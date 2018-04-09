Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Что соглашение с Гитлером дало СССР (ч.2)

Опубликовано 09.04.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 1

ссср вов
Что соглашение с Гитлером дало СССР (ч.2)

Зенитки

Напомню, что 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война, которая хотя и проходила успешно для Германии, но требовала от неё больших сил и средств для борьбы с Великобританией на море - требовало кораблей, и для защиты немецких городов от бомбёжек их британской авиацией. А это требовало не только самолётов истребительной авиации, но и зенитных орудий.

А в СССР дело с зенитными орудиями обстояли так. Сами создать зенитное орудие советские конструкторы долго не могли. В 1930 году (ещё до прихода Гитлера к власти) мы купили у немецкой фирмы «Рейнметал» образцы и технологию изготовления 75-мм зенитной пушки, заменили на ней ствол на советский, калибра в 76 мм, и поставили эту пушку на вооружение Красной Армии, со временем усовершенствовав лафет - заменив двухколёсную повозку четырёхколёсной. Затем на эту пушку поставили и ствол 85 мм. Но советское правительство требовало от конструкторов не только копировать зарубежную технику и в 1930 году наши артиллерийские конструкторы получили задание самостоятельно создать 100-мм зенитную пушку.

К 1933 году образец такой пушки впервые выкатили на полигон, а потом начались обычные нескончаемые доделки-переделки. Наконец, в 1940 году эта пушка в более или менее порядочном виде была представлена на сравнительные испытаниях вместе с немецкой 105-мм зенитной пушкой, закупленной по рассматриваемому нами кредитно-торговому соглашению с Германией.

А. Широкород в журнале «Техника и вооружение» №8/98 сообщает подробности:

«Четыре 10,5-см пушки Flak 38 были доставлены в СССР и испытаны с 31 июля по 10 октября 1940 г. на научно-исследовательском зенитном полигоне под Евпаторией. По нашей традиции пушкам Flak 38 присвоили «псевдоним» ГОД (Германская особой доставки). Они проходили совместные испытания с отечественными 100-мм зенитными пушками Л-6, 73-К и сухопутным вариантом Б-34. Баллистика наших пушек и ГОД была почти одинакова, но кучность снарядов ГОД была в два раза выше. Германский снаряд при том же весе давал 700 убойных осколков, а наш — 300. Была отмечена очень точная работа автоматического установщика взрывателя. Живучесть ствола определена в 1000 выстрелов (при падении начальной скорости на 10%). Однако в результате каких-то интриг решено было принять на вооружение не ГОД, а совсем «сырую» 100-мм пушку 73-К. Результат не замедлил сказаться — 73-К «пушкари» завода им. Калинина довести так и не сумели».

Строго говоря, довели, но только в 1948 году.

Несколько защищая наших конструкторов, скажу, что дело здесь, скорее всего, не в интригах или не только в интригах. Во-первых, 105-мм пушка предназначена для отражения массированных налетов стратегических бомбардировщиков на стационарные объекты, т.е. для стрельбы на очень большие высоты и дальности. Авиации для таких налетов у немцев не было, они совершали их, в случае необходимости, фронтовыми бомбар¬дировщиками.

Стоящая на вооружении наша 85-мм зенитная пушка, история создания которой дана выше, уступая немецкой 105-мм зенитной пушке по весу снаряда и незначительно по дальности и потолку, значительно превосходила немецкую пушку по маневренности. Если 105-мм зенитная пушка в походном положении весила 14,6 тонн, то 85-мм всего 4,6 тонн, и из походного в боевое положение переводилась всего за 1,2 минуты. Её можно было использовать как для защиты стационарных объектов, где она была достаточно эффективна, так и для защиты войск, а немецкую 105-мм зенитку в полевых условиях использовать было нельзя — она была слишком тяжела. И упомянутый завод им. Калинина изо всех сил пытался снабдить РККА 85-мм зенитной пушкой, а на освоении им дополнительно и 100-мм пушки правительству не было смысла настаивать. И эта пушка, и немецкая 105-мм нужны были в небольших количествах, а 85-мм не хватало очень сильно.

