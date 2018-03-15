Воровское наследие министра Мединского

Так я и не получил ответа на очень простой вопрос – почему Минкульт под управлением Владимира Мединского и компании так старательно вытравливает из массового сознания все позитивное, что связано с нашей историей последнего столетия?

Речь ведь не идет об ура-патриотизме, которого во все времена было навалом, и который прекрасно подходил в качестве рвотного. Речь о настоящем, о той памяти, которая делает нас одним народом, а не группой граждан, спешащими каждый по своим делам.

Я про историю о том, как министр Мединский собрался мягко заменить День Победы 9 мая на какой-то не очень понятный «день российского кинематрафа», хотя такой день уже как бы и есть 27 августа.

Пора уже менять День Победы на что-нибудь веселое

В этот день 1919 года Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о национализации кинодела, с этого дня вся фотографическая и кинематографическая торговля, промышленность и кинотеатры РСФСР перешли в прямое ведение Народного комиссариата просвещения. Понятно, что с точки зрения «мединского» Минкульта дата эта «неправильная».

Оно и понятно – какая национализация, когда «национальной идеей» российского чиновничества давно стала простая фраза, даже одно слово: «Обогащайтесь!» И тут Минкульт, хоть и ведающий по сравнению с другими ведомствами «копеечной» индустрией, сильно выбился в лидеры.

Ну сами судите, при каком еще министре столько его заместителей и высокопоставленных сотрудников оказались замечены в коррупционных делах – уголовных, отмечу.

В 2016 году были арестованы заместитель Мединского Григорий Пирумов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борис Мазо и замглавы департамента Вадим Мурадян. Преступной группе инкриминировано хищение более 160 миллионов рублей на завышении стоимости реставрационных работ.

МВД обвинило первого заместителя Мединского Владимира Аристархова в коррупционном сговоре со своим братом Андреем Аристарховым, чья фирма выигрывала крупнейшие реставрационные контракты министерства.

В марте 2017 года задержали директора департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкульта Артема Новикова.

Экс-директора департамента государственной поддержки искусства Софью Апфельбаум обвиняют в хищении 68 млн рублей, обналиченных сотрудницей Мединского через АНО «Седьмая студия».

В принципе, достаточно, чтобы любой другой глава ведомства вылетел из своего кресла, обгоняя собственный визг. Но почему-то к министру Мединскому это не липнет. Чиновники воруют сами по себе, а их руководитель вне подозрений.

Даже знаменитая история с памятной доской палачу блокадного Ленинграда Густаву Манергейму – и та легко сошла с рук главному ответственному за «культурку» в нашей стране. Ну подумаешь, не тому маршалу доску посвятили…

Наверное, сойдет с рук непотопляемому министру и новая, разгорающаяся в министерстве скандальная история с главой департамента госохраны культурного наследия Минкульта Владимиром Цветновым. Тем самым, который упоминается в скандалах вокруг расхищения денег выделенных на реставрацию памятников на Соловках и в отмеченном ЮНЕСКО разрушении исторических ландшафтов архипелага. Об ориентации Цветнова министру Мединскому неоднократно сообщали сотрудники департамента – говорят, «достал» молодых людей излишним вниманием к филейным частям. Но сексуальная ориентация в наше время – вещь сугубо личная, и даже в отдельных случаях прогрессивная. В смысле если не «голубой», то и не талантливый.

Ну, с талантами в Минкульте все в полном порядке. А вот с воровством не очень.

Цветнов нашел себе «друга» – им стал открытый гомосексуал Николай Лаврентьев. В своём блоге градозащитник Лаврентьев представлялся как «Историк-краевед Санкт-Петербурга. Гей», а в беседах подчёркивал свою открытость для интересных предложений солидных, постоянных, влиятельных и богатых мужчин. Также Николай состоял в комьюнити rusgay и других гей-сообщества. Это, конечно, сугубо его личное дело

С подачи Цветнова Лаврентьев 29 июня 2016 года был избран в руководство российского филиала влиятельного Международного совета по сохранению памятников (ИКОМОС), что само по себе тоже не криминал. Вполне законно директор департамента вывозил молодого «друга» на тусовки Минкульта в Ярославль и Казань, где познакомил партнера с Мединским. Действительно, почему троим интеллигентным мужчинам нельзя пообщаться в интимной обстановке о высоком искусстве и других интересных темах?

Пока еще не является уголовным преступлением и то, что «историк-краевед» рекламирует солдат 20-й эстонской дивизии СС из пропагандирующего их деятельность фильма «1944» и нахваливает вступившую в НАТО Эстонию. Ещё недавно Николай Лаврентьев маршировал вместе с ингерманландскими сепаратистами, выступающими за отделение Петербурга от России – ну что сказать, грехи молодости…

А вот то, что Николай стал наносить визиты в строительные фирмы Петербурга и Москвы и разъяснять, что согласование сносов, реконструкций и перестроек с департаментом Владимира Цветнова не может быть безвозмездным, – уже выходит за рамки личного дела и стремится в рамки уголовного. Тем более, что депутат Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Нотяг, пытавшийся заработать на вымогательстве денег у той же фирмы, куда заглядывал и Лаврентьев, в обмен на снятие препятствий к застройке, был арестован ФСБ и осуждён на 3 года общего режима.

В общем, уголовные дела в Минкульте еще будут.

Но вот вопрос – а зачем нам именно такой Минкульт? В котором категорически нет денег на выставку крупнейшего отечественного художника, зато есть средства на поездку бойфренда главы департамента на XIX Генеральную Ассамблею ИКОМОС в Нью-Дели. В котором не видно желания сохранять нашу реальную историю, зато просматриваются явные симпатии к совершенно иным ценностям?

Может, пора на Минкульт повесить и памятную доску группенфюреру Йосту? За одну только его фразу: «Когда я слышу о культуре, я снимаю с предохранителя свой браунинг».

Анатолий Баранов