнительно недавно вышедшую из печати в издательстве "Принцип" мою обстоятельную монографию "ЕГЭ как ПЗДЦБРЗВН".

Тем не менее буду рад возможности еще раз высказать несколько соображений по этой теме.

Самословие.

Одним из вариантов расшифровки аббревиатуры ЕГЭ является такой: "Есть Границы Эрудиции". И в этой шутке есть доля шутки, причем очень маленькая, ибо большинство в этой шутке правда - ЕГЭ действительно граница.

В спорте принято проводить отборочные соревнования. В отборочном соревновании не надо показывать максимум того, что ты можешь, надо только выполнить заранее определённый и заранее известный норматив. Если ты норматив выполнил, то это даёт тебе право участвовать в дальнейшем в основных соревнованиях. В отборочном соревновании не определяют победителей, в отборочном соревновании определяют проигравших. Победителя (то есть того, кто лучше всех) можно определить только в основных соревнованиях.

В чем был смысл вступительного экзамена в вуз? Выбрать среди всех учеников наилучшего. Из всех - наилучшего. Имеющего наибольшие знания, эрудицию, сообразительность. И для этого ученику могли предложить выполнить любое задание, любой вопрос любой сложности, по любой теме.

В ЕГЭ ничего этого нет. В ЕГЭ есть норматив - решить задания по заранее составленным задачам с определенным уровнем сложности.

В ЕГЭ невозможно показать наибольшие знания, в ЕГЭ можно только выполнить норматив. ЕГЭ - это отборочные соревнования, он не выявляет победителя, он выявляет проигравших.

Предположим, что есть у вас автомобиль "Жигули". И решили вы его модернизировать. Убрали двигатель, расширили салон, поставили в салон кресла от "Мерседеса". Вопрос: автомобиль какой марки получился после модернизации? Ответ: никакой. У вас вообще не стало автомобиля. Ибо основной смысл автомобиля - движение. Движение автомобиля обеспечивает двигатель. Следовательно, смысл автомобиля определяет двигатель. Как работает двигатель, так автомобиль и движется. Каков двигатель, таков и автомобиль. Не существенны мягкие кресла, не существенны тонированные стекла, не существенны чистые коврики. Если двигателя нет или он не работает - автомобиля нет.

Предположим, в какой-то очень далекой и очень маленькой стране была система образования. И решили её модернизировать. В результате модернизации системы образования появился ЕГЭ: вместо двух экзаменов (выпускного и вступительного) остался один выпускной, появилась возможность поступать в несколько вузов, появилась возможность поступать в вуз по результатам выпускного экзамена, исчезла (допустим исчезла) коррупция. Хорошо ли всё это? Допустим хорошо. Хорошо-то хорошо, но не существенно.

Смысл вступительного экзамена в вуз - отобрать ученика с самым максимальным уровнем знаний и ума. Всё остальное не существенно. Не существенно, что количество экзаменов сократилось, не существенно, что появилась возможность поступать в несколько вузов, не существенно, что исчезла (допустим) коррупция. Существенно одно - в результате модернизации исчезло главное - исчезла возможность определять наилучшего. Другими словами, исчез сам смысл вступительного экзамена.

Очевидно, что любые побочные улучшения системы никогда не компенсируют отсутствие основного свойства системы. Очевидно, что любые побочные достоинства ЕГЭ не заменят отсутствие в нём возможности определять лучших.

И не случайно такие комментарии учеников можно найти на просторах интернета: "Происходит полное обесценивание детей как личностей. Я знаю много вещей, выходящих за рамки школьной программы. Но при этом, люди, которые знают сверх программы меньше меня, пишут ЕГЭ лучше. Они вписываются в норматив. А я нет.".

Послесловие.

Для тех, кто не боится (прошу прощение за нехорошее слово) диалектики. Всем понятно, что при капитализме знания - это товар. Знания можно купить и знания можно продать как мыло, квартиру или средство от моли. Но в то же время знания товар особенный - форма товара (диплом, аттестат, сертификат ЕГЭ, оценка в электронном дневнике и т.п.), явленная нам в виде вещей материального мира, абсолютно не связана со своим содержанием (определенные изменения в нейронах головного мозга человека). Можно обладать красным дипломом вуза, но быть тупым как пробка. Можно иметь справку о трёх классах образования, но быть умнее и образованнее любого профессора.

И такое свойство знаний понимают практически все, кто хоть что-то понимает в этой жизни, как понимает его и автор такого объявления, найденного на просторах интернета: "Сегодня в переходе станции метро Белорусская состоится встреча выпускников, купивших здесь дипломы пять лет назад".

Каждый модернизатор, улучшатель и перестройщик системы образования обязан знать это свойство знаний как товара.

На просторах интернета найдено: "Занятия по программированию, второй курс технического ВУЗа, крутого ВУЗа надо сказать. Первая лабораторная работа, простейшая, задача освоить синтаксис языка: даны координаты углов треугольника, задача посчитать площадь. Молодой человек с гордостью демонстрирует результат, его программа рассчитала площадь и вывела на экран минус пятнадцать. Вместе смотрим, жду когда студент среагирует, а он улыбается, радостно так, как двухлетнее дитё, наконец-то собравшее пирамидку из колец. Спрашиваю, не смущает ли результат. Студент отвечает, что все круто, работает же. Обращаю внимание, что число получилось отрицательным. Студент удивляется, и вопрошает "А что такого?". В общем, у меня четыре пятых группы таких, и их не отчисляют и не отчислят, они контрактники, они деньги приносят. И если у них не закончатся деньги, то дипломы они получат".

На интернет-просторах найдено: "Учусь на программиста в крутом частном вузе. Оплата тоже крутая. Есть группы, где людям за 30, почти все имеют высшее образование, семью, детей и свои деньги на оплату обучения. Есть группы, где дети после школы, за обучение платят родители. В группах "взрослых" студентов диплом никого не интересует. Платят за знания. Кто понял свою несостоятельность или наоборот, устроился работать программистом, сразу пропадают или отчисляются. В группах "детей" преподаватели орут, заставляют, задают рефераты и т.д. Мало кто что-то учит. Мало кто что умеет. Но учатся все очень долго. Ибо родители платят.".

Обнаружено в интернете: "По экспертным данным ежегодно в России приобретают около 500 тысяч поддельных дипломов. На использовании поддельных дипломов ловили даже мэров. Так, в этом преступлении был уличен мэр города Партизанска Приморского края Александр Галущенко. Он предъявил на своем месте работы фальшивый диплом о высшем экономическом образовании. Мэр Архангельска Александр Донской был оштрафован на 70 тысяч рублей за использование поддельного диплома".

В интернете обнаружено:

- Изя! Наш сын закончил институт с красным дипломом! Надо ему что-то подарить!

- А шо, сам красный диплом был ему плохой подарок?!

ПослеПослесловие.

За огромное-преогромное достоинство ЕГЭ выдаётся тот факт, что сейчас, при ЕГЭ, возможно поступление ученика в несколько вузов, если направить в них копии документов. И это якобы является огромным-преогромным преимуществом ЕГЭ перед советской системой образования.

Только вот мало кто знает, что ничего нового в этом нет - такая же система поступления в вуз существовала и при советской власти.

"От поступающих в вузы в те времена [СССР, 1926 год] не требовались подлинные документы, а ограничивались заверенными копиями. Это иногда давало возможность подавать документы одновременно в два и даже три института. А так как это делалось в одном и том же городе, то многие сдавали экзамены сразу в два института. Вероятность поступления в один из них вроде бы возрастала, но вследствие этого увеличивалось и число претендентов. Часто все это не давало положительного результата, так как помимо набора требуемого количества баллов, необходимо было обладать объективными данными: рабочим стажем, должным социальным происхождением и т.д.".

Фоменко Т.Г., "У подножия".

ПослеПослеПослесловие.

За самое огромное достоинство ЕГЭ перед советской системой образования преподносится тот факт, что при ЕГЭ выпускной экзамен в школе совмещён с вступительным экзаменом в вуз.

Только вот мало кто знает, что ничего нового и в этом нет - такая же система поступления в вуз существовала и при советской власти.

"А к экзамену в техникум [Кунгурский лесной техникум, СССР, 1936 год] я не готовился, потому что оттуда пришла бумага, в которой сообщалось, что по моим отметкам я принят без испытания и должен явиться на занятия к первому сентября".

(Старжинский П.И., "Взрослое детство. Записки сына раскулаченного", М., Современник, 1991, стр. 230.)

ПослеПослеПослеПослесловие.

Случайно сбежавшая из зоопарка дрессированная обезьяна, случайно забредшая в МГУ на ЕГЭ, случайным образом заполняя бланк ответов, случайно поступила на механико-математический факультет.