И из-за этой нехватки мы, похоже на деньги кредита закупали у немцев и их знаменитые 88-мм зенитные орудия, и не как образцы, а сериями - прямо для вооружения Красной Армии. Это следует из мемуаров Э. Манштейна «Утерянные победы». Описывая бои начала войны, он восклицает: «Среди трофеев находились две интересные вещи. Одна из них — новенькая батарея немецких 88-мм зенитных орудий образца 1941 г.!»

Чтобы понять, почему Манштейн поставил восклицательный знак, нужно учесть, что самые совершенные 88-мм зенитные пушки образца 1941 года немцы сначала поставляли в Африку генералу Роммелю. А в войска Восточного фронта эти пушки впервые попали только в 1942 году. А тут Манштейн увидел, что первоочередные поставки, оказывается, велись не только Роммелю, но и в СССР!

Что дало кредитно-торговое соглашение немцам

Чтобы как-то облить дерьмом Сталина и СССР, «историки» отказываются даже упоминать и взятый у немцев кредит, и то, что именно СССР закупал у немцев накануне войны, а выпучив глазки вопят, что СССР перед войной поставлял в Германию зерно, во как! Кормил немцев!

Да, поставляли и всего поставили 1,6 миллиона тонн фуражного зерна, то есть зерна на корм скоту. Ну и что? Мы зерно много кому поставляли, а перед войной зерна на мировым рынке было в избытке, и Германия и без СССР могла купить его у кого угодно, скажем, у той же, союзной себе Румынии - главного производителя кукурузы в Европе.

Однако, дело ещё и в том, что Германия в зерне не испытывала особой необходимости.

За обеспечение Германии продовольствием отвечал статс-секретарь Г. Рике. После войны он сообщал (выделено мною):

«В противоположность 1914 году германское государство в 1939 году имело, как уже было упомянуто, настоящий, то есть выходящий за пределы нормального, резерв основных продовольственных товаров. В соответствии с дефицитами продовольственного хозяйства он составлял около 6 млн. т зерна и около 600 тыс. т жиров. Создание запасов других пищевых продуктов представлялось излишним. Собственного производства сахара, например, вполне хватало для нормального снабжения населения. Урожай картофеля в мирное время использовался для непосредственного питания населения только на 25 %. Поголовье скота было также достаточным, чтобы обеспечить снабжение населения мясом. Однако разведение скота зависело от регулярного подвоза фуража. Ввоз хлеба и фуража составлял около 2 млн. т в год, жира — 400 тыс. т. Даже в условиях сокращения ввоза нормальные урожаи и правильно налаженное распределение продуктов давали возможность ожидать, что имевшихся в начале войны запасов зерна и жиров хватит, по меньшей мере, НА ТРИ ГОДА. Запасы других пищевых продуктов в начале войны создавались только в той мере, в какой это было необходимо для обеспечения населения сезонными продуктами в соответствии с потребностью рынка».

А немцы планировали победить СССР за три месяца, как видите, при собственных запасах продовольствия на три года!

Подчеркну, всё потребное сырьё, немцы получили бы и без СССР, - с помощью союзников. Правда, скажете вы, и за то сырье немцы так же обязаны были бы платить. Правильно, но, во-первых, это были их союзники, во-вторых, они своим союзникам в оплату за сырье поставляли не немецкую боевую технику, а, в основном, трофейную – польскую, французскую и т.д. (А финнам за никель и лес, надо сказать, даже нашу).

А в СССР они по кредитно-торговому соглашению поставляли исключительно продукцию немецких рабочих, немецких заводов, и это не могло не ослаблять их накануне войны с нами.

Напомню, что благодаря своим сионистским союзникам Гитлер начал Вторую мировую войну значительно раньше, чем планировал. Отобрать Судеты у чехов он хотел только в 1942 году, построить военно-морской флот намечал в 1944 году, а фактически вынужден был начать войну в 1939 году, не перевооружив до конца армию. У немцев были очень хорошее оружие и техника, но их не хватало. И остановиться немцы не могли, война шла, вооружались все страны, и немцы обязаны были спешить с нею, чтобы не дать противникам вооружиться и подготовиться.

