Почему служение революционера - самое великое и нужное человечеству

(Посвящается сто сорок восьмой годовщине со дня рождения В.И. Ленина)

Обществу можно служить по-разному. Ученый, который открывает законы природы и формулирует их для человечества, и человечество благодаря этому начинает жить лучше – служит обществу. Учитель, наставник юношества, который передает опыт прежних поколений новому поколению – служит обществу. Врач, который спасает здоровье и жизнь людей – служит обществу. Артист, художник, поэт, которые благодаря искусству возвышают человеческие чувства – служат обществу.

Но есть и еще один вид общественного служения – служение человека, который посвящает свою жизнь борьбе против социальной несправедливости, борьбе за ниспровержение несправедливой общественной системы. Это – служение революционера. И пока человеческое общество строится на несправедливой основе, пока в мире существует гнет и эксплуатация – служение революционера будет самым великим изо всех остальных, самым высоким и прекрасным.

Почему служение революционера стоит выше всех остальных? Ведь и ученый, и воспитатель, и врач, и артист, и художник – все они трудятся для того, чтобы улучшить жизнь людей. Почему же служение революционера выше их всех?

Потому что в обществе, которое строится на несправедливой основе – труды всех тех, кого мы перечислили, по большей части пропадают впустую, не достигают своей цели. Они не делают общество лучше, а людей счастливей. Ибо плодами их трудов может пользоваться только ничтожная часть общества – привилегированное меньшинство, а огромному большинству они не доступны. Так было и есть во всех классовых обществах. Так было в рабовладельческом обществе, где образование, наука и искусство были достоянием одних лишь рабовладельцев. Так было в феодальном обществе, где одна только феодальная аристократия и дворянство имели доступ к образованию, могли заниматься наукой и искусством. Так происходит и теперь, в современном нам капиталистическом обществе. Мы видим, что в нашем обществе и качественное образование, и качественная медицина доступны лишь меньшинству, имущему классу, и только представители имущего класса могут себе позволить заниматься наукой и искусством.

Значит, в несправедливом, классовом обществе работа ученых, преподавателей, деятелей искусства огромному большинству общества не идет на пользу. Большинству общества плоды этой работы либо совсем не достаются, либо достаются жалкие крохи. Ученые, учителя, врачи, артисты и поэты трудятся, достигают высот – а большинство людей, огромная масса, трудящиеся - все равно оторваны от образования и медицины, от науки и искусства, живут темной и скудной жизнью. И, несмотря на всю благородную работу деятелей искусства, несмотря на все созданные ими прекрасные образцы внутренней человеческой красоты и человеческих взаимоотношений – общество продолжает жить по принципу «человек человеку волк», в нем царят самые отвратительные пороки, совершаются самые страшные преступления.

Для того, чтобы изменить это положение, чтобы труды и усилия ученых, врачей, учителей, писателей, художников, поэтов стали идти на пользу всему обществу – надо покончить с социальной несправедливостью. Этим и занимается революционер. Революционер направляет свой удар против источника всех зол – социальной несправедливости. Социальная несправедливость – это тот фундамент, на котором держится здание всех бед и страданий общества. Революционер разрушает фундамент общественного зла.

Все остальные общественные служители, кроме революционера, в какой-то степени лицемерят. Ведь они заявляют и считают, что трудятся для блага общества, что хотят этого блага и стремятся к нему. Но в то же время они видят страшное социальное зло (рабство, или крепостное право, или капиталистическую эксплуатацию) – и не восстают против этого зла, мирятся с ним, приспосабливаются к нему. А некоторые даже получают от него определенные выгоды. Они не восстают против социального зла, чтобы не потерять те выгоды, которые они получают, относясь к привилегированному меньшинству либо находясь у него на кормлении. А также – чтобы не навлечь на себя гнев привилегированного меньшинства - и опять-таки не потерять свое устойчивое положение, благосостояние и престиж. Таким образом, всеми, кроме революционера, движет страх и корысть, которые их заставляют лицемерить и мириться с общественной несправедливостью. Только революционер не лицемерит и не приспосабливается к социальному злу – он бросает ему вызов, объявляет ему войну. Он не боится потерять те привилегии, которые ему дает или могла бы дать несправедливая общественная система. Он не боится вызвать гнев тех, кто этими привилегиями пользуется и для кого социальная несправедливость является источником жизненных благ.

Революционер – это всегда герой. Ученый, учитель, врач, поэт, писатель тоже может быть героем (история знает ученых, учителей и врачей, которые отдавали свою жизнь ради своей науки, или своих учеников, или своих больных). Но с тем же успехом ученый, учитель и врач может быть обыкновенным обывателем. Революционер же не может не быть героем. Он сознательно выбирает путь, который скорей всего приведет его к гибели – но он вступает на этот путь и идет им.

Революционерами становятся только особые люди, лучшие из лучших. Все видят социальное зло, у всех оно перед глазами. Но большинство, в силу душевной и умственной лени, склонно его оправдывать (обычаями, религией, общепринятым укладом, и т.п.) и привыкать к нему. Только наиболее мыслящие, наиболее честные перед собой и чуткие к несправедливости люди способны выдраться из общих предрассудков и назвать социальную несправедливость, гнет и эксплуатацию – злом. Но и из этих осознавших социальное зло далеко не все решат восстать на борьбу против него и посвятить себя этой борьбе всецело. Большинство дальше этого осознания не пойдет. Эти осознавшие будут про себя морщиться от слишком безобразных проявлений несправедливости и гнета, будут может быть и вслух критиковать существующие порядки (иногда сдержанно, а иногда даже очень пафосно). Но они не возьмут на себя дело уничтожения социального зла. Они продолжат свою обычную жизнь. В лучшем случае они только будут надеяться, что может быть когда-то каким-то образом социальное зло будет смягчено. Революционер же тем и отличается от таких пассивных «осознавших», что он уничтожение социальной несправедливости считает своим личным делом. Он не надеется, что зло само исчезнет, или что его уничтожит кто-то другой - он сам берется за уничтожение зла, делает это смыслом своей жизни.

«Я вижу социальное зло, я вижу несправедливость, гнет и эксплуатацию – говорит революционер – Из-за этого люди страдают, они унижены, растоптаны, изуродованы. Этого быть не должно. Несправедливость нужно уничтожить. И именно я должен это сделать. Именно я должен уничтожить несправедливость. И я сделаю это, даже если ради этого мне придется погибнуть».

Это – самосознание революционера. Это особые люди, и таких людей мало в общей массе. Но они тем не менее всегда были и всегда будут. Среди заурядных обывателей, которые свыкаются с несправедливостью и перестают ее видеть, среди тех, кто видит, но мирится и в конце концов тоже живет как обыватель – всегда будут и те, кто не способен ни оправдать несправедливость, ни примириться с ней. Те, кто не ждет и не надеется, что когда-нибудь кто-нибудь займется борьбой с несправедливостью – а возлагает это на себя, начинает бороться сам, немедленно, сейчас.

Такие люди есть, были и будут. Они раздражают, колют глаза и стоят поперек горла многим. Их ненавидят хозяева классового общества, потому что революционер – угроза для их господства. Их ненавидят обыватели, потому что революционер – угроза для их нравственной спячки. Их ненавидят сознающие несправедливость и мирящиеся с ней – потому что революционер для них живой упрек, живое разоблачение их мелкости и трусости.

Но тем не менее, несмотря на всю ненависть со стороны угнетателей, обывателей, фарисеев и лицемеров – революционеры есть, были и будут лучшими из людей. Они первыми идут в будущее, прокладывают туда дорогу и ведут за собой человечество.