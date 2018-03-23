Зюганов говорит, что они выпустили 77 миллионов газет, которые даже в туалет не годятся

18 - го марта после выборов Г.Зюганов собрал пресс- конференцию по итогам президентской выборной компании под девизом "Общество требует перемен". В партийной газете помещён снимок Зюганов, Грудини и ещё один депутат от партии сидят в президиуме и перед ними несколько микрофонов, однако у соседа слева микрофона нет. Говорят только лидеры. Справа другой снимок - физиономия Грудинина через прицел оптической винтовки. Как - то всё это странно и что бы это значило?

Какие могут быть итоги, когда партии провалила чужого кандидата. На стадии выдвижения уже можно было с уверенностью сказать, что партия проиграна. В КПРФ по данным самих депутатов насчитывается около 160 тысяч членов. И из этой армии не нашлось ни одного порядочного человека на пост главы государства. Тогда кто члены партии? Рабочие, колхозники, учёные, инженеры? Оказывается нет ни тех, ни других, ни третьих. Верх партии представляет современная буржуазия, которую народ конечно не поддержит. Вот так лидер партии разваливает КПРФ. Поэтому нет и роста рядов. Раньше вступали надеясь на то, что можно пробиться на верхние этажи и получать дивиденды ничего не делая. На выборах в думу партия потеряла 50 мандатов, оставшиеся заняты и не подлежат замене. Приток прекратился, начался отток. Зачем вступать, представители ЦК рядовых коммунистов не видят и не слышат. Нет взаимодействия на равных.

В выступлении на пресс-конференции Геннадий Андреевич говорит, что программа Павла Грудинина "20 шагов к достойной жизни" получила общенациональную известность и поддержку. Когда же Зюганов опустится на землю? Программа двадцать шагов - это программа не Грудинина, а Зюганова и никакой известности она не получила. О ней знает только КПРФ и Грудинин. Народ вообще не знает даже о её названии. На телевидении кроме долгожителя Кремля больше никого нет. В партийной прессе она есть, но газет народ не читает дорого. Поэтому и тираж десятки лет держится на уровне 100300 экземпляров. Какая может быть поддержка если Грудинин получил около 12 % голосов. Провал полнейший. А почему? Да потому, что Геннадий Андреевич специально выставил Павла на посмешище. Народ просто смеётся над Грудимниным и Зюгановым. Как можно избирать если Грудини имеет за бугром десятки счетов, недвижимость и золото. Какое отношение к результатам выборов имеют выборы в совхозе? Проголосовали за Павла Николаевича и что? По мнению Зюганова - это главный показатель прошедшей выборной компании. Вот пусть руководит и дальше совхозом. Наша оппозиция совсем голову потеряла. Хотя бы постеснялся такое писать. Директор крошечного совхоза и огромная страна, поражённая коррупцией. Не надо благодарить избирателей за результат. Надо ругать и обрисовывать "светлое" будущее. Более 35 миллионов человек не пришли на выборы. Пришли бы может и Грудинин потянул на премьера, хотя Путин никогда на это не пойдёт добровольно. Зюганов вообще впал в детство. Говорит, что у него, единственного, были переполненные залы. Надо бы добавить, что залы рассчитаны на 10 человек. А вот в Лужники пришло десятки тысяч. Почему? Да потому что Путин встречался с народом без высокой трибуны, хотя народ был подобран специально. Однако об этом мало кто догадывался.

Против Грудинина велась не грязная война, а справедливая, которую подстроил сам Зюганов. Надо было подготовиться, убрать счета или на первой встрече подтвердить, что да я имею счета за бугром как и тысячи других граждан страны. Изберут я все средства переведу на медицину. А что сделал Грудинин? Плёл паутину или сбегал с дебатов. Ну это просто позор. И надо было потом вообще не показываться на публике. Оказывается во время предвыборной компании против Грудинина могли возбудить уголовные дела на примере той женщины, которую привёл Сурайкин. На встрече с бывшими кандидатами Путин встречается и Грудинин просит его закрыть проверки. Выступал против, но обратился за помощью. Такого позора пережить трудно нормальному человеку. И Зюганов тоже просил Путина прекратить нападки на кандидата со стороны СМИ. Ни чести, ни совести одни доллары.

