Не поддавайтесь, боритесь, становитесь революционерами!

5 марта 2018 исполнилось 200 лет со дня рождения Маркса, величайшего мыслителя, революционера, теоретического вождя пролетариата, основоположника научного социализма. Именно Маркс и его последователи указали человечеству единственный путь к раю на Земле – коммунизму. Гений Маркса оказался велик настолько, что каждый прошедший год капитализма поднимает его выше и выше. Даже враги рабочего класса частенько вынуждены выдавать себя за его последователей (например, троцкисты).

Чтобы перечислить все заслуги К. Маркса и их историческое значение, нужно писать книгу, а не статью.

Поэтому сегодня мне кажется уместным написать о другом, но не менее важном, - о том, что сделало Маркса великим. Ведь он был обыкновенным человеком, таким же как каждый из нас, точно так же как любой из нас многократно вставал перед выбором: личного или общественного. И все время выбирал общественные интересы, когда они шли против личных, он все равно предпочитал долг перед огромным трудовым большинством всей планеты. Почему так происходило? Свобода действий есть понятая необходимость действий. Спящий на холоде человек умрет от холода, потому что спит его сознание, и он не понимает, что умирает. Только осознанная деятельность человека дает ему свободу. Так мог ли Маркс выбрать личное, мог ли он поставить личный эгоизм выше служения коренным интересам всего пролетариата? Очевидно, что мог, но только в том случае, как делают многие из нас, если бы он не осознал необходимость принесения любых жертв во имя мировой Социалистической революции, во имя исторической победы труда над его капиталистическими оковами. Только разобравшись в устройстве капиталистического общества, постигнув его суть, выяснив таким образом, что при капитализме нет личных проблем, что все частные беды при капитализме являются следствием всеобщей беды, заключенной в самом капиталистическом общественном устройстве – только это глубинное понимание источника общих страданий, с которыми каждый сталкивается индивидуально, пробудило в Марксе справедливую жажду искоренения всего социального зла от которого страдает и пролетариат, и интеллигенция и даже буржуазия – частной собственности.

Да, товарищи, гений и величие Маркса, как основоположника, а его учеников, как продолжателей, заключено именно в этом – в том, что с какими бы проявлениями ужасов капитализма мы персонально не столкнулись, все эти ростки из одного семени, - из частной собственности. А потому нет никакого смысла по одиночке бороться с отдельными проявлениями, пока не побеждена их причина. И Маркс выработал для всех нас путь борьбы и преодоления частной собственности. Только победив ее, пролетариат решит все личные беды, но вместе с тем, и нашу общую беду, которая раскалывает общество на классы, противопоставляет людей друг другу и результатам их же труда. Только в обществе свободном от частной собственности, эксплуатация человека человеком будет восприниматься так же дико, как каннибализм. Только в обществе свободном от частной собственности, труд станет свободным, а потому почетным. Только в обществе свободном от частной собственности, человек, а не созданная его трудом вещь, по-настоящему станет главным достоянием общества.

Вот что сделало Карла Маркса гением и учителем всего человечества!

С праздником, товарищи! И не могу не пожелать, - изучайте научное наследие всего человечества, сведенное в одну систему и многократно обогащённое Марксом, а также его великими учениками. Без этих революционных познаний человек лишен адекватного восприятия реальности. А без адекватного восприятия реальности – человек не свободен. Он слуга собственных и общественных заблуждений. И потому не способен их победить, потому что они оказываются сильнее его. На этом держится всякий эксплуататорский строй, который всегда рушится под нажимом знаний. В любом классовом обществе – знания, это привилегия господствующего класса. Именно поэтому буржуазная пропаганда и прочая обслуга капитала всеми силами пытается лишать нас знаний. Не поддавайтесь, боритесь, становитесь революционерами!

Пролетарии всех стран соединяйтесь!

Да здравствуют новые Социалистические революции!