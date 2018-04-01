Хамство, с моей точки зрения, такое явление, которое полностью истребить невозможно. Ведь всегда были, есть и будут его носители – грубые, крайне эгоистичные люди. Однако их количество и степень «хамоватости» напрямую зависят от того, какую заботу проявляют государство и общество о развитии культуры и воспитании граждан.

К сожалению, в нынешней РК — это важнейшее направление остается без должного внимания. В результате беспардонное хамство все более проникает во все сферы нашего бытия.

Чаще торжествуют подлецы.

Нахальные, грубые, хамоватые жильцы, не считающиеся с интересами окружающих, есть чуть ли, не в каждом большом доме. Кто-то выгуливает бойцовскую собаку без намордника и даже без поводка. Кто-то ставит автомобиль прямо на газон или так близко к подъезду, что еле протиснешься. Кто-то устраивает с друзьями пьяные посиделки на детской площадке. Кто-то терроризирует соседей откровенным хулиганством, необоснованными придирками, распространением сплетен.

Причем наглецы эти, ничуть не стыдятся подобного поведения и даже бравируют им. Прискорбно, но факт: законопослушные, воспитанные граждане далеко не всегда одерживают верх в бытовых конфликтах – чаще торжествуют подлецы.

Осторожно: дети копируют взрослых.

Представьте себе обычный двор, где играет пятилетняя девчушка. Тут же находится ее мама. Малышка о чем-то плаксиво просит, но получает отказ. Девочка не отстает, просит снова и снова. Нервы женщины не выдерживают, и она разражается грубой бранью, которая разносится по всему околотку. «Отстань, сука! – громко кричит молодая мама. – Я ведь уже сказала тебе (далее – грязный мат): нельзя!»

Подобная манера общения взрослых людей между собой и со своими чадами – во многих семьях не такая уж и редкость. Дети усваивают ее и переносят в круг сверстников. Из подворотен, где тусуются подростки, грубость и матерщина выплескиваются в общественные места, проникают в учебные заведения.

В школах творится неладное.

Вот и на сей раз, встретившись со знакомой учительницей словесности, завел разговор о школьных делах.

— Меня лично больше всего огорчает растущая агрессивность в поведении многих ребят, — поделилась собеседница. – Они устраивают жестокие драки, не стесняются ненормативной лексики…

— Раньше такое тоже случалось, правда, в виде редких исключений. А теперь, похоже, подобные безобразия приобретают массовый характер, — заметил я.

— Видимо, это неизбежный результат перемен, которые насаждаются в сфере образования последние двадцать лет, — ответила знакомая.

Интернет пестрит материалами о фактах оскорбления и унижения педагогов их же воспитанниками. Не редки случаи избиения учителей. А однажды в СМИ обнародовали жуткую весть: девятиклассник ударил преподавателя ножом в спину за то, что тот сделал юноше замечание по поводу прогула. Дальше, как говорится, ехать некуда.

О том, что в школах творится что-то неладное в плане личностных взаимоотношений, знают, пожалуй, все. Но позорные факты чаще всего почему-то стыдливо замалчиваются. Может быть, потому, что причиной некоторых конфликтов является непрофессионализм отдельных педагогов и им не хочется «выносить сор из избы»? Наверное, такие случаи тоже имеют место. Однако мы не можем не признать, что антиобщественное поведение наших подростков обусловлено в первую очередь тем, что хамство не встречает целенаправленного противодействия: советская система воспитания в школах разрушена, а новая так и не создана.

Такое же положение с воспитанием молодежи в начальных профессиональных, средних специальных и высших учебных заведениях.

Я начальник – ты дурак.

Некоторые руководители, особенно на предприятиях и в организациях негосударственных форм собственности, ведут себя в трудовых коллективах, как удельные князьки, действуя по принципу: я начальник – ты дурак. Достоинство и законные интересы подчиненных беззастенчиво попираются. Например, один мой товарищ работает в частной фирме. И хоть зарплата у него не маленькая, порой неделями живет почти без денег: хозяин фирмы довольно часто без всяких объяснений задерживает выплаты сотрудникам.

