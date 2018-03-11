Победа без войны и война без победы

Наши ироничные сограждане утверждают, что все ничтожество путинской РФ полностью перекрывается ее Победой в Великой Отечественной войне. Для тех, кому Победы мало, есть еще полет Гагарина.

Да уж, если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича... А если бы к воровству и войнам Владимира Владимировича да приставить стройки и победы Иосифа Виссарионовича…

Чудесной территории под названием РФ День Победы 9 мая дарован календарем как Новый год или 8 марта. Правда, нынче празднуют его под лозунгами вовсе противоположными тем, что были в ходу в стране-победительнице. Прежде праздновались годовщины не только некоей вдруг приключившейся Великой Победы, но и окончания войны, лозунг «это не должно повториться» был среди первейших - не умели отделять Победу от того, чем она оплачена. А ныне рев стоит: «можем повторить». Повторить можем, надо понимать, только победу за вычетом всяких мелочей.

Задача эта, в общем-то, не так уж трудна, тем более, если Победу очистить от наслоений советской пропаганды, таких, как решающий вклад дружбы советских народов, как организующая роль советской власти и партии большевиков, как плановая экономика, понятные армии и тылу цели войны как защиты советской страны и советского строя – в общем, все, от чего РФ благополучно избавлена. Если признать авторство победы лишь за верой православной да патриотизмом (они, правда, где-то пылились во времена Крымской, Русско-Японской или Первой мировой, но, слава богу, превозмогли «сталинизм» в Великой Отечественной и нынче в путинской РФ воссияли), то вполне нормально выглядят ликования с ленточками ордена Святого Георгия, крестами и триколорами, бывшими в ходу в РОА генерала Власова. Пусть даже ради Победы не геройствовало ничто, из чего состоит РФ, но «деды воевали», и как тут не веселиться легко, не будучи ничем обязанными собственно тяготам войны, которые вынес на своих плечах весь советский народ,

Но ущербность такого «победительства» - даже вытесненная усилиями воли или пропагандой из высших отделов головного мозга, - тяготит, причем тяготит тревожнее и тоскливее именно из-за такого вытеснения. Зачетной попыткой преодолеть ущербность была недавняя проповедь райской жизни в РФ и апокалипсиса для всего мира*, точнее – манежный сеанс духоподъемного навязчивого бреда, посвященный главным образом всякому чудо-оружию.

На пресловутый «баланс сил» все это чудо** не влияет. Этот баланс балансирует уже лет пятьдесят, и состоит он в балансе возможностей взаимного уничтожения. Напоминания об этом балансе достойны разве что печальной озабоченности, а в самом упертом случае - спокойного достоинства. Изображение 130-тысячными манежными массами*** на своих лицах выражения «сбылась мечта идиота» было явно излишним. Впрочем, может быть, массы, ликуя, воздавали дань мечте не своей, а любимого проповедника.

Не столь важно строго разделить, чего и сколько было в этом сеансе – хлестаковщины, действительной новизны, или остатков советского наследия, выдаваемого за новенькие разработки.**** Важно, что докладчик, показывая мультики про ракеты, которые так дерзновенно бороздят, полагал, что без милитаристской «пурги» нет у страны ни чести, ни достоинства, и что никто не спросит насчет экономического обеспечения этого бороздежа, даже наоборот - он обеспечит экономическое алиби на случай обвинений в убожестве всего, что к бороздежу не относится,

Но еще существеннее другое - в примитивном номенклатурно-криминальном государстве РФ важнее любых ветхих научно-технических или социально-экономических материй стали психологические (переходящие в психиатрические) извивы верховной души, транслируемые пропагандой в души широкой публики. Впрочем, тут есть и взаимность - благотворное для российской подростково-закомплексованной государственности одичание и воинственный разогрев публики не могут не быть государственностью ценимы и поощряемы.

Сеанс, то есть послание, стал определенной вехой, после которой вопрос «хотят ли русские войны?» склоняется к утвердительному ответу. По крайней мере - войны по ту сторону телевизора и в словесах. Причем войны не абы какой, а под стать уже в календаре имеющейся Победе. Это значит, что и немалая часть пути к войне по эту сторону и в железе – пройдена. Тут уж не до социально-экономического нытья, когда воображение распалено «утратой 28 процентов территории и 48 процентов населения».

Конечно пацаны, ради которых и существует нынешнее государство РФ – а они деньги, виллы, поместья, чад и домочадцев давно отправили заложниками на вражескую территорию, - войны по эту сторону экрана вовсе не хотят. Но не возражают против того, чтобы публика войны хотела. Такая хотелка способна на время все иные хотелки перебить или хотя бы сгладить грусть от их несбыточности.

О том, что война, якобы, идет, не раз сообщали начальники и возвещали пропагандоны, нам отвергать всякую вероятность, что ее действительно накличут, не приходится. Пока что запущены массовые упражнения в хотении. Хотении войны, но не победы, ведь придумать какие-то очертания этой победы во сто крат труднее, чем придумать, например, хотя бы победную цель войны в Сирии.

Война в самом тупом смысле этого слова, война, в которой не отстаивается ни социальная идея, ни общественный строй, ни проект будущего, но где аргументом служит угроза физического уничтожения мира, побед не предусматривает.

В современном мире на путях, указанных манежными мультиками, победы не завоевываются.

*Наблюдательные граждане слышали, как Путин недавно вопросил: «Зачем нам такой мир, где нет России?» Зная, что «без Путина нет России», они легко сделали вывод относительно надобности для Путина мира без Путина.

**Это чудо заставило вспомнить древний анекдот: Штирлиц выпал из окна, но чудом зацепился за дерево. Чудо распухло и долго болело.

***Справедливости ради вспомним, что были случаи и покруче – например, проповедь Билли Грэма в Сеуле в 1973год собрала более миллиона человек.

****При наличии у страны тех научных разработок и инженерных решений, о воплощении которых в металл вдохновенно вещал наш проповедник ненужности того мира, где нет его самого, их вложение в несъедобные ракеты было бы вовсе ни к чему. Все предпочли бы с такой страной сотрудничать, а не меряться шириной галифе. К тому же, нельзя отделить технологии от социально-политической и культурной среды. Ректор Массачусетского технологического института г-н Райф, пытаясь объяснить кому-то из российских визави причины жалких «успехов» РФ, сказал: «Вы хотите молоко без коровы».