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Московский листок

Страна амазонок

Опубликовано 30.04.2018 автором Платон Валерьянов в разделе комментариев 1

женщины мыжчины
Страна амазонок

Смотрю видео о событиях в Армении, и примеряю увиденное на Русь-матушку. И в голову неожиданно приходит одна мысль, может быть не совсем политическая, а может быть как раз наоборот. Мысль эта такова: Россия наша - страна амазонок.

При чем тут полулегендарные воинственные женщины, ненавидящие мужчин, создавшие свое настоящее «бабье царство»?

А при том, что гляжу я на протестующих против обрыдлой власти в Ереване и вижу в основном молодых и среднего возраста здоровых и красивых мужиков. Движущей силой бурлящей улицы стал армянский мужик. Пытаюсь представить себе подобную картинку в Москве (массовые протесты — это прерогатива столиц) — и не могу. Понятно, что в Москве на улицы армяне не выйдут. Татары и кавказцы тоже — у них свои свадьбы. Кто тогда должен выйти? По идее — русский мужик.

Сталинская эпоха была инкубатором русских мужиков-героев — летчиков, полярников, танкистов, ученых и инженеров, спортсменов. Чем дальше — тем больше русский мужик мельчал и обмещанивался, терял свою ведущую роль в обществе. Перестройка прежде всего ударила по русскому мужику. Деиндустриализация выбила почву из-под ног. В 90-е именно русский мужик 30-и - 50-и лет вымирал по миллиону в год. Сейчас мы живем в эпоху победившего матриархата. Женщина в перестройку ничего не потеряла. Чудовищный разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин в России свидетельствует об этом. Кстати, подобного разрыва не зафиксировано ни в одном уголке земного шара. Да, женщины везде живут дольше мужчин, но не намного. Про сферу культуры, сисстему образования, медицину говорить не будем. Такие слова как «психолог», «юрист», «журналист» у нас пора заносить в анахронизмы и заменять их на женский род. Зайдите в любое учебное заведение — каков там процент лиц мужского пола? Страна амазонок… Русский мужик затюкан жизнью, всю свою силу он тратит на добычу куска хлеба насущного, он под каблуком у сварливой жены. Он просто выживает и не всегда успешно. До политики ли ему?

У войны не женское лицо… А у жаждущей лучшей жизни массы? Даже половой вопрос рано или поздно становится политическим.

А пока армянский мужик вершит историю...



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
В. написал 30.04.2018 11:34
"...А пока армянский мужик вершит историю..."
-------
Он ее не "вершит". он в нее, похоже, опять вляпался. Так же, как 4 года назад - "украинский мужик".
Судя по "результатам", "армянский мужик" - это такая же кастрюлеголовая толпа безмозглых бездельников, которой лишь бы поскакать и поорать как стадо свихнувшихся дикарей (невзирая на последствия своих "плясок").
"Политики", б...!
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