А ведь немецкие заводы, особенно металлургические, литейные, металлообрабатывающие, «не резиновые», они не могут работать более чем 24 часа в сутки. И если на них делают коробки скоростей для станков, поставляемых в СССР, то значит нельзя на том же оборудовании и теми же рабочими сделать коробку перемены передач для танка. И если эти рабочие собирают мостовой кран для СССР, то, значит, они не могут собрать танк. И если металлургические заводы Круппа поставляют броню и качественную сталь для строительства переданного в СССР тяжелого крейсера «Лютцов», то они не могут поставить сталь, для строительства, примерно, 500 средних танков.

Кстати, интересна судьба крейсера «Лютцов». Опасаясь начала войны с немцами, мы отбуксировали ещё недостроенный корабль из Германии, как только немцы спустили его на воду, – без энергетической установки, рулей и винтов. К началу войны достроить не успели, и он встал на защиту Ленинграда как несамоходная плавучая батарея «Петропавловск». Тем не менее, «Петропавловск» оказался самым деятельным крупным надводным кораблём ВМФ СССР. При защите Ленинграда и при прорыве блокады, он из своих сначала 4-х, а после выхода из строя одного орудия – из 3-х 203-мм орудий главного калибра, расстреляв стволы, выпустил по немцам 1946 снарядов. Советские линкоры не расстреляли по немцам и боекомплекта: «Парижская коммуна» (Чёрное море) израсходовала 1159 снарядов из своих 12 орудий главного калибра; «Октябрьская революция» (Балтика) – 1140 снарядов; «Марат» (Балтика) – 1529 снарядов. По сумме перекрыл показатель «Петропавловска» только крейсер «Максим Горький», который из своих 9-ти 180-мм орудий выпустил по немцам и финнам 2311 снарядов. Таким образом «Лютцов» затраченные на него деньги оправдал.

В тот момент, когда мы взяли у немцев кредит и потребовали снабжать нас оружием, положение с рабочей силой в Германии было очень тяжелым. Упомянутый мною Мюллер-Гиллебранд писал:

«Ощущалось хроническая нехватка рабочей силы, особенно квалифицированных рабочих, для военной промышленности. 13 сентября 1939 г. верховное командование вооруженных сил через штаб оперативного руководства отдало распоряжение о возвращении из вооруженных сил в военную промышленность квалифицированных рабочих.

... 27 сентября 1939 г. управление общих дел сухопутной армии по поручению верховного командования вооруженных сил издало положение об освобождении рабочих от призыва в армию в случае незаменимости их на производстве.

С ноября 1939 г. началось массовое перераспределение специалистов в самой промышленности: квалифицированные рабочие снимались со второстепенных участков производства и направлялись на более важные в военно-экономическом отношении участки. Позже эти мероприятия со всей энергией продолжал проводить министр вооружений и боеприпасов.

В конце 1939 г. последовал приказ штаба оперативного руководства вооруженными силами при ОКВ об увольнении из армии военнослужащих рождения 1900 г. и старше, владевших дефицитными профессиями. Командование на местах очень сильно противилось проведению этих мер, так как оно само испытывало большие затруднения с личным составом».

Что стоило немцам кредитно-торговое соглашение с СССР можно оценить на примере состояния их танковых войск накануне войны.

По замыслу немцев, основой танковых войск должны были стать средние танки (Т-III и Т-IV) весом около 20 т. Их начали проектировать в 1936 г. Кроме того, в каждый танковой дивизии предполагалось иметь около 20 сверхтяжелых танков для прорыва очень сильной обороны противника, так называемых «штурмовых танков». Проектировать такие танки начали в 1938 г., а окончательно с их концепцией определились в мае 1941 г. Таким танком стал танк Т-VI «Тигр».

Разведку и прикрытия флангов в каждой дивизии должны были осуществлять легкие танки Т-II.

Но немцы были профессионалы войны, они понимали, что танковые войска – это не танки, а люди. И для обучения этих людей был создан очень легкий, дешевый вооруженный только пулеметами танк Т-I. С него и начались танковые войска Германии. Т-I построили 1500 шт. и в 1937 г прекратили выпуск. С этого времени начинается производство только основных танков.

Но война началась для немцев так быстро, что основных танков им просто не хватило, и они начали войну по существу своими учебными танками. В ходе войны в Польше и во Франции выяснилась слабая эффективность легких танков даже чешского производства. (Чехи в 1946 г. победили на конкурсе в Перу американский танк М-3 «Генерал Стюарт» и продали перуанцам 24 легких танка образца 1938 г. своего производства).

Началось усиленное перевооружение немецкой армии средними танками, ускорение работ по созданию «Тигра». Но к началу войны с СССР немцы все равно перевооружиться не успели.

В их танковых дивизиях, напавших на нас 22 июня 1941 г., было 3582 танка и САУ, из них всего 1884 средних и командирских танка и САУ. А 1698 – легкие танки и даже 180 танков Т-I. (Пять танковых дивизий были вооружены исключительно легкими танками).

В результате очень малой эффективности применения легких танков на Восточном фронте, немцы с 1942 г. начали просто убирать их с фронта в тыл и в мае этого же года полностью прекратили производство всех легких танков, сосредоточившись только на средних и тяжелых.

История не имеет сослагательного наклонения, но, тем не менее, давайте оценим – смогли ли бы немцы перевооружить свои танковые войска полностью к 22 июня 1941 г., если бы не были вынуждены создавать технику и оборудование для СССР? Производившийся всю войну средний немецкий танк Т-IV стоил 103462 марки, для замены им всех 1698 легких танков в напавших на нас танковых дивизиях немцев, требовалось квалифицированного рабочего труда в промышленности Германии примерно на 176 млн. марок, но СССР потребовал от Гитлера кредит на 200 млн. марок и эти рабочие стали работать на СССР, причём, бесплатно.

Начиная с 1942 г. и за всю войну немцы построили 1350 тяжелых танков «Тигр-1». Стоил он 250800 марок, т.е. на сумму примерно 339 млн. марок.

Таким образом, если бы Германия не поставила в СССР высокоточное оборудование на 409 млн. марок, (произвела она его больше) то (чисто теоретически) она к 22 июня 1941 г. могла бы не только закончить перевооружение всех своих танковых дивизий, напавших на СССР, средними танками, но и произвести более 900 тяжелых танков «Тигр-1».

Повторюсь – все это, кончено, из области «бабушка надвое сказала», но все же такой расчет дает возможность оценить, что стоило Германии кредитно-торговое соглашение с СССР.

***

Напомню, что кредит у других стран уместен только в случаях, когда необходима срочная помощь иностранных рабочих и инженеров своим. Если бы перед войной СССР сумел взять кредит у своих предполагаемых союзников по будущей войне – у Англии или США, – то и это уже было бы подвигом. Но взять перед войной кредит у совершенно очевидного противника – это невероятно!

Вот и оцените, что нам в данном случае более выгодно, - на фоне нынешних убогих сидельцев в Кремле высветить, какой эффект давал народу ум народного правительства и его вождя Сталина, или делать лживый, незаслуженный пиар конструкторам оружия? Да, их заслуги велики, но далеко не такие, как они себе приписывают. 

Материал по теме:

Что соглашение с Гитлером дало СССР



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
предлагаю другое написал 09.04.2018 11:36
Порассуждать о том, что дал Гитлеру союз со Сталиным (с СССР)
и сколько всего хорошего дал СССР нацистской Германии
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сколько денег нужно семье из трех человек в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
Танкер врезается в дом 18-го века
Танкер врезается в дом 18-го века
08.04.2018
Саид Гафуров публично обижает Максима Сурайкина
Саид Гафуров публично обижает Максима Сурайкина
08.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Акции "Русала" Дерипаски рухнули почти на 47% на открытии торгов Мосбиржи (1)
Глава кемеровского облсовета ушел в отставку, освободив место для Тулеева (2)
"Русал" заявил о риске технических дефолтов из-за санкций США (1)
Об изоляции (3)
Совбез ООН собрался обсудить хлорку из России (14)
Стали жить лучше за счёт кого или за счёт чего? (10)
Решить проблему замусоривания Подмосковья способна лишь революция (8)
Зачем Путину "Благодатный огонь", если в КГБ его привела КПСС? (32)
"Дело Скрипалей" и крах современного Международного славянского движения (14)
Чучела Эриха Хонекера и Михаила Горбачёва сожгли в Дрездене (16)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Сирии к востоку от Евфрата больше не будет
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Активное общение с внешним миром, а не изоляция!
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков о "сакральных ракетах" Израиля. От АПН Северо-Запад и М.Калашникова
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: В Истории уже были периоды когда все объединялись против нас. Ничего страшного
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: США гробят государства путём подкупа элит
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss