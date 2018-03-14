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Московский листок

Путинский дворец на Чёрном море все забыли, зато нашли два дома в Биаррице

Опубликовано 14.03.2018 в разделе комментариев 6

франция силовигархия классоваяненависть прасковеевка
Путинский дворец на Чёрном море все забыли, зато нашли два дома в Биаррице

По меньшей мере два дома в районе города Биарриц на юге Франции принадлежат семье президента России Владимира Путина. Об этом заместитель мэра города Джоселин Кастаньед сообщила журналу Time. Она добавила, что один из этих двух домов принадлежит предполагаемому зятю Путина Кириллу Шамалову, который купил его в 2012 году. 

По словам Кастаньеды, члены семьи Путина регулярно приезжают в город. «Люди видят их на рынке, на прогулках. Но мы не подходим и не делаем с ними селфи. Нас не волнует, кто они», — рассказала заммэра. Она также подчеркнула, что нет оснований полагать, что дома были куплены незаконным путем — родственники Путина при покупке дома проходили через те же проверки, через которые проходят все иностранные инвесторы. 

Почетный консул России в городе Александр де Миллер де Ла Серда подтвердил, что бывшая жена президента Людмила Путина почти каждый год приезжала в Биарриц «на воды», как до, так и после развода. Однако, по словам Ла Серды, она останавливалась в отеле Miramar или в доме, который «принадлежит нашему общему другу из петербургского круга Путина». 

Как пишет Time, город Биарриц занимает особенное место в истории семьи Путина. Летом 1999 года Путин, тогда еще директор ФСБ, отдыхал на курорте со своей семьей. Его отдых был прерван срочным звонком из Кремля с сообщением о том, что президент Борис Ельцин выбрал Путина своим преемником, пишет Time. 

Примерно в то же время Россия предприняла необычный шаг, назначив в городе с населением менее 30 тысяч человек почетного консула, продолжает издание. Консула нет даже в близлежащих Бордо и Тулузе. «Это из-за того, что круг Путина любит это место», — объяснил Time Ла Серда, имеющий российские дворянские корни, который занимает этот пост с того момента. 

Издание также поговорило со служителем местной православной церкви отцом Пантелеймоном. «Пусть бог будет им судьей», — сказал он и добавил, что никто из семьи Путина никогда не приходил в церковь на молитву. «Они приезжают сюда только ради удовольствия», — сказал он. 

То, что предполагаемому новому мужу Людмилы Путиной Артуру Очеретному принадлежит вилла на берегу Атлантического океана во Франции стоимостью более пяти миллионов евро, выяснил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Эту информацию подтвердило и агентство Reuters, издание оценило виллу в 6 миллионов евро. Факт женитьбы Путиной и Очеретного в январе 2016 года установила газета «Собеседник». 

О том, что еще один дом принадлежит предполагаемому зятю Владимира Путина Кириллу Шамалову, Reuters сообщило в 2015 году. Стоимость строения — более трех миллионов евро. Издание сообщило, что супруга Шамалова — Катерина Тихонова. Как заявил Reuters председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, она — дочь Владимира Путина. Позднее он отказался от своих слов.

От редакции: Зарубежная недвижимость силовигархии - тема, конечно, модная. И её не может не быть просто потому что с такими денежными излишками хочется где-то бросить якорь (мало ли - революция, экспроприация, придётся как тем, первым белякам, на которых давно молится Путин и его окружение, бежать из страны православной)... Однако почему-то напрочь соотечественниками позабыта недвижимость отечественная, которая числилась за силовигархией на юге России, на Чёрном море, близ Геленджика. И нельзя ведь сказать, что эта недвижимость выглядит скромнее той, что на юге Франции! Если визуально она подзабылась, мы напомним.

Вот это всего лишь потолки ея, недвижимости - которую Путин вместе с Медведевым как минимум раз, но посещали.

Конечно, не Лувр и не дворцы хранцузских династий, но царский размах ощущается.

