Антисоветский пост президента и открыточки ЦИК

А если попробовать начать рассуждение «о выборАх» вообще с самого начала?
Откуда эта странная должность взялась в нашей стране – президент?
Ну, ладно, когда буржуи выбирают друг друга в своих структурах – президентов корпораций, в советах директоров главнюков всяких и так далее. А откуда у нас-то взялся институт президентства?
И тут, увы, придётся заглянуть в историю СССР. И узреть в ней роковую фигуру ныне здравствующего Михаила Горбачёва.
Конечно же, ни в Уставе КПСС, ни в каких других партийных и государственных ранжирах и распорядках быть не могло такой должности – однако же откуда-то она взялась? И стал Горбачёв помимо того, что был генеральным секретарём Политбюро ЦК КПСС, ещё и президентом СССР. А всё от вражды с Ельциным – его же выдвиженцем…
История это долгая и не очень-то интересная, однако вкратце так было: начавший перестройку Горби так расшатал моральный авторитет КПСС («сталинизм», «казарменный социализм», «рэпрессии» - партийная пресса, партийные типографии печатали откровенно антипартийные книги, причём гигантскими, партийными тиражами в те годы, с 1985-го по 1990-й) – что ему стало неуютно возглавлять партию, в биографии которой не без его усилий обнаружилось столько пятен позора и жутчайших преступлений пред человечеством… Вот и, покатавшись по заграницам да поручкавшись там с президентами – решил наш ставропольский комбайнёр и сам стать президентом. А чем мы хуже-то?
Ситуация потери морального авторитета ЦК КПСС усугублялась ещё и реализацией давнего проекта, за который товарищи Сталин и Берия (слава им и за это если не в веках, то в десятилетиях, которые были выиграны у мировой контрреволюции) – успели расстрелять Кузнецова и Вознесенского сотоварищи, а рус-сепаратизм пресечь в зародыше в конце 1950-го. То самое «Ленинградское дело» и попытка создать отдельную, сепаратную Компартию РСФСР, взращивать в ней национализм и великорусский сепаратизм. Однако то, за что расстреливали даже заслуженных, деятельных участников обороны Ленинграда – в Москве времён перестройки не каралось. И Ельцин успел создать КП РФ (да-да, сокращённо она так и звалась – вот откуда взялась будущая зюгановская аббревиатура), чем потеснил Горбачёва, поскольку эта компартия как бы не несла на себе груз моральной и административной ответственности за «преступления КПСС»… Чуете, как там всё хитро было, у борющихся вождей перестройки-то?
Ельцин не из комфанатизма создавал компартию под себя, само собой, – и не сам встал во главе её, однако самое главное, чего он достиг этим шагом, сослужило ему службу в августе 1991-го. Весь российский актив КП РФ (и КПСС, только уже одемократившейся) был на его стороне – вот вам и ответ на давний риторический исторический вопрос, почему же миллионы членов КПСС не вышли защищать ГКЧП и свою партию, и свою страну, в итоге, в «чёрном августе».
А не было уже единой КПСС, партия сама себя раздробила и разлюбила. И вот на этом фоне партийной раздробленности пост президента СССР виделся Горбачёву неким недосягаемым бастионом, в укрытии которого он намеревался пересидеть грядущие бури. Но… Волна им же задуманного «путча» смыла его самого, а пост… А пост остался!
Только теперь президенту Ельцину досталась Россия одна, у остальных республик завелись свои президенты, поскольку стали республики странами.
Так зададимся же вопросом, в какой стране мы живём – и главное в какой хотим жить? Ведь и СССР уничтожали не мы и не наши руководители, которых мы ни разу не выбирали, и сам этот дурацкий, иностранный по звучанию своему пост президента – нам так же чужд, как президенты прочих стран. Отчего же мы должны – а как нам втюхивает ЦИК, даже обязаны! - голосовать за сей сомнительный пост, за какие-то предложенные всё теми же шулерами кандидатуры?
Скажите, вы бы пошли на выборы гауляйтера, если бы рейх установился на территории бывшего СССР, а фюрер возжелал бы легитимности власти? Или бы вы пошли в подполье, в партизаны, чтобы свергнуть к чертям весь рейх?
Вот и я думаю что всё это, начиная с поста президента в стране, которую строила КПСС, и у партии этой были другие посты руководящие – это какой-то страшный сон, подмена и несуразица. И надо начинать изживать чуждое, буржуазное, с самых его институциональных основ. Горби нам точно не указ - какую страну проСССРал-то?!
Власть ли для вас пришедший к вам выселять за долги судебный пристав или коллектор?
Власть ли для вас натовский солдат?
А боец ЧВК Вагнера - власть?
Да мы и названий таких не знаем – они из какого прошлого дореволюционного пришли все, это карнавал мертвецов исторических, это маскарад, может, нерусский праздник Хелловин?
Может, завтра вам предложат на коронацию чью-то идти – всё таким же письмом из ЦИК по мэйлу, а вы что, послушно пойдёте?
Нет уж, мы за ту страну, в которой родились, и которую осознанно строили наши деды и отцы, за Советский Союз. А в нём пост президента как появился, так скоро и Союз зашатался. Посему – нет, за классово чуждую власть мы не голосуем.
