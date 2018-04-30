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Московский листок

Кто такие прихвостни буржуазии?

Опубликовано 30.04.2018 автором Оксана Снегирь в разделе комментариев 0

буржуазия капитал
Кто такие прихвостни буржуазии?

Когда мы разоблачаем буржуазных идеологов, показываем, что они служат капиталу, защищают интересы паразитического меньшинства в ущерб интересам трудящегося большинства, некоторые из них оскорбляются – мол, какая мы буржуазия? У нас нет частной собственности! Нет у нас ни предприятий, ни банков, ни земли. Помилуйте, какая же мы буржуазия!?

На это можно ответить так. Нет, вы не буржуазия. Вы – ее прихвостни. Ее прикормленный сброд. За сладкие куски, которые вы получаете с ее хозяйского стола, вы продаете себя с потрохами, служите ей рабски. Ради этих лакомых кусков вы забываете и стыд, и совесть, плюете на свой народ, на будущее своей страны.

Вы - привилегированные лакеи. Буржуазия вас щедро жалует за то, что вы оказываете ей важные услуги. Услуги эти в основном трех видов. Либо вы помогаете ей удерживать пролетариат в подчинении, осуществляете функцию служащих буржуазного государства (то есть вы – чиновники). Либо вы помогаете ей пролетариат эксплуатировать, выбивать из него прибавочную стоимость (то есть, вы - директора предприятий, верхний управленческий персонал, топ-менеджеры и т.п.). Либо вы особенно ловко и талантливо помогаете ей этот самый пролетариат обманывать, внедрять в общество ее буржуазную идеологию (в этом случае вы - режиссеры, писатели, редакторы издательств, ректоры институтов, или же видные чиновники в сфере идеологии).

Всем этим трем категориям буржуазия платит щедро, делится с ними присвоенным трудом рабочих.

И вот, получая от щедрот своих хозяев, имея деньги, чины, положение в обществе, словом, благоденствуя – вы, господа, начинаете считать, что капитализм - это рай земной (потому что для вас, для меньшинства, это и в самом деле рай). Вы начинаете и сами верить и убеждать других, будто в капитализме также распрекрасно могут жить ВСЕ. Мол, у всех есть такая возможность – стоит только захотеть. Ведь вы же так живете!

При этом вас совсем не смущает, что у нас две трети народа живут в бедности, а одна треть в нищете. Спрашивается – почему же эти люди бедствуют? Что – они сами этого хотят? Может, им нравится сводить концы с концами? Может, трудящиеся сами требуют от своих работодателей, чтобы они им за работу платили гроши? А пенсионеры сами заставляют государство платить им нищенские пенсии?

Может, они мазохисты?

Нет, конечно. Они тоже хотели бы жить так, как вы. Однако весь вопрос в том, что в капитализме так может жить только меньшинство. Буржуазия позволяет так жить только своим привилегированным лакеям, которых она награждает за ценные услуги - за помощь в подавлении, обмане и эксплуатации трудящихся. А большинству она предоставляет существовать на грани выживания. А как еще по-другому? Не могут же все попасть в привилегированную обслугу капитала. Она на то и привилегированная – что составляет ничтожную часть по сравнению с трудящимися.

Но вы, господа прихвостни, пристрастившись к сладким кускам с господского стола, предпочитаете закрывать на это глаза. И разливаетесь соловьем, прославляете капитализм, поете ему хвалебные гимны. Ну и понятное дело, что социализм вам ненавистен. Ведь при социализме вы будете получать плату за свой реальный труд, за ту пользу, которую вы приносите обществу – а не бонусы за услуги эксплуататорскому классу. Значит, вы уже не будете жить так роскошно, как привыкли. Придется вам поумерить свои аппетиты, жить, как все трудящиеся. Однако для вас эта мысль непереносима - утратить свое привилегированное положение, сравняться с большинством. Поэтому вы с пеной на губах проклинаете коммунистов, и как можете, ведете против них идеологическую войну.

Словом, вы - типичные прихвостни буржуазии.

Есть и еще одна категория прихвостней, особо отвратная – обыватели. Обыватель не относится к привилегированным лакеям, он буржуазией особо не облагодетельствован. Однако он все-таки сумел устроить себе какое-то относительное благополучие (иногда даже довольно мизерное). Больше всего на свете обыватель боится потерять свое жалкое благополучие. Он тупо и злобно ненавидит все, что может всколыхнуть тину в его вонючем, но тихом болотце. Но больше всего обыватель ненавидит коммунистов. Коммунисты зовут трудящихся вырваться из болота на волю, призывают к борьбе за преобразование общества. Обыватель ненавидит их всем своим ограниченным умом, всей своей убогой душой: ведь он-то живет в вонючем болоте, он свыкся с ним – а они, видите ли, не желают! Он то притерпелся к окружающей мерзости – а они не хотят терпеть, они вздумали все поменять! Ишь, какие нашлись! И обывательские мозги полнятся тупой и темной злобой.

***

Так вот кто они такие, прихвостни буржуазии. Привилегированные холопы и тупые обыватели. И те, и другие верно служат эксплуататорскому классу, злобно ополчаются против коммунизма. Одни это делают из подлости и корысти, а другие – по своей тупости и убожеству. 



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