Фотографии делали сами рабочие - так сказать, чтоб похвастаться трудами своими... 

Перекличка стилистическая с Ливадийским дворцом - налицо. Фасад вполне монархический, такое и "Луям" не снилось. И ведь сейчас-то там всё гораздо красивее, цветёт, зеленеет, обихаживается, как и в ближайшем поместье господина Гундяева с придомовой церковкой... Причём ничего, похожего на проверку "форм собственности" или как минимум принадлежности ни СК, ни генпрокуратура там, в царских дворцах не проводили и не проведут - табу!

Может, после переизбрания Путина и введения им монархии - уже отстанут, наконец, эти назойливые папарацци, и он сможет там отдохнуть без прикрытия, как мечтал когда-то и Николай Второй?.. 

Царям и их фаворитам полагаются дворцы - как не поймут этой простой истины журналюги-наглецы? То парижскую квартиру у Пескова, на экс-жену купленную, найдут, то вот и самого царя тревожат зазря... Всё же законно куплено - отстаньте, черти! Или вы хотите "Новичка" нюхнуть? 

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
Трибунал написал 16.03.2018 10:34
Ни че! Пусть даже не рассчитывают. В истории их имя будет покрыто позором, а наворованные средства и недвижимость конфискуют!
Байкот самопереназначению упыря Путлера
рс написал 14.03.2018 20:10
Россиянская бандитская власть организовывает продолжение геноцида простых людей, готовя ПСЕВДОВЫБОРЫ главстерха (точнее, его двойника (тройника)).
По негласным реальным опросам, подавляющее большинство народа - презирает Путлера, и не собирается идти на это бандитское разводилово.
Поэтому правящая банда уже начала активно фальсифицировать явку (уже начали, например, массово выдаваться открепительные талоны на голосование на разных участках, по несколько штук в одни руки...).
Лично я 18 марта на выборы НЕ пойду, я байкотирую этот очередной противозаконный захват власти группой лиц, по предварительному сговору.
И подавляющее большинство моих знакомых и родственников не собираются идти на эти псевдовыборы.
Явка,которую объявят Путлеровские СМИ, будет фальшивой. Это будет обманом. Точно таким же, как и многое сейчас, что творится в Раше.
война в поганой - неизбежна - а уголовники и убийцы с самками и змеенышами на западе
будут жить написал 14.03.2018 19:59
ведь как говорит этот хмярь - нарушений не выявлено, недвига куплена на ЧЕСТНО ЗАРАБОТАННЫЕ МИЛЛИОНЫ ЕВРО.
так что русским полюбому смерть, никто не поможет - И НИКТО НЕ СПАСЁТ. выход - хотите жить - ЬЕГИТЕ ИЗ МОРДОРА.
(без названия)
так нельзя написал 14.03.2018 19:49
А в это время по тв собирают рубли на очередную операцию больным детям.
"КАК БЫ НЕ ОПОЗДАТЬ С ИНИЦИАТИВОЙ, ГОСПОДИ!"
Некто Зорькин написал 14.03.2018 15:38
Вот-вот выборы! Обожаемого самим всевышним снова назначат..А там Его пре-
освященство выступит от имени господа нашего объявить лидера всех наций
Отцом наций или проще Монархом.
И чтобы не ударить лицом в грязь предложу для охраны Монарха создать Личную
гвардию их величества для личной охраны.А командовать назначить вернейшего
из псов Рамзана Кадырова,именуя его впредь фельдмаршалом!Каково?
(без названия)
La Terrible написал 14.03.2018 12:43
Радует, что иностранной прессе рот просто так не заткнешь. Другое дело, что могут отключить зарубежный интернет.
Хотя, похоже, небожителям вообще плевать, что там о них думают и пишут "твари дрожащие" под пятой. Зачем оправдываться перед тараканами, которых не сегодня-завтра легко раздавят царственным тапком?
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