Геннадий Андреевич сравнивает результаты Грудинина и других кандидатов. Оказывается кандидат от КПРФ набрал больше голосов. И что? С такой подготовкой он мог попасть под следствие, но обращение лидера КПРФ к президенту возможно помогли не принимать подобных мер. "В данном случае, как ни пытаются закопать КПРФ, ничего из этого не выйдет. Власть должна понять, что кроме левоцентристского поворота по примеру Примакова, Маслюкова и Геращенко, у неё нет никакого варианта выхода из системного кризиса и того тупика, куда загнали страну". Геннадий Андреевич, вы сами уже практически закопали КПРФ. Пока вы у руля партия будет хиреть. И никогда не получит большинства на любых выборах. Ваши коллеги пришли во власть без вашего вмешательства по просьбе Ельцина и продержались не более 8 месяцев. Вы думаете, что вас попросит Путин? Не дождётесь. У него есть свои кадры от тех остатков КГБ, которые предали Союз. Вы ведь об этом никогда не говорили. Вы согласны со всеми действиями, которые осуществляет президент. Подводя итоги в думе после выборов вы сказали: "Путин сильный и смелый политик, умный тактик". Значит Грудинин вами был выставлен на посмешище. Ведь съезд избрал Ю.Болдырева, но вы переиграли. Думаете, что такое отношение к коллегам делает вам больше чести. Никакого обновления и перемен общество не требует. Вам это снится или что? В стране нет общества и оно ничего не требует. 77 процентов проголосовало за действующего президента и это вам ни о чём не говорит? Толстокожий вы человек. В стране нет ни одного митинга против Путина. Смотрите вот, например, во Франции профсоюзы бюджетников бастуют против принятого Трудового кодекса. У нас тишина, хотя 5 % трудоспособного населения безработные. Вас это волнует? Вы ведёте работу с населением, чтобы провести митинги, демонстрации по улучшению жизни нищего населения. Против грабительской политики управляющих компаний по ЖКХ? Вы вообще самоустранились от проблем народа. Кто знает в народе, что 10 из 11 указов президента не выполнены? Вы народу рассказали правду? Вы встречаетесь с народом? Вы и ваша фракция в думе боится народ, да вам и сказать нечего. 400 тысяч зарплаты и ничего не делать. По вашему мнению Павел Николаевич посещая некоторые территории говорил о решении проблем экономики. Но кто его слушал? Сотни, две человек и в каких условиях были проведены встречи? Зал, трибуна и подобранный слушатель. Далее Зюганов говорит, что они выпустили 77 миллионов газет, которые даже в туалет не годятся. Всё делается для того, чтобы только не встречаться с народом. Нужно живое слово. Газета по мнению народа врёт и не воспринимается читателем. Нужен человек обременённый властью, хотя бы депутатской.

По мнению Зюганова криминально - олигархическая система, которая родилась в результате государственного переворота себя изжила. Как же вы до этого догадались? Она не изжила, она всегда для народа была не приемлема. Вы ещё не рассказали народу о том, кто отдал приказ ввести войска в Москву и кто отдал приказ расстрелять советскую власть? Где сегодня этот генералитет и как он живёт? Вы вообще эту тему не затрагиваете. Поэтому народ вас ненавидит, думает, что вы с этими генералами заодно. Фактически так и получается. Зря пишите, что Путин задвинул партию "Единая Россия". Именно партия "Единая Россия" принесла Путину такую победу. Вам стыдно не разбираться в том, что лежит на поверхности. Вы говорите, что пять раз вносили закон о "детях войны" и партия власти его отклоняет. Она делает это по согласованию с президентом. Почему отклоняет? Потому что в бюджете нет денег. Их вывезли друзья президента. Вам ли это не известно? Конечно на 10 - 12 тысяч рублей жить невозможно. А что вы сделали, чтобы изменить положение? Ничего. Пишите, говорите так что вас никто не слышит. А надо организовать митинг на 2 - 3 миллиона человек и не уходить пока эти требования не будут приняты. Да и сама постановка вопроса ничего не стоит. Допустим, что партия власти такой закон примет. Прибавят по тысяче на человека и что это даст? То, что ваш закон принят. Легче станет жить старикам? Нет не станет. Надо дать пенсию равную пенсии, которую получают побеждённые. Но на это нет денег.

Подождали ЦИК подвёл итоги выборов. Что изменилось? Подтвердился провал КПРФ, а фактически провал лично вас, Геннадий Андреевич.

По итогам выборов Зюганов говорит следующее: "Это были самые грязные выборы на постсоветском пространстве. Мои оппоненты и люди, которые организуют выборы, а также власть имущие сделали из них грязное политическое шоу". Геннадий Андреевич оказался самым умным политиком не только в России, но и за рубежом. Кроме него никто не сказал, что выборы не соответствовали закону. Если они действительно грязные, то кто об этом говорит, кроме Зюганова? Почему никто не вышел на митинг? Да, население не против смены режима, но они не видят лидера, который бы смог изменить систему власти. Вы сами провалили себя всей вашей политикой, провалили и Грудинина и он выпал из обоймы так и не поселившись в ней. Нард его десятками вкладов запомнит на всю оставшуюся жизнь. И вы не сможете подготовить человека на выборы в 2024 году. Вам просто не поверят. Нужно самому уйти от руководства партии. Придёт нармальный человек, которые не будет бояться простого народа и тогда можно будет говорить о возрождении партии КПРФ.

На Путина сыграла международная обстановка. Не зря озвучил Программу перед самыми выборами. А перед этим говорил, что Запад готовится к войне. Вот главный козырь победы. Что вы, Геннадий Андреевич, сделали перед выборами? Выставили на посмешище Павла Николаевича. Нужно было подготовить. Вы вообще ни одно дело не доводите до логического конца. Привыкли в думе к свободе и хаосу, иногда выставляете законы, которые сами знаете, что они не будут приняты. Народ умнеет, жизнь заставляет, только вы этого не понимаете.

В России нет общества и это на вас должно накладывать другие проблемы. Надо работать со всеми группами, сообществами, минуя представителей партии власти. В России чиновники, олигархи, руководители крупных компаний, банкиры, представители малого и среднего бизнеса, нищий и обездоленный народ, простые пенсионеры (за исключением пенсионеров советского генералитета) живут отдельно друг от друга и никогда при этой власти не будут контактировать. В этих самых группах, сообществах тоже нет взаимопонимания, они грызутся за собственность.

Смотрите в Волоколамске народ вышел на пикет, дышать нечем. 67 детей обратились в больницы. Гигантская свалка начала напоминать о себе. Съехались чиновники и даже губернатор. Однако министра экологии РФ Донского нет. И никто о нём не вспомнил. Он чем занимается? В.Соловьёв пытал чиновника Московской области по проблеме этой свалки. И что мы услышали? Оказывается чиновники области договорились с представителями Голландской фирмы, которая в ближайшее время будет устранять неприятный запах. А что мы? В России нет таких специалистов? А что в России есть? Касается ли это импортозамещению? Сами даже свалку не можем усмирить. Тогда зачем держим федеральных и региональных министров? Зачем? И это не только в экологии. Как что сразу за бугор. С телевидения и радио почти ежедневно идут ролики по поводу сбора денег на операции детей за границей. По меркам простых граждан суммы не подъёмные. Несколько недель назад на телевидении появился доктор Л.Бокерия и сказал, что эти операции они могут делать в России. Кто на это обратил внимание? Чем занимается В.Скворцова? Строит новые высокотехнологичные центры. В них попадают единицы на последней стадии болезни. Нам предлагают своевременно проходить деспансеризацию, чтобы выявлять болезнь на ранней стадии. Так вы сперва создайте условия для диспансеризации, которых нет и не предвидится ещё на 6 лет. Страна погибнет и скоро мы об этом и увидим, и узнаем.