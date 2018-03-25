Почему голосовали? По кочану!

Я могу понять Путина с его 77 % голосами. Набрать меньше ему никак нельзя, любому тоталитарному вождю откровенная конкуренция неприемлема.. Сам Путин не хуже Навального знает, что 77 ─ цифра дутая, и что реальных конкурентов к выборам допускать нельзя. Опыт с тем же Навальным на выборах мэра Москвы уже продемонстрировал, чем может закончиться такой эксперимент, когда безо всякой телевизионно─пропагандистской поддержки Алексей набрал непозволительно большое количество голосов. А попробуй допустить до телевидения его самого или его сторонников… тогда от рейтинга действующий власти, включая самого президента, останутся одни воспоминания.

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Могу понять всех кандидатов в президенты за последние 18 лет, ни один из которых не только не надеялся победить, а даже побаивался набрать голосов больше допущенного. После прошлых выборов, занявший сдуру третье место Михаил Прохоров, до сих пор кашляет, с тех пор он исчез из поля зрения и, похоже, его бизнес пошел под откос. У всех кандидатов, кроме главного, была вполне внятная цель: а) подыграть главному, б) порисоваться на публике и с) получить обещанные дивиденды за хорошо сыгранную роль.

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Могу понять зомбированных телезрителей, уверенных, что среди 140 млн. Путину нет альтернативы, что стоит ему уйти, как сразу же на Россию тут же нападут Америка с Европой, захватят наши нефть, газ, присвоят себе наши передовые технологии в сфере здравоохранения, машиностроения, авиации, и заживут так же счастливо, как наши пенсионеры, рабочие, врачи, ученые, студенты и т.д. А ведь, сколько лет назад мудрый профессор Преображенский говорил: «Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого. Человечество само заботится об этом и в эволюционном порядке каждый год, упорно выделяя из массы всякой мрази, создает десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар». Российское человечество заботится и не выделяет.

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Могу понять тех, кто голосовал за Жириновского, ─ это лихие гопники и бузотеры, которые верят в лапшу, которую он им вешает на уши: разбить всех врагов, бросить атомную бомбу на Киев и Турцию и захватить мировое господство. Знакомая риторика…

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Могу понять проголосовавших за Собчак. В основном это не глупые, не сильно интересующиеся политикой, молодые люди любящие приколы и тусовки в среде себе подобных отпрысков состоятельных родителей. Она из их среды ─ яркая, умненькая, богатенькая с хорошо подвешенным языком.

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Могу понять тех, кто бойкотировал эти выборы, или голосовал за других кандидатов, чтобы Путину меньше досталось, наивно пологая, что испортят ему настроение малой явкой.

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А вот не могу понять тех 11%, избирателей проголосовавших за Грудинина. Объясните мне, чем стольким людям он оказался симпатичнее остальных кандидатов? В конце концов, среди кандидатов был всем известный человек ─ Явлинский, хотя у него тоже ни каких шансов на победу не было, но и ни каких компрометирующих обвинений за всю его долгую политическую карьеру не было. Почему не за него, а за Груднина проголосовало 11% ─ для меня загадка.

Грудинина в качестве кандидата в президенты России выдвинул глава КПРФ Зюганов, представив его как директора совхоза имени Ленина и аттестовав как твердокаменного ленинца и вообще правильного коммуниста. Если Остапу Бендеру для разоблачения подпольного миллионера Корейко потребовались значительные усилия, то сведения о каждом кандидате в президенты России можно почерпнуть в любом СМИ. Если под коммунистом понимать последовательного и убежденного борца за интересы рабочего класса, то Грудинин такой же коммунист, как Корейко бедный конторский служащий. В прошлом он был депутатом от «Единой России», но там не прижился и переметнулся под либерально-демократическое крыло Жириновского, написав ему следующую цедульку: «От лица руководства ЗАО «Совхоз имени Ленина» и работников нашего хозяйства любезно просим Вас рассмотреть вопрос вступления в ряды ЛДПР сотрудников ЗАО «Совхоз имени Ленина» для дальнейших плодотворных отношений… Искренне желаем Вам и членам партии ЛДПР успешного развития и достижения новых вершин».

Но плодотворные отношения и с ЛДПР тоже не задались, и будущий кандидат в президенты решил попытать счастья у Зюганов. Тот, расчувствовавшись, усыновил блудного политика в своей карманной партии, особо не разбираясь в классовой сущности нового члена. А между тем Грудинин на поверку оказался самой настоящей контрой, буржуином и перерожденцем.

«Совхоз», в котором кандидат в российские президенты якобы служит председателем, на самом деле давно уже стал частным ЗАО. Большинство акций сосредоточено в руках нескольких у менеджеров, а у самого Грудинина их около 40%. Так что никаким «народным предприятием» или не дай Бог советским хозяйством там и не пахнет. Секрет успеха ЗАО им. Ленина кроется в том, что немалая часть его земель расположена более чем удачно – вдоль внешней стороны Московской кольцевой автодороги и, соответственно, легко ушли под торговые центры.

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Выходит его избиратели, не могли этих ведений не знать. Знали и голосовали за главу семейства, которое уличили в махинациях с землей, присвоивших около 6 млрд. руб. Не стало секретом и наличии у товарища Грудинина многомиллионных валютных счетов в оффшорах, и отдельного бизнеса у каждого члена семьи. Почему голосовали? По кочану! Интерпретируя известное понятие: «Мы заслуживаем ту власть, которая нас имеет».