Пусть сама себя воспроизводит через институт преемников, престолонаследников и, наконец, монархии. Пусть социальный регресс станет явным и уже после этого сам по себе сделает власть нелегитимной. Пусть буржуазные институты управления украденной у нас страной станут островками в океане всенародного негодования! И тогда их смешная и ничтожная власть просто исчезнет с карты России, а затем и возрождённого СССР.
Для ЦИК мы в Анадырь уехали все. Просьба такими вот депешкми не беспокоить! (Дорогостоящая рассылка, кстати, и какая точная работа проделана, только чтоб гарантировать буржуям преемственность власти – то есть их привилегий, процветания и дальнейшего разграбления СССР)
Население Анадыря, города, где моя мама проходила практику и немало потрудилась на научном поприще – растёт благодаря перевыборам Путина. Об этом ЦИК и лично миллионерша Памфилова не сможет умолчать. Все авиабилеты проданы на неделю вперёд. Хоть чем-то родине поможем!
г-н Черный? написал 16.03.2018 02:14
Гитлер титул президента упразднил и назывался фюрером и рейхсканцлером, т.е. премьер-министром.
.
Дело не в названиях, а в господстве в государстве определенной вооруженной силы: наемной армии или народного ополчения.
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ВЫ НАВЕРНОЕ ЭТОГО ДО СМЕРТИ ПУТИНА НЕ ПОЙМЕТЕ, А ОН ЕЩЕ 30 ЛЕТ ПРОЖИВЕТ.
VladimirGep написал 16.03.2018 02:02
Многие швейцарцы не знают и знать не хотят, написал 16.03.2018 02:00
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В Швейцарии почти вся власть - у общин и кантонов, у федерального правительства только та власть, которую ему делегировали общины и кантоны.
Попробовал бы президент Швейцарии создать нацгвардию в 400 тыс. разбойников в погонах - ему бы там сразу башку оторвали.
на Горбачева и Ельцина и все в этой цитате написал 16.03.2018 01:46
.
"Помпей желает оправдаться перед Цезарем, чтобы меры, принятые им в интересах государства, Цезарь не рассматривал как свое личное оскорбление. Благо государства он всегда ставил выше личных отношений. Цезарь также по своему высокому положению должен в государственных интересах отказаться от своих партийных симпатий и не слишком далеко заходить в гневе на своих противников: иначе, надеясь вредить им, он будет вредить государству."
Ю.Цезарь "Записки о гражданской войне".
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 16.03.2018 01:32
Значит ТАК...Слышь - Путин:
`````````
~~~ Его Обязанность!~~~
_Народ России Путину - Доверие Вручает!
Народ Его - к Борьбе ОБЯЗЫВАЕТ!
ЧТОБЫ Он НЫНЕшнюю "власть-МАСТЬ" Менял!
ЧТОБЫ Он Россию - от ЧУЖ`ИХ Освобождал!
_Почему Его - "ПЕРЕизбирают"?
Да Потому,что верят И - Полномочия Вручают!
Вова - Вперед!Так Требует Народ!
Россия ХОЧЕТ чтобы УШЁЛ из власти -
ЭТОТ нынешний - ПАРАЗИТический СБРОД!
_ИХ нужно от власти ОТСТРАНЯТЬ!
Судить,Сроки ДАВАТЬ и на Зоны Отправлять!
ЗАСЛУЖИЛА это ВСЯ правящая - СВОРА-"рать"!
ИЛИ-же "ОНИ" сМОГУТ - Его туда СОСЛАТЬ...
_Нынешняя ПРАВЯЩАЯ ГИЛЬДИЯ России -
Это ПАРАЗИТЫ--жулье--и--ворье!
Именно ПРАВЯЩАЯ - Т.Н.партия - КЛАН воров!
И это в России КАЖДЫЙ - сказать Готов!
[ПОРА РФ Очищать - от этИХ ВШИвых "котов"]
_И если ПВВ Начнет РФ - от нИХ ОЧИЩАТЬ,
То Россия Его Поддержит и БУДЕТ Помогать!
Но если Он захочет ИХ и дальше крышевать...
То Его в Сибирь ОТПРАВИТ - ЭТА "рать"...
[ПОРА-бы Уже Путину - ЭТО Осознать...]
_Путина Избирает Народ,но НЕ этот СБРОД!
И чтобы Спасать России - За ПВВ пойдет Народ
Но если Он обманет,то - 1-м Узником СТАНЕТ...
Народ ТОГДА Ему - Верить ПЕРЕСТАНЕТ!
[ВОПРОС:"До-Сибири-Вова-дотянет"...]
-К Борьбе с НЫНЕШН`ИМИ - Будь Готов!
Ответ:В Борьбе с НЫНЕШН`ИМИ - Всегда Готов!
ПОРА власть России - от ЧУЖ`ИХ Освобождать!
ПОРА Россию - от ВНУТРЕНН`ИХ Гнид Очищать!!!
`````````````````````````````[41-19]` ` `
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
* Хорошего Вам(ВСЕМ...)настроения!
--- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 15-03-18.
Xebrsthen написал 16.03.2018 01:29
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