— Пожалуйся в прокуратуру или обратись в суд, — посоветовал я товарищу.

— Раньше был у нас такой прецедент, — невесело ответил он. — Один работник решился на судебную тяжбу и даже выиграл дело. Правда, вскоре нашелся повод, и смутьяна уволили. Так что теперь никто не осмеливается открыто бороться за свои права.

Не, ужели в нашей стране нет управы на таких горе-руководителей? Это государство в государстве, каждый почувствовал себя богом.

Когда они поймут, что если исчезнут такие горе-буржуи-руководители и все менеджеры, аналитики, финансисты и т.д. — мы этого не заметим…

А вот, если исчезнут шахтеры, строители, металлурги и другие рабочей профессии заметят все.

С чиновничьей колокольни.

Многие чиновники тоже заражены бациллами хамства. Граждане, которым приходилось обращаться по каким-то вопросам в местные или государственные органы власти, знают об этом не понаслышке. Выстоять в многочасовых очередях на прием к ответственным лицам, собрать и подать в учреждение кучу бумажек и получить через некоторое время формальную отписку вместо решения дела по существу – разве ж это не хамство, пусть и завуалированное? А ведь именно таким итогом заканчиваются не так уж и редко хождения по инстанциям, даже если у заявителей вполне обоснованные притязания.

Как- то давно при встрече с высокопоставленным чиновником районной администрации я высказал несколько соображений по улучшению работы возглавляемого им отдела. Слушал меня начальник в пол-уха, с показной скукой, почти не скрывая, что предложения какого-то там ему не интересны. Допускаю, что в силу не известных мне обстоятельств они действительно неприемлемы. И я бы не обиделся, если бы чиновник тактично и аргументировано доказал ошибочность моей точки зрения. Он же до полемики не снизошел, а лишь оскорбительно намекнул, что в посторонних советчиках не нуждается. Формально начальник обошелся со мной вроде бы вежливо – не накричал, не обозвал, не выгнал из кабинета. Правда, так выглядит дело только с его чиновничьей колокольни. А фактически от подобных поступков за версту несет хамоватостью.

Ни для кого не секрет, что зачастую граждане встречаются в учреждениях власти и с откровенной, ничем не прикрытой грубостью, унижением человеческого достоинства. Хам на хаме едет и хамом погоняет.

Если нужно подчеркнуть тотальность негативных проявлений, в народе используют образное выражение «Куда ни кинь – всюду клин». Мне кажется, эти слова как нельзя лучше подходят и для обозначения распространенности в нашей стране хамства. Оно прижилось в быту. Обосновалось в общественных местах. Подстерегает посетителей в коридорах власти. Жирует в правоохранительных органах. Проникло в медицинские и другие казенные и неказенные учреждения. Укоренилось в экономике. Правит балом в политике, особенно в периоды избирательных компаний. В общем, вряд ли будет сильным преувеличением, если сказать: в современной РК хам на хаме едет и хамом погоняет.

Самое страшное, что аморальное поведение наглецов, возомнивших себя хозяевами жизни, принимает порой криминальные формы в виде мордобоев, поножовщины, пальбы из травматического и огнестрельного оружия. Как, например, при выяснении отношений между участниками дорожного движения, а также во многих других ситуациях.

В болоте «дикого» капитализма.

На мой взгляд, чрезмерный эгоизм и крайняя бесцеремонность, которыми поражены граждане, постоянно воспроизводятся нынешними рыночными отношениями и нашей квази демократией. И напрасно, по-видимому, ждать в ближайшем будущем заметных позитивных изменений, поскольку РК все еще барахтается в болоте бандитского капитализма.

Боюсь, нам еще долго придется жить в обстановке тотального хамства.