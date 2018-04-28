Последняя битва генерала Варенникова за Знамя Победы. С Путиным

«Я тоже расписался на Рейхстаге…»

В день Победы 9 мая перед шествием войск и военной техники на Красную площадь вынесут красное Знамя Победы.

Победы Советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Только этих слов здесь уже 25 лет никто не произносил.

И это будет знамя со всеми его атрибутами - звездой, серпом, молотом и опознавательной» надписью: «150 стр. ордена Кутузова II ст. Идрицк. див. 79 C.К. 3 У.А. 1 БФ».

Но пронесут его вслед за триколором. На первом параде Победы 24 июня 1945 г. советские солдаты и офицеры бросали к подножью Мавзолея Ленина вместе с гитлеровским тряпьем и штандартами и «власовский триколор».

А сегодня он 9 мая открывает победный парад. В этом беспамятстве и предательстве вся суть произошедших после развала СССР перемен.

Но мало кто знает, что именно участнику штурма Берлина Герою Советского Союза генералу армии Валентину Варенникову мы обязаны тем, что Знамя Победы дошло до наших дней в своем исторически-неизменном виде.

Для этого ему пришлось дать бой самому… В.Путину!

Неизвестно, кому из его окружения первому пришла в голову подлая затея заменить священное Знамя Победы неким «прототипом». То есть стереть с него все советские символы - звезду, серп, молот, историческую надпись. Шить пустые кумачовые полотнища, каковые и выносить на Красную площадь 9 мая.

И вот летом 2005 г. путинская тусовка «Единая Россия» вбросила в Госдуму такой «законопроект». Палачом «единороссы» назначили генерала Сигуткина. Надо был видеть, как этот перевертыш на всех углах и перекрестках доказывал «необходимость» мерзкой фальсификации.

Помню, с каким возмущением говорил мне тогда далеко уже не молодой Валентин Иванович:

- Что они делают? Как же можно бить по исторической памяти нашего народа? Я же видел 2 мая в Берлине, как развевалось наше Знамя Победы на куполе Рейхстага.

Валентин Иванович был тогда зам.председателя Комитета Госдумы по делам ветеранов от блока «Родина». С Зюгановым и зюгановщий ему к тому времени уже все стало ясно и было не по пути.

Во время обсуждения кремлевской «подлянки» Герой Советского Союза с думской трибуны пытался образумить фракцию «Партии жуликов и воров»:

- Как же можно покушаться на этот символ нашей победы в Великой Отечественной войне? Почему мы должны превращаться в Иванов, не помнящих родства? В таком виде Знамя Победы запомнилось каждому участнику войны, всему нашему народу. Таким мы видели его на куполе поверженного Рейхстага. Таким оно вошло в историю Великой Отечественной войны. Это же аморально и кощунственно подменять его суррогатом.

Отпор иуде Горбачеву

Призывы к разуму и совести не помогли. Главный думский «единоросс» спикер Грызлов и его клевреты проголосовали за фальшивку. Как же они могли ослушаться своего кормильца и поильца?!

И тогда фронтовик В.Варенников использовал весь авторитет председателя Ассоциации Героев Советского Союза и России, чтобы отстоять священную реликвию от надругательства.

В итоге Путин пошел на попятную - наложил вето на преступную подделку своих власовцев.

Мы с Валентином Ивановичем к тому времени были знакомы больше 10 лет, немало интервью провели. Но подробности того разговора он раскрывать не стал. Корректным в этом отношении был и сдержанным.

А познакомила меня с ним, правда, пока еще заочно, журналистская стезя. В сентябре 1991-го вышла мерзкая книжонка Горбачева «Августовский путч», где иуда всячески поливал арестованных «гэкачепистов».

Мы же в «Правде» после ельцинского контрреволюционного переворота и ареста высших руководителей СССР - членов ГКЧП активно выступали в их защиту (сейчас «Правда» Комоцкого совсем другая и делать бы этого не стала).

Тогда-то и родилась у нас идея попросить через адвоката самого именитого политзаключенного «Матросской тишины» прокомментировать наиболее мерзкие выпады и оскорбления из стряпни «лучшего немца года».

Валентин Иванович сразу все понял и блестяще справился с задачей. На полях пасквиля - напротив горбачевских измышлений - он своим каллиграфическим почерком не только написал опровержения, но и выдал Иуде по первое число.

Как было не восхититься смелостью фронтовика! Ведь он был арестован и томился в тюрьме вместе с другими руководителями СССР по «расстрельной статье». Из ельцинского окружения каждодневно неслись призывы «расстрелять путчистов».

Через неделю книжка с комментариями Валентина Ивановича была у меня в руках. Я перепечатал их на машинке - получилось около 20 страниц. Пришли с его сыном Валерием к главному редактору еженедельника «День» Александру Проханову.

- Для Валентина Ивановича я сделаю все, - ответил тот без лишних слов (сейчас Проханов тоже другой).

Вскоре на целой полосе газеты появилась тюремная отповедь героя войны Иуде всех времен и народов.

11 августа 1994 г. Военная коллегия Верховного суда под председательством судьи В.Яськина по ходатайству гособвинителя А.Данилова оправдала генерала В.И.Варенникова по «делу ГКЧП», не найдя в его действиях 19-21 августа 1991 г. ничего противозаконного и преступного.

Так позорно провалилось это состряпанное по указке Горбачева и Ельцина дело.

…Похоронен Валентин Иванович был 8 мая 2009 г. на Троекуровском кладбище рядом со своей супругой Ольгой Тихоновной. Познакомился с ней еще в годы войны в госпитале после ранения.

Каждый год в победные майские дни десятки людей приносят море цветов к памятнику на могиле героя.

И мы приносим живые гвоздички. Только не бывает здесь венков от неслуживших Главковерха его паркетного министра обороны. Как и их самих.

И это очень даже хорошо.

P.S. Путин не был бы Путиным, если бы не взял над победителями свой «реванш». Впредь распорядился на день Победы 9 мая закрывать Мавзолей Ленина фанерными щитами.

С тех пор и прячут его во всенародный праздник победы над фашизмом от участников парада, гостей, оставшихся в живых фронтовиков, тружеников тыла